In un nuovo sviluppo progettato per migliorare la comodità degli utenti, Samsung ha rivelato la sua ultima inclusione nell'applicazione Wallet - un sistema di supporto per l'identificazione degli studenti completamente digitale. A beneficiare di questo miglioramento saranno soprattutto gli utenti Galaxy, in particolare quelli che utilizzano i più recenti gadget delle serie A, S o Z. Per gli utenti sarà altrettanto semplice utilizzare la carta digitale del campus per accedere a determinate strutture approvate e usufruire dei servizi di ristorazione, così come utilizzare Samsung Pay.

Questa notizia emerge proprio mentre Samsung è pronta a presentare i suoi nuovi dispositivi, che comprendono i suoi telefoni pieghevoli all'avanguardia, durante il suo evento annuale Unpacked, previsto per mercoledì prossimo.

Per poter aggiungere un ID scolastico al proprio Samsung Wallet, gli utenti dovranno innanzitutto installare l'applicazione Transact eAccounts Mobile dal Google Play Store. Dopo la configurazione iniziale, gli utenti possono facilmente aggiungere l'applicazione al loro portafoglio. Questa funzione garantisce che gli ID degli studenti continuino a funzionare sui dispositivi Galaxy anche quando sono in modalità Riserva di energia. In questo modo, anche una batteria scarica non impedirà l'accesso all'alloggio dell'utente in qualsiasi momento.

Tuttavia, questa offerta non è disponibile per tutti i dispositivi Samsung. Al momento sono compatibili con questa funzione solo i telefoni specifici per gli Stati Uniti dotati dell'elemento sicuro incorporato di Samsung(eSE) e che funzionano con Android 12 o superiore. Questo include:

Inoltre, Samsung sta per lanciare il supporto per gli ID degli studenti sui suoi Galaxy Watch, il cui lancio è previsto per il prossimo autunno. Sebbene non sia stato fornito un elenco preciso degli indossabili supportati, si prevede che almeno alcuni modelli saranno compatibili con questo servizio.

Tra i primi istituti scolastici a supportare gli ID degli studenti su Samsung Wallet ci sono Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama e Stevens Institute of Technology. Attualmente, un totale di 68 istituti di istruzione superiore in tutti gli Stati Uniti ha concesso il supporto per questa funzione innovativa.