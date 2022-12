Come costruire un'app come Zocdoc?

Zocdoc è il più grande elenco di medici online del mondo che consente ai pazienti di trovare i medici che esercitano nelle vicinanze e di fissare appuntamenti all'istante.

Che cos'è Zocdoc?

Zocdoc è stata fondata nel 2007 dal dottor Oliver Kharraz, medico del pronto soccorso del New York Presbyterian Hospital. Il suo obiettivo principale nell'avviare Zocdoc era quello di offrire ai pazienti un modo conveniente per trovare un medico e fissare appuntamenti online. Ora, Zocdoc ha più di 25 milioni di pazienti e 50.000 medici sulla sua piattaforma. È disponibile in oltre 40 Stati degli USA ed è stata utilizzata da persone di tutto il mondo per trovare professionisti sanitari di fiducia.

Uno dei grandi vantaggi dell'utilizzo di Zocdoc è che i pazienti possono facilmente trovare medici che accettano la loro assicurazione, anche se non si tratta di un piano comune. Inoltre, Zocdoc permette di confrontare le recensioni e le valutazioni di diversi operatori sanitari per scegliere con cognizione di causa il medico da consultare.

Zocdoc rende anche incredibilmente facile e comodo fissare gli appuntamenti. È possibile prenotare un appuntamento dal proprio dispositivo desktop o mobile e ricevere una conferma via e-mail o SMS. Inoltre, gli appuntamenti prenotati su Zocdoc sono garantiti entro due giorni lavorativi dalla prima fascia oraria richiesta.

Le caratteristiche principali da aggiungere a un'app sono Zocdoc

Quando creare un'app come Zocdocci sono diverse caratteristiche fondamentali da includere per il successo dell'applicazione. Alcune delle caratteristiche più importanti sono le seguenti:

Registrazione e login

Gli utenti devono essere in grado di registrarsi e di effettuare il login per utilizzare l'app. Questo può essere fatto creando un account con un indirizzo e-mail e una password o utilizzando un account di social media per accedere.

Ricerca dei medici

Gli utenti devono essere in grado di cercare i medici in base al luogo, alla specialità e all'assicurazione.

Visualizzazione dei profili dei medici

Gli utenti devono essere in grado di visualizzare i profili dei medici, compresi quelli relativi a località, specialità e assicurazione.

Prenotare appuntamenti

Gli utenti devono essere in grado di prenotare appuntamenti con i medici direttamente attraverso l'app.

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento

Gli utenti devono poter visualizzare i dettagli dell'appuntamento, tra cui l'ora, la data e il luogo dell'appuntamento.

Cancellare gli appuntamenti

Gli utenti devono poter cancellare gli appuntamenti in modo semplice e veloce.

Chiamare e chattare con i medici

Gli utenti devono poter chiamare e chattare con i medici direttamente attraverso l'app. In questo modo potranno fare domande sul medico, sullo studio o sull'appuntamento.

Visualizzazione delle valutazioni e delle recensioni dei medici

Gli utenti devono poter visualizzare le valutazioni e le recensioni dei medici da parte di altri pazienti. Questo li aiuterà a prendere una decisione informata sul medico da scegliere.

Confronto dei medici

Gli utenti devono poter confrontare i medici in base alla posizione, alla specializzazione e all'assicurazione. Questo li aiuterà a trovare il medico migliore per le loro esigenze.

Funzione di pagamento

Quando si crea un'app come Zocdoc, ci sono diverse caratteristiche principali che è necessario includere per il suo successo. Una delle caratteristiche più importanti è l'elaborazione dei pagamenti, in modo che gli utenti possano pagare i loro appuntamenti direttamente attraverso l'app.

Ordinare i farmaci

Un'altra caratteristica importante è la possibilità di ordinare farmaci. Ciò consentirà agli utenti di ordinare prescrizioni e altri farmaci direttamente attraverso l'app. In questo modo sarà più facile e veloce ottenere i farmaci di cui hanno bisogno.

Anamnesi e rapporti

Una delle caratteristiche essenziali di un'app come Zocdoc è la possibilità di memorizzare la storia clinica e i referti dell'utente. In questo modo gli utenti potranno accedere alla loro storia medica e ai loro referti in modo facile e veloce, il che può essere utile per fissare appuntamenti o ordinare prescrizioni.

Come costruire un'app come Zocdoc?

Per costruire un'app come Zocdocè necessario raccogliere le caratteristiche appropriate di cui gli utenti avranno bisogno. Tra le caratteristiche principali che potreste voler includere nella vostra app ci sono le funzionalità di ricerca, le recensioni e le valutazioni degli utenti, la prenotazione e la pianificazione degli appuntamenti e le raccomandazioni personalizzate basate sulle preferenze e sulle esigenze dell'utente.

Una volta definite le caratteristiche principali della vostra applicazione, dovrete progettarla e realizzarla di conseguenza. Ciò può comportare lo sviluppo di un'interfaccia utente personalizzata, l'integrazione del feedback degli utenti nelle future iterazioni del prodotto o l'aggiunta di altri elementi che ritenete necessari per offrire un'esperienza utente ottimale. Una volta che l'applicazione è stata completamente sviluppata, è necessario testarla a fondo per assicurarsi che funzioni come previsto e per risolvere eventuali bug o altri problemi che potrebbero verificarsi.

Infine, una volta che la vostra app è pronta per essere lanciata, potete commercializzarla e promuoverla presso il vostro pubblico di riferimento per attirare nuovi utenti e favorire i download. Ciò può comportare l'investimento in campagne pubblicitarie a pagamento, la collaborazione con influencer e blogger della vostra nicchia o la creazione di contenuti per promuovere la vostra app sui social media e su altri canali online. Con il giusto mix di pianificazione, marketing ed esecuzione, è possibile creare un'app di successo come Zocdoc che fornisce valore ai vostri utenti e aiuta a far crescere il vostro business.

