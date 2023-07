Wat is een Low-code platform?

Een low-code platform (LCP) is een softwareontwikkelomgeving die ontworpen is om het snel maken van toepassingen met minimale handmatige codering te vergemakkelijken. LCP's richten zich voornamelijk op ontwikkelaars door grafische gebruikersinterfaces, drag-and-drop componenten en vooraf gebouwde sjablonen aan te bieden om het ontwikkelingsproces te versnellen. Ze stellen ontwikkelaars in staat om applicaties te maken met behulp van visuele tools en direct beschikbare componenten in plaats van het schrijven van uitgebreide regels code.

Low-code Platformen kunnen dienen als een game-changer voor bedrijven van alle groottes, omdat ze organisaties in staat stellen om snel softwareoplossingen te bouwen en te implementeren met minimale investeringen in tijd, geld en personeel. Ze bieden ook een flexibele benadering van applicatieontwikkeling, waardoor teams snel kunnen inspelen op veranderende bedrijfsbehoeften en eisen van klanten. LCP's bieden een aanzienlijk concurrentievoordeel op het gebied van flexibiliteit, snelheid en innovatie, waardoor ze een aantrekkelijke keuze zijn voor bedrijven die hun softwareontwikkelingsmogelijkheden willen maximaliseren.

Inzicht in uw bedrijfsbehoeften

Voordat u low-code platforms gaat evalueren, is het cruciaal om uw bedrijfsbehoeften en -eisen te begrijpen. Begin met het identificeren van de problemen die uw organisatie wil oplossen, de doelgroep voor uw applicaties en de doelen die u hoopt te bereiken met behulp van LCP. Overweeg factoren zoals:

Type toepassingen: Bepaal het soort applicaties dat u van plan bent te bouwen, zoals klantgerichte apps, interne applicaties of datagestuurde oplossingen. Zorg ervoor dat het low-code platform dat u kiest het gewenste type applicatie ondersteunt.

Door uw specifieke behoeften en voorkeuren te onderzoeken, kunt u een duidelijk beeld krijgen van de essentiële functies en mogelijkheden die vereist zijn in een low-code platform en ervoor zorgen dat uw keuze in lijn is met uw bedrijfsdoelstellingen.

Evalueer de functies van het Low-Code Platform

Zodra je een duidelijk beeld hebt van je bedrijfsbehoeften, is het tijd om de functies en mogelijkheden van de low-code platformen die je overweegt te beoordelen. Hier zijn een aantal belangrijke functies waar je op moet letten:

Visuele ontwikkelingstools: Een kenmerk van low-code platforms is hun visuele ontwikkelomgeving waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen maken met behulp van drag-and-drop componenten, kant-en-klare sjablonen en grafische tools. Zoek naar een platform met een efficiënt, gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee je team snel en met minimale wrijving toepassingen kan ontwikkelen.

Door de functies en mogelijkheden van verschillende low-code platforms te onderzoeken, kunt u ervoor zorgen dat het platform dat u kiest uw team in staat stelt om de applicaties te ontwikkelen en implementeren die uw bedrijf nodig heeft.

Vergelijk prijsmodellen en totale eigendomskosten

Bij het kiezen van een low-code platform voor uw bedrijf is het essentieel om het prijsmodel en de totale eigendomskosten (TCO) in overweging te nemen. U moet begrijpen hoeveel waarde u uit het platform haalt en of het in het budget van uw organisatie past. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen bij het vergelijken van prijsmodellen:

Abonnementsplannen en prijsniveaus

Low-code Platformen bieden meestal verschillende abonnementsformules met prijsniveaus die overeenkomen met verschillende sets van functies en gebruikslimieten. Beoordeel de beschikbare plannen en kies er een die aan uw primaire eisen voldoet zonder te betalen voor onnodige functies die de kosten kunnen opdrijven.

Gratis proeven en Proof-of-Concept

Probeer een gratis proefversie of een proof-of-concept project uit voordat je je committeert aan een specifiek platform, zodat je de werkelijke waarde van het platform in actie kunt zien. Dit biedt je de mogelijkheid om het platform te evalueren, de mogelijkheden en beperkingen te verkennen en eventuele verborgen kosten te identificeren die je tijdens de daadwerkelijke implementatie zou kunnen tegenkomen.

