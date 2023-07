O que é uma plataforma de baixo código?

Uma plataforma de baixo código (LCP) é um ambiente de desenvolvimento de software concebido para facilitar a criação rápida de aplicações com um mínimo de codificação manual. As LCP destinam-se principalmente aos programadores, fornecendo interfaces gráficas de utilizador, componentes de arrastar e largar e modelos pré-construídos para acelerar o processo de desenvolvimento. Permitem que os programadores criem aplicações utilizando ferramentas visuais e componentes facilmente disponíveis, em vez de escreverem linhas de código extensas.

Low-code As plataformas de software podem ser um fator de mudança para empresas de todas as dimensões, uma vez que permitem às organizações criar e implementar rapidamente soluções de software com investimentos mínimos em tempo, dinheiro e recursos humanos. Também proporcionam uma abordagem flexível ao desenvolvimento de aplicações, permitindo que as equipas se ajustem rapidamente em resposta às necessidades comerciais e às exigências dos clientes em constante mudança. As LCPs oferecem uma vantagem competitiva substancial em termos de agilidade, velocidade e inovação, tornando-as uma escolha atractiva para as empresas que procuram maximizar as suas capacidades de desenvolvimento de software.

Compreender as necessidades do seu negócio

Antes de avaliar as plataformas low-code, é crucial compreender as necessidades e os requisitos do seu negócio. Comece por identificar os problemas que a sua organização pretende resolver, o público-alvo das suas aplicações e os objectivos que espera alcançar com a ajuda do LCP. Considere factores como:

Tipo de aplicações: Determine o tipo de aplicações que está a planear criar, tais como aplicações orientadas para o cliente, aplicações internas ou soluções baseadas em dados. Certifique-se de que a plataforma low-code que escolher suporta o tipo de aplicação de que necessita.

Determine o tipo de aplicações que está a planear criar, tais como aplicações orientadas para o cliente, aplicações internas ou soluções baseadas em dados. Certifique-se de que a plataforma que escolher suporta o tipo de aplicação de que necessita. Requisitos específicos do sector: Os diferentes sectores podem ter requisitos, normas ou regulamentos únicos que devem ser cumpridos. Certifique-se de que a plataforma low-code que selecionar pode acomodar as necessidades específicas do seu sector.

Os diferentes sectores podem ter requisitos, normas ou regulamentos únicos que devem ser cumpridos. Certifique-se de que a plataforma que selecionar pode acomodar as necessidades específicas do seu sector. Nível de complexidade: Avalie a complexidade das aplicações que precisa de desenvolver, incluindo lógica comercial avançada, fluxos de trabalho ou integração com outros sistemas. As capacidades e limitações da plataforma escolhida devem estar de acordo com a complexidade das suas aplicações.

Avalie a complexidade das aplicações que precisa de desenvolver, incluindo lógica comercial avançada, fluxos de trabalho ou integração com outros sistemas. As capacidades e limitações da plataforma escolhida devem estar de acordo com a complexidade das suas aplicações. Recursos: Avalie os conhecimentos técnicos e o nível de competências da sua equipa de desenvolvimento e escolha uma plataforma que lhes permita criar aplicações funcionais e eficazes. Isto pode implicar avaliar se os membros da equipa são programadores ou não.

Avalie os conhecimentos técnicos e o nível de competências da sua equipa de desenvolvimento e escolha uma plataforma que lhes permita criar aplicações funcionais e eficazes. Isto pode implicar avaliar se os membros da equipa são programadores ou não. Implementação: Considere o seu método de implantação preferido, seja no local, na nuvem ou uma abordagem híbrida. Certifique-se de que a plataforma low-code pode acomodar as suas preferências de implementação.

Ao examinar suas necessidades e preferências específicas, você pode criar uma imagem clara dos recursos e capacidades essenciais exigidos em uma plataforma low-code e garantir que sua escolha esteja alinhada com seus objetivos comerciais.

