Che cos'è una piattaforma low-code?

Una piattaforma low-code (LCP) è un ambiente di sviluppo software progettato per facilitare la creazione rapida di applicazioni con una codifica manuale minima. Le LCP si rivolgono principalmente agli sviluppatori, fornendo interfacce utente grafiche, componenti drag-and-drop e modelli precostituiti per accelerare il processo di sviluppo. Consentono agli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando strumenti visivi e componenti facilmente reperibili, anziché scrivere molte righe di codice.

Low-code Le piattaforme possono rappresentare una svolta per le aziende di tutte le dimensioni, in quanto consentono alle organizzazioni di creare e distribuire rapidamente soluzioni software con investimenti minimi in termini di tempo, denaro e risorse umane. Inoltre, offrono un approccio flessibile allo sviluppo delle applicazioni, consentendo ai team di adattarsi rapidamente in risposta alle mutevoli esigenze aziendali e alle richieste dei clienti. Gli LCP offrono un vantaggio competitivo sostanziale in termini di agilità, velocità e innovazione, rendendoli una scelta interessante per le aziende che desiderano massimizzare le proprie capacità di sviluppo software.

Comprendere le esigenze aziendali

Prima di valutare le piattaforme low-code, è fondamentale comprendere le esigenze e i requisiti aziendali. Iniziate identificando i problemi che la vostra organizzazione intende risolvere, il pubblico a cui sono destinate le vostre applicazioni e gli obiettivi che sperate di raggiungere con l'aiuto di LCP. Considerate fattori quali:

Tipo di applicazioni: Determinare il tipo di applicazioni che si intende realizzare, ad esempio applicazioni rivolte ai clienti, applicazioni interne o soluzioni basate sui dati. Assicurarsi che la piattaforma low-code scelta supporti il tipo di applicazione richiesta.

Requisiti specifici del settore: I diversi settori possono avere requisiti, standard o normative uniche da rispettare. Assicuratevi che la piattaforma low-code scelta possa soddisfare le esigenze specifiche del vostro settore.

Livello di complessità: Valutare la complessità delle applicazioni da sviluppare, compresa la logica aziendale avanzata, i flussi di lavoro o l'integrazione con altri sistemi. Le capacità e le limitazioni della piattaforma scelta devono essere in linea con la complessità delle applicazioni.

Risorse: Valutate le competenze tecniche e il livello di abilità del vostro team di sviluppo e scegliete una piattaforma che permetta loro di creare applicazioni funzionali ed efficaci. Ciò potrebbe comportare la valutazione se i membri del team sono sviluppatori o non sviluppatori.

Distribuzione: Considerate il metodo di distribuzione preferito, che sia on-premises, nel cloud o un approccio ibrido. Assicuratevi che la piattaforma low-code sia in grado di soddisfare le vostre preferenze di distribuzione.

Esaminando le vostre esigenze e preferenze specifiche, potete creare un quadro chiaro delle caratteristiche e delle capacità essenziali richieste in una piattaforma low-code e assicurarvi che la vostra scelta sia in linea con i vostri obiettivi aziendali.

Valutare le caratteristiche della piattaforma low-code

Una volta che avete una chiara comprensione delle vostre esigenze aziendali, è il momento di valutare le caratteristiche e le capacità delle piattaforme low-code che state considerando. Ecco alcune caratteristiche chiave da ricercare:

Strumenti di sviluppo visuale: Un tratto distintivo delle piattaforme low-code è l'ambiente di sviluppo visuale che consente agli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando i componenti drag-and-drop , i modelli precostituiti e gli strumenti grafici. Cercate una piattaforma con un design efficiente e facile da usare, che permetta al vostro team di sviluppare applicazioni in modo rapido e con il minimo attrito.

Gestione e modellazione dei dati: La gestione dei dati è un aspetto critico di molte applicazioni. Una piattaforma low-code dovrebbe fornire gli strumenti per creare modelli di dati, gestire le strutture di dati e definire le relazioni tra le entità di dati in modo semplice e visivo. In questo modo si garantisce che le applicazioni siano progettate tenendo conto della flessibilità e dell'efficienza.