Totale eigendomskosten

Houd bij het vergelijken van low-code platforms altijd rekening met de totale eigendomskosten (TCO). Onderzoek hoe de functies van het platform de IT-architectuur van uw bedrijf, de operationele kosten en de onderhoudskosten van het platform op de lange termijn kunnen beïnvloeden. Houd rekening met aspecten zoals:

Kosten voor platformlicenties; Hosting- en bedrijfskosten; Integratie- en aanpassingskosten; Beveiligings- en compliancekosten; kosten voor training en ondersteuning.

Flexibele betalingsopties

Kies voor low-code platforms die flexibele betalingsopties bieden die passen bij de financiële doelstellingen van uw bedrijf. Een pay-as-you-go prijsmodel kan bijvoorbeeld de kosten vooraf verlagen door te factureren op basis van het werkelijke gebruik. Bestudeer de betalingsvoorwaarden van de provider en zorg ervoor dat ze in lijn zijn met het budget en groeiplan van uw bedrijf.

Schaalbaarheid, prestaties en beveiliging van het platform

Het low-code platform dat je kiest moet in staat zijn om te schalen en goed te presteren onder toenemende werklasten om de groei van je bedrijf te kunnen bijhouden. Neem deze aspecten in overweging bij het evalueren van de schaalbaarheid, prestaties en beveiliging van een low-code platform:

Schaalbaarheid en prestaties

Zorg ervoor dat het platform de mogelijkheid heeft om applicaties effectief te schalen, zowel verticaal als horizontaal, afhankelijk van de groeibehoeften van je bedrijf. Het platform moet applicaties met hoge prestaties bieden die snel laden en efficiënt werken, zodat ze voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker en schadelijke systeemvertragingen voorkomen.

Hoge beschikbaarheid en fouttolerantie

Bepaal of het platform hoge beschikbaarheid en fouttolerantie biedt, zodat je applicaties blijven werken, zelfs als sommige componenten of infrastructuur uitvallen. Door het risico op downtime te beperken, kan het platform zorgen voor een naadloze gebruikerservaring die het vertrouwen van de klant behoudt.

Beveiligingsfuncties en compliance

Een krachtig low-code platform moet ingebouwde beveiligingsfuncties hebben, zoals data-encryptie, gebruikersverificatie en toegangscontrole, om gevoelige informatie te beschermen tegen potentiële bedreigingen. Beoordeel de ingebouwde beveiligingsfuncties van het platform en ga na of het platform kan voldoen aan de beveiligingseisen van je organisatie en branchespecifieke voorschriften.

Kies een platform dat regelmatig beveiligingsaudits uitvoert en consequent zijn tools, infrastructuur en toepassingen bijwerkt om mogelijke kwetsbaarheden aan te pakken. Deze proactieve benadering van beveiliging is essentieel voor het handhaven van het hoogste niveau van bescherming voor uw low-code toepassingen.

Integratie en uitbreidbaarheid

Integratie en uitbreidbaarheid zijn cruciale onderdelen van elk low-code platform, vooral wanneer uw bedrijf groeit en verbindingen met verschillende systemen en services nodig heeft. Houd deze overwegingen in gedachten bij het evalueren van integratie- en uitbreidingsopties:

Vooraf gebouwde connectoren en API's

Een uitgebreid low-code platform moet beschikken over kant-en-klare connectoren en API's die de integratie met verschillende bedrijfsapplicaties, databases en systemen vergemakkelijken. Met deze mogelijkheid kunt u uw low-code applicaties snel verbinden met bestaande infrastructuur en services, waardoor een naadloze en efficiënte omgeving ontstaat.

Aangepaste API-ontwikkeling en -gebruik

De mogelijkheid om aangepaste API's te maken en deze te gebruiken binnen uw low-code toepassingen is essentieel. Dit stelt u in staat om aangepaste integraties te bouwen met externe systemen en services die mogelijk geen vooraf gebouwde connectors hebben, waardoor uitgebreidere aanpassingen aan uw bedrijfsbehoeften mogelijk zijn.

Uitbreidingspunten en mogelijkheden voor aangepaste code

Evalueer de integratiemogelijkheden van het platform met populaire programmeertalen zoals JavaScript, Python en Ruby, zodat het eenvoudiger wordt om aangepaste code in te voeren wanneer dat nodig is. De uitbreidbaarheid van het platform zorgt ervoor dat je aangepaste functies kunt toevoegen of unieke use cases kunt aanpakken zonder beperkt te worden door de ingebouwde functionaliteiten van het platform.