Avalie os recursos da plataforma Low-Code

Assim que tiver uma compreensão clara das suas necessidades empresariais, é altura de avaliar as características e capacidades das plataformas low-code que está a considerar. Aqui estão alguns dos principais recursos a serem procurados:

Ferramentas de desenvolvimento visual: Uma caraterística das plataformas low-code é o seu ambiente de desenvolvimento visual que permite aos programadores criar aplicações utilizando componentes drag-and-drop , modelos pré-construídos e ferramentas gráficas. Procure uma plataforma com um design eficiente e de fácil utilização que permita à sua equipa desenvolver aplicações rapidamente e com o mínimo de fricção.

Uma caraterística das plataformas é o seu ambiente de desenvolvimento visual que permite aos programadores criar aplicações utilizando componentes , modelos pré-construídos e ferramentas gráficas. Procure uma plataforma com um design eficiente e de fácil utilização que permita à sua equipa desenvolver aplicações rapidamente e com o mínimo de fricção. Gestão e modelação de dados: A gestão de dados é um aspeto crítico de muitas aplicações. Uma plataforma low-code deve fornecer as ferramentas para criar modelos de dados, gerir estruturas de dados e definir relações entre entidades de dados de forma fácil e visual. Isto garantirá que as suas aplicações são concebidas tendo em conta a flexibilidade e a eficiência.

A gestão de dados é um aspeto crítico de muitas aplicações. Uma plataforma deve fornecer as ferramentas para criar modelos de dados, gerir estruturas de dados e definir relações entre entidades de dados de forma fácil e visual. Isto garantirá que as suas aplicações são concebidas tendo em conta a flexibilidade e a eficiência. Automatização de processos empresariais: Muitas aplicações requerem fluxos de trabalho e processos empresariais para suportar uma lógica empresarial complexa. Procure uma plataforma low-code que ofereça capacidades poderosas de automatização de processos empresariais (BPA). Estas podem incluir a conceção visual de fluxos de trabalho, modelos de fluxos de trabalho pré-construídos ou a integração com ferramentas externas de BPA.

Muitas aplicações requerem fluxos de trabalho e processos empresariais para suportar uma lógica empresarial complexa. Procure uma plataforma que ofereça capacidades poderosas de automatização de processos empresariais (BPA). Estas podem incluir a conceção visual de fluxos de trabalho, modelos de fluxos de trabalho pré-construídos ou a integração com ferramentas externas de BPA. Personalização UI/UX: A interface do utilizador (UI) e a experiência do utilizador (UX) das suas aplicações têm um impacto direto na sua adoção e no seu sucesso global. Uma boa plataforma low-code deve fornecer opções para uma personalização abrangente da IU/UX, incluindo ferramentas de design visual, uma variedade de componentes da IU e a capacidade de criar designs reactivos que se adaptem a diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã.

A interface do utilizador (UI) e a experiência do utilizador (UX) das suas aplicações têm um impacto direto na sua adoção e no seu sucesso global. Uma boa plataforma deve fornecer opções para uma personalização abrangente da IU/UX, incluindo ferramentas de design visual, uma variedade de componentes da IU e a capacidade de criar designs reactivos que se adaptem a diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã. Personalização e extensibilidade do código: Embora as plataformas low-code se concentrem em minimizar a codificação manual, há situações em que o código personalizado pode ser necessário. Procure uma plataforma que ofereça a capacidade de estender aplicações com código personalizado, permitindo-lhe lidar com casos extremos ou funcionalidades altamente especializadas que não são abrangidas pelas funcionalidades prontas a utilizar da plataforma.

Embora as plataformas se concentrem em minimizar a codificação manual, há situações em que o código personalizado pode ser necessário. Procure uma plataforma que ofereça a capacidade de estender aplicações com código personalizado, permitindo-lhe lidar com casos extremos ou funcionalidades altamente especializadas que não são abrangidas pelas funcionalidades prontas a utilizar da plataforma. Gestão do ciclo de vida das aplicações: O desenvolvimento de aplicações envolve muito mais do que apenas construí-las - inclui também a gestão de actualizações, testes e implementação. Uma plataforma low-code deve incluir ferramentas para a gestão do ciclo de vida das aplicações (ALM), simplificando estes processos e assegurando uma transição perfeita entre os ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

Ao examinar as características e capacidades de várias plataformas low-code, pode garantir que a plataforma que escolher dará à sua equipa a capacidade de desenvolver e implementar as aplicações de que a sua empresa necessita.

