W dziedzinie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) Salesforce jest tytanem i pionierską siłą, która na nowo zdefiniowała sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi relacjami z klientami. Ewoluowała od zwykłego pomysłu do globalnego molocha, który zapewnia zestaw narzędzi pomagających firmom, niezależnie od ich wielkości i branży, rozwijać ich działalność i wzmacniać więzi z odbiorcami.

Salesforce był pomysłem Marca Benioffa, byłego dyrektora Oracle. Wyobraził sobie platformę CRM opartą na chmurze, która zrewolucjonizuje sposób interakcji firm z klientami. Salesforce został oficjalnie uruchomiony w 1999 roku i szybko zyskał popularność dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do CRM. Zaangażowanie firmy w przetwarzanie w chmurze i model oparty na subskrypcji sprawiły, że CRM stał się dostępny dla firm każdej wielkości, wyrównując szanse zarówno start-upów, jak i przedsiębiorstw o ​​ugruntowanej pozycji.

Jak to działa?

Salesforce działa w architekturze z wieloma dzierżawcami, w której wielu użytkowników i firm korzysta ze wspólnej infrastruktury i bazy kodu. Oto jak działa Salesforce:

Zarządzanie danymi: Salesforce zapewnia scentralizowane repozytorium wszystkich danych klientów, w tym informacji kontaktowych, historii interakcji i nie tylko. Użytkownicy mogą dostosowywać pola danych do swoich konkretnych potrzeb.

Personalizacja: Salesforce oferuje szeroką gamę narzędzi do dostosowywania. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pola, obiekty i przepływy pracy, aby dostosować CRM do swoich unikalnych procesów biznesowych.

Automatyzacja: Salesforce pozwala użytkownikom automatyzować różne zadania i procesy. Można skonfigurować przepływy pracy, procesy zatwierdzania i wyzwalacze, aby ograniczyć pracę ręczną i zwiększyć wydajność.

Integracja: Salesforce płynnie integruje się z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak poczta elektroniczna, platformy do automatyzacji marketingu i platformy analityczne, aby zapewnić całościowy obraz interakcji z klientami.

Analityka: Salesforce oferuje funkcje analityczne i raportowania, umożliwiające użytkownikom wgląd w dane, śledzenie wydajności i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

AppExchange: AppExchange firmy Salesforce to rynek gotowych aplikacji i integracji opracowanych przez zewnętrznych dostawców. Dzięki temu firmy mogą rozszerzać funkcjonalność instancji Salesforce.

Statystyki oparte na sztucznej inteligencji: dzięki Salesforce Einstein, platformie opartej na sztucznej inteligencji, użytkownicy mogą wykorzystywać uczenie maszynowe do uzyskiwania przewidywalnych spostrzeżeń, automatyzacji zadań i personalizowania doświadczeń klientów.

Kluczowe funkcje Salesforce

360-stopniowy widok klienta: Salesforce zapewnia kompleksowy obraz każdego klienta, w tym jego historię, preferencje i interakcje z firmą.

Sprzedaż i zarządzanie potencjalnymi klientami: oferuje narzędzia do efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami, możliwościami i rurociągami sprzedaży.

Marketing Automation: Salesforce Marketing Cloud umożliwia firmom tworzenie ukierunkowanych kampanii i mierzenie ich efektywności.

Service Cloud: platforma obsługi klienta, która pomaga firmom zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Community Cloud: umożliwia firmom tworzenie markowych społeczności online dla swoich klientów, partnerów i pracowników.

Aplikacja mobilna: Salesforce oferuje aplikację mobilną, która zapewnia użytkownikom dostęp do danych i spostrzeżeń, gdziekolwiek się znajdują.

Kto może z niego korzystać?

Salesforce obsługuje różnorodną publiczność, co czyni go odpowiednim wyborem dla firm każdej wielkości i każdej branży. Oto kilka konkretnych grup, które mogą skorzystać z możliwości Salesforce:

Małe firmy i start-upy: Przyjazny dla użytkownika interfejs Salesforce i konfigurowalne funkcje sprawiają, że jest on dostępny dla małych firm i start-upów. Zapewnia niezbędne funkcje CRM, które pomagają skutecznie zarządzać potencjalnymi klientami, kontaktami i interakcjami z klientami.

Średnie przedsiębiorstwa: Firmy średniej wielkości mogą korzystać z szerszego zestawu narzędzi Salesforce do zarządzania sprzedażą, obsługą klienta, kampaniami marketingowymi i nie tylko. Skalowalność zapewnia przedsiębiorstwom możliwość dostosowywania się w miarę ich rozwoju.

Duże korporacje: Przedsiębiorstwa prowadzące złożone operacje i rozległe bazy danych klientów mogą wykorzystać funkcje Salesforce do tworzenia niestandardowych przepływów pracy, zaawansowanych analiz i integracji z innymi systemami.

