В рамках новой разработки, призванной повысить удобство пользователей, компания Samsung представила новое дополнение к приложению Wallet - полностью цифровую систему поддержки студенческих билетов. В первую очередь от этого усовершенствования выиграют пользователи Galaxy, особенно тех, кто пользуется новейшими гаджетами серий A, S или Z. Теперь использовать цифровой студенческий билет для доступа к определенным утвержденным объектам и услугам питания будет так же просто, как и Samsung Pay.

Эта новость появилась как раз в тот момент, когда компания Samsung готовится представить свои новейшие устройства, в том числе и современные складные телефоны, на ежегодном ключевом мероприятии Unpacked, запланированном на ближайшую среду.

Для того чтобы пользователи могли добавить в Samsung Wallet санкционированный школьный идентификатор, им необходимо установить приложение Transact eAccounts Mobile из Google Play Store. После первоначальной настройки пользователи смогут легко добавить приложение в свой кошелек. Благодаря этой функции студенческие билеты продолжают работать на устройствах Galaxy, даже если они находятся в режиме Power Reserve. Таким образом, даже разряженная батарея не будет препятствовать доступу к жилью пользователя в любой момент.

Однако данное предложение доступно не для всех устройств Samsung. В настоящее время эта функция доступна только для некоторых американских моделей телефонов со встроенным безопасным элементом Samsung(eSE), работающих под управлением ОС Android 12 и выше. В том числе:

Кроме того, компания Samsung планирует запустить поддержку студенческих билетов в своих часах Galaxy Watches, выпуск которых намечен на осень этого года. Хотя точный список поддерживаемых носимых устройств не был представлен, ожидается, что по крайней мере некоторые модели будут совместимы с этой услугой.

Среди первых учебных заведений, которые поддержали студенческие билеты на Samsung Wallet, - Пенсильванский государственный университет, Университет Флориды, Центральный Мичиганский университет, Университет Северной Алабамы и Технологический институт Стивенса. В настоящее время эту инновационную функцию поддержали 68 высших учебных заведений по всей территории США.