Comparar modelos de preços e custo total de propriedade

Ao escolher uma plataforma low-code para a sua empresa, é essencial considerar o seu modelo de preços e o custo total de propriedade (TCO). É necessário compreender o valor que está a obter da plataforma e se esta se enquadra no orçamento da sua organização. Aqui estão alguns aspectos críticos a considerar ao comparar modelos de preços:

Planos de subscrição e níveis de preços

Low-code As plataformas oferecem normalmente vários planos de subscrição com níveis de preços correspondentes a diferentes conjuntos de funcionalidades e limites de utilização. Avalie os planos disponíveis e escolha um que cubra as suas necessidades principais sem pagar por funcionalidades desnecessárias que podem aumentar os custos.

Testes gratuitos e provas de conceito

Antes de se comprometer com uma plataforma específica, procure uma avaliação gratuita ou um projeto de prova de conceito para o ajudar a compreender o verdadeiro valor da plataforma em ação. Isto proporciona uma oportunidade para avaliar a plataforma, explorar as suas características e limitações e identificar quaisquer potenciais custos ocultos que possa encontrar durante a implementação efectiva.

Custo total de propriedade

Ao comparar as plataformas low-code, considere sempre o seu custo total de propriedade (TCO). Examine a forma como as características da plataforma podem afetar a arquitetura de TI da sua empresa, os custos operacionais e o custo de manutenção da plataforma a longo prazo. Tenha em conta aspectos como:

Custos de licenciamento da plataforma; Despesas de alojamento e operacionais; Custos de integração e personalização; Despesas de segurança e conformidade; Taxas de formação e suporte.

Opções de pagamento flexíveis

Opte por plataformas low-code que ofereçam opções de pagamento flexíveis para se adequarem aos objectivos financeiros da sua empresa. Por exemplo, um modelo de preços "pay-as-you-go" pode reduzir os custos iniciais, cobrando com base na utilização efectiva. Examine as condições de pagamento do fornecedor e certifique-se de que estão de acordo com o orçamento e o plano de crescimento da sua empresa.

Escalabilidade, desempenho e segurança da plataforma

A plataforma low-code que escolher deve ser capaz de escalar e ter um bom desempenho sob cargas de trabalho crescentes para corresponder ao crescimento da sua empresa. Considere estes aspectos ao avaliar a escalabilidade, o desempenho e a segurança de uma plataforma low-code:

Escalabilidade e desempenho

Certifique-se de que a plataforma tem a capacidade de escalar aplicações de forma eficaz, tanto vertical como horizontalmente, consoante as necessidades de crescimento da sua empresa. A plataforma deve fornecer aplicações de elevado desempenho que carreguem rapidamente e funcionem de forma eficiente, satisfazendo as expectativas do utilizador final e evitando abrandamentos prejudiciais do sistema.

Alta disponibilidade e tolerância a falhas

Determine se a plataforma oferece alta disponibilidade e tolerância a falhas, garantindo que as suas aplicações continuam a funcionar mesmo quando alguns componentes ou infra-estruturas falham. Ao reduzir os riscos de inatividade, a plataforma pode garantir uma experiência de utilizador sem falhas que mantém a confiança do cliente.

Características de segurança e conformidade

Uma poderosa plataforma low-code deve ter funcionalidades de segurança incorporadas, como encriptação de dados, autenticação de utilizadores e controlo de acesso, para proteger informações sensíveis de potenciais ameaças. Avalie as funcionalidades de segurança incorporadas na plataforma e explore a sua capacidade de cumprir os requisitos de segurança da sua organização e os regulamentos específicos do sector.

