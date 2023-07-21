في تطور جديد مصمم لتحسين راحة المستخدم ، كشفت Samsung عن أحدث تضمين لها في تطبيق Wallet - وهو نظام دعم معرف الطالب الرقمي بالكامل. المستفيدون من هذا التحسين سيكونون في المقام الأول مستخدمو Galaxy ، خاصة أولئك الذين يستخدمون أحدث أدوات السلسلة A أو S أو Z. سيجد المستخدمون الآن أنه من السهل استخدام بطاقة الحرم الجامعي الرقمية للوصول إلى بعض المرافق المعتمدة والاستفادة من خدمات الطعام ، مثل استخدام Samsung Pay.

تظهر هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه Samsung لتقديم أحدث أجهزتها ، والتي تتضمن أحدث هواتفها القابلة للطي ، في حدثها الرئيسي السنوي ، Unpacked ، المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

لكي يتمكن المستخدمون من إضافة معرف المدرسة الخاضع للعقوبات إلى Samsung Wallet الخاصة بهم ، سيحتاجون أولاً إلى تثبيت تطبيق Transact eAccounts Mobile من Google Play Store. بعد الإعداد الأولي ، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة التطبيق إلى محفظتهم. تضمن هذه الميزة استمرار معرفات الطلاب في العمل على أجهزة Galaxy حتى عندما تكون في وضع Power Reserve. بهذه الطريقة ، حتى البطارية الفارغة لن تعيق الوصول إلى مكان إقامة المستخدم في أي وقت.

ومع ذلك ، لا يتوفر هذا العرض عبر جميع أجهزة Samsung. لا تتوافق حاليًا مع هذه الميزة إلا هواتف محددة من طراز الولايات المتحدة مع عنصر آمن مضمن من Samsung (eSE) والتي تعمل بنظام Android 12 أو أعلى. هذا يتضمن:

بالإضافة إلى ذلك ، Samsung أيضًا في طور الإعداد لإطلاق دعم لمعرفات الطلاب على ساعات Galaxy ، المقرر إصدارها هذا الخريف. على الرغم من عدم توفير قائمة دقيقة بالأجهزة القابلة للارتداء المدعومة ، فمن المتوقع أن تكون بعض الطرز على الأقل متوافقة مع هذه الخدمة.

من بين المعاهد التعليمية الأولى التي تقدم الدعم لمعرفات الطلاب على Samsung Wallet هي Penn State ، وجامعة فلوريدا ، وجامعة سنترال ميشيغان ، وجامعة شمال ألاباما ، ومعهد ستيفنز للتكنولوجيا. حاليًا ، قدم ما مجموعه 68 معهدًا للتعليم العالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الدعم لهذه الميزة المبتكرة.