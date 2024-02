Aplicativos de voz sem código

Aplicativos de voz No-Code referem-se a uma categoria específica de aplicativos que permitem aos usuários interagir com eles usando comandos de voz, ao mesmo tempo que são construídos usando plataformas no-code como AppMaster. Esses aplicativos geralmente utilizam tecnologias avançadas de reconhecimento de fala, síntese de voz e processamento de linguagem natural para fornecer recursos de interação baseados em voz eficientes e convenientes para os usuários. Este tipo de aplicativo foi projetado para capacitar desenvolvedores e usuários não técnicos a criar aplicativos habilitados para voz sem a necessidade de escrever nenhum código.

Com o rápido avanço da inteligência artificial (IA) e das tecnologias de reconhecimento de voz, os aplicativos ativados por voz estão se tornando cada vez mais predominantes em uma ampla gama de setores. A integração de comandos de voz em aplicativos permite que os usuários desfrutem de maior interatividade e conveniência, ao mesmo tempo que fornece acessibilidade para pessoas com limitações físicas. De acordo com um relatório da Juniper Research, o mercado global de alto-falantes inteligentes baseados em voz deverá atingir US$ 30 bilhões até 2025, mostrando as potenciais oportunidades de crescimento neste campo.

Simultaneamente, tem havido um aumento na demanda por plataformas no-code que simplifiquem e acelerem o processo de desenvolvimento de aplicativos sem exigir extensas habilidades ou conhecimentos de codificação. Ao oferecer aos usuários uma maneira mais acessível e eficiente de criar aplicativos, plataformas no-code como AppMaster estão revolucionando o desenvolvimento de software moderno. De acordo com um estudo recente do Gartner, até 2024, espera-se que as soluções low-code e no-code representem mais de 65% de todas as funções de desenvolvimento de aplicativos.

Os aplicativos de voz No-Code combinam perfeitamente essas duas tendências emergentes, permitindo que os usuários desenvolvam aplicativos intuitivos e orientados por voz que atendem a uma base de usuários mais ampla e oferecem uma experiência de usuário mais envolvente. Ao aproveitar a interface visual de uma plataforma no-code, componentes drag-and-drop e módulos pré-construídos, os usuários podem criar e personalizar rapidamente aplicativos com funcionalidades de voz. Isso não apenas acelera o processo de desenvolvimento, mas também garante que os aplicativos possam evoluir de acordo com as mudanças nos requisitos, com o mínimo de dívida técnica ou manutenção.

A plataforma AppMaster, por exemplo, simplifica muito o processo de desenvolvimento de aplicativos de voz No-Code, permitindo que os usuários criem modelos de dados, lógica de negócios, endpoints de API REST e endpoints WebSocket – tudo por meio de uma interface visual fácil de usar. A plataforma gera código-fonte para aplicativos de back-end em Go (golang), aplicativos da web na estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript e aplicativos móveis usando Kotlin baseado em servidor, Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Uma vantagem importante de usar uma plataforma no-code como AppMaster para construir aplicativos de voz reside em sua abordagem orientada ao servidor. Isso permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo sem precisar enviar novas versões para diversas lojas de aplicativos, resultando em tempo de inatividade reduzido e maior flexibilidade. Além disso, o abrangente Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) do AppMaster torna o desenvolvimento de aplicativos dez vezes mais rápido e três vezes mais econômico em comparação aos métodos tradicionais, permitindo que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie soluções de software sofisticadas e escaláveis.

À medida que um número crescente de empresas, corporações e desenvolvedores individuais recorrem a plataformas no-code para construir uma ampla gama de aplicativos, os aplicativos de voz No-Code estão preparados para se tornarem parte integrante do cenário moderno de desenvolvimento de aplicativos. A plataforma AppMaster, entre outras soluções no-code, capacita os usuários a criar aplicativos habilitados para voz que atendem às necessidades de diversos setores, desde finanças e saúde até educação e entretenimento.

Com AppMaster, os usuários podem criar aplicativos de voz No-Code altamente escalonáveis ​​e personalizáveis, aproveitando módulos, modelos e componentes pré-construídos, bem como definindo lógica de negócios e modelos de dados essenciais sem escrever uma única linha de código. Em última análise, isso permite que empresas e indivíduos aproveitem o poder da tecnologia de ponta na forma de IA, reconhecimento de voz e síntese de voz para criar uma nova era de aplicativos no-code que melhoram a experiência do usuário, melhoram a acessibilidade e simplificam vários processos num mundo cada vez mais conectado.