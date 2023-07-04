什么是低代码平台？

低代码平台（LCP）是一种软件开发环境，旨在促进快速创建应用程序，并尽量减少人工编码。低码平台主要针对开发者，提供图形用户界面、拖放组件和预建模板，以加速开发过程。它们允许开发者通过使用视觉工具和现成的组件来创建应用程序，而不是编写大量的代码。

Low-code 平台可以作为所有规模的企业的游戏规则的改变者，因为它们允许组织以最小的时间、金钱和人力资源投资快速建立和部署软件解决方案。它们还提供了一种灵活的应用开发方法，使团队能够快速调整，以应对不断变化的业务需求和客户需求。LCPs在敏捷性、速度和创新方面提供了巨大的竞争优势，使它们成为寻求最大限度地提高其软件开发能力的公司的一个有吸引力的选择。

了解你的业务需求

在评估low-code 平台之前，了解你的业务需求和要求是至关重要的。首先确定你的组织旨在解决的问题，你的应用程序的目标受众，以及你希望在LCP的帮助下实现的目标。考虑以下因素：

应用程序的类型： 确定你计划建立的应用程序的种类，如面向客户的应用程序、内部应用程序或数据驱动的解决方案。确保你选择的 low-code 平台支持你所需要的应用类型。

确定你计划建立的应用程序的种类，如面向客户的应用程序、内部应用程序或数据驱动的解决方案。确保你选择的 平台支持你所需要的应用类型。 行业特定的要求： 不同的行业可能有独特的要求、标准或法规需要遵守。确保你选择的 low-code 平台能够适应你的行业的具体需求。

不同的行业可能有独特的要求、标准或法规需要遵守。确保你选择的 平台能够适应你的行业的具体需求。 复杂程度： 评估你需要开发的应用程序的复杂性，包括高级业务逻辑、工作流程或与其他系统的整合。你选择的平台的能力和限制应该与你的应用程序的复杂性相一致。

评估你需要开发的应用程序的复杂性，包括高级业务逻辑、工作流程或与其他系统的整合。你选择的平台的能力和限制应该与你的应用程序的复杂性相一致。 资源： 评估你的开发团队的技术专长和技能水平，并选择一个平台，使他们能够创建功能性和有效的应用程序。这可能涉及到评估这些团队成员是开发者还是非开发者。

评估你的开发团队的技术专长和技能水平，并选择一个平台，使他们能够创建功能性和有效的应用程序。这可能涉及到评估这些团队成员是开发者还是非开发者。 部署：考虑你的首选部署方法，无论是在企业内部，还是在云端，或混合方法。确保 low-code 平台能够适应你的部署偏好。

通过研究你的具体需求和偏好，你可以对low-code 平台所需的基本特征和能力有一个清晰的认识，并确保你的选择与你的业务目标相一致。

评估低代码平台的功能

一旦你对你的业务需求有了清楚的了解，现在是时候评估你正在考虑的low-code 平台的特点和能力了。这里有一些需要寻找的关键功能：

通过研究各种low-code 平台的特点和功能，你可以确保你选择的平台将使你的团队能够开发和部署你的业务所需的应用程序。

比较定价模式和总拥有成本

当为你的企业选择一个low-code 平台时，必须考虑其定价模式和总拥有成本（TCO）。你需要了解你从该平台获得多少价值，以及它是否符合你的组织的预算。以下是比较定价模式时需要考虑的一些关键方面：

订阅计划和定价层级

Low-code 平台通常提供各种订阅计划，其定价层级与不同的功能集和使用限制相对应。评估可用的计划，并选择一个能满足你的主要要求的计划，而不为可能推高成本的不必要的功能付费。

免费试用和概念验证

在对一个特定的平台作出承诺之前，寻找一个免费试用或概念验证项目，以帮助你了解该平台在行动中的真正价值。这提供了一个评估平台的机会，探索其功能和限制，并确定在实际实施过程中可能遇到的任何潜在的隐藏成本。