Auditorias e actualizações de segurança regulares

Escolha uma plataforma que efectue auditorias de segurança regulares e actualize consistentemente as suas ferramentas, infra-estruturas e aplicações para resolver potenciais vulnerabilidades. Esta abordagem proactiva à segurança é essencial para manter o mais elevado nível de proteção para as suas aplicações low-code.

Integração e extensibilidade

A integração e a extensibilidade são componentes cruciais de qualquer plataforma low-code, especialmente à medida que a sua empresa cresce e exige ligações a vários sistemas e serviços. Tenha estas considerações em mente ao avaliar as opções de integração e extensibilidade:

Conectores e APIs pré-construídos

Uma plataforma low-code abrangente deve ter conectores e APIs pré-construídos que facilitem a integração com várias aplicações, bases de dados e sistemas empresariais. Esta capacidade permite-lhe ligar rapidamente as suas aplicações low-code à infraestrutura e serviços existentes, criando um ambiente eficiente e sem falhas.

Desenvolvimento e utilização de API personalizadas

A capacidade de criar APIs personalizadas e de as utilizar nas suas aplicações low-code é essencial. Isso permite criar integrações personalizadas com sistemas e serviços externos que podem não ter conectores pré-construídos, permitindo uma personalização mais extensa para atender às suas necessidades comerciais.

Pontos de extensão e capacidades de código personalizado

Avalie a capacidade da plataforma para se integrar com linguagens de programação populares, como JavaScript, Python e Ruby, facilitando a introdução de código personalizado quando necessário. A extensibilidade da plataforma ajuda a garantir que pode adicionar características personalizadas ou lidar com casos de utilização únicos sem estar limitado pelas funcionalidades incorporadas da plataforma.

Integração com mercados e plug-ins de terceiros

Considere se a plataforma low-code tem capacidades de integração com marketplaces ou plug-ins de terceiros, permitindo-lhe tirar partido de funcionalidades e modelos pré-construídos que aceleram o desenvolvimento de aplicações. Ao utilizar estes recursos pré-construídos, pode poupar tempo e recursos, mantendo um elevado nível de qualidade e funcionalidade nas suas aplicações.

Ao avaliar as plataformas low-code e no-code, considere sempre o custo total de propriedade, a escalabilidade, o desempenho, a segurança e as opções de integração e extensibilidade. Esta abordagem holística garante a escolha de uma plataforma que satisfaça os seus requisitos comerciais e suporte o crescimento. Uma plataforma como o AppMaster, com seu amplo conjunto de recursos, eficiência de custos e escalabilidade, pode ser uma excelente escolha para atender a esses pré-requisitos e melhorar o processo de desenvolvimento.

Facilidade de utilização e experiência do utilizador

Ao avaliar uma plataforma low-code, a facilidade de utilização e uma experiência amigável devem estar no topo da sua lista de prioridades. Ao selecionar uma plataforma com uma interface intuitiva e fluxos de trabalho claros e eficientes, a sua equipa pode criar, atualizar e manter aplicações confortavelmente, sem se deparar com atrasos desnecessários ou curvas de aprendizagem acentuadas. Considere os seguintes factores ao avaliar a facilidade de utilização e a experiência do utilizador:

Interface de utilizador intuitiva: Procure uma plataforma que tenha uma interface de utilizador bem concebida, facilitando a compreensão e a navegação no ambiente de desenvolvimento por parte de programadores, designers e não programadores.

Procure uma plataforma que tenha uma interface de utilizador bem concebida, facilitando a compreensão e a navegação no ambiente de desenvolvimento por parte de programadores, designers e não programadores. Ferramentas de desenvolvimento visual: A plataforma deve oferecer ferramentas visuais abrangentes e fáceis de utilizar para a conceção de aplicações, tais como componentes drag-and-drop , modelos pré-construídos e documentação de apoio.

