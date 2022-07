As notificações automatizadas são uma ótima maneira de acompanhar suas atividades online e receber atualizações de vários eventos. Você pode configurar notificações automáticas para qualquer coisa, desde novos e-mails e atualizações de mídia social até compromissos futuros e alertas meteorológicos.

Este artigo responde a duas perguntas: como as notificações automatizadas podem beneficiar você e ajustá-las?

Principais benefícios das notificações automatizadas

As notificações automatizadas estão em todos os dispositivos que carregamos. Cada aplicativo que usamos e não usamos continua nos lembrando de qualquer atividade em seu lado. Embora alguns dos alertas honestamente não sejam úteis, geralmente promovendo o próprio aplicativo e nos fazendo comprar novos produtos, outros podem realmente impactar positivamente seu fluxo de trabalho e estilo de vida.

porque você precisa deles? Você pode usar notificações automatizadas para praticamente qualquer coisa, desde ficar por dentro de novos e-mails e atualizações de mídia social até receber atualizações sobre compromissos futuros e previsões do tempo. Você pode até usá-los para acompanhar documentos compartilhados ou garantir que seus amigos saibam quando você está disponível.

Você nunca precisa se preocupar em perder uma única atualização ou alerta com notificações automatizadas. Ao configurar diferentes tipos de notificações, você pode ter certeza de que receberá atualizações onde quer que esteja. As notificações garantem que você esteja sempre atualizado sobre as últimas notícias e alterações em sua programação.

Há muitos benefícios em usar notificações automatizadas.

Vantagens das notificações automatizadas se você for um usuário

Economizando tempo. Em vez de verificar todos os aplicativos para novas atualizações e atividades, você pode acessar a central de notificações do seu dispositivo e definir se algo significativo aconteceu. Isso economiza significativamente tempo e esforço, especialmente durante o dia agitado de redação.

O que é importante aqui? Com todos os diferentes tipos de alertas, atualizações e informações disponíveis hoje, às vezes pode ser difícil acompanhar todos eles. Para configurar a central de notificações, você precisa passar por todos os aplicativos e serviços e priorizar os alertas, habilitando apenas os importantes. Mais sugestões sobre como ajustar as notificações encontram-se posteriormente na postagem.

Mantenha-se organizado . As notificações automatizadas podem ajudá-lo a se manter organizado e em dia com sua agenda. Configure alertas para novos e-mails de trabalho, compromissos futuros, atualizações importantes.

Chegar atrasado e esquecer reuniões e chamadas importantes não é o que você precisa se preocupar com notificações automatizadas em seu calendário. Ao configurar notificações automáticas para o seu calendário, você será lembrado dos próximos eventos onde quer que esteja, e é garantido que você não perderá nenhum compromisso.

Com os alertas habilitados, você organizará o fluxo de trabalho da melhor forma, sempre recebendo os lembretes necessários sobre o que precisa ser realizado.

Mantenha-se informado em diferentes situações. Diferentes tipos de notificações podem fazer uma grande diferença para ficar por dentro das informações que você precisa. Os alertas meteorológicos, por exemplo, são ótimos para acompanhar a temperatura e outras condições onde quer que você esteja. Receber notificações automatizadas sobre seu time favorito é outra ótima maneira de se manter informado sem precisar verificar manualmente um site ou contas de mídia social o tempo todo.

As notificações automatizadas podem mantê-lo seguro e informado durante emergências. Você pode configurar alertas para eventos climáticos severos em sua área, como furacões, tornados ou inundações repentinas. Dessa forma, você saberá quando agir e estará preparado.

Permaneça conectado. Os alertas podem ajudá-lo a ficar conectado com amigos e familiares. Você pode configurar alertas para novas postagens em redes de mídia social ou para quando seus amigos e familiares postarem novas atualizações. Com notificações oportunas, você nunca perderá nenhum evento e notícia.

Vantagens das notificações automatizadas se você for um criador de aplicativos

Se você é um criador de aplicativos, é vital ter um sistema de notificação de usuários. Como exatamente isso pode ajudar no seu negócio?

Aumente a retenção de usuários e estimule o engajamento. As notificações dão a você o poder de alterar a forma como você interage com os usuários. Use essa flexibilidade para enviar alertas oportunos e relevantes. Mantenha-os engajados e envolvidos notificando-os sobre eventos atuais, como ofertas especiais.