总拥有成本

在比较low-code 平台时，始终考虑其总拥有成本（TCO）。检查该平台的功能如何影响你公司的IT架构、运营成本以及长期维护该平台的成本。考虑到以下方面：

平台许可费用； 托管和运营费用； 集成和定制成本； 安全和合规费用； 培训和支持费用。

灵活的支付选项

选择提供灵活支付选项的low-code 平台，以适应你公司的财务目标。例如，现收现付的定价模式可以通过根据实际使用情况收费来减少前期成本。检查供应商的支付条款，确保它们与你公司的预算和增长计划相一致。

平台的可扩展性、性能和安全性

你所选择的low-code 平台应该能够在不断增加的工作负荷下进行扩展并表现良好，以配合你的业务增长。在评估low-code 平台的可扩展性、性能和安全性时，请考虑这些方面：

可扩展性和性能

确保该平台有能力有效地扩展应用程序，包括纵向和横向，这取决于你的业务增长需求。该平台应提供高性能的应用程序，快速加载和高效工作，满足最终用户的期望，避免有害的系统减速。

高可用性和容错性

确定该平台是否提供高可用性和容错性，确保你的应用程序即使在某些组件或基础设施出现故障时也能继续运行。通过减少停机风险，该平台可以确保无缝的用户体验，维持客户的信任。

安全功能和合规性

一个强大的low-code 平台应该有内置的安全功能，如数据加密、用户认证和访问控制，以保护敏感信息免受潜在威胁。评估平台的内置安全功能，并探索其符合你的组织的安全要求和特定行业法规的能力。

定期安全审计和更新

选择一个能够定期进行安全审计并持续更新其工具、基础设施和应用程序以解决潜在漏洞的平台。这种积极主动的安全方法对于为您的low-code 应用程序保持最高水平的保护至关重要。

集成和可扩展性

集成和可扩展性是任何low-code 平台的关键组成部分，特别是当你的业务增长并需要与各种系统和服务连接时。在评估集成和可扩展性选项时，请牢记这些考虑：

预建的连接器和API

一个全面的low-code 平台应该有预建的连接器和API，以促进与各种企业应用、数据库和系统的整合。这种能力使你能够迅速将你的low-code 应用程序与现有的基础设施和服务连接起来，创造一个无缝和高效的环境。

定制API的开发和使用

创建自定义API并在你的low-code 应用程序中使用它们的能力是至关重要的。这使您能够与外部系统和服务建立自定义集成，这些系统和服务可能没有预先建立的连接器，允许更广泛的定制，以满足您的业务需求。

扩展点和自定义代码的能力

评估平台与流行的编程语言（如JavaScript、Python和Ruby）集成的能力，使其在需要时更容易引入自定义代码。平台的可扩展性有助于确保你可以添加自定义功能或处理独特的用例，而不被平台的内置功能所限制。

与第三方市场和插件整合

考虑low-code 平台是否具有与第三方市场或插件的整合能力，使你能够利用预先建立的功能和模板，加快应用开发。通过使用这些预建资源，你可以节省时间和资源，同时在你的应用程序中保持高水平的质量和功能。

在评估low-code 和no-code 平台时，一定要考虑总拥有成本、可扩展性、性能、安全性以及集成和可扩展性选项。这种全面的方法确保你选择的平台能够满足你的业务需求并支持增长。像AppMaster这样的平台，具有广泛的功能集、成本效益和可扩展性，可以成为满足这些先决条件和改善开发过程的绝佳选择。

易用性和用户体验

在评估一个low-code 平台时，易用性和用户友好的体验应该是你优先考虑的问题。通过选择一个具有直观界面和清晰、高效的工作流程的平台，你的团队可以轻松地创建、更新和维护应用程序，而不会遇到不必要的延迟或陡峭的学习曲线。在评估易用性和用户体验时，请考虑以下因素：

