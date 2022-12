Hoe bouw je een app als Zocdoc?

Zocdoc is 's werelds grootste online artsengids waarmee patiënten artsen bij hen in de buurt kunnen vinden en direct afspraken kunnen maken.

Wat is Zocdoc?

Zocdoc werd opgericht in 2007 door Dr. Oliver Kharraz, een spoedeisende hulp arts in het New York Presbyterian Hospital. Zijn belangrijkste doel bij het starten van Zocdoc was om patiënten een gemakkelijke manier te geven om online een dokter te vinden en afspraken te maken. Nu, Zocdoc heeft meer dan 25 miljoen patiënten en 50.000 artsen op zijn platform. Het is beschikbaar in meer dan 40 staten in de VS en wordt door mensen over de hele wereld gebruikt om betrouwbare zorgverleners te vinden.

Een van de grote voordelen van het gebruik van Zocdoc is dat patiënten gemakkelijk artsen kunnen vinden die hun verzekering accepteren, zelfs als het geen gangbaar plan is. Bovendien, Zocdoc kunt u recensies en beoordelingen van verschillende zorgverleners vergelijken om een geïnformeerde keuze te maken over welke arts u wilt zien.

Zocdoc maakt het plannen van afspraken ook ongelooflijk gemakkelijk en handig. U kunt een afspraak boeken vanaf uw desktop of mobiele apparaat, en u ontvangt een bevestiging via e-mail of SMS. Bovendien worden de afspraken die u maakt op Zocdoc worden gegarandeerd binnen twee werkdagen na uw eerste afspraak gemaakt.

Topfuncties die u aan een app zou moeten toevoegen Zocdoc

Wanneer een app als Zocdoczijn er verschillende topfuncties die je moet toevoegen om succesvol te zijn. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn de volgende:

Registratie en aanmelding

Gebruikers moeten zich kunnen registreren en inloggen om de app te kunnen gebruiken. Dit kan door een account aan te maken met een e-mailadres en wachtwoord of door een social media account te gebruiken om in te loggen.

Zoeken naar artsen

Gebruikers moeten kunnen zoeken naar artsen op basis van locatie, specialisme en verzekering.

Artsenprofielen bekijken

Gebruikers moeten profielen van artsen kunnen bekijken, inclusief locatie, specialisme en verzekering.

Afspraken boeken

Gebruikers moeten rechtstreeks via de app afspraken kunnen maken met artsen.

Afspraakdetails bekijken

Gebruikers moeten de details van een afspraak kunnen bekijken, zoals de tijd, datum en locatie van de afspraak.

Afspraken annuleren

Gebruikers moeten gemakkelijk en snel afspraken kunnen annuleren.

Bellen en chatten met artsen

Gebruikers moeten via de app rechtstreeks met artsen kunnen bellen en chatten. Zo kunnen ze vragen stellen over de arts, de praktijk of de afspraak.

Beoordelingen en recensies van artsen bekijken

Gebruikers moeten beoordelingen en recensies van andere patiënten kunnen bekijken. Dit zal hen helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over welke arts te kiezen.

Artsen vergelijken

Gebruikers moeten artsen kunnen vergelijken op basis van locatie, specialiteit en verzekering. Dit zal hen helpen om de beste arts voor hun behoeften te vinden.

Betalingsfunctie

Bij het maken van een app als Zocdoczijn er verschillende topfuncties die je nodig hebt om succesvol te zijn. Een van de belangrijkste kenmerken is de verwerking van betalingen, zodat gebruikers hun afspraken direct via de app kunnen betalen.

Medicijnen bestellen

Een andere belangrijke functie is de mogelijkheid om medicijnen te bestellen. Hiermee kunnen gebruikers recepten en andere medicijnen direct via de app bestellen. Dit maakt het makkelijker en sneller voor hen om de medicijnen te krijgen die ze nodig hebben.

Medische geschiedenis & rapporten

Een van de essentiële kenmerken van een app als Zocdoc is de mogelijkheid om de medische geschiedenis en rapporten van een gebruiker op te slaan. Hierdoor kunnen gebruikers snel en gemakkelijk toegang krijgen tot hun medische geschiedenis en rapporten, wat handig kan zijn bij het maken van afspraken of het bestellen van recepten.

Hoe bouw je een app als Zocdoc?

Naar een app als Zocdocmoet u de functies verzamelen die uw gebruikers nodig hebben. Enkele belangrijke functies die u in uw app kunt opnemen, zijn zoekfuncties, beoordelingen van gebruikers, het boeken en plannen van afspraken en gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van de voorkeuren en behoeften van de gebruiker.

Zodra u de belangrijkste functies van uw app hebt gedefinieerd, moet u uw app dienovereenkomstig ontwerpen en bouwen. Dit kan betekenen dat u een aangepaste UI voor uw app ontwikkelt, feedback van gebruikers verwerkt in toekomstige iteraties van het product, of andere elementen toevoegt die u nodig acht voor een optimale gebruikerservaring. Zodra uw app volledig is ontwikkeld, moet u hem grondig testen om ervoor te zorgen dat hij werkt zoals bedoeld en eventuele bugs of andere problemen oplossen.

Zodra uw app klaar is om live te gaan, kunt u hem op de markt brengen en promoten bij uw doelgroep om nieuwe gebruikers aan te trekken en downloads te stimuleren. Dit kan betekenen dat je investeert in betaalde advertentiecampagnes, samenwerkt met influencers en bloggers in je niche, of content creëert om je app te promoten op sociale media en andere online kanalen. Met de juiste mix van planning, marketing en uitvoering kun je een succesvolle app maken als Zocdoc die waarde biedt aan je gebruikers en je bedrijf helpt groeien.

