No domínio do software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) , a Salesforce se destaca como um titã, uma força pioneira que redefiniu a forma como as empresas gerenciam seus relacionamentos com clientes e consumidores. Evoluiu de uma mera ideia para um rolo compressor global que fornece um conjunto de ferramentas para ajudar as empresas, independentemente do seu tamanho ou setor, a expandir os seus negócios e a fortalecer as ligações com os seus públicos.

Salesforce foi ideia de Marc Benioff, ex-executivo da Oracle. Ele imaginou uma plataforma de CRM baseada em nuvem que revolucionaria a forma como as empresas interagiam com seus clientes. O Salesforce foi lançado oficialmente em 1999 e rapidamente ganhou força por sua abordagem inovadora ao CRM. O compromisso da empresa com a computação em nuvem e um modelo baseado em assinatura tornou o CRM acessível a empresas de todos os tamanhos, nivelando o campo de atuação tanto para startups quanto para empresas estabelecidas.

Como funciona?

O Salesforce opera em uma arquitetura multilocatário, onde vários usuários e empresas compartilham uma infraestrutura e uma base de código comuns. Veja como o Salesforce funciona:

Gerenciamento de dados: o Salesforce fornece um repositório centralizado para todos os dados do cliente, incluindo informações de contato, histórico de interação e muito mais. Os usuários podem personalizar os campos de dados para atender às suas necessidades específicas.

Personalização: o Salesforce oferece uma ampla gama de ferramentas para personalização. Os usuários podem criar campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados para adaptar o CRM aos seus processos de negócios exclusivos.

Automação: o Salesforce permite aos usuários automatizar várias tarefas e processos. Fluxos de trabalho, processos de aprovação e gatilhos podem ser configurados para reduzir o trabalho manual e aumentar a eficiência.

Integração: o Salesforce se integra perfeitamente a outras ferramentas de negócios, como e-mail, automação de marketing e plataformas analíticas, para fornecer uma visão holística das interações com os clientes.

Análise: o Salesforce oferece recursos de análise e relatórios, permitindo que os usuários obtenham insights sobre seus dados, acompanhem o desempenho e tomem decisões baseadas em dados.

AppExchange: O AppExchange da Salesforce é um mercado de aplicativos pré-construídos e integrações desenvolvidas por fornecedores terceirizados. Isso permite que as empresas ampliem a funcionalidade de sua instância do Salesforce.

Insights baseados em IA: com o Salesforce Einstein, uma plataforma baseada em IA, os usuários podem aproveitar o aprendizado de máquina para obter insights preditivos, automatizar tarefas e personalizar as experiências do cliente.

Principais recursos do Salesforce

Visão de 360 ​​graus do cliente: o Salesforce fornece uma visão abrangente de cada cliente, incluindo seu histórico, preferências e interações com a empresa.

Gerenciamento de vendas e leads: oferece ferramentas para gerenciar leads, oportunidades e pipelines de vendas com eficiência.

Automação de marketing: Salesforce Marketing Cloud permite que as empresas criem campanhas direcionadas e meçam sua eficácia.

Service Cloud: uma plataforma de atendimento ao cliente que ajuda as empresas a fornecer excelente suporte ao cliente.

Community Cloud: permite que as empresas criem comunidades online de marca para seus clientes, parceiros e funcionários.

Aplicativo móvel: o Salesforce oferece um aplicativo móvel, garantindo que os usuários possam acessar dados e insights em qualquer lugar.

Quem pode usá-lo?

O Salesforce atende a um público diversificado, tornando-o uma escolha adequada para empresas de todos os tamanhos e setores. Aqui estão alguns grupos específicos que podem se beneficiar dos recursos do Salesforce:

Pequenas empresas e startups: a interface amigável e os recursos personalizáveis ​​do Salesforce o tornam acessível para pequenas empresas e startups. Ele fornece funcionalidades essenciais de CRM para ajudá-los a gerenciar leads, contatos e interações com clientes com eficiência.

Empresas de médio porte: As empresas de médio porte podem aproveitar o conjunto mais amplo de ferramentas do Salesforce para gerenciar vendas, atendimento ao cliente, campanhas de marketing e muito mais. Sua escalabilidade garante que as empresas possam se adaptar à medida que crescem.

Grandes corporações: empresas com operações complexas e vastos bancos de dados de clientes podem aproveitar os recursos do Salesforce para criar fluxos de trabalho personalizados, análises avançadas e integrações com outros sistemas.

Equipes de vendas e marketing: as equipes de vendas podem se beneficiar das ferramentas de gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades e previsão de vendas do Salesforce. As equipes de marketing podem utilizar gerenciamento, automação e análise de campanha para otimizar os esforços de marketing.

Departamentos de atendimento ao cliente: a nuvem de serviços da Salesforce ajuda as equipes de atendimento ao cliente a otimizar o gerenciamento de casos, automatizar processos e fornecer melhor suporte ao cliente por meio de vários canais.

Profissionais de TI: Os departamentos de TI podem usar a plataforma Salesforce para criar e implantar aplicativos personalizados, integrar-se a sistemas de terceiros e gerenciar a segurança e conformidade de dados.