Automazione dei processi aziendali: Molte applicazioni richiedono flussi di lavoro e processi aziendali per supportare una logica aziendale complessa. Cercate una piattaforma low-code che offra potenti funzionalità di automazione dei processi aziendali (BPA). Queste potrebbero includere la progettazione visiva dei flussi di lavoro, modelli di flussi di lavoro precostituiti o l'integrazione con strumenti BPA esterni.

Personalizzazione UI/UX: L'interfaccia utente (UI) e l'esperienza utente (UX) delle applicazioni hanno un impatto diretto sulla loro adozione e sul successo complessivo. Una buona piattaforma low-code dovrebbe fornire opzioni per una personalizzazione completa dell'interfaccia utente/UX, compresi strumenti di progettazione visiva, una varietà di componenti dell'interfaccia utente e la possibilità di creare design reattivi che si adattino a dispositivi e dimensioni dello schermo diversi.

Personalizzazione ed estensibilità del codice: Sebbene le piattaforme low-code si concentrino sulla riduzione al minimo della codifica manuale, ci sono situazioni in cui potrebbe essere necessario un codice personalizzato. Cercate una piattaforma che offra la possibilità di estendere le applicazioni con codice personalizzato, consentendovi di gestire casi limite o funzionalità altamente specializzate che non sono coperte dalle funzionalità predefinite della piattaforma.

Gestione del ciclo di vita dell'applicazione: Lo sviluppo di applicazioni non si limita alla loro realizzazione, ma comprende anche la gestione degli aggiornamenti, dei test e della distribuzione. Una piattaforma low-code dovrebbe includere strumenti per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM), semplificando questi processi e garantendo una transizione senza soluzione di continuità tra gli ambienti di sviluppo, test e produzione.

Esaminando le caratteristiche e le funzionalità delle varie piattaforme low-code, potrete assicurarvi che la piattaforma scelta permetta al vostro team di sviluppare e distribuire le applicazioni richieste dalla vostra azienda.

Confrontare i modelli di prezzo e il costo totale di proprietà

Quando si sceglie una piattaforma low-code per la propria azienda, è essenziale considerare il modello di prezzo e il costo totale di proprietà (TCO). È necessario capire quanto valore si ottiene dalla piattaforma e se si adatta al budget dell'organizzazione. Ecco alcuni aspetti critici da considerare quando si confrontano i modelli di prezzo:

Piani di abbonamento e livelli di prezzo

Low-code Le piattaforme offrono in genere vari piani di abbonamento con livelli di prezzo corrispondenti a diversi set di funzionalità e limiti di utilizzo. Valutate i piani disponibili e sceglietene uno che copra le vostre esigenze principali senza pagare per funzionalità non necessarie che potrebbero far lievitare i costi.

Prove gratuite e Proof-of-Concept

Prima di scegliere una piattaforma specifica, cercate una prova gratuita o un progetto proof-of-concept che vi aiuti a capire il vero valore della piattaforma in azione. In questo modo si ha l'opportunità di valutare la piattaforma, esplorarne le caratteristiche e le limitazioni e identificare i potenziali costi nascosti che si potrebbero incontrare durante l'implementazione effettiva.

Costo totale di proprietà

Quando si confrontano le piattaforme di low-code, bisogna sempre considerare il loro costo totale di proprietà (TCO). Esaminate il modo in cui le caratteristiche della piattaforma possono influire sull'architettura IT dell'azienda, sui costi operativi e sui costi di manutenzione della piattaforma nel lungo periodo. Tenete conto di aspetti quali:

Costi di licenza della piattaforma; spese di hosting e di gestione costi di integrazione e personalizzazione spese per la sicurezza e la conformità costi di formazione e assistenza.

Opzioni di pagamento flessibili

Scegliete piattaforme low-code che offrano opzioni di pagamento flessibili per soddisfare gli obiettivi finanziari della vostra azienda. Ad esempio, un modello di prezzo pay-as-you-go può ridurre i costi iniziali addebitandoli in base all'utilizzo effettivo. Esaminate i termini di pagamento del fornitore e assicuratevi che siano in linea con il budget e il piano di crescita della vostra azienda.

