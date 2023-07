ในการพัฒนาใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้ Samsung ได้เปิดเผยการรวมล่าสุดไว้ในแอปพลิเคชัน Wallet ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนรหัสประจำตัวนักเรียนดิจิทัลเต็มรูปแบบ ผู้รับประโยชน์จากการปรับปรุงนี้โดยหลักแล้วจะเป็นผู้ใช้ Galaxy โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้แกดเจ็ต A, S หรือ Z ซีรีส์ล่าสุด ผู้ใช้จะพบว่าการใช้บัตรวิทยาเขตดิจิทัลเพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอาหารต่างๆ ที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นเรื่องง่ายพอๆ กับการใช้ Samsung Pay

ข่าวนี้ปรากฏขึ้นในขณะที่ Samsung พร้อมที่จะแนะนำอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดซึ่งรวมถึงโทรศัพท์พับได้สุดล้ำในงาน Unpacked ประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ID โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติไปยัง Samsung Wallet ของพวกเขาได้ อันดับแรก ผู้ใช้จะต้องติดตั้งแอปพลิเค Transact eAccounts Mobile จาก Google Play Store หลังจากตั้งค่าเบื้องต้นแล้ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มแอปไปยังกระเป๋าเงินได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่ารหัสนักเรียนยังคงทำงานบนอุปกรณ์ Galaxy ต่อไปแม้ว่าจะอยู่ในโหมดสำรองพลังงานก็ตาม ด้วยวิธีนี้ แม้แต่แบตเตอรี่ที่หมดไฟก็จะไม่กีดขวางการเข้าถึงที่พักของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Samsung ทุกรุ่น เฉพาะโทรศัพท์รุ่นในสหรัฐอเมริกาที่มีองค์ประกอบความปลอดภัยในตัว (eSE) ของ Samsung และที่ทำงานบน Android 12 หรือสูงกว่าเท่านั้นที่เข้ากันได้กับคุณสมบัตินี้ ซึ่งรวมถึง:

นอกจากนี้ Samsung ยังอยู่ในขั้นตอนการเปิดตัวการสนับสนุนรหัสนักศึกษาบน Galaxy Watch ซึ่งจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายการอุปกรณ์สวมใส่ที่รองรับไว้อย่างชัดเจน แต่คาดว่าอย่างน้อยบางรุ่นจะเข้ากันได้กับบริการนี้

ในบรรดาสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนรหัสนักศึกษาบน Samsung Wallet ได้แก่ Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama และ Stevens Institute of Technology ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 68 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมนี้