Zocdoc é o maior directório médico em linha do mundo que permite aos pacientes encontrar médicos que praticam perto de si e marcar consultas instantaneamente.

O que é Zocdoc?

Zocdoc foi fundada em 2007 pelo Dr. Oliver Kharraz, médico das urgências do Hospital Presbiteriano de Nova Iorque. O seu principal objectivo no início Zocdoc era dar aos pacientes uma forma conveniente de encontrar um médico e agendar consultas on-line. Agora, Zocdoc tem mais de 25 milhões de pacientes e 50.000 médicos na sua plataforma. Está disponível em mais de 40 estados dos EUA e tem sido utilizado por pessoas de todo o mundo para encontrar profissionais de saúde de confiança.

Uma das grandes vantagens da utilização de Zocdoc é que os pacientes podem facilmente encontrar médicos que façam o seu seguro, mesmo que não seja um plano comum. Para além disso, Zocdoc permite comparar revisões e classificações de diferentes prestadores de cuidados de saúde para fazer uma escolha informada sobre qual o médico a consultar.

Zocdoc também torna a marcação de consultas incrivelmente fácil e conveniente. Pode marcar uma consulta a partir do seu computador ou dispositivo móvel, e receberá uma confirmação por e-mail ou SMS. Além disso, as marcações que marcar em Zocdoc são garantidos para serem vistos dentro de dois dias úteis após o seu primeiro espaço de tempo solicitado.

As principais características que deve acrescentar a um aplicativo como Zocdoc

Quando criando um aplicativo como ZocdocHá várias características de topo que terá de incluir para que seja bem sucedida. Algumas das características mais importantes incluem o seguinte:

Registo e login

Os utilizadores devem poder registar-se e iniciar sessão para utilizar a aplicação. Isto pode ser feito através da criação de uma conta com um endereço de correio electrónico e uma palavra-passe ou utilizando uma conta de meios de comunicação social para iniciar a sessão.

Procura de médicos

Os utilizadores devem ser capazes de procurar médicos com base na localização, especialidade e seguro.

Ver perfis de médicos

Os utilizadores devem ser capazes de ver perfis de médicos, incluindo localização, especialidade e seguros.

Marcação de consultas

Os utilizadores devem poder marcar consultas com médicos directamente através da aplicação.

Ver detalhes da marcação de consultas

Os utilizadores devem poder ver os detalhes da marcação, incluindo a hora, data, e local da marcação.

Cancelar marcações

Os utilizadores devem ser capazes de cancelar as consultas de forma fácil e rápida.

Telefonar e conversar com médicos

Os utilizadores devem poder telefonar e conversar com médicos directamente através da aplicação. Isto permitir-lhes-á fazer perguntas sobre o médico, o consultório, ou a consulta.

Ver as avaliações e revisões dos médicos

Os utilizadores devem ser capazes de ver as avaliações e revisões médicas de outros pacientes. Isto irá ajudá-los a tomar uma decisão informada sobre qual o médico a escolher.

Comparar médicos

Os utilizadores devem ser capazes de comparar médicos com base na localização, especialidade, e seguros. Isto irá ajudá-los a encontrar o melhor médico para as suas necessidades.

Função de pagamento

Ao criar uma aplicação como ZocdocHá várias características de topo que terá de incluir para que seja bem sucedida. Uma das características mais importantes é o processamento de pagamentos, para que os utilizadores possam pagar as suas nomeações directamente através da aplicação.

Encomendar medicamentos

Outra característica importante é a capacidade de encomendar medicamentos. Isto permitirá aos utilizadores encomendar receitas médicas e outros medicamentos directamente através da aplicação. Isto tornará mais fácil e mais rápido para eles a obtenção dos medicamentos de que necessitam.

Historial médico & relatórios

Uma das características essenciais de um aplicativo como Zocdoc é a capacidade de armazenar o historial médico e relatórios de um utilizador. Isto permitirá aos utilizadores aceder ao seu historial médico e relatórios de forma rápida e fácil, o que pode ser útil ao marcar consultas ou encomendar receitas médicas.

Como construir um aplicativo como Zocdoc?

Para construir um aplicativo como Zocdocdeve reunir as características apropriadas de que os seus utilizadores necessitarão. Algumas características chave que poderá querer incluir na sua aplicação poderão incluir a funcionalidade de pesquisa, revisões e classificações dos utilizadores, marcação e marcação de consultas, e recomendações personalizadas com base nas preferências e necessidades do utilizador.

