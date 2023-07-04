Düşük Kodlu Platform nedir?

Düşük kodlu bir platform (LCP), minimum manuel kodlama ile uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım geliştirme ortamıdır. LCP'ler, geliştirme sürecini hızlandırmak için grafik kullanıcı arabirimleri, sürükle ve bırak bileşenleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar sağlayarak öncelikle geliştiricileri hedefler. Geliştiricilerin, kapsamlı kod satırları yazmak yerine görsel araçları ve hazır bileşenleri kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Low-code platformlar, kuruluşların zaman, para ve insan kaynaklarına minimum yatırımla yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıdığından, her büyüklükteki işletme için oyunun kurallarını değiştirebilir. Ayrıca uygulama geliştirmeye esnek bir yaklaşım sunarak ekiplerin değişen iş ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine hızla uyum sağlamasına olanak tanır. LCP'ler, çeviklik, hız ve yenilik açısından önemli bir rekabet avantajı sunarak, yazılım geliştirme yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen şirketler için onları çekici bir seçim haline getiriyor.

İş İhtiyaçlarınızı Anlamak

low-code platformları değerlendirmeden önce, iş ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi anlamak çok önemlidir. Kuruluşunuzun çözmeyi amaçladığı sorunları, uygulamalarınız için hedef kitleyi ve LCP'nin yardımıyla ulaşmayı umduğunuz hedefleri belirleyerek başlayın. Aşağıdaki gibi faktörleri göz önünde bulundurun:

Uygulama türleri: Müşteriye yönelik uygulamalar, dahili uygulamalar veya veri odaklı çözümler gibi oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini belirleyin. Seçtiğiniz low-code platformun ihtiyaç duyduğunuz uygulama türünü desteklediğinden emin olun.

Müşteriye yönelik uygulamalar, dahili uygulamalar veya veri odaklı çözümler gibi oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini belirleyin. Seçtiğiniz platformun ihtiyaç duyduğunuz uygulama türünü desteklediğinden emin olun. Sektöre özgü gereksinimler: Farklı sektörlerin uyması gereken benzersiz gereksinimleri, standartları veya düzenlemeleri olabilir. Seçtiğiniz low-code platformun sektörünüzün özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğinden emin olun.

Farklı sektörlerin uyması gereken benzersiz gereksinimleri, standartları veya düzenlemeleri olabilir. Seçtiğiniz platformun sektörünüzün özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğinden emin olun. Karmaşıklık düzeyi: Gelişmiş iş mantığı, iş akışları veya diğer sistemlerle entegrasyon dahil olmak üzere geliştirmeniz gereken uygulamaların karmaşıklığını değerlendirin. Seçtiğiniz platformun yetenekleri ve sınırlamaları, uygulamalarınızın karmaşıklığı ile uyumlu olmalıdır.

Gelişmiş iş mantığı, iş akışları veya diğer sistemlerle entegrasyon dahil olmak üzere geliştirmeniz gereken uygulamaların karmaşıklığını değerlendirin. Seçtiğiniz platformun yetenekleri ve sınırlamaları, uygulamalarınızın karmaşıklığı ile uyumlu olmalıdır. Kaynaklar: Geliştirme ekibinizin teknik uzmanlığını ve beceri düzeyini değerlendirin ve onlara işlevsel ve etkili uygulamalar yaratma gücü veren bir platform seçin. Bu, ekip üyelerinin geliştirici olup olmadığının değerlendirilmesini içerebilir.

Geliştirme ekibinizin teknik uzmanlığını ve beceri düzeyini değerlendirin ve onlara işlevsel ve etkili uygulamalar yaratma gücü veren bir platform seçin. Bu, ekip üyelerinin geliştirici olup olmadığının değerlendirilmesini içerebilir. Dağıtım: İster şirket içinde, ister bulutta veya hibrit bir yaklaşım olsun, tercih ettiğiniz dağıtım yöntemini değerlendirin. low-code platformun dağıtım tercihlerinizi karşılayabileceğinden emin olun.