A plataforma deve oferecer ferramentas visuais abrangentes e fáceis de utilizar para a conceção de aplicações, tais como componentes , modelos pré-construídos e documentação de apoio. Colaboração e trabalho em equipa: Uma boa plataforma low-code deve promover a colaboração entre os membros da sua equipa, fornecendo funcionalidades para discussão em tempo real, atribuição de tarefas e partilha de recursos.

Uma boa plataforma deve promover a colaboração entre os membros da sua equipa, fornecendo funcionalidades para discussão em tempo real, atribuição de tarefas e partilha de recursos. Formação e recursos eficazes: Um conjunto dedicado de tutoriais, artigos e documentação de apoio pode melhorar significativamente o processo de aprendizagem para os utilizadores, garantindo que estes se familiarizem o mais rapidamente possível e enfrentem qualquer obstáculo que encontrem.

Um conjunto dedicado de tutoriais, artigos e documentação de apoio pode melhorar significativamente o processo de aprendizagem para os utilizadores, garantindo que estes se familiarizem o mais rapidamente possível e enfrentem qualquer obstáculo que encontrem. Velocidade de desenvolvimento: A plataforma low-code deve simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo aos programadores criar rapidamente protótipos, iterar e implementar actualizações e novas funcionalidades.

Comunidade, suporte e ecossistema

Uma comunidade poderosa, uma rede de suporte e um ecossistema próspero são factores essenciais na escolha de uma plataforma low-code. A popularidade da plataforma e a dimensão da comunidade podem ser um indicador de uma solução comprovada e fiável, enquanto um ecossistema diversificado e ativo pode fornecer recursos valiosos, materiais de aprendizagem e exemplos. Preste atenção a estes factores ao pesquisar a força da comunidade e o ecossistema:

Popularidade e base de utilizadores: Uma base de utilizadores maior implica uma plataforma comprovada e bem sucedida, o que normalmente se traduz em melhores recursos, um ecossistema mais rico e mais ligações potenciais com outros utilizadores.

Uma base de utilizadores maior implica uma plataforma comprovada e bem sucedida, o que normalmente se traduz em melhores recursos, um ecossistema mais rico e mais ligações potenciais com outros utilizadores. Fóruns e debates da comunidade: Os fóruns ou grupos de discussão activos oferecem oportunidades para aprender com outros utilizadores, colocar questões, partilhar soluções e demonstrar o empenho da plataforma no apoio ao utilizador.

Os fóruns ou grupos de discussão activos oferecem oportunidades para aprender com outros utilizadores, colocar questões, partilhar soluções e demonstrar o empenho da plataforma no apoio ao utilizador. Ecossistema de plug-ins: Uma diversidade de plugins ou extensões de terceiros pode melhorar as capacidades das suas aplicações, permitindo uma gama mais ampla de funcionalidades sem um desenvolvimento personalizado excessivo.

Uma diversidade de plugins ou extensões de terceiros pode melhorar as capacidades das suas aplicações, permitindo uma gama mais ampla de funcionalidades sem um desenvolvimento personalizado excessivo. Estudos de casos e histórias de sucesso existentes: Procure exemplos inspiradores de empresas que tenham criado e implementado com êxito aplicações com a plataforma, uma vez que estes podem fornecer informações valiosas sobre as suas potenciais vantagens e capacidades em vários sectores.

Procure exemplos inspiradores de empresas que tenham criado e implementado com êxito aplicações com a plataforma, uma vez que estes podem fornecer informações valiosas sobre as suas potenciais vantagens e capacidades em vários sectores. Suporte técnico e tempos de resposta: Avalie os canais de suporte da plataforma, a capacidade de resposta e a qualidade geral do serviço antes de se comprometer com uma decisão. A resolução rápida de problemas e a orientação especializada são activos valiosos no desenvolvimento das suas aplicações.

