사용자 편의를 개선하기 위해 고안된 새로운 개발에서 Samsung 완전한 디지털 학생 ID 지원 시스템인 Wallet 애플리케이션에 대한 최신 포함을 공개했습니다. 이 개선의 수혜자는 주로 Galaxy 사용자, 특히 최신 A, S 또는 Z 시리즈 장치를 사용하는 사용자입니다. 이제 사용자는 디지털 캠퍼스 카드를 사용하여 승인된 특정 시설에 액세스하고 음식 서비스를 이용하는 것이 Samsung Pay 사용하는 것처럼 간단하다는 것을 알게 될 것입니다.

이 소식은 Samsung 다가오는 수요일로 예정된 연례 기조 행사인 Unpacked에서 최첨단 폴더블 폰을 포함하는 최신 기기를 선보일 준비를 하고 있는 시점에 표면화되었습니다.

사용자가 승인된 학교 ID를 Samsung Wallet 에 추가하려면 먼저 Google Play Store 에서 Transact eAccounts Mobile 애플리케이션을 설치해야 합니다. 초기 설정 후 사용자는 앱을 지갑에 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 기능은 Galaxy 장치가 Power Reserve 모드에 있을 때에도 학생 ID가 계속 작동하도록 합니다. 이렇게 하면 방전된 배터리라도 사용자의 숙소 접근을 방해하지 않습니다.

그러나이 오퍼링은 모든 Samsung 장치에서 사용할 수 없습니다. 현재 이 기능은 Samsung 의 내장형 안전 요소(eSE)가 있고 Android 12 이상에서 작동하는 특정 미국 모델 휴대폰만 이 기능과 호환됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

이와 함께 Samsung 올 가을 출시 예정인 갤럭시 워치에 학생증 지원도 추진하고 있다. 지원되는 웨어러블의 정확한 목록은 제공되지 않았지만 적어도 일부 모델은 이 서비스와 호환될 것으로 예상됩니다.

Samsung Wallet 의 학생 ID를 지원하는 최초의 교육 기관 중에는 Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama 및 Stevens Institute of Technology가 있습니다. 현재 미국 전역의 총 68개 고등 교육 기관에서 이 혁신적인 기능에 대한 지원을 승인했습니다.