Özel ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi inceleyerek, low-code bir platformda gereken temel özelliklerin ve yeteneklerin net bir resmini oluşturabilir ve seçiminizin iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Low-Code Platform Özelliklerini Değerlendirin

İş ihtiyaçlarınızı net bir şekilde anladıktan sonra, düşündüğünüz low-code platformların özelliklerini ve yeteneklerini değerlendirme zamanı. İşte aranacak bazı temel özellikler:

Görsel geliştirme araçları: low-code platformların ayırt edici özelliği, geliştiricilerin drag-and-drop bileşenleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve grafik araçları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamlarıdır. Ekibinizin uygulamaları hızla ve en az sorunla geliştirmesine olanak tanıyan verimli, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir platform arayın.

platformların ayırt edici özelliği, geliştiricilerin bileşenleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve grafik araçları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamlarıdır. Ekibinizin uygulamaları hızla ve en az sorunla geliştirmesine olanak tanıyan verimli, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir platform arayın. Veri yönetimi ve modelleme: Veri yönetimi, birçok uygulamanın kritik bir yönüdür. low-code bir platform, veri modelleri oluşturmak, veri yapılarını yönetmek ve veri varlıkları arasındaki ilişkileri kolayca ve görsel olarak tanımlamak için araçlar sağlamalıdır. Bu, uygulamalarınızın hem esneklik hem de verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmasını sağlayacaktır.

Veri yönetimi, birçok uygulamanın kritik bir yönüdür. bir platform, veri modelleri oluşturmak, veri yapılarını yönetmek ve veri varlıkları arasındaki ilişkileri kolayca ve görsel olarak tanımlamak için araçlar sağlamalıdır. Bu, uygulamalarınızın hem esneklik hem de verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmasını sağlayacaktır. İş süreci otomasyonu: Birçok uygulama, karmaşık iş mantığını desteklemek için iş akışları ve iş süreçleri gerektirir. Güçlü iş süreci otomasyonu (BPA) yetenekleri sunan low-code bir platform arayın. Bu, görsel iş akışı tasarımı , önceden oluşturulmuş iş akışı şablonları veya harici BPA araçlarıyla entegrasyonu içerebilir.

Birçok uygulama, karmaşık iş mantığını desteklemek için iş akışları ve iş süreçleri gerektirir. Güçlü iş süreci otomasyonu (BPA) yetenekleri sunan bir platform arayın. Bu, görsel iş akışı tasarımı , önceden oluşturulmuş iş akışı şablonları veya harici BPA araçlarıyla entegrasyonu içerebilir. UI/UX özelleştirme: Uygulamalarınızın kullanıcı arabirimi (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX), benimsemelerini ve genel başarılarını doğrudan etkiler. İyi bir low-code platformu, görsel tasarım araçları, çeşitli UI bileşenleri ve farklı cihazlara ve ekran boyutlarına hitap eden duyarlı tasarımlar oluşturma yeteneği dahil olmak üzere kapsamlı UI/UX özelleştirmesi için seçenekler sunmalıdır.

Uygulamalarınızın kullanıcı arabirimi (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX), benimsemelerini ve genel başarılarını doğrudan etkiler. İyi bir platformu, görsel tasarım araçları, çeşitli UI bileşenleri ve farklı cihazlara ve ekran boyutlarına hitap eden duyarlı tasarımlar oluşturma yeteneği dahil olmak üzere kapsamlı UI/UX özelleştirmesi için seçenekler sunmalıdır. Kod özelleştirme ve genişletilebilirlik: low-code platformlar, manuel kodlamayı en aza indirmeye odaklanırken, özel kodun gerekli olabileceği durumlar vardır. Uygulamaları özel kodla genişletme yeteneği sunan, uç durumların veya platformun kullanıma hazır özelliklerinin kapsamadığı son derece özelleştirilmiş işlevlerin üstesinden gelmenize olanak tanıyan bir platform arayın.

platformlar, manuel kodlamayı en aza indirmeye odaklanırken, özel kodun gerekli olabileceği durumlar vardır. Uygulamaları özel kodla genişletme yeteneği sunan, uç durumların veya platformun kullanıma hazır özelliklerinin kapsamadığı son derece özelleştirilmiş işlevlerin üstesinden gelmenize olanak tanıyan bir platform arayın. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi: Uygulama geliştirmek, onları oluşturmaktan çok daha fazlasını içerir; aynı zamanda güncellemelerin yönetilmesini, test edilmesini ve konuşlandırılmasını da içerir. low-code bir platform, bu süreçleri basitleştiren ve geliştirme, test ve üretim ortamları arasında sorunsuz bir geçiş sağlayan uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) araçları içermelidir.