直观的用户界面： 寻找一个具有精心设计的用户界面的平台，使开发者、设计者和非开发者都能轻松理解和浏览开发环境。

寻找一个具有精心设计的用户界面的平台，使开发者、设计者和非开发者都能轻松理解和浏览开发环境。 可视化的开发工具： 该平台应提供全面的和用户友好的可视化工具来设计应用程序，如 drag-and-drop 组件、预建模板和支持性文档。

该平台应提供全面的和用户友好的可视化工具来设计应用程序，如 组件、预建模板和支持性文档。 协作和团队精神： 一个好的 low-code 平台应该促进你的团队成员之间的协作，提供实时讨论、任务分配和资源共享的功能。

一个好的 平台应该促进你的团队成员之间的协作，提供实时讨论、任务分配和资源共享的功能。 有效的培训和资源： 一套专门的教程、文章和支持文档可以大大增强用户的学习过程，确保他们能够尽快上手，解决他们遇到的任何障碍。

一套专门的教程、文章和支持文档可以大大增强用户的学习过程，确保他们能够尽快上手，解决他们遇到的任何障碍。 开发速度： low-code 平台应简化应用程序开发过程，使开发人员能够快速建立原型、迭代和部署更新和新功能。

社区、支持和生态系统

在选择low-code 平台时，一个强大的社区、支持网络和繁荣的生态系统是必不可少的因素。平台的受欢迎程度和社区的规模可以作为一个成熟和可靠的解决方案的指标，而一个多样化和活跃的生态系统可以提供有价值的资源、学习材料和例子。在研究社区实力和生态系统时要注意这些因素：

受欢迎程度和用户基础： 一个更大的用户群意味着一个成熟和成功的平台，通常会转化为更好的资源，更丰富的生态系统，以及与其他用户更多的潜在联系。

一个更大的用户群意味着一个成熟和成功的平台，通常会转化为更好的资源，更丰富的生态系统，以及与其他用户更多的潜在联系。 社区论坛和讨论： 活跃的论坛或讨论组提供了向其他用户学习的机会，提出问题，分享解决方案，并表明平台对用户支持的承诺。

活跃的论坛或讨论组提供了向其他用户学习的机会，提出问题，分享解决方案，并表明平台对用户支持的承诺。 插件生态系统： 第三方插件或扩展的多样性可以增强你的应用程序的能力，在不需要过多的定制开发的情况下实现更广泛的功能。

第三方插件或扩展的多样性可以增强你的应用程序的能力，在不需要过多的定制开发的情况下实现更广泛的功能。 现有的案例研究和成功故事： 寻找公司成功构建和部署平台应用的鼓舞人心的例子，因为这些可以为其在各行业的潜在优势和能力提供宝贵的见解。

寻找公司成功构建和部署平台应用的鼓舞人心的例子，因为这些可以为其在各行业的潜在优势和能力提供宝贵的见解。 技术支持和响应时间：在作出决定之前，评估平台的支持渠道、响应速度和整体服务质量。在开发你的应用程序时，迅速的问题解决和专家指导是宝贵的资产。

考虑面向未来的问题

选择一个面向未来的low-code 平台，对确保你的应用程序的长期成功和适应性至关重要。技术进步和不断变化的业务需求需要一个灵活的平台，能够优雅地应对变化并适应不同的需求。以下是在评估一个low-code 平台的未来性时需要考虑的一些因素：

平台的更新和功能的增加： 确保平台不断发展和改进，定期更新和增加新功能，以跟上行业趋势和技术进步。

确保平台不断发展和改进，定期更新和增加新功能，以跟上行业趋势和技术进步。 采用新技术： 一个具有前瞻性的平台应优先整合和采用现代和新兴技术，如人工智能、机器学习和最近的网络或移动应用开发框架。

一个具有前瞻性的平台应优先整合和采用现代和新兴技术，如人工智能、机器学习和最近的网络或移动应用开发框架。 可扩展性和灵活性： 随着你的业务增长，你的应用程序将需要适应不断增长的用户需求、资源和系统复杂性。一个面向未来的平台应该提供可扩展的基础设施、性能和功能集以适应这些变化。

