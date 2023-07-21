Kullanıcı rahatlığını artırmak için tasarlanan yeni bir geliştirmeyle Samsung, tamamen dijital bir öğrenci kimliği destek sistemi olan Wallet uygulamasına en son dahil edildiğini açıkladı. Bu geliştirmeden yararlananlar öncelikle Galaxy kullanıcıları, özellikle de en yeni A, S veya Z serisi aygıtları kullananlar olacaktır. Kullanıcılar artık dijital kampüs kartlarını belirli onaylı tesislere erişmek ve yemek hizmetlerinden yararlanmak için Samsung Pay kullanmak kadar basit bulacaklar.

Bu haber, tam da Samsung en son teknolojiye sahip katlanabilir telefonlarını içeren en yeni cihazlarını önümüzdeki Çarşamba günü yapılması planlanan yıllık açılış etkinliği Unpacked'da tanıtmaya hazır olduğu sırada ortaya çıkıyor.

Kullanıcıların Samsung Wallet onaylı bir okul kimliği ekleyebilmeleri için öncelikle Google Play Store Transact eAccounts Mobile uygulamasını yüklemeleri gerekir. İlk kurulumdan sonra, kullanıcılar uygulamayı kolayca cüzdanlarına ekleyebilir. Bu özellik, Galaxy cihazlarında Güç Rezervi modundayken bile öğrenci kimliklerinin çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu sayede boşalmış bir pil dahi kullanıcının bulunduğu yere erişimini hiçbir zaman engellemeyecektir.

Ancak, bu teklif tüm Samsung cihazlarında mevcut değildir. Şu anda yalnızca Samsung katıştırılmış güvenlik öğesi (eSE) içeren ve Android 12 veya üzeri sürümlerde çalışan belirli ABD modeli telefonlar bu özellikle uyumludur. Bu içerir:

Buna ek olarak Samsung, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Galaxy Saatlerinde öğrenci kimlikleri için destek sunmaya hazırlanıyor. Desteklenen giyilebilir cihazların kesin bir listesi verilmemiş olsa da, en azından bazı modellerin bu hizmetle uyumlu olması bekleniyor.

Samsung Wallet öğrenci kimliklerini destekleyen ilk eğitim kurumları arasında Penn State, Florida Üniversitesi, Central Michigan Üniversitesi, North Alabama Üniversitesi ve Stevens Teknoloji Enstitüsü yer alıyor. Şu anda, ABD'yi kapsayan toplam 68 yüksek öğretim kurumu bu yenilikçi özellik için destek vermiştir.