Hoeveel kost het om een app als Zocdoc?

Het bouwen van een app als Zocdoc kan kostbaar en tijdrovend zijn, omdat er veel factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van een dergelijke complexe applicatie. Deze omvatten zaken als het ontwerpen van de gebruikersinterface, het coderen van de back-end functionaliteit van de app, en het kiezen van de juiste cloud hosting oplossing voor het opslaan van alle gegevens die door uw gebruikers worden gegenereerd.

Daarnaast zijn er veel verschillende kosten verbonden aan het bouwen van een app zoals Zocdoc - Deze omvatten de kosten van het inhuren van ontwikkelaars om de applicatie te ontwerpen en te coderen, evenals de kosten van eventuele diensten van derden die u in uw app moet integreren. Er zijn echter ook manieren om sommige van de kosten in verband met het bouwen van een app zoals Zocdoczoals door het inhuren van freelance ontwikkelaars die op contractbasis kunnen werken.

U kunt een bedrag verwachten van $25.000 - $100.000 voor het ontwikkelen van een app als Zocdoc. Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: het inhuren van ontwikkelaars, het integreren van diensten van derden en het kiezen van de juiste cloud hosting oplossing.

Over het geheel genomen zijn de kosten van het ontwikkelen van een app als Zocdoc afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit en omvang van uw applicatie, hoe vertrouwd uw ontwikkelteam is met dit soort projecten, en de specifieke behoeften van uw doelgroep. Hoewel het kostbaar kan zijn, is het de moeite waard om te investeren in een app van hoge kwaliteit als u een boeiende gebruikerservaring wilt opbouwen die ervoor zorgt dat uw gebruikers terugkomen voor meer!

Als uw plannen niet voorzien in investeringen in de ontwikkeling van een applicatie in de rond de 100.000 dollar, moet u aandacht besteden aan de no-code aanpak. Dit is visuele programmering waarvoor geen volledig ontwikkelingsteam in te huren. U heeft slechts één ontwikkelaar die een volledige applicatie kan maken met behulp van het no-code platform tien keer goedkoper en sneller dan met de traditionele aanpak van ontwikkeling.

Hoe lang duurt het?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat veel factoren van invloed kunnen zijn op de tijd die nodig is om een app te bouwen, zoals Zocdoc. Enkele van de belangrijkste overwegingen zijn de volgende:

De complexiteit van uw app-idee

Bij complexere ideeën duurt de ontwikkeling doorgaans langer dan bij eenvoudigere. Dat komt omdat ze meestal meer functies en functionaliteiten vereisen en dus meer tijd vergen om te bouwen.

De coderingstaal die u kiest

Er zijn verschillende programmeertalen, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Het kiezen van de juiste taal voor uw app kan een groot verschil maken in de duur van de ontwikkeling, de kosten en het succes.

Het ontwikkelingsteam

De grootte en de ervaring van het ontwikkelteam zijn van grote invloed op de duur van de bouw van uw app.

De mate van testen die nodig is

Zoals bij alle software moeten apps grondig worden getest voordat ze worden vrijgegeven voor het publiek. Dit kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van uw app en het aantal verschillende apparaten waarop u moet testen. Als u hulp of begeleiding nodig hebt bij het plannen, ontwerpen, bouwen en lanceren van uw app, kunt u overwegen samen te werken met een gerenommeerd app-ontwikkelingsbedrijf. Deze experts kunnen optreden als de perfecte partners tijdens uw project, van het eerste concept tot ondersteuning en onderhoud na de lancering. onderhoud. Hun branche-expertise zal ervoor zorgen dat uw app snel en efficiënt wordt gebouwd zonder onnodige vertragingen of kostenoverschrijdingen.

No-code oplossing

Op zoek naar de perfecte app voor het beheer van uw bedrijfsactiviteiten? Zoek niet verder dan AppMaster.io - de toonaangevende no-code oplossing voor het bouwen van krachtige, op maat gemaakte apps zoals Zocdoc binnen enkele dagen! AppMaster.io is een intuïtief en gebruiksvriendelijk online platform waarmee iedereen zonder codeerervaring gemakkelijk zijn eigen mobiele applicaties voor bedrijven kan maken, aanpassen en beheren. Of u nu uw activiteiten wilt stroomlijnen, een concurrentievoordeel wilt behalen of gewoon de gebruikerservaring voor uw klanten wilt verbeteren, AppMaster.io kan u daarbij helpen!

Dankzij de geavanceerde technologie en gebruiksvriendelijke interface, AppMaster.io is het eenvoudig en snel om robuuste apps op maat te bouwen die precies voldoen aan uw zakelijke behoeften. Met AppMaster.iokunt u alles van de lay-out van uw app ontwerpen en bekijken hoe deze van dag tot dag functioneert - allemaal zonder dat u iets van coderen hoeft te weten!

Niet alleen is AppMaster.io gemakkelijk te gebruiken, maar het is ook ongelooflijk kosteneffectief. Dankzij het lage prijsmodel en het gestroomlijnde ontwikkelingsproces kunt u uw eigen app bouwen voor een fractie van de kosten die u normaal gesproken zou moeten maken voor andere platforms of een speciaal ontwikkelingsteam. Plus, als uw behoeften veranderen of groeien na verloop van tijd, AppMaster.io maakt het gemakkelijk om uw app te schalen en aan te passen als dat nodig is - zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden.