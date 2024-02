Inteligência empresarial (BI)

Business Intelligence (BI) é um termo abrangente que abrange as tecnologias, metodologias, estruturas e ferramentas usadas para coletar, gerenciar, analisar e apresentar dados brutos em insights significativos para processos de tomada de decisão. O principal objetivo do BI é otimizar o desempenho dos negócios, capacitando as partes interessadas com informações oportunas, confiáveis ​​e relevantes para tomar decisões baseadas em dados. No contexto de plataformas no-code como AppMaster, o BI é crucial para simplificar o processamento, a visualização e a análise de dados para usuários não técnicos, democratizando o processo de tomada de decisão em uma organização.

Pesquisas e estatísticas mostraram o valor do BI para empresas de todos os tamanhos. De acordo com a pesquisa Gartner de 2021, estima-se que 84% das organizações estão investindo em BI e análise de dados, resultando em um tamanho de mercado global de mais de US$ 20 bilhões. Esse crescimento na demanda é impulsionado pela crescente necessidade de tomada de decisão baseada em dados e pela crescente complexidade dos dados, à medida que as organizações enfrentam os desafios de big data, data lakes e Internet das Coisas (IoT).

As ferramentas e estruturas de BI são projetadas para analisar dados de fontes diferentes e convertê-los em formatos facilmente consumíveis, como painéis, relatórios e gráficos. Essas ferramentas oferecem mineração de dados, processamento analítico online (OLAP), análise preditiva, análise de autoatendimento e recursos de geração de relatórios. Eles facilitam o processo de extração, limpeza, transformação e carregamento de dados de várias fontes em data warehouses ou data marts para posterior análise e apresentação.

No contexto no-code, as ferramentas de BI desempenham um papel vital ao permitir que usuários não técnicos aproveitem o poder da análise de dados sem a necessidade de habilidades de programação. Plataformas No-code como AppMaster fornecem uma interface visual para projetar, desenvolver e implantar aplicativos de back-end, web e móveis. A plataforma atende a usuários com pouco ou nenhum conhecimento técnico, oferecendo funcionalidade drag-and-drop para criar modelos de dados, projetar componentes de interface do usuário e definir processos de negócios.

O AppMaster também oferece suporte à integração de ferramentas de BI e APIs externas, oferecendo aos usuários acesso contínuo a soluções de análise e visualização de dados. Essa integração permite que as empresas obtenham insights acionáveis ​​de seus dados, tomem decisões informadas e impulsionem a inovação. Os aplicativos gerados pelo AppMaster também são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com Postgresql, garantindo compatibilidade e escalabilidade com a infraestrutura de dados existente. Essa versatilidade permite que as empresas mantenham seus investimentos em soluções de BI e aproveitem as ferramentas mais avançadas para atender aos requisitos de negócios em constante mudança.

Uma das vantagens significativas do BI em um contexto sem código é o rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos analíticos. Com a abordagem baseada em projeto do AppMaster e os recursos de geração automática de código para aplicativos de back-end, web e móveis, a criação e publicação de soluções baseadas em dados pode ser realizada em questão de minutos, sem comprometer a qualidade, o desempenho ou os padrões de segurança. Além disso, a abordagem orientada ao servidor permite atualizações rápidas da interface do usuário e da lógica do aplicativo sem reenviá-lo para as lojas de aplicativos, acelerando significativamente o ciclo de vida do desenvolvimento.

O BI é crítico em ambientes de negócios modernos, com os tomadores de decisão contando com informações precisas, oportunas e relevantes para impulsionar a estratégia e a inovação. Plataformas No-code como AppMaster facilitam a integração e implementação de soluções de BI para usuários de todos os níveis técnicos, removendo barreiras de entrada e democratizando o poder da análise de dados. Ao ampliar os recursos das ferramentas de BI em um contexto no-code, as empresas podem tomar decisões mais informadas, aprimorar o desempenho organizacional e manter uma vantagem competitiva no mundo atual centrado em dados.