Integratie met externe marktplaatsen en plugins

Ga na of het low-code platform integratiemogelijkheden heeft met marktplaatsen of plugins van derden, zodat je gebruik kunt maken van vooraf gemaakte functies en sjablonen die de ontwikkeling van applicaties versnellen. Door deze kant-en-klare hulpmiddelen te gebruiken, kunt u tijd en middelen besparen terwijl u een hoog niveau van kwaliteit en functionaliteit in uw toepassingen behoudt.

Houd bij het evalueren van low-code en no-code platforms altijd rekening met de totale eigendomskosten, schaalbaarheid, prestaties, beveiliging en integratie- en uitbreidingsmogelijkheden. Deze holistische benadering zorgt ervoor dat u een platform kiest dat voldoet aan uw bedrijfsvereisten en groei ondersteunt. Een platform als AppMaster, met zijn brede functieset, kostenefficiëntie en schaalbaarheid, kan een uitstekende keuze zijn om aan deze voorwaarden te voldoen en het ontwikkelingsproces te verbeteren.

Gebruiksgemak en gebruikerservaring

Bij het evalueren van een low-code platform moeten gebruiksgemak en een gebruiksvriendelijke ervaring hoog op je prioriteitenlijst staan. Door een platform te kiezen met een intuïtieve interface en duidelijke, efficiënte workflows, kan je team gemakkelijk applicaties maken, bijwerken en onderhouden zonder onnodige vertragingen of steile leercurves. Neem de volgende factoren in overweging bij het beoordelen van gebruiksgemak en gebruikerservaring:

Intuïtieve gebruikersinterface: Zoek naar een platform met een goed ontworpen gebruikersinterface, zodat ontwikkelaars, ontwerpers en niet-ontwikkelaars de ontwikkelomgeving gemakkelijk kunnen begrijpen en er doorheen kunnen navigeren.

Zoek naar een platform met een goed ontworpen gebruikersinterface, zodat ontwikkelaars, ontwerpers en niet-ontwikkelaars de ontwikkelomgeving gemakkelijk kunnen begrijpen en er doorheen kunnen navigeren. Visuele ontwikkeltools: Het platform moet uitgebreide en gebruiksvriendelijke visuele tools bieden voor het ontwerpen van applicaties, zoals drag-and-drop componenten, kant-en-klare sjablonen en ondersteunende documentatie.

Het platform moet uitgebreide en gebruiksvriendelijke visuele tools bieden voor het ontwerpen van applicaties, zoals componenten, kant-en-klare sjablonen en ondersteunende documentatie. Samenwerking en teamwerk: Een goed low-code platform moet de samenwerking tussen je teamleden bevorderen en functies bieden voor realtime discussie, het toewijzen van taken en het delen van bronnen.

Een goed platform moet de samenwerking tussen je teamleden bevorderen en functies bieden voor realtime discussie, het toewijzen van taken en het delen van bronnen. Effectieve training en hulpmiddelen: Een speciale set tutorials, artikelen en ondersteunende documentatie kan het leerproces voor gebruikers aanzienlijk verbeteren en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en elk obstakel dat ze tegenkomen kunnen aanpakken.

Een speciale set tutorials, artikelen en ondersteunende documentatie kan het leerproces voor gebruikers aanzienlijk verbeteren en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen en elk obstakel dat ze tegenkomen kunnen aanpakken. Ontwikkelingssnelheid: Het low-code platform moet het ontwikkelingsproces van applicaties stroomlijnen, zodat ontwikkelaars snel prototypes kunnen maken, itereren en updates en nieuwe functionaliteit kunnen implementeren.

Gemeenschap, ondersteuning en ecosysteem

Een krachtige community, ondersteuningsnetwerk en bloeiend ecosysteem zijn essentiële factoren bij het kiezen van een low-code platform. De populariteit van het platform en de grootte van de community kunnen een indicator zijn voor een bewezen en betrouwbare oplossing, terwijl een divers en actief ecosysteem waardevolle bronnen, leermaterialen en voorbeelden kan bieden. Let op deze factoren bij het onderzoeken van de sterkte van de community en het ecosysteem:

Populariteit en gebruikersbasis: Een groter gebruikersbestand impliceert een bewezen en succesvol platform, wat zich meestal vertaalt naar betere bronnen, een rijker ecosysteem en meer potentiële connecties met andere gebruikers.