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Çeşitli low-code platformların özelliklerini ve yeteneklerini inceleyerek, seçtiğiniz platformun, ekibinizin işinizin gerektirdiği uygulamaları geliştirmesi ve dağıtması için güçlendireceğinden emin olabilirsiniz.

Fiyatlandırma Modellerini ve Toplam Sahip Olma Maliyetini Karşılaştırın

İşletmeniz için low-code bir platform seçerken, fiyatlandırma modelini ve toplam sahip olma maliyetini (TCO) göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Platformdan ne kadar değer aldığınızı ve kuruluşunuzun bütçesine uyup uymadığını anlamanız gerekir. Fiyatlandırma modellerini karşılaştırırken dikkate alınması gereken bazı kritik hususlar şunlardır:

Abonelik Planları ve Fiyatlandırma Katmanları

Low-code platformlar, tipik olarak, farklı özellik kümelerine ve kullanım sınırlarına karşılık gelen fiyatlandırma katmanlarıyla çeşitli abonelik planları sunar. Mevcut planları değerlendirin ve maliyetleri artırabilecek gereksiz özellikler için ödeme yapmadan birincil gereksinimlerinizi karşılayan bir plan seçin.

Ücretsiz Denemeler ve Kavram Kanıtı

Belirli bir platformda taahhütte bulunmadan önce, eylem halindeki platformun gerçek değerini anlamanıza yardımcı olacak ücretsiz bir deneme veya kavram kanıtlama projesi arayın. Bu, platformu değerlendirme, özelliklerini ve sınırlamalarını keşfetme ve gerçek uygulama sırasında karşılaşabileceğiniz potansiyel gizli maliyetleri belirleme fırsatı sağlar.

Toplam sahip olma maliyeti

low-code platformları karşılaştırırken her zaman toplam sahip olma maliyetlerini (TCO) göz önünde bulundurun. Platform özelliklerinin şirketinizin BT mimarisini, işletim maliyetlerini ve uzun vadede platformun bakım maliyetini nasıl etkileyebileceğini inceleyin. Aşağıdaki gibi yönleri hesaba katın:

Platform lisanslama maliyetleri; Barındırma ve işletme giderleri; Entegrasyon ve özelleştirme maliyetleri; Güvenlik ve uyumluluk giderleri; Eğitim ve destek ücretleri.

Esnek Ödeme Seçenekleri

Şirketinizin mali hedeflerine uygun esnek ödeme seçenekleri sunan low-code platformları tercih edin. Örneğin, kullandıkça öde fiyatlandırma modeli, fiili kullanıma göre ücretlendirerek ön maliyetleri azaltabilir. Sağlayıcının ödeme koşullarını inceleyin ve bunların şirketinizin bütçesi ve büyüme planıyla uyumlu olduğundan emin olun.

Platform Ölçeklenebilirliği, Performansı ve Güvenliği

Seçtiğiniz low-code platform, işinizin büyümesine ayak uydurmak için artan iş yükleri altında ölçeklendirme ve iyi performans gösterme yeteneğine sahip olmalıdır. low-code bir platformun ölçeklenebilirliğini, performansını ve güvenliğini değerlendirirken şu hususları göz önünde bulundurun:

Ölçeklenebilirlik ve Performans

Platformun, işletmenizin büyüme ihtiyaçlarına bağlı olarak uygulamaları hem dikey hem de yatay olarak etkili bir şekilde ölçeklendirme yeteneğine sahip olduğundan emin olun. Platform, hızlı yüklenen ve verimli çalışan, son kullanıcı beklentilerini karşılayan ve zararlı sistem yavaşlamalarından kaçınan yüksek performanslı uygulamalar sağlamalıdır.

