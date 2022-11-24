Zocdoc هو أكبر دليل للأطباء عبر الإنترنت في العالم يسمح للمرضى بالعثور على الأطباء الذين يمارسون التدريب عن قرب وتحديد المواعيد على الفور.

ما هو Zocdoc ؟

تأسست Zocdoc في 2007 من قبل الدكتور أوليفر خراز ، طبيب غرفة الطوارئ في مستشفى نيويورك المشيخي. هدفه الرئيسي في البداية كان Zocdoc يمنح المرضى طريقة مناسبة للعثور على طبيب وتحديد المواعيد عبر الإنترنت. حاليا، لدى Zocdoc أكثر من 25 مليون مريض و 50000 طبيب على منصتها. إنه متاح في أكثر من 40 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة واستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم للعثور على متخصصين في الرعاية الصحية موثوق بهم.

واحدة من المزايا الكبيرة لاستخدام ملفات Zocdoc هو أنه يمكن للمرضى العثور بسهولة على الأطباء الذين يأخذون تأمينهم ، حتى لو لم تكن خطة مشتركة. بالإضافة الى، يسمح لك Zocdoc بمقارنة المراجعات والتقييمات لمقدمي الرعاية الصحية المختلفين لاتخاذ قرار مستنير بشأن الطبيب الذي يجب رؤيته.

Zocdoc يجعل جدولة المواعيد سهلة ومريحة بشكل لا يصدق. يمكنك حجز موعد من سطح المكتب أو الجهاز المحمول ، وستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. بالإضافة إلى المواعيد التي تحجزها نضمن Zocdoc في غضون يومي عمل من أول فترة زمنية مطلوبة.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق مثل Zocdoc

متي إنشاء تطبيق مثل Zocdoc ، هناك العديد من الميزات المهمة التي ستحتاج إلى تضمينها حتى تنجح. تشمل بعض أهم الميزات ما يلي:

التسجيل والدخول

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التسجيل وتسجيل الدخول لاستخدام التطبيق. يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء حساب بعنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور أو باستخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الدخول.

ابحث عن الأطباء

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على البحث عن الأطباء بناءً على الموقع والتخصص والتأمين.

عرض ملامح الطبيب

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على عرض ملفات تعريف الطبيب ، بما في ذلك الموقع والتخصص والتأمين.

المواعيد الكتاب

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على حجز المواعيد مع الأطباء مباشرة من خلال التطبيق.

عرض تفاصيل الموعد

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على عرض تفاصيل الموعد ، بما في ذلك وقت الموعد وتاريخه وموقعه.

إلغاء المواعيد

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إلغاء المواعيد بسهولة وسرعة.

اتصل ودردش مع الأطباء

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الاتصال والدردشة مع الأطباء مباشرة من خلال التطبيق. سيسمح لهم ذلك بطرح أسئلة حول الطبيب أو العيادة أو الموعد.

عرض تقييمات ومراجعات الطبيب

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على عرض تقييمات الطبيب والمراجعات من المرضى الآخرين. سيساعدهم ذلك على اتخاذ قرار مستنير بشأن اختيار الطبيب.

قارن الأطباء

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة الأطباء بناءً على الموقع والتخصص والتأمين. سيساعدهم ذلك في العثور على أفضل طبيب لاحتياجاتهم.

ميزة الدفع

عند إنشاء تطبيق مثل Zocdoc ، هناك العديد من الميزات المهمة التي ستحتاج إلى تضمينها حتى تنجح. من أهم الميزات معالجة الدفع ، بحيث يمكن للمستخدمين الدفع مقابل مواعيدهم مباشرة من خلال التطبيق.

اطلب الأدوية

ميزة أخرى مهمة هي القدرة على طلب الأدوية. سيسمح هذا للمستخدمين بطلب الوصفات الطبية والأدوية الأخرى مباشرة من خلال التطبيق. هذا سيجعل الأمر أسهل وأسرع بالنسبة لهم للحصول على الدواء الذي يحتاجون إليه.

تاريخ طبى & التقارير

إحدى الميزات الأساسية لتطبيق مثل Zocdoc هي القدرة على تخزين التاريخ الطبي والتقارير الخاصة بالمستخدم. سيسمح ذلك للمستخدمين بالوصول إلى سجلهم الطبي وتقاريرهم بسرعة وسهولة ، مما قد يكون مفيدًا عند تحديد المواعيد أو طلب الوصفات الطبية.

كيفية بناء تطبيق مثل Zocdoc ؟

إلى إنشاء تطبيق مثل Zocdoc ، يجب عليك جمع الميزات المناسبة التي سيحتاجها المستخدمون. يمكن أن تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي قد ترغب في تضمينها في تطبيقك وظائف البحث ، ومراجعات المستخدمين وتقييماتهم ، وحجز المواعيد والجدولة ، والتوصيات المخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم واحتياجاته.

بمجرد تحديد الميزات الرئيسية لتطبيقك ، ستحتاج إلى تصميم وبناء تطبيقك وفقًا لذلك. قد يتضمن ذلك تطوير واجهة مستخدم مخصصة لتطبيقك ، أو دمج تعليقات المستخدمين في التكرارات المستقبلية للمنتج ، أو إضافة عناصر أخرى تشعر أنها ضرورية لتقديم تجربة مستخدم مثالية. بمجرد تطوير تطبيقك بالكامل ، يجب عليك اختباره بدقة للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود وإصلاح أي أخطاء أو مشكلات أخرى قد تنشأ.

أخيرًا ، بمجرد أن يصبح تطبيقك جاهزًا للنشر ، يمكنك تسويقه والترويج له لجمهورك المستهدف لجذب مستخدمين جدد وزيادة التنزيلات. قد يتضمن ذلك الاستثمار في الحملات الإعلانية المدفوعة ، أو الشراكة مع المؤثرين والمدونين في مجال تخصصك ، أو إنشاء محتوى للترويج لتطبيقك على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى عبر الإنترنت. باستخدام المزيج الصحيح من التخطيط والتسويق والتنفيذ ، يمكنك إنشاء تطبيق ناجح مثل Zocdoc الذي يوفر قيمة للمستخدمين ويساعد في تنمية أعمالك.

كم يكلف إنشاء تطبيق مثل Zocdoc ؟

إنشاء تطبيق مثل يمكن أن يكون Zocdoc مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، حيث توجد العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند تطوير مثل هذا التطبيق المعقد. يتضمن ذلك أشياء مثل تصميم واجهة المستخدم ، وترميز الوظائف الخلفية للتطبيق ، واختيار حل الاستضافة السحابية المناسب لتخزين جميع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من التكاليف المختلفة المرتبطة بإنشاء تطبيق مثل Zocdoc - وتشمل تكلفة توظيف مطورين لتصميم التطبيق وترميزه ، بالإضافة إلى تكلفة أي خدمات تابعة لجهات خارجية قد تحتاج إلى دمجها في تطبيقك. ومع ذلك ، هناك أيضًا طرق لتقليل أو حتى التخلص من بعض التكاليف المرتبطة بإنشاء تطبيق مثل Zocdoc ، مثل الاستعانة بمطورين مستقلين يمكنهم العمل بموجب عقد.

يمكنك أن تتوقع النطاق من 25000 دولار - 100000 دولار لتطوير تطبيق مثل Zocdoc. يمكن تقسيم هذه التكلفة إلى ثلاث فئات رئيسية: مطورو التوظيف ، ودمج خدمات الجهات الخارجية ، واختيار حل الاستضافة السحابية المناسب.

بشكل عام ، فإن تكلفة تطوير تطبيق مثل يعتمد Zocdoc على عدة عوامل مختلفة ، بما في ذلك مدى تعقيد التطبيق الخاص بك وحجمه ، ومدى معرفة فريق التطوير الخاص بك بهذا النوع من المشاريع ، والاحتياجات المحددة لجمهورك المستهدف. على الرغم من أنه قد يكون مكلفًا ، إلا أنه يستحق الاستثمار في تطبيق عالي الجودة إذا كنت تتطلع إلى بناء تجربة مستخدم جذابة ستجعل المستخدمين يعودون للمزيد!

إذا كانت خططك لا تتضمن استثمارات في التطوير تطبيق في 100000 دولار ، يجب الانتباه إلى نهج no-code . هذا هو البرمجة المرئية التي لا تتطلب توظيف كامل فريق التطوير . انت تحتاج مطور واحد فقط سيكون قادرًا على إنشاء تطبيق كامل الميزات بمساعدة منصة no-code عشر مرات أرخص وأسرع من النهج التقليدي للتنمية.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال ، حيث يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على الوقت اللازم لإنشاء تطبيق مثل Zocdoc. تتضمن بعض الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

مدى تعقيد فكرة تطبيقك

تستغرق الأفكار الأكثر تعقيدًا وقتًا أطول لتطويرها بشكل عام مقارنة بالأفكار الأبسط. هذا لأنها تتطلب عادةً المزيد من الميزات والوظائف وبالتالي ستتطلب مزيدًا من الوقت للبناء.

لغة الترميز التي تختارها

هناك العديد من لغات البرمجة المختلفة ، ولكل منها مزاياها وعيوبها. يمكن أن يؤدي اختيار التطبيق المناسب لتطبيقك إلى إحداث فرق كبير في المدة التي يستغرقها تطويره وتكلفته الإجمالية ونجاحه.

فريق التطوير

سيؤثر حجم فريق التطوير وخبرته بشكل كبير على المدة التي يستغرقها إنشاء تطبيقك.

مستوى الاختبار المطلوب

كما هو الحال مع أي برنامج ، تتطلب التطبيقات اختبارًا شاملاً قبل طرحها للجمهور. قد يستغرق هذا بعض الوقت ، اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك وعدد الأجهزة المختلفة التي تحتاج إلى الاختبار عليها. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو توجيه في تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل تطبيقك ، ففكر في العمل مع أحد الأشخاص ذوي السمعة الطيبة شركة تطوير التطبيقات . يمكن أن يعمل هؤلاء الخبراء كشركاء مثاليين طوال مشروعك ، من المفهوم الأولي إلى دعم ما بعد الإطلاق و الصيانة . ستضمن خبراتهم الصناعية أن يتم إنشاء تطبيقك بسرعة وكفاءة دون تأخير غير ضروري أو تجاوز التكاليف.

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