Een groter gebruikersbestand impliceert een bewezen en succesvol platform, wat zich meestal vertaalt naar betere bronnen, een rijker ecosysteem en meer potentiële connecties met andere gebruikers. Communityforums en discussies: Actieve forums of discussiegroepen bieden mogelijkheden om van andere gebruikers te leren, vragen te stellen, oplossingen te delen en laten zien dat het platform zich inzet voor gebruikersondersteuning.

Actieve forums of discussiegroepen bieden mogelijkheden om van andere gebruikers te leren, vragen te stellen, oplossingen te delen en laten zien dat het platform zich inzet voor gebruikersondersteuning. Plugin ecosysteem: Een verscheidenheid aan plugins of extensies van derden kan de mogelijkheden van uw applicaties vergroten, waardoor een breder scala aan functionaliteiten mogelijk wordt zonder al te veel maatwerk.

Een verscheidenheid aan plugins of extensies van derden kan de mogelijkheden van uw applicaties vergroten, waardoor een breder scala aan functionaliteiten mogelijk wordt zonder al te veel maatwerk. Bestaande casestudies en succesverhalen: Zoek naar inspirerende voorbeelden van bedrijven die met succes applicaties bouwen en implementeren met het platform, omdat deze waardevolle inzichten kunnen bieden in de potentiële voordelen en mogelijkheden in verschillende branches.

Zoek naar inspirerende voorbeelden van bedrijven die met succes applicaties bouwen en implementeren met het platform, omdat deze waardevolle inzichten kunnen bieden in de potentiële voordelen en mogelijkheden in verschillende branches. Technische ondersteuning en responstijden: Evalueer de ondersteuningskanalen, het reactievermogen en de algehele kwaliteit van de service van het platform voordat u een beslissing neemt. Snelle probleemoplossing en deskundige begeleiding zijn waardevolle activa bij het ontwikkelen van uw applicaties.

Denk aan toekomstbestendigheid

Het kiezen van een low-code platform dat klaar is voor de toekomst is essentieel voor het succes op lange termijn en de aanpasbaarheid van uw applicaties. Technologische vooruitgang en veranderende bedrijfsvereisten vragen om een flexibel platform dat soepel kan reageren op veranderingen en tegemoet kan komen aan veranderende behoeften. Hier zijn een aantal factoren om te overwegen bij het evalueren hoe toekomstbestendig een low-code platform is:

Platform updates en functie toevoegingen: Zorg ervoor dat het platform zich voortdurend ontwikkelt en verbetert, met regelmatige updates en nieuwe functies die worden toegevoegd om gelijke tred te houden met trends in de sector en technologische vooruitgang.

Zorg ervoor dat het platform zich voortdurend ontwikkelt en verbetert, met regelmatige updates en nieuwe functies die worden toegevoegd om gelijke tred te houden met trends in de sector en technologische vooruitgang. Gebruik van nieuwe technologieën: Een vooruitstrevend platform moet prioriteit geven aan de integratie en toepassing van moderne en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en recente frameworks voor de ontwikkeling van web- of mobiele apps.

Een vooruitstrevend platform moet prioriteit geven aan de integratie en toepassing van moderne en opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en recente frameworks voor de ontwikkeling van web- of mobiele apps. Schaalbaarheid en flexibiliteit: Naarmate uw bedrijf groeit, zullen uw applicaties de toenemende vraag van gebruikers, resources en complexiteit van het systeem moeten kunnen verwerken. Een toekomstbestendig platform moet schaalbare infrastructuur, prestaties en functiesets bieden om zich aan deze veranderingen aan te passen.

Naarmate uw bedrijf groeit, zullen uw applicaties de toenemende vraag van gebruikers, resources en complexiteit van het systeem moeten kunnen verwerken. Een toekomstbestendig platform moet schaalbare infrastructuur, prestaties en functiesets bieden om zich aan deze veranderingen aan te passen. Integratie met andere tools en systemen: Veranderingen in uw technologie-stack of de introductie van nieuwe tools in uw processen vereisen een naadloze integratie met uw low-code platform. Ga op zoek naar platformen die krachtige integratiemogelijkheden en ondersteuning voor verschillende API's en standaarden bieden.

Veranderingen in uw technologie-stack of de introductie van nieuwe tools in uw processen vereisen een naadloze integratie met uw platform. Ga op zoek naar platformen die krachtige integratiemogelijkheden en ondersteuning voor verschillende API's en standaarden bieden. Applicaties migreren: Als het nodig is om van platform te veranderen of uw applicatie naar een andere provider te brengen, controleer dan of het low-code platform een eenvoudige applicatiemigratie mogelijk maakt, zodat de operationele downtime tot een minimum wordt beperkt en de overgang soepeler verloopt.