Yüksek Kullanılabilirlik ve Hata Toleransı

Platformun, bazı bileşenler veya altyapı arızalandığında bile uygulamalarınızın çalışmaya devam etmesini sağlayarak yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı sunup sunmadığını belirleyin. Platform, aksama süresi risklerini azaltarak, müşteri güvenini koruyan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Güvenlik Özellikleri ve Uyumluluk

Güçlü bir low-code platform, hassas bilgileri potansiyel tehditlerden korumak için veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü gibi yerleşik güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır. Platformun yerleşik güvenlik özelliklerini değerlendirin ve kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerine ve sektöre özgü düzenlemelere uyma kapasitesini keşfedin.

Düzenli Güvenlik Denetimleri ve Güncellemeler

Düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştiren ve araçlarını, altyapısını ve uygulamalarını potansiyel güvenlik açıklarını gidermek için sürekli olarak güncelleyen bir platform seçin. Güvenliğe yönelik bu proaktif yaklaşım low-code uygulamalarınız için en yüksek düzeyde koruma sağlamak için gereklidir.

Entegrasyon ve Genişletilebilirlik

Entegrasyon ve genişletilebilirlik, özellikle işletmeniz büyüdükçe ve çeşitli sistem ve hizmetlere bağlantı gerektirdiğinde, herhangi bir low-code platformun çok önemli bileşenleridir. Entegrasyon ve genişletilebilirlik seçeneklerini değerlendirirken şu hususları aklınızda bulundurun:

Önceden Oluşturulmuş Bağlayıcılar ve API'ler

Kapsamlı bir low-code platformu, çeşitli kurumsal uygulamalar, veritabanları ve sistemlerle entegrasyonu kolaylaştıran önceden oluşturulmuş bağlayıcılara ve API'lere sahip olmalıdır. Bu yetenek low-code uygulamalarınızı mevcut altyapı ve hizmetlerle hızlı bir şekilde bağlayarak sorunsuz ve verimli bir ortam oluşturmanıza olanak tanır.

Özel API Geliştirme ve Kullanımı

Özel API'ler oluşturma ve bunları low-code uygulamalarınızda kullanma yeteneği çok önemlidir. Bu, önceden oluşturulmuş bağlayıcılara sahip olmayabilecek harici sistemler ve hizmetlerle özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır ve iş gereksinimlerinize uyacak şekilde daha kapsamlı özelleştirmeye olanak tanır.

Uzantı Noktaları ve Özel Kod Yetenekleri

Platformun JavaScript , Python ve Ruby gibi popüler programlama dilleriyle entegre olma kapasitesini değerlendirerek gerektiğinde özel kod eklemeyi kolaylaştırın. Platformun genişletilebilirliği, platformun yerleşik işlevleriyle sınırlandırılmadan özel özellikler ekleyebilmenizi veya benzersiz kullanım durumlarıyla başa çıkabilmenizi sağlamaya yardımcı olur.

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Üçüncü Taraf Pazaryerleri ve Eklentilerle Entegrasyon

low-code platformun, uygulama geliştirmeyi hızlandıran önceden oluşturulmuş özelliklerden ve şablonlardan yararlanmanıza olanak tanıyan üçüncü taraf pazar yerleri veya eklentilerle entegrasyon özelliklerine sahip olup olmadığını düşünün. Bu önceden oluşturulmuş kaynakları kullanarak, uygulamalarınızda yüksek düzeyde kalite ve işlevsellik sağlarken zamandan ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.

low-code ve no-code platformları değerlendirirken her zaman toplam sahip olma maliyetini, ölçeklenebilirliği, performansı, güvenliği ve entegrasyon ve genişletilebilirlik seçeneklerini göz önünde bulundurun. Bu bütünsel yaklaşım, iş gereksinimlerinizi karşılayan ve büyümeyi destekleyen bir platform seçmenizi sağlar. Geniş özellik seti, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirliği ile AppMaster gibi bir platform, bu ön koşulları karşılamak ve geliştirme sürecini iyileştirmek için mükemmel bir seçim olabilir.