随着你的业务增长，你的应用程序将需要适应不断增长的用户需求、资源和系统复杂性。一个面向未来的平台应该提供可扩展的基础设施、性能和功能集以适应这些变化。 与其他工具和系统的整合： 在你的技术堆栈中的变化或在你的流程中引入新的工具将需要与你的 low-code 平台进行无缝整合。寻找能提供强大的集成能力和对各种API和标准的支持的平台。

在你的技术堆栈中的变化或在你的流程中引入新的工具将需要与你的 平台进行无缝整合。寻找能提供强大的集成能力和对各种API和标准的支持的平台。 迁移应用程序：如果需要转换平台或将你的应用程序带到不同的供应商那里，请检查 low-code 平台是否允许轻松迁移应用程序，最大限度地减少操作停机时间并确保更顺利的过渡。

AppMaster:一个领先的No-Code 平台

AppMaster 是无代码平台的一个杰出例子，允许用户快速有效地创建后台、网络和移动应用程序。凭借其易于使用和强大的 工具， 帮助您直观地设计您的应用程序，而不需要大量的编程专业知识。它专注于为其60,000多名用户提供无缝体验，提供一套全面的工具，旨在改善构建强大软件解决方案的过程。no-code AppMaster

AppMaster 在low-code 领域脱颖而出的原因之一是，它使用户能够直观地创建后端应用程序的数据模型，通过其可视化的业务流程设计器设计业务逻辑，并开发REST API和WebSocket服务器端点。对于Web和移动应用程序，AppMaster 提供了一个多功能的drag-and-drop 接口，使你能够轻松地创建UI组件并实现其相应的业务逻辑。

AppMaster 的与众不同之处在于它能够为应用程序生成源代码、编译、运行测试，并通过其强大的平台部署到云中。通过 "发布 "按钮，该平台在幕后处理所有复杂的事情，确保你的应用程序始终是最新的，并在30秒内准备好部署。利用AppMaster 平台的一些主要特点和好处包括：

用Golang生成的后端应用程序确保了企业和高负载使用案例的惊人可扩展性。

使用Vue3框架生成的Web应用程序，以及使用Kotlin或 Jetpack Compose for Android和 SwiftUI for iOS的移动应用程序。

for Android和 for iOS的移动应用程序。 有能力使用任何与PostgreSQL兼容的数据库作为主要数据库。

Swift应用开发。

自动生成Swagger（OpenAPI）文档，确保你的API文档始终与你的实际实施同步。

有六个订阅计划可供选择，为所有级别的用户提供选择，从学习到企业范围内的应用部署。

为初创企业、教育、非营利和开源组织提供特别优惠。

除了现有的功能外，AppMaster 还被G2评为许多类别的高绩效者，如No-code 开发平台、快速应用开发（RAD）、API管理、拖放式应用构建器、API设计和应用开发平台。被评为No-Code 开发平台的动力领导者，证明了AppMaster 给市场带来的创新和质量。

最后的思考

为你的企业选择合适的low-code 平台是一个关键的决定，需要对你的组织的具体需求和目标进行彻底的评估。通过了解你的业务需求，并仔细检查潜在平台的各种功能、定价模式、可扩展性、性能和集成能力，你将能够为你的组织找到最佳解决方案。记住也要考虑平台的易用性、用户体验、社区和整体生态系统，以确保顺利和成功的合作。

AppMaster 可以作为所有规模和行业的企业的一个可靠和强大的 平台。凭借其多功能性、令人印象深刻的可扩展性、全面的用户体验和坚实的性能，该平台帮助用户以最小的编码要求创建大量的应用程序。通过为你的项目使用 ，你可以大大减少开发时间和成本，同时仍然保持高度的定制性、灵活性和可扩展性。no-code AppMaster

当选择正确的低代码/no-code 平台时，始终牢记你的组织的长期目标和目的，以确保你做出一个明智的决定。不要害怕尝试不同的平台，利用免费试用或演示来找到最适合你的需求。有了正确的low-code 平台，你将有能力满足企业不断发展的需求，在数字时代取得成功。