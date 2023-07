Dalam pengembangan baru yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, Samsung telah mengungkapkan penyertaan terbarunya ke aplikasi Wallet - sistem pendukung ID siswa yang sepenuhnya digital. Penerima manfaat dari peningkatan ini terutama adalah pengguna Galaxy, terutama mereka yang menggunakan gadget seri A, S, atau Z terbaru. Pengguna sekarang akan merasa mudah menggunakan kartu kampus digital mereka untuk mengakses fasilitas tertentu yang disetujui dan memanfaatkan layanan makanan, seperti menggunakan Samsung Pay.

Berita ini muncul tepat ketika Samsung bersiap untuk memperkenalkan perangkat terbarunya, yang melibatkan ponsel lipatnya yang canggih, di acara utama tahunannya, Unpacked, yang dijadwalkan pada hari Rabu mendatang.

Agar pengguna dapat menambahkan ID sekolah yang dikenai sanksi ke Samsung Wallet mereka, pertama-tama mereka harus menginstal aplikasi Transact eAccounts Mobile dari Google Play Store. Setelah penyiapan awal, pengguna dapat dengan mudah menambahkan aplikasi ke dompet mereka. Fitur ini memastikan bahwa ID siswa tetap berfungsi di perangkat Galaxy bahkan saat berada dalam mode Cadangan Daya. Dengan cara ini, baterai yang habis pun tidak akan menghalangi akses ke penginapan pengguna kapan pun.

Namun, penawaran ini tidak tersedia di semua perangkat Samsung. Hanya ponsel model AS tertentu dengan elemen aman tersemat Samsung (eSE) dan yang beroperasi pada Android 12 atau lebih tinggi yang saat ini kompatibel dengan fitur ini. Ini termasuk:

Selain itu, Samsung juga siap meluncurkan dukungan untuk ID pelajar di Galaxy Watches-nya, yang akan dirilis musim gugur ini. Meskipun daftar tepat perangkat yang dapat dikenakan yang didukung belum tersedia, diharapkan setidaknya beberapa model akan kompatibel dengan layanan ini.

Di antara lembaga pendidikan pertama yang memberikan dukungan kepada ID pelajar di Samsung Wallet adalah Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama, dan Stevens Institute of Technology. Saat ini, sebanyak 68 institusi pendidikan tinggi di seluruh AS telah memberikan dukungan untuk fitur inovatif ini.