Scalabilità, prestazioni e sicurezza della piattaforma

La piattaforma low-code scelta deve essere in grado di scalare e di funzionare bene in presenza di carichi di lavoro crescenti, per soddisfare la crescita dell'azienda. Considerate questi aspetti quando valutate la scalabilità, le prestazioni e la sicurezza di una piattaforma low-code:

Scalabilità e prestazioni

Assicuratevi che la piattaforma sia in grado di scalare le applicazioni in modo efficace, sia verticalmente che orizzontalmente, in base alle esigenze di crescita dell'azienda. La piattaforma deve fornire applicazioni ad alte prestazioni che si caricano rapidamente e funzionano in modo efficiente, soddisfacendo le aspettative degli utenti finali ed evitando dannosi rallentamenti del sistema.

Alta disponibilità e tolleranza ai guasti

Determinare se la piattaforma offre un'elevata disponibilità e tolleranza ai guasti, assicurando che le applicazioni continuino a funzionare anche quando alcuni componenti o l'infrastruttura si guastano. Attenuando i rischi di downtime, la piattaforma può garantire un'esperienza utente senza interruzioni che mantiene la fiducia dei clienti.

Caratteristiche di sicurezza e conformità

Una potente piattaforma low-code dovrebbe disporre di funzioni di sicurezza integrate, come la crittografia dei dati, l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi, per proteggere le informazioni sensibili da potenziali minacce. Valutate le funzioni di sicurezza integrate nella piattaforma ed esplorate la sua capacità di soddisfare i requisiti di sicurezza della vostra organizzazione e le normative specifiche del settore.

Controlli e aggiornamenti regolari della sicurezza

Scegliete una piattaforma che conduca regolari controlli di sicurezza e aggiorni costantemente gli strumenti, l'infrastruttura e le applicazioni per risolvere le potenziali vulnerabilità. Questo approccio proattivo alla sicurezza è essenziale per mantenere il massimo livello di protezione delle applicazioni low-code.

Integrazione ed estensibilità

L'integrazione e l'estensibilità sono componenti cruciali di qualsiasi piattaforma low-code, soprattutto quando la vostra azienda cresce e richiede connessioni a vari sistemi e servizi. Tenete a mente queste considerazioni quando valutate le opzioni di integrazione ed estensibilità:

Connettori e API precostituiti

Una piattaforma low-code completa dovrebbe disporre di connettori e API precostituiti che facilitino l'integrazione con varie applicazioni, database e sistemi aziendali. Questa capacità consente di collegare rapidamente le applicazioni low-code con l'infrastruttura e i servizi esistenti, creando un ambiente efficiente e senza soluzione di continuità.

Sviluppo e utilizzo di API personalizzate

La capacità di creare API personalizzate e di utilizzarle all'interno delle applicazioni low-code è essenziale. Ciò consente di creare integrazioni personalizzate con sistemi e servizi esterni che potrebbero non disporre di connettori precostituiti, permettendo una personalizzazione più ampia per soddisfare le esigenze aziendali.

Punti di estensione e funzionalità del codice personalizzato

Valutate la capacità della piattaforma di integrarsi con i linguaggi di programmazione più diffusi, come JavaScript, Python e Ruby, per facilitare l'introduzione di codice personalizzato quando necessario. L'estensibilità della piattaforma aiuta a garantire la possibilità di aggiungere caratteristiche personalizzate o di affrontare casi d'uso unici senza essere limitati dalle funzionalità integrate della piattaforma.

Integrazione con marketplace e plugin di terze parti

Considerate se la piattaforma low-code dispone di funzionalità di integrazione con marketplace o plugin di terze parti, che consentono di sfruttare funzionalità e modelli precostituiti che accelerano lo sviluppo dell'applicazione. Utilizzando queste risorse precostituite, è possibile risparmiare tempo e risorse mantenendo un elevato livello di qualità e funzionalità nelle applicazioni.