Zespoły sprzedaży i marketingu: Zespoły sprzedaży mogą korzystać z narzędzi Salesforce do zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia możliwości i prognozowania sprzedaży. Zespoły marketingowe mogą wykorzystywać zarządzanie kampaniami, automatyzację i analizy w celu optymalizacji działań marketingowych.

Działy obsługi klienta: Chmura usług Salesforce pomaga zespołom obsługi klienta usprawnić zarządzanie sprawami, zautomatyzować procesy i zapewnić lepszą obsługę klienta za pośrednictwem różnych kanałów.

Specjaliści IT: Działy IT mogą używać platformy Salesforce do tworzenia i wdrażania niestandardowych aplikacji, integracji z systemami innych firm oraz zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością danych.

Przypadki użycia specyficzne dla branży: różne branże, takie jak opieka zdrowotna, finanse, handel detaliczny i produkcja, mogą dostosować rozwiązania Salesforce do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie danymi pacjentów, rachunkami finansowymi, zapasami czy zaangażowaniem klientów.

Administratorzy i programiści Salesforce: Specjaliści wykwalifikowani w konfigurowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu platformy Salesforce mają kluczowe znaczenie w dostosowywaniu systemu do unikalnych wymagań ich organizacji.

Salesforce kontra AppMaster

Chociaż zarówno Salesforce, jak i AppMaster są znaczącymi graczami w sferze tworzenia oprogramowania, zaspokajają różne potrzeby i preferencje w sferze biznesowej.

AppMaster to kompleksowa platforma, która umożliwia firmom tworzenie wydajnych i skalowalnych aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania. W przeciwieństwie do innych narzędzi dostępnych na rynku, AppMaster wykracza poza proste interfejsy wizualne i zapewnia szereg zaawansowanych funkcji, które czynią go cennym nabytkiem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów.

Zaawansowane tworzenie backendu: AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne projektowanie modeli danych i definiowanie procesów biznesowych za pomocą intuicyjnego narzędzia BP Designer. Pozwala to na łatwe tworzenie złożonych aplikacji backendowych. Interfejsy REST API i punkty końcowe WSS platformy dodatkowo rozszerzają możliwości, umożliwiając bezproblemową integrację z zewnętrznymi systemami i usługami.

Aplikacje internetowe i mobilne: wszechstronność AppMaster błyszczy w aplikacjach internetowych i mobilnych. Web BP Designer pozwala użytkownikom projektować interfejsy użytkownika za pomocą komponentów typu „przeciągnij i upuść" , a wygenerowane aplikacje internetowe działają w środowisku Vue3 , zapewniając nowoczesne i responsywne projekty. W przypadku aplikacji mobilnych Mobile BP Designer umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie interfejsu użytkownika i logiki biznesowej dzięki aplikacjom generowanym przy użyciu opartej na Kotlinie platformy serwerowej AppMaster dla systemu Android i SwiftUI dla systemu iOS.

Prawdziwe aplikacje, prawdziwa elastyczność: AppMaster generuje od podstaw prawdziwe aplikacje, w przeciwieństwie do wielu innych narzędzi. Takie podejście gwarantuje, że wygenerowane aplikacje będą w pełni funkcjonalne, wysokiej jakości i wolne od długów technicznych. Klienci mogą wybierać spośród różnych poziomów subskrypcji, od Business po Enterprise, z których każdy oferuje różne poziomy dostępu, w tym wykonywalne pliki binarne i kod źródłowy do hostingu lokalnego.

Niezrównana skalowalność: aplikacje backendowe AppMaster , generowane przy użyciu Go (Golang) , wykazują wyjątkową skalowalność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa i przy dużym obciążeniu. Połączenie architektury bezstanowej i skompilowanego kodu skutkuje aplikacjami, które mogą obsłużyć znaczny ruch, zachowując jednocześnie wydajność i niezawodność.

Ciągła ewolucja: Dążenie AppMaster do doskonałości jest widoczne w jego ciągłej ewolucji. Platforma automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI), ułatwiając proces utrzymywania dobrej dokumentacji i dostępności interfejsów API. Przy każdej zmianie planu użytkownicy mogą wygenerować nowy zestaw aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund, co ułatwia szybkie iteracje i zapewnia elastyczność.

AppMaster jest dowodem na to, że platforma niewymagająca kodu może zapewnić zarówno prostotę, jak i wyrafinowanie, obsługując firmy każdej wielkości i każdej branży. Jego zdolność do generowania rzeczywistych aplikacji, zaawansowane funkcje i niezachwiana koncentracja na jakości i skalowalności sprawiają, że jest to niezrównane rozwiązanie w dziedzinie tworzenia aplikacji.

Podczas gdy Salesforce to rozwiązanie idealne dla firm zorientowanych na klienta, poszukujących holistycznej platformy CRM, AppMaster to wszechstronne narzędzie do tworzenia szerokiej gamy aplikacji dzięki unikalnemu podejściu no-code. Wybór pomiędzy nimi w dużej mierze zależy od zakresu projektu, potrzeby dostosowania i pożądanego poziomu kontroli nad rozwojem aplikacji.