Considere a preparação para o futuro

Selecionar uma plataforma low-code que esteja preparada para o futuro é essencial para garantir o sucesso a longo prazo e a adaptabilidade das suas aplicações. Os avanços tecnológicos e a evolução dos requisitos comerciais requerem uma plataforma flexível que possa responder às mudanças e acomodar as diferentes necessidades. Eis alguns factores a ter em conta ao avaliar o grau de preparação para o futuro de uma plataforma low-code:

Actualizações da plataforma e adição de funcionalidades: Assegurar que a plataforma está em constante evolução e melhoria, com actualizações regulares e novas funcionalidades adicionadas para acompanhar as tendências da indústria e os avanços tecnológicos.

Assegurar que a plataforma está em constante evolução e melhoria, com actualizações regulares e novas funcionalidades adicionadas para acompanhar as tendências da indústria e os avanços tecnológicos. Adoção de novas tecnologias: Uma plataforma com visão de futuro deve dar prioridade à integração e adoção de tecnologias modernas e emergentes, como a inteligência artificial, a aprendizagem automática e as recentes estruturas de desenvolvimento de aplicações Web ou móveis.

Uma plataforma com visão de futuro deve dar prioridade à integração e adoção de tecnologias modernas e emergentes, como a inteligência artificial, a aprendizagem automática e as recentes estruturas de desenvolvimento de aplicações Web ou móveis. Escalabilidade e flexibilidade: À medida que a sua empresa cresce, as suas aplicações terão de acomodar a crescente procura dos utilizadores, os recursos e a complexidade do sistema. Uma plataforma preparada para o futuro deve fornecer infraestrutura escalável, desempenho e conjuntos de recursos para se adaptar a essas mudanças.

À medida que a sua empresa cresce, as suas aplicações terão de acomodar a crescente procura dos utilizadores, os recursos e a complexidade do sistema. Uma plataforma preparada para o futuro deve fornecer infraestrutura escalável, desempenho e conjuntos de recursos para se adaptar a essas mudanças. Integração com outras ferramentas e sistemas: As alterações no seu conjunto de tecnologias ou a introdução de novas ferramentas nos seus processos exigirão uma integração perfeita com a sua plataforma low-code . Procure plataformas que ofereçam capacidades de integração poderosas e suporte para várias APIs e normas.

As alterações no seu conjunto de tecnologias ou a introdução de novas ferramentas nos seus processos exigirão uma integração perfeita com a sua plataforma . Procure plataformas que ofereçam capacidades de integração poderosas e suporte para várias APIs e normas. Migração de aplicações: Se for necessário mudar de plataforma ou levar a sua aplicação para um fornecedor diferente, verifique se a plataforma low-code permite uma migração fácil das aplicações, minimizando o tempo de inatividade operacional e garantindo uma transição mais suave.

Considerações finais

Escolher a plataforma low-code certa para o seu negócio é uma decisão crucial que requer uma avaliação minuciosa das necessidades e objectivos específicos da sua organização. Ao compreender os requisitos do seu negócio e examinar cuidadosamente as várias características, modelos de preços, escalabilidade, desempenho e capacidades de integração das potenciais plataformas, poderá encontrar a melhor solução para a sua organização. Não se esqueça de ter em conta a facilidade de utilização da plataforma, a experiência do utilizador, a comunidade e o ecossistema geral, para garantir uma colaboração harmoniosa e bem sucedida.

Ao escolher a plataforma low-code/no-code certa, tenha sempre em mente as metas e os objectivos a longo prazo da sua organização para garantir que está a tomar uma decisão bem informada. Não tenha receio de experimentar diferentes plataformas e aproveitar as avaliações ou demonstrações gratuitas para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades. Com a plataforma low-code certa à sua disposição, estará bem equipado para satisfazer as exigências em evolução da sua empresa e ter sucesso na era digital.

Ao escolher a plataforma low-code/no-code certa, tenha sempre em mente as metas e os objectivos a longo prazo da sua organização para garantir que está a tomar uma decisão bem informada. Não tenha receio de experimentar diferentes plataformas e aproveitar as avaliações ou demonstrações gratuitas para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades. Com a plataforma low-code certa à sua disposição, estará bem equipado para satisfazer as exigências em evolução da sua empresa e ter sucesso na era digital.