Quando valutate le piattaforme low-code e no-code, considerate sempre il costo totale di proprietà, la scalabilità, le prestazioni, la sicurezza e le opzioni di integrazione ed estensibilità. Questo approccio olistico garantisce la scelta di una piattaforma in grado di soddisfare i requisiti aziendali e di supportare la crescita. Una piattaforma come AppMaster, con il suo ampio set di funzionalità, l'efficienza dei costi e la scalabilità, potrebbe essere una scelta eccellente per soddisfare questi prerequisiti e migliorare il processo di sviluppo.

Facilità d'uso ed esperienza utente

Quando si valuta una piattaforma low-code, la facilità d'uso e l'esperienza dell'utente devono essere in cima alla lista delle priorità. Scegliendo una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e flussi di lavoro chiari ed efficienti, il vostro team potrà creare, aggiornare e mantenere comodamente le applicazioni senza incorrere in inutili ritardi o curve di apprendimento ripide. Per valutare la facilità d'uso e l'esperienza dell'utente, considerate i seguenti fattori:

Interfaccia utente intuitiva: Cercate una piattaforma con un'interfaccia utente ben progettata, che faciliti la comprensione e la navigazione dell'ambiente di sviluppo da parte di sviluppatori, progettisti e non sviluppatori.

Cercate una piattaforma con un'interfaccia utente ben progettata, che faciliti la comprensione e la navigazione dell'ambiente di sviluppo da parte di sviluppatori, progettisti e non sviluppatori. Strumenti di sviluppo visivi: La piattaforma deve offrire strumenti visivi completi e di facile utilizzo per la progettazione di applicazioni, come i componenti di drag-and-drop , i modelli precostituiti e la documentazione di supporto.

La piattaforma deve offrire strumenti visivi completi e di facile utilizzo per la progettazione di applicazioni, come i componenti di , i modelli precostituiti e la documentazione di supporto. Collaborazione e lavoro di squadra: Una buona piattaforma low-code deve favorire la collaborazione tra i membri del team, fornendo funzioni per la discussione in tempo reale, l'assegnazione di compiti e la condivisione di risorse.

Una buona piattaforma deve favorire la collaborazione tra i membri del team, fornendo funzioni per la discussione in tempo reale, l'assegnazione di compiti e la condivisione di risorse. Formazione e risorse efficaci: Un set dedicato di tutorial, articoli e documentazione di supporto può migliorare significativamente il processo di apprendimento degli utenti, assicurando loro di essere in grado di raggiungere la velocità necessaria e di affrontare qualsiasi ostacolo che incontrano.

Un set dedicato di tutorial, articoli e documentazione di supporto può migliorare significativamente il processo di apprendimento degli utenti, assicurando loro di essere in grado di raggiungere la velocità necessaria e di affrontare qualsiasi ostacolo che incontrano. Velocità di sviluppo: la piattaforma low-code dovrebbe semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo agli sviluppatori di prototipare, iterare e distribuire rapidamente aggiornamenti e nuove funzionalità.

Comunità, supporto ed ecosistema

Una comunità potente, una rete di supporto e un ecosistema fiorente sono fattori essenziali nella scelta di una piattaforma low-code. La popolarità della piattaforma e le dimensioni della comunità possono essere un indicatore di una soluzione comprovata e affidabile, mentre un ecosistema diversificato e attivo può fornire risorse preziose, materiale didattico ed esempi. Prestate attenzione a questi fattori durante la ricerca della forza della comunità e dell'ecosistema:

Popolarità e base di utenti: Una base di utenti più ampia implica una piattaforma collaudata e di successo, che di solito si traduce in risorse migliori, un ecosistema più ricco e un maggior numero di potenziali connessioni con altri utenti.

Una base di utenti più ampia implica una piattaforma collaudata e di successo, che di solito si traduce in risorse migliori, un ecosistema più ricco e un maggior numero di potenziali connessioni con altri utenti. Forum e discussioni della comunità: Forum o gruppi di discussione attivi offrono l'opportunità di imparare da altri utenti, porre domande, condividere soluzioni e dimostrare l'impegno della piattaforma nel supporto agli utenti.