AppMaster: Een toonaangevend No-Code platform

AppMaster is een uitstekend voorbeeld van een no-code platform waarmee gebruikers snel en efficiënt backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. Met zijn gebruiksvriendelijke en krachtige no-code tools helpt AppMaster je bij het visueel ontwerpen van je applicaties zonder dat je uitgebreide programmeerkennis nodig hebt. Het bedrijf richt zich op het bieden van een naadloze ervaring aan meer dan 60.000 gebruikers door het aanbieden van een uitgebreide reeks tools die zijn ontworpen om het proces van het bouwen van krachtige softwareoplossingen te verbeteren.

Een van de redenen waarom AppMaster opvalt in het domein low-code is dat het gebruikers in staat stelt om visueel datamodellen voor back-end applicaties te maken, bedrijfslogica te ontwerpen via de visuele Business Process Designer en REST API en WebSocket Server Endpoints te ontwikkelen. Voor web- en mobiele apps biedt AppMaster een veelzijdige drag-and-drop interface, waarmee je eenvoudig UI-componenten kunt maken en de bijbehorende bedrijfslogica kunt implementeren.

Wat AppMaster onderscheidt, is de mogelijkheid om broncode voor applicaties te genereren, deze te compileren, tests uit te voeren en naar de cloud te implementeren via het krachtige platform. Met de knop 'Publiceren' handelt het platform alle complexiteiten achter de schermen af, zodat je applicaties altijd up-to-date zijn en in minder dan 30 seconden klaar voor implementatie. Enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen van het gebruik van het AppMaster platform zijn:

Backend applicaties gegenereerd met Golang zorgen voor een verbazingwekkende schaalbaarheid voor enterprise en high-load use-cases.

Webapplicaties gegenereerd met Vue3 framework en mobiele applicaties met Kotlin of Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

voor Android en voor iOS. Mogelijkheid om te werken met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database.

Swift applicatieontwikkeling.

Automatisch genereren van Swagger (OpenAPI) documentatie, zodat je API-documentatie altijd synchroon is met je daadwerkelijke implementatie.

Keuze uit zes abonnementsformules, met opties voor alle gebruikersniveaus, van leren tot het inzetten van bedrijfsbrede applicaties.

Speciale aanbiedingen voor startende, educatieve, non-profit en open-source organisaties.

Naast de bestaande functies is AppMaster door G2 erkend als een High Performer in vele categorieën zoals No-code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design en Application Development Platforms. De benoeming tot Momentum Leader in No-Code Development Platforms is een bewijs van de innovatie en kwaliteit die AppMaster op de markt heeft gebracht.

Laatste gedachten

Het kiezen van het juiste low-code platform voor uw bedrijf is een cruciale beslissing die een grondige evaluatie van de specifieke behoeften en doelen van uw organisatie vereist. Door uw bedrijfsbehoeften te begrijpen en zorgvuldig de verschillende functies, prijsmodellen, schaalbaarheid, prestaties en integratiemogelijkheden van potentiële platforms te onderzoeken, kunt u de beste oplossing voor uw organisatie vinden. Denk ook aan het gebruiksgemak, de gebruikerservaring, de community en het algehele ecosysteem van het platform om een soepele en succesvolle samenwerking te garanderen.

AppMaster kan dienen als een betrouwbaar en krachtig no-code platform voor bedrijven van alle groottes en industrieën. Dankzij de veelzijdige functies, indrukwekkende schaalbaarheid, uitgebreide gebruikerservaring en solide prestaties helpt het platform gebruikers bij het maken van een breed scala aan applicaties met minimale codering. Door AppMaster te gebruiken voor je project, kun je de ontwikkelingstijd en -kosten aanzienlijk verminderen, terwijl je toch een hoge mate van maatwerk, flexibiliteit en schaalbaarheid behoudt.

Houd bij het kiezen van het juiste low-code/no-code platform altijd de langetermijndoelen van je organisatie in gedachten om er zeker van te zijn dat je een weloverwogen beslissing neemt. Wees niet bang om te experimenteren met verschillende platforms en maak gebruik van gratis proefversies of demo's om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden. Met het juiste low-code platform tot je beschikking ben je goed uitgerust om te voldoen aan de veranderende eisen van je bedrijf en te slagen in het digitale tijdperk.