Quanto costa costruire un'app come Zocdoc?

Costruire un'app come Zocdoc può essere costosa e richiedere molto tempo, poiché ci sono molti fattori da considerare quando si sviluppa un'applicazione così complessa. Tra questi, la progettazione dell'interfaccia utente, la codifica delle funzionalità back-end dell'applicazione e la scelta della giusta soluzione di cloud hosting per l'archiviazione di tutti i dati generati dagli utenti.

Inoltre, la realizzazione di un'applicazione comporta diversi costi, come ad esempio Zocdoc - Questi includono il costo di di sviluppare l'applicazione per progettarla e codificarla, nonché il costo di eventuali servizi di terze parti da integrare nell'applicazione. Tuttavia, esistono anche modi per ridurre o addirittura eliminare alcuni dei costi associati alla realizzazione di un'applicazione come Zocdoccome l'assunzione di sviluppatori freelance che possono lavorare su base contrattuale.

I costi possono variare da 25.000$ - 100.000$ per lo sviluppo di un'applicazione come Zocdoc. Questi costi possono essere suddivisi in tre categorie principali: assunzione di sviluppatori, integrazione di servizi di terze parti e scelta della giusta soluzione di cloud hosting.

Complessivamente, il costo dello sviluppo di un'app come Zocdoc dipende da diversi fattori, tra cui la complessità e le dimensioni dell'applicazione, la familiarità del team di sviluppo con questo tipo di progetto e le esigenze specifiche del pubblico di riferimento. Anche se può essere costoso, vale la pena di investire in un'applicazione di alta qualità se si vuole creare un'esperienza utente coinvolgente che faccia tornare i vostri utenti a chiedere di più!

Se i vostri piani non prevedono investimenti per lo sviluppo di un'applicazione nell'ordine di di 100.000 dollari, dovreste prestare attenzione all'approccio no-code approccio. Si tratta di programmazione visiva che non richiede l'assunzione di un intero team di sviluppo. team di sviluppo. È necessario solo uno sviluppatore, che sarà in grado di creare un'applicazione completa con l'aiuto della piattaforma no-code piattaforma dieci volte più economico e veloce rispetto all'approccio tradizionale allo sviluppo.

Quanto tempo ci vorrà?

Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, in quanto molti fattori possono influire sul tempo necessario per costruire un'applicazione, come ad esempio Zocdoc. Alcune delle considerazioni principali sono le seguenti:

La complessità della vostra idea di app

Le idee più complesse richiedono generalmente più tempo per essere sviluppate rispetto a quelle più semplici. Questo perché in genere richiedono più caratteristiche e funzionalità e quindi più tempo per la loro realizzazione.

Il linguaggio di programmazione scelto

Esistono diversi linguaggi di programmazione, ognuno con i propri pro e contro. La scelta di quello giusto per la vostra applicazione può fare un'enorme differenza in termini di tempo di sviluppo, costi complessivi e successo.

Il team di sviluppo

Le dimensioni e l'esperienza del team di sviluppo influiscono notevolmente sui tempi di realizzazione dell'applicazione.

Il livello di test richiesto

Come per qualsiasi software, le app richiedono un test approfondito prima di essere rilasciate al pubblico. Ciò può richiedere del tempo, a seconda della complessità dell'applicazione e del numero di dispositivi diversi su cui è necessario eseguire i test. Se avete bisogno di aiuto o di una guida per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e il lancio della vostra app, prendete in considerazione l'idea di lavorare con una società di sviluppo di app affidabile. società di sviluppo app. Questi esperti possono essere i partner perfetti per tutto il progetto, dall'ideazione iniziale al supporto e alla manutenzione post-lancio. manutenzione. La loro esperienza nel settore garantirà che la vostra app sia realizzata in modo rapido ed efficiente, senza inutili ritardi e senza aggravi di costo.

No-code soluzione

Siete alla ricerca dell'app perfetta per gestire le vostre operazioni aziendali? Non cercate altro che AppMaster.io - la soluzione leader no-code soluzione per la creazione di applicazioni potenti e personalizzate come Zocdoc in pochi giorni! AppMaster.io è una piattaforma online intuitiva e facile da usare che consente a chiunque non abbia esperienza di codifica di creare, personalizzare e gestire facilmente le proprie applicazioni mobili per le aziende. Sia che vogliate semplificare le vostre operazioni, ottenere un vantaggio competitivo o semplicemente migliorare l'esperienza utente per i vostri clienti, AppMaster.io può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo!

Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e all'interfaccia facile da usare, AppMaster.io rende semplice e veloce la creazione di applicazioni robuste e personalizzate che rispondono esattamente alle vostre esigenze aziendali. Con AppMaster.ioè possibile progettare il layout dell'applicazione e vedere come funziona quotidianamente, senza dover conoscere nulla di codifica!

Non solo è AppMaster.io non solo è facile da usare, ma è anche incredibilmente conveniente. Grazie al suo modello di prezzi bassi e al processo di sviluppo semplificato, potete costruire la vostra applicazione personalizzata a una frazione del costo che normalmente richiederebbe l'utilizzo di altre piattaforme o di un team di sviluppo dedicato. Inoltre, se le vostre esigenze cambiano o crescono nel tempo, AppMaster.io rende facile scalare e modificare la vostra applicazione secondo le necessità, senza dover ricreare la ruota.