Forum o gruppi di discussione attivi offrono l'opportunità di imparare da altri utenti, porre domande, condividere soluzioni e dimostrare l'impegno della piattaforma nel supporto agli utenti. Ecosistema di plugin: Una varietà di plugin o estensioni di terze parti può migliorare le capacità delle vostre applicazioni, consentendo una gamma più ampia di funzionalità senza un eccessivo sviluppo personalizzato.

Una varietà di plugin o estensioni di terze parti può migliorare le capacità delle vostre applicazioni, consentendo una gamma più ampia di funzionalità senza un eccessivo sviluppo personalizzato. Casi di studio e storie di successo esistenti: Cercate esempi stimolanti di aziende che hanno realizzato e distribuito con successo applicazioni con la piattaforma, in quanto possono fornire indicazioni preziose sui suoi potenziali vantaggi e sulle sue capacità in vari settori.

Cercate esempi stimolanti di aziende che hanno realizzato e distribuito con successo applicazioni con la piattaforma, in quanto possono fornire indicazioni preziose sui suoi potenziali vantaggi e sulle sue capacità in vari settori. Supporto tecnico e tempi di risposta: Valutate i canali di supporto della piattaforma, la reattività e la qualità complessiva del servizio prima di prendere una decisione. Una rapida risoluzione dei problemi e una guida esperta sono elementi preziosi per lo sviluppo delle applicazioni.

Considerare il futuro

La scelta di una piattaforma low-code a prova di futuro è essenziale per garantire il successo e l'adattabilità a lungo termine delle vostre applicazioni. I progressi tecnologici e l'evoluzione dei requisiti aziendali richiedono una piattaforma flessibile, in grado di rispondere con grazia ai cambiamenti e di adattarsi alle diverse esigenze. Ecco alcuni fattori da considerare per valutare quanto una piattaforma low-code sia a prova di futuro:

Aggiornamenti della piattaforma e aggiunta di funzionalità: Assicurarsi che la piattaforma sia in continua evoluzione e miglioramento, con aggiornamenti regolari e nuove funzionalità aggiunte per stare al passo con le tendenze del settore e i progressi della tecnologia.

Assicurarsi che la piattaforma sia in continua evoluzione e miglioramento, con aggiornamenti regolari e nuove funzionalità aggiunte per stare al passo con le tendenze del settore e i progressi della tecnologia. Adozione di nuove tecnologie: Una piattaforma lungimirante dovrebbe dare priorità all'integrazione e all'adozione di tecnologie moderne ed emergenti, come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i recenti framework di sviluppo di applicazioni web o mobili.

Una piattaforma lungimirante dovrebbe dare priorità all'integrazione e all'adozione di tecnologie moderne ed emergenti, come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i recenti framework di sviluppo di applicazioni web o mobili. Scalabilità e flessibilità: Con la crescita dell'azienda, le applicazioni dovranno soddisfare la crescente domanda degli utenti, le risorse e la complessità del sistema. Una piattaforma a prova di futuro deve fornire infrastrutture, prestazioni e funzionalità scalabili per adattarsi a questi cambiamenti.

Con la crescita dell'azienda, le applicazioni dovranno soddisfare la crescente domanda degli utenti, le risorse e la complessità del sistema. Una piattaforma a prova di futuro deve fornire infrastrutture, prestazioni e funzionalità scalabili per adattarsi a questi cambiamenti. Integrazione con altri strumenti e sistemi: I cambiamenti nel vostro stack tecnologico o l'introduzione di nuovi strumenti nei vostri processi richiederanno una perfetta integrazione con la vostra piattaforma low-code . Cercate piattaforme che offrano potenti capacità di integrazione e supporto per varie API e standard.

I cambiamenti nel vostro stack tecnologico o l'introduzione di nuovi strumenti nei vostri processi richiederanno una perfetta integrazione con la vostra piattaforma . Cercate piattaforme che offrano potenti capacità di integrazione e supporto per varie API e standard. Migrazione delle applicazioni: Se si presenta la necessità di cambiare piattaforma o di trasferire l'applicazione a un altro fornitore, verificare se la piattaforma low-code consente una facile migrazione delle applicazioni, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo una transizione più agevole.