Uma vez definidas as principais características da sua aplicação, terá de conceber e construir a sua aplicação em conformidade. Isto pode envolver o desenvolvimento de uma interface personalizada para a sua aplicação, incorporando feedback do utilizador em futuras iterações do produto, ou adicionando outros elementos que considere necessários para proporcionar uma experiência de utilizador óptima. Uma vez que a sua aplicação esteja totalmente desenvolvida, deverá testá-la minuciosamente para garantir que funciona como pretendido e corrigir quaisquer bugs ou outros problemas que possam surgir.

Finalmente, uma vez que a sua aplicação esteja pronta para entrar em funcionamento, poderá comercializá-la e promovê-la junto do seu público-alvo para atrair novos utilizadores e conduzir downloads. Isto pode envolver investimento em campanhas publicitárias pagas, parceria com influenciadores e bloggers no seu nicho, ou criação de conteúdos para promover a sua aplicação nas redes sociais e outros canais online. Com a mistura certa de planeamento, marketing, e execução, pode criar uma aplicação de sucesso como Zocdoc que fornece valor para os seus utilizadores e ajuda a fazer crescer o seu negócio.

Quanto custa a construção de uma aplicação como Zocdoc?

Construir um aplicativo como Zocdoc pode ser dispendioso e demorado, uma vez que há muitos factores a considerar ao desenvolver uma aplicação tão complexa. Estes incluem coisas como a concepção da interface do utilizador, a codificação da funcionalidade back-end da aplicação, e a escolha da solução certa de alojamento em nuvem para armazenar todos os dados gerados pelos seus utilizadores.

Além disso, há muitos custos diferentes associados à construção de uma aplicação como Zocdoc - estes incluem o custo de contratação de programadores para conceber e codificar a aplicação, bem como o custo de quaisquer serviços de terceiros que possa necessitar para integrar na sua aplicação. Contudo, existem também formas de reduzir ou mesmo eliminar alguns dos custos associados à construção de uma aplicação, como Zocdoccomo, por exemplo, através da contratação de programadores freelance que podem trabalhar com base num contrato.

Pode esperar a gama de $25,000 - $100,000 para desenvolver uma aplicação como Zocdoc. Este custo pode ser dividido em três categorias principais: contratação de programadores, integração de serviços de terceiros, e escolha da solução certa de alojamento em nuvem.

Globalmente, o custo de desenvolvimento de uma aplicação como Zocdoc depende de vários factores diferentes, incluindo a complexidade e dimensão da sua aplicação, o grau de familiaridade da sua equipa de desenvolvimento com este tipo de projecto, e as necessidades específicas do seu público-alvo. Embora possa ser dispendioso, vale a pena investir numa aplicação de alta qualidade se estiver a procurar construir uma experiência de utilizador envolvente, que manterá os seus utilizadores a voltar para mais!

Se os seus planos não incluírem investimentos no desenvolvimento de uma aplicação no de 100.000 dólares, deve prestar atenção à no-code abordagem. Esta é a programação visual que não requer a contratação de um todo equipa de desenvolvimento. Precisa de apenas um desenvolvedor que será capaz de criar uma aplicação completa com a ajuda do no-code plataforma dez vezes mais barato e mais rápido do que com a abordagem tradicional ao desenvolvimento.

Quanto tempo demorará?

Não há resposta definitiva a esta pergunta, uma vez que muitos factores podem afectar o tempo necessário para construir uma aplicação como Zocdoc. Algumas das principais considerações incluem o seguinte:

A complexidade da sua ideia de aplicação

Ideias mais complexas levam geralmente mais tempo a desenvolver do que ideias mais simples. Isto porque normalmente requerem mais características e funcionalidade e, por isso, necessitarão de mais tempo para serem construídas.

A linguagem de codificação que escolher

Há várias linguagens de programação diferentes por aí, cada uma com os seus próprios prós e contras. Escolher a correcta para a sua aplicação pode fazer uma enorme diferença no tempo que leva a desenvolver e no seu custo global e sucesso.

A equipa de desenvolvimento

O tamanho e a experiência da equipa de desenvolvimento terão um grande impacto no tempo que leva a construir a sua aplicação.

O nível de testes necessários

Como com qualquer software, as aplicações requerem testes exaustivos antes de serem lançadas ao público. Isto pode levar algum tempo, dependendo da complexidade da sua aplicação e de quantos dispositivos diferentes necessita de testar. Se precisar de qualquer ajuda ou orientação no planeamento, concepção, construção, e lançamento da sua aplicação, considere trabalhar com um empresa de desenvolvimento de aplicações. Estes peritos podem actuar como parceiros perfeitos ao longo do seu projecto, desde o conceito inicial até ao apoio pós-lançamento e manutenção. Os seus conhecimentos especializados na indústria assegurarão que a sua aplicação seja construída rápida e eficientemente sem atrasos desnecessários ou custos excessivos.