Casos de uso específicos do setor: vários setores, como saúde, finanças, varejo e manufatura, podem adaptar as soluções do Salesforce às suas necessidades específicas, seja no gerenciamento de dados de pacientes, contas financeiras, estoque ou envolvimento do cliente.

Administradores e desenvolvedores do Salesforce: profissionais qualificados em configuração, personalização e desenvolvimento na plataforma Salesforce são cruciais para adaptar o sistema aos requisitos exclusivos de sua organização.

Salesforce x AppMaster

Embora Salesforce e AppMaster sejam atores proeminentes na esfera de desenvolvimento de software, eles atendem a necessidades e preferências distintas no âmbito dos negócios.

AppMaster é uma plataforma abrangente que capacita as empresas a criar aplicativos poderosos e escalonáveis ​​sem a necessidade de amplo conhecimento em codificação. Ao contrário de outras ferramentas do mercado, AppMaster vai além de simples interfaces visuais e oferece uma gama de recursos avançados que o tornam um recurso valioso tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores experientes.

Criação avançada de back-end: AppMaster permite que os usuários projetem modelos de dados visualmente e definam processos de negócios por meio de seu intuitivo BP Designer. Isso permite a criação de aplicativos backend complexos com facilidade. A API REST e os WSS Endpoints da plataforma ampliam ainda mais os recursos, permitindo integração perfeita com sistemas e serviços externos.

permite que os usuários projetem modelos de dados visualmente e definam processos de negócios por meio de seu intuitivo BP Designer. Isso permite a criação de aplicativos backend complexos com facilidade. A API REST e os WSS Endpoints da plataforma ampliam ainda mais os recursos, permitindo integração perfeita com sistemas e serviços externos. Aplicativos Web e Móveis: A versatilidade do AppMaster brilha em aplicativos Web e móveis. O Web BP Designer permite que os usuários projetem interfaces de usuário com componentes de arrastar e soltar , e os aplicativos web gerados sejam executados com a estrutura Vue3 , garantindo designs modernos e responsivos. Para aplicativos móveis, o Mobile BP Designer capacita os usuários a criar UI e lógica de negócios sem esforço, com aplicativos gerados usando a estrutura baseada em servidor AppMaster baseada em Kotlin para Android e SwiftUI para iOS.

A versatilidade do brilha em aplicativos Web e móveis. O Web BP Designer permite que os usuários projetem interfaces de usuário com componentes de arrastar e soltar , e os aplicativos web gerados sejam executados com a estrutura Vue3 , garantindo designs modernos e responsivos. Para aplicativos móveis, o Mobile BP Designer capacita os usuários a criar UI e lógica de negócios sem esforço, com aplicativos gerados usando a estrutura baseada em servidor baseada em Kotlin para Android e para iOS. Aplicativos reais, flexibilidade real: AppMaster gera aplicativos reais do zero, ao contrário de muitas outras ferramentas. Essa abordagem garante que os aplicativos gerados sejam totalmente funcionais, de alta qualidade e livres de dívidas técnicas. Os clientes podem escolher entre vários níveis de assinatura, de Business a Enterprise, cada um oferecendo diferentes níveis de acesso, incluindo binários executáveis ​​e código-fonte para hospedagem local.

gera aplicativos reais do zero, ao contrário de muitas outras ferramentas. Essa abordagem garante que os aplicativos gerados sejam totalmente funcionais, de alta qualidade e livres de dívidas técnicas. Os clientes podem escolher entre vários níveis de assinatura, de Business a Enterprise, cada um oferecendo diferentes níveis de acesso, incluindo binários executáveis ​​e código-fonte para hospedagem local. Escalabilidade incomparável: os aplicativos de back-end do AppMaster , gerados com Go (Golang) , demonstram escalabilidade excepcional, tornando-os ideais para casos de uso de nível empresarial e de alta carga. A combinação de arquitetura sem estado e código compilado resulta em aplicativos que podem lidar com tráfego significativo, mantendo o desempenho e a confiabilidade.

os aplicativos de back-end do , gerados com Go (Golang) , demonstram escalabilidade excepcional, tornando-os ideais para casos de uso de nível empresarial e de alta carga. A combinação de arquitetura sem estado e código compilado resulta em aplicativos que podem lidar com tráfego significativo, mantendo o desempenho e a confiabilidade. Evolução Contínua: O compromisso da AppMaster com a excelência é evidente em sua evolução contínua. A plataforma gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI), facilitando o processo de manter APIs bem documentadas e acessíveis. A cada alteração do blueprint, os usuários podem gerar um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos, facilitando iterações rápidas e adaptabilidade.

AppMaster é uma prova de que uma plataforma sem código pode fornecer simplicidade e sofisticação, atendendo empresas de todos os tamanhos e setores. Sua capacidade de gerar aplicações reais, seus recursos avançados e seu foco inabalável na qualidade e escalabilidade fazem dele uma solução incomparável no domínio do desenvolvimento de aplicações.

Embora o Salesforce seja uma solução ideal para empresas centradas no cliente que buscam uma plataforma de CRM holística, AppMaster é uma ferramenta versátil para criar uma ampla gama de aplicativos com sua abordagem exclusiva no-code. A escolha entre os dois depende muito do escopo do projeto, da necessidade de customização e do nível de controle desejado no desenvolvimento da aplicação.