AppMaster: Una piattaforma leader No-Code

AppMaster è un esempio eccezionale di piattaforma no-code che consente agli utenti di creare in modo rapido ed efficiente applicazioni backend, web e mobili. Con i suoi strumenti no-code, potenti e facili da usare, AppMaster aiuta a progettare visivamente le applicazioni senza bisogno di grandi competenze di programmazione. Si concentra sulla fornitura di un'esperienza senza soluzione di continuità ai suoi oltre 60.000 utenti, offrendo una suite completa di strumenti progettati per migliorare il processo di costruzione di potenti soluzioni software.

Uno dei motivi per cui AppMaster si distingue nel settore low-code è che consente agli utenti di creare modelli di dati per le applicazioni backend in modo visivo, di progettare la logica aziendale attraverso il suo Business Process Designer visivo e di sviluppare API REST e WebSocket Server Endpoint. Per le applicazioni web e mobili, AppMaster offre un'interfaccia drag-and-drop versatile, che consente di creare facilmente componenti dell'interfaccia utente e di implementare la logica aziendale corrispondente.

Ciò che distingue AppMaster è la sua capacità di generare codice sorgente per le applicazioni, compilarle, eseguire test e distribuirle nel cloud attraverso la sua potente piattaforma. Con il pulsante "Publish", la piattaforma gestisce tutte le complessità dietro le quinte, garantendo che le applicazioni siano sempre aggiornate e pronte per la distribuzione in meno di 30 secondi. Alcune delle caratteristiche e dei vantaggi principali dell'utilizzo della piattaforma AppMaster sono:

Le applicazioni backend generate con Golang assicurano una scalabilità straordinaria per i casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Applicazioni web generate con il framework Vue3 e applicazioni mobili con Kotlin o Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

per Android e per iOS. Capacità di lavorare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database principale.

Sviluppo di applicazioni Swift.

Generazione automatica di documentazione Swagger (OpenAPI), per garantire che la documentazione dell'API sia sempre sincronizzata con l'implementazione effettiva.

Scelta di sei piani di abbonamento, che offrono opzioni per tutti i livelli di utenti, dall'apprendimento alla distribuzione di applicazioni a livello aziendale.

Offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open-source.

Oltre alle caratteristiche esistenti, AppMaster è stato riconosciuto da G2 come High Performer in molte categorie come No-code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design e Application Development Platforms. Essere nominati Momentum Leader in No-Code Development Platforms è una testimonianza dell'innovazione e della qualità che AppMaster ha portato sul mercato.

Riflessioni finali

La scelta della piattaforma low-code giusta per la vostra azienda è una decisione cruciale che richiede una valutazione approfondita delle esigenze e degli obiettivi specifici della vostra organizzazione. Comprendendo i requisiti aziendali ed esaminando attentamente le varie caratteristiche, i modelli di prezzo, la scalabilità, le prestazioni e le capacità di integrazione delle potenziali piattaforme, sarete in grado di trovare la soluzione migliore per la vostra organizzazione. Ricordate di considerare anche la facilità d'uso della piattaforma, l'esperienza dell'utente, la comunità e l'ecosistema complessivo per garantire una collaborazione fluida e di successo.

AppMaster no-code può essere una piattaforma affidabile e potente per aziende di ogni dimensione e settore. Grazie alle sue caratteristiche versatili, all'impressionante scalabilità, all'esperienza utente completa e alle solide prestazioni, la piattaforma aiuta gli utenti a creare una vasta gamma di applicazioni con un minimo di codifica. Utilizzando AppMaster per il vostro progetto, potrete ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo, pur mantenendo un elevato grado di personalizzazione, flessibilità e scalabilità.

Quando scegliete la giusta piattaforma low-code/no-code, tenete sempre a mente gli obiettivi a lungo termine della vostra organizzazione per assicurarvi di prendere una decisione ben informata. Non abbiate paura di sperimentare diverse piattaforme e di utilizzare prove gratuite o demo per trovare quella più adatta alle vostre esigenze. Con la giusta piattaforma low-code a disposizione, sarete ben equipaggiati per soddisfare le esigenze in evoluzione della vostra azienda e avere successo nell'era digitale.