Kullanım Kolaylığı ve Kullanıcı Deneyimi

low-code bir platformu değerlendirirken, kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu bir deneyim öncelik listenizde üst sıralarda yer almalıdır. Sezgisel bir arabirime ve net, verimli iş akışlarına sahip bir platform seçerek, ekibiniz uygulamaları gereksiz gecikmeler veya dik öğrenme eğrileriyle karşılaşmadan rahatça oluşturabilir, güncelleyebilir ve bakımını yapabilir. Kullanım kolaylığı ve kullanıcı deneyimini değerlendirirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Sezgisel kullanıcı arabirimi: Geliştiricilerin, tasarımcıların ve geliştirici olmayanların benzer şekilde geliştirme ortamını anlamasını ve gezinmesini kolaylaştıran, iyi tasarlanmış bir kullanıcı arabirimine sahip bir platform arayın.

Geliştiricilerin, tasarımcıların ve geliştirici olmayanların benzer şekilde geliştirme ortamını anlamasını ve gezinmesini kolaylaştıran, iyi tasarlanmış bir kullanıcı arabirimine sahip bir platform arayın. Görsel geliştirme araçları: Platform drag-and-drop bileşenleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve destekleyici belgeler gibi uygulamaları tasarlamak için kapsamlı ve kullanıcı dostu görsel araçlar sunmalıdır.

Platform bileşenleri, önceden oluşturulmuş şablonlar ve destekleyici belgeler gibi uygulamaları tasarlamak için kapsamlı ve kullanıcı dostu görsel araçlar sunmalıdır. İşbirliği ve ekip çalışması: low-code iyi bir platform, gerçek zamanlı tartışma, görev atamaları ve kaynak paylaşımı için özellikler sağlayarak ekip üyeleriniz arasında işbirliğini teşvik etmelidir.

iyi bir platform, gerçek zamanlı tartışma, görev atamaları ve kaynak paylaşımı için özellikler sağlayarak ekip üyeleriniz arasında işbirliğini teşvik etmelidir. Etkili eğitim ve kaynaklar: Özel bir dizi eğitim, makale ve destek belgeleri, kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede hız kazanmalarını ve karşılaştıkları her türlü engelin üstesinden gelmelerini sağlayarak, kullanıcıların öğrenme sürecini önemli ölçüde geliştirebilir.

Özel bir dizi eğitim, makale ve destek belgeleri, kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede hız kazanmalarını ve karşılaştıkları her türlü engelin üstesinden gelmelerini sağlayarak, kullanıcıların öğrenme sürecini önemli ölçüde geliştirebilir. Geliştirme hızı: low-code platform, geliştiricilerin güncellemeleri ve yeni işlevleri hızlı bir şekilde prototiplemesine, yinelemesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmalıdır.

Topluluk, Destek ve Ekosistem

low-code bir platform seçerken güçlü bir topluluk, destek ağı ve gelişen ekosistem temel faktörlerdir. Platform popülaritesi ve topluluk boyutu, kanıtlanmış ve güvenilir bir çözümün göstergesi olabilirken, çeşitlilik içeren ve aktif bir ekosistem değerli kaynaklar, öğrenme materyalleri ve örnekler sağlayabilir. Topluluk gücünü ve ekosistemi araştırırken şu faktörlere dikkat edin:

Popülerlik ve kullanıcı tabanı: Daha geniş bir kullanıcı tabanı, genellikle daha iyi kaynaklara, daha zengin bir ekosisteme ve diğer kullanıcılarla daha fazla potansiyel bağlantıya dönüşen kanıtlanmış ve başarılı bir platform anlamına gelir.

Daha geniş bir kullanıcı tabanı, genellikle daha iyi kaynaklara, daha zengin bir ekosisteme ve diğer kullanıcılarla daha fazla potansiyel bağlantıya dönüşen kanıtlanmış ve başarılı bir platform anlamına gelir. Topluluk forumları ve tartışmalar: Aktif forumlar veya tartışma grupları, diğer kullanıcılardan bilgi edinme, sorular sorma, çözümleri paylaşma ve platformun kullanıcı desteğine olan bağlılığını gösterme fırsatları sunar.

Aktif forumlar veya tartışma grupları, diğer kullanıcılardan bilgi edinme, sorular sorma, çözümleri paylaşma ve platformun kullanıcı desteğine olan bağlılığını gösterme fırsatları sunar. Eklenti ekosistemi: Çeşitli üçüncü taraf eklentileri veya uzantıları, aşırı özel geliştirme olmadan daha geniş bir işlevsellik yelpazesi sağlayarak uygulamalarınızın yeteneklerini artırabilir.