Além disso, as notificações podem ajudar a reter usuários. Muitos proprietários de dispositivos não abrem os aplicativos baixados após a instalação. Os alertas personalizados são uma maneira eficaz de deixá-los interessados e transformar usuários inativos em ativos.

Notifique sobre atualizações e novidades. Sempre que ocorrer uma atualização ou modificação crítica em seu aplicativo, informe os usuários sobre isso. Melhora a impressão geral da interação com seu aplicativo. As notificações podem economizar tempo e simplificar o uso do aplicativo, por exemplo, se o link no alerta enviar o usuário para a parte exata, proporcionando a ele a capacidade de agir imediatamente sem cliques desnecessários.

Aumente as taxas de conversão. Alertas enviados em tempo hábil aumentam significativamente as taxas de conversão. Um bom exemplo é o setor de comércio eletrônico. Os aplicativos de comércio eletrônico geralmente enfrentam o problema de carrinhos abandonados. Você sempre pode notificar um cliente sobre um item deixado no carrinho que nunca passou no checkout para evitar isso. Além disso, certifique-se de notificar os usuários sobre as próximas vendas e descontos, para que eles tenham a chance de obter um ótimo negócio em sua loja.

No geral, as notificações automatizadas são uma ótima ferramenta porque permitem que você assuma o controle de sua agenda e seja mais eficiente e produtivo com seu tempo.

Como ajustar a notificação?

Receber muitos alertas pode ser frustrante e avassalador. Apesar de seus benefícios, as notificações automatizadas só podem ser úteis quando configuradas na vertical. Vamos dar uma olhada em como você pode ajustar suas notificações diárias. Aqui estão algumas dicas:

Verifique se você está recebendo as notificações adequadas

Nem todas as mensagens são criadas da mesma forma, portanto, certifique-se de receber apenas as notificações que são importantes para você. Por exemplo, isso pode ser apenas contas pessoais e relacionadas ao trabalho sem som, contas de entretenimento silenciosas com informações desnecessárias em plataformas de mídia social.

Preste atenção nas suas configurações

Cada notificação terá seu próprio conjunto de configurações, portanto, certifique-se de ajustá-las adequadamente.

Organize seu painel de notificações

O uso de notificações automatizadas é uma excelente maneira de acompanhar todos os eventos nos quais você está interessado. Ao assinar diferentes tipos de alertas, você pode classificá-los em seu painel de notificações de uma maneira que faça sentido para você. Isso facilita a organização das notificações, então você só precisa olhar para as mais importantes.

Use as opções de som ou vibração com moderação

Notificações com som ou vibração podem ser úteis para lembretes, mas se você estiver constantemente com seu telefone vibrando ou emitindo som, isso pode deixar outras pessoas ao seu redor loucas.

Ajuste as notificações para aplicativos que incomodam você

Eles são ótimos, mas às vezes podem ser demais. Se houver um aplicativo que você nunca usa ou que o incomoda constantemente, ajuste as configurações para que ele pare de notificá-lo. Em outras palavras, desative as notificações para coisas que você não precisa. Se você não precisa de uma mensagem para algo, desligue-o. Isso ajudará a manter seu painel de notificações limpo e organizado.

Frequência de notificações

Ao configurar notificações automatizadas, uma coisa a considerar é a frequência com que você deseja recebê-las. Deseja receber uma notificação sempre que algo acontecer, ou apenas uma vez por dia ou semana? É importante encontrar uma frequência que funcione para você e não seja muito esmagadora ou perturbadora.

Pense no que é importante para você e no que você precisa se manter atualizado. Por exemplo, se você estiver esperando um e-mail importante, convém configurar uma notificação para alertá-lo assim que o e-mail for enviado. Por outro lado, se você quiser verificar seu e-mail apenas uma vez por dia, poderá configurar uma notificação para o final do dia.

O mesmo vale para as redes sociais. Se você quiser ser notificado sempre que alguém curtir ou comentar sua postagem, configure notificações para isso. Se você deseja receber atualizações apenas uma vez por dia, configure uma notificação automática para o final de cada dia.

