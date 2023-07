W nowym rozwiązaniu mającym na celu poprawę wygody użytkowników, Samsung ujawnił swój najnowszy dodatek do aplikacji Wallet - w pełni cyfrowy system obsługi legitymacji studenckich. Beneficjentami tego ulepszenia będą przede wszystkim użytkownicy Galaxy, zwłaszcza ci korzystający z najnowszych gadżetów z serii A, S lub Z. Użytkownicy będą teraz mogli równie łatwo korzystać z cyfrowej karty kampusowej, aby uzyskać dostęp do niektórych zatwierdzonych obiektów i korzystać z usług gastronomicznych, jak i korzystać z Samsung Pay.

Wiadomość ta pojawia się w momencie, gdy Samsung przygotowuje się do zaprezentowania swoich najnowszych urządzeń, w tym najnowocześniejszych składanych telefonów, podczas corocznego wydarzenia Unpacked, zaplanowanego na nadchodzącą środę.

Aby użytkownicy mogli dodać usankcjonowany identyfikator szkolny do swojego portfela Samsung Wallet, będą musieli najpierw zainstalować aplikację Transact eAccounts Mobile ze sklepu Google Play. Po wstępnej konfiguracji użytkownicy mogą łatwo dodać aplikację do swojego portfela. Ta funkcja zapewnia, że identyfikatory uczniów nadal działają na urządzeniach Galaxy, nawet gdy są w trybie rezerwy mocy. W ten sposób nawet rozładowana bateria nie utrudni dostępu do mieszkania użytkownika w dowolnym momencie.

Oferta ta nie jest jednak dostępna na wszystkich urządzeniach Samsung. Tylko określone modele telefonów w USA z wbudowanym bezpiecznym elementem Samsunga(eSE) i działające na systemie Android 12 lub nowszym są obecnie kompatybilne z tą funkcją. Obejmuje to:

Ponadto Samsung jest również w przygotowaniu do uruchomienia obsługi identyfikatorów studenckich na swoich Galaxy Watchach, które mają zostać wydane jesienią tego roku. Chociaż dokładna lista obsługiwanych urządzeń do noszenia nie została podana, oczekuje się, że przynajmniej niektóre modele będą kompatybilne z tą usługą.

Wśród pierwszych instytucji edukacyjnych, które udzieliły wsparcia dla identyfikatorów studenckich w Samsung Wallet, są Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama i Stevens Institute of Technology. Obecnie łącznie 68 instytucji szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych udzieliło wsparcia dla tej innowacyjnej funkcji.