Çeşitli üçüncü taraf eklentileri veya uzantıları, aşırı özel geliştirme olmadan daha geniş bir işlevsellik yelpazesi sağlayarak uygulamalarınızın yeteneklerini artırabilir. Mevcut vaka incelemeleri ve başarı öyküleri: Platformla başarılı bir şekilde uygulama geliştiren ve dağıtan şirketlerin ilham verici örneklerini arayın; bunlar, platformun çeşitli sektörlerdeki potansiyel avantajlarına ve yeteneklerine ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir.

Platformla başarılı bir şekilde uygulama geliştiren ve dağıtan şirketlerin ilham verici örneklerini arayın; bunlar, platformun çeşitli sektörlerdeki potansiyel avantajlarına ve yeteneklerine ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. Teknik destek ve yanıt süreleri: Bir karar vermeden önce platformun destek kanallarını, yanıt verebilirliğini ve genel hizmet kalitesini değerlendirin. Hızlı sorun çözümü ve uzman rehberliği, uygulamalarınızı geliştirirken değerli varlıklardır.

Geleceğe Hazır Olmayı Düşünün

Uygulamalarınız için uzun vadeli başarı ve uyarlanabilirlik sağlamak için geleceğe hazır low-code bir platform seçmek çok önemlidir. Teknolojik ilerlemeler ve gelişen iş gereksinimleri, değişime zarafetle yanıt verebilen ve değişen ihtiyaçları karşılayabilen esnek bir platform gerektiriyor. low-code bir platformun ne kadar geleceğe hazır olduğunu değerlendirirken dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlardır:

Platform güncellemeleri ve özellik eklemeleri: Endüstri trendlerine ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak için düzenli güncellemeler ve eklenen yeni özelliklerle platformun sürekli olarak geliştiğinden ve geliştiğinden emin olun.

Endüstri trendlerine ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak için düzenli güncellemeler ve eklenen yeni özelliklerle platformun sürekli olarak geliştiğinden ve geliştiğinden emin olun. Yeni teknolojilerin benimsenmesi: İleri görüşlü bir platform, yapay zeka, makine öğrenimi ve yeni web veya mobil uygulama geliştirme çerçeveleri gibi modern ve gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonuna ve benimsenmesine öncelik vermelidir.

İleri görüşlü bir platform, yapay zeka, makine öğrenimi ve yeni web veya mobil uygulama geliştirme çerçeveleri gibi modern ve gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonuna ve benimsenmesine öncelik vermelidir. Ölçeklenebilirlik ve esneklik: İşletmeniz büyüdükçe, uygulamalarınızın artan kullanıcı talebini, kaynakları ve sistem karmaşıklığını karşılaması gerekecektir. Geleceğe dönük bir platform, bu değişikliklere uyum sağlamak için ölçeklenebilir altyapı, performans ve özellik setleri sağlamalıdır.

İşletmeniz büyüdükçe, uygulamalarınızın artan kullanıcı talebini, kaynakları ve sistem karmaşıklığını karşılaması gerekecektir. Geleceğe dönük bir platform, bu değişikliklere uyum sağlamak için ölçeklenebilir altyapı, performans ve özellik setleri sağlamalıdır. Diğer araç ve sistemlerle entegrasyon: Teknoloji yığınınızdaki değişiklikler veya süreçlerinize yeni araçların eklenmesi low-code platformunuzla sorunsuz entegrasyon gerektirecektir. Güçlü entegrasyon yetenekleri ve çeşitli API'ler ve standartlar için destek sunan platformları arayın.

Teknoloji yığınınızdaki değişiklikler veya süreçlerinize yeni araçların eklenmesi platformunuzla sorunsuz entegrasyon gerektirecektir. Güçlü entegrasyon yetenekleri ve çeşitli API'ler ve standartlar için destek sunan platformları arayın. Uygulamaları taşıma: Platformları değiştirmeniz veya uygulamanızı farklı bir sağlayıcıya götürmeniz gerekirse, low-code platformun kolay uygulama geçişine izin verip vermediğini kontrol edin, operasyonel kapalı kalma süresini en aza indirin ve daha yumuşak bir geçiş sağlayın.

