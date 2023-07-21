在一项旨在提高用户便利性的最新开发中，三星披露了其钱包应用的最新内容--全数字学生证支持系统。这项改进的受益者主要是Galaxy用户，尤其是那些使用最新 A、S 或 Z 系列小工具的用户。现在，用户将发现使用数字校园卡访问某些经批准的设施和享受餐饮服务就像使用Samsung Pay 一样简单。

就在三星准备在本周三举行的年度主题活动 "Unpacked "上推出其最新设备（包括最先进的可折叠手机）之际，这一消息浮出水面。

用户要想在三星钱包中添加认可的学校 ID，首先需要在谷歌应用商店（Google Play Store）安装Transact eAccounts Mobile应用程序。初始设置完成后，用户就可以轻松地将应用程序添加到钱包中。该功能可确保Galaxy设备即使在电源储备模式下也能继续使用学生证。这样，即使电池电量耗尽，也不会妨碍用户随时访问住宿信息。

不过，这一功能并不适用于所有三星设备。目前，只有配备三星嵌入式安全元件（eSE）、运行 Android 12 或更高版本的特定美国型号手机才与此功能兼容。这包括

此外，三星还将在今年秋季发布的 Galaxy 手表上推出对学生 ID 的支持。虽然尚未提供受支持的可穿戴设备的准确列表，但预计至少有部分机型将与这项服务兼容。

首批支持三星钱包学生 ID 的教育机构包括宾夕法尼亚州立大学、佛罗里达大学、中密歇根大学、北阿拉巴马大学和史蒂文斯理工学院。目前，全美共有 68 所高等教育机构支持这一创新功能。