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AppMaster: Önde No-Code Platform

AppMaster, kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platformun olağanüstü bir örneğidir. Kullanımı kolay ve güçlü no-code araçlarıyla AppMaster, kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamalarınızı görsel olarak tasarlamanıza yardımcı olur. Güçlü yazılım çözümleri oluşturma sürecini iyileştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketi sunarak 60.000'den fazla kullanıcısına sorunsuz bir deneyim sağlamaya odaklanır.

AppMaster low-code alanında öne çıkmasının nedenlerinden biri, kullanıcılara görsel olarak arka uç uygulamaları için veri modelleri oluşturma, görsel İş Süreçleri Tasarımcısı aracılığıyla iş mantığını tasarlama ve REST API ve WebSocket Sunucu Uç Noktaları geliştirme yetkisi vermesidir. Web ve mobil uygulamalar için AppMaster, çok yönlü bir drag-and-drop arabirimi sunarak, kolayca UI bileşenleri oluşturmanıza ve bunlara karşılık gelen iş mantığını uygulamanıza olanak tanır.

AppMaster farklı kılan, güçlü platformu aracılığıyla uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, testler çalıştırma ve buluta dağıtma yeteneğidir. Platform, "Yayınla" düğmesiyle, uygulamalarınızın her zaman güncel ve 30 saniyeden daha kısa sürede dağıtıma hazır olmasını sağlayarak perde arkasındaki tüm karmaşıklıkları halleder. AppMaster platformunu kullanmanın temel özelliklerinden ve avantajlarından bazıları şunlardır:

Golang ile oluşturulan arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için inanılmaz ölçeklenebilirlik sağlar.

Vue3 çerçevesiyle oluşturulan web uygulamaları ve Android için Kotlin veya Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar.

ve iOS için kullanan mobil uygulamalar. Herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışabilme.

Hızlı uygulama geliştirme.

Swagger (OpenAPI) belgelerinin otomatik olarak oluşturulması, API belgelerinizin her zaman gerçek uygulamanızla senkronize olmasını sağlar.

Öğrenmeden kurum çapında uygulama dağıtımına kadar her düzeydeki kullanıcı için seçenekler sunan altı abonelik planı seçeneği.

Yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı kuruluşlar için özel teklifler.

AppMaster, mevcut özelliklerine ek olarak G2 tarafından No-code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) , API Yönetimi, Sürükle&Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları gibi birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak kabul edilmiştir. No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak adlandırılmak, AppMaster pazara getirdiği yenilik ve kalitenin bir kanıtıdır.

Son düşünceler

İşletmeniz için doğru low-code platformu seçmek, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarının ve hedeflerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiren çok önemli bir karardır. İş gereksinimlerinizi anlayarak ve potansiyel platformların çeşitli özelliklerini, fiyatlandırma modellerini, ölçeklenebilirliğini, performansını ve entegrasyon yeteneklerini dikkatlice inceleyerek kuruluşunuz için en iyi çözümü bulabileceksiniz. Sorunsuz ve başarılı bir işbirliği sağlamak için platformun kullanım kolaylığını, kullanıcı deneyimini, topluluğu ve genel ekosistemi göz önünde bulundurmayı unutmayın.

AppMaster her boyuttan ve sektörden işletme için güvenilir ve güçlü bir no-code platform olarak hizmet verebilir. Çok yönlü özellikleri, etkileyici ölçeklenebilirliği, kapsamlı kullanıcı deneyimi ve sağlam performansıyla platform, kullanıcıların minimum kodlama gereksinimiyle çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. AppMaster projeniz için kullanarak, yüksek düzeyde özelleştirme, esneklik ve ölçeklenebilirliği korurken geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Doğru düşük kodlu/ no-code platformu seçerken, bilinçli bir karar verdiğinizden emin olmak için kuruluşunuzun uzun vadeli amaçlarını ve hedeflerini her zaman aklınızda bulundurun. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için farklı platformları denemekten ve ücretsiz denemelerden veya demolardan yararlanmaktan korkmayın. Emrinizde bulunan doğru low-code platformla, işletmenizin gelişen taleplerini karşılamak ve dijital çağda başarılı olmak için iyi bir donanıma sahip olacaksınız.