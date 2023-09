Op het gebied van CRM-software (Customer Relationship Management) is Salesforce een titan, een baanbrekende kracht die een nieuwe definitie heeft gegeven aan de manier waarop bedrijven hun relaties met klanten en klanten beheren. Het is geëvolueerd van louter een idee naar een mondiale moloch die een reeks hulpmiddelen biedt om bedrijven, ongeacht hun omvang of branche, te helpen hun bedrijf te laten groeien en de banden met hun publiek te versterken.

Salesforce was het geesteskind van Marc Benioff, een voormalig directeur bij Oracle. Hij had een cloudgebaseerd CRM-platform voor ogen dat een revolutie teweeg zou brengen in de manier waarop bedrijven met hun klanten omgaan. Salesforce werd officieel gelanceerd in 1999 en kreeg snel terrein dankzij zijn innovatieve benadering van CRM. De toewijding van het bedrijf aan cloud computing en een op abonnementen gebaseerd model maakten CRM toegankelijk voor bedrijven van elke omvang, waardoor het speelveld gelijk werd gemaakt voor zowel startups als gevestigde ondernemingen.

Hoe werkt het?

Salesforce werkt op basis van een multi-tenant architectuur, waarbij meerdere gebruikers en bedrijven een gemeenschappelijke infrastructuur en codebase delen. Zo werkt Salesforce:

Gegevensbeheer: Salesforce biedt een gecentraliseerde opslagplaats voor alle klantgegevens, inclusief contactgegevens, interactiegeschiedenis en meer. Gebruikers kunnen gegevensvelden aanpassen aan hun specifieke behoeften.

Salesforce biedt een gecentraliseerde opslagplaats voor alle klantgegevens, inclusief contactgegevens, interactiegeschiedenis en meer. Gebruikers kunnen gegevensvelden aanpassen aan hun specifieke behoeften. Maatwerk: Salesforce biedt een breed scala aan tools voor maatwerk. Gebruikers kunnen aangepaste velden, objecten en workflows maken om de CRM af te stemmen op hun unieke bedrijfsprocessen.

Salesforce biedt een breed scala aan tools voor maatwerk. Gebruikers kunnen aangepaste velden, objecten en workflows maken om de CRM af te stemmen op hun unieke bedrijfsprocessen. Automatisering: Met Salesforce kunnen gebruikers verschillende taken en processen automatiseren. Workflows, goedkeuringsprocessen en triggers kunnen worden ingesteld om handmatig werk te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Met Salesforce kunnen gebruikers verschillende taken en processen automatiseren. Workflows, goedkeuringsprocessen en triggers kunnen worden ingesteld om handmatig werk te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. Integratie: Salesforce kan naadloos worden geïntegreerd met andere zakelijke tools, zoals e-mail-, marketingautomatiserings- en analyseplatforms, om een ​​holistisch beeld van klantinteracties te bieden.

Salesforce kan naadloos worden geïntegreerd met andere zakelijke tools, zoals e-mail-, marketingautomatiserings- en analyseplatforms, om een ​​holistisch beeld van klantinteracties te bieden. Analyse: Salesforce biedt analyse- en rapportagefuncties, waardoor gebruikers inzicht kunnen krijgen in hun gegevens, prestaties kunnen volgen en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen.

Salesforce biedt analyse- en rapportagefuncties, waardoor gebruikers inzicht kunnen krijgen in hun gegevens, prestaties kunnen volgen en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen. AppExchange: AppExchange van Salesforce is een marktplaats van kant-en-klare apps en integraties ontwikkeld door externe leveranciers. Hierdoor kunnen bedrijven de functionaliteit van hun Salesforce-instantie uitbreiden.

AppExchange van Salesforce is een marktplaats van kant-en-klare apps en integraties ontwikkeld door externe leveranciers. Hierdoor kunnen bedrijven de functionaliteit van hun Salesforce-instantie uitbreiden. Door AI aangedreven inzichten: Met Salesforce Einstein, een door AI aangedreven platform, kunnen gebruikers machine learning inzetten om voorspellende inzichten te verkrijgen, taken te automatiseren en klantervaringen te personaliseren.

Belangrijkste kenmerken van Salesforce

360-graden klantbeeld: Salesforce biedt een uitgebreid overzicht van elke klant, inclusief hun geschiedenis, voorkeuren en interacties met het bedrijf.

Salesforce biedt een uitgebreid overzicht van elke klant, inclusief hun geschiedenis, voorkeuren en interacties met het bedrijf. Verkoop- en leadbeheer: het biedt tools voor het efficiënt beheren van leads, kansen en verkooppijplijnen.

het biedt tools voor het efficiënt beheren van leads, kansen en verkooppijplijnen. Marketingautomatisering: Met Salesforce Marketing Cloud kunnen bedrijven gerichte campagnes maken en de effectiviteit ervan meten.

Met Salesforce Marketing Cloud kunnen bedrijven gerichte campagnes maken en de effectiviteit ervan meten. Service Cloud: een klantenserviceplatform dat bedrijven helpt uitstekende klantenondersteuning te bieden.

een klantenserviceplatform dat bedrijven helpt uitstekende klantenondersteuning te bieden. Community Cloud: Hiermee kunnen bedrijven online merkgemeenschappen creëren voor hun klanten, partners en werknemers.

Hiermee kunnen bedrijven online merkgemeenschappen creëren voor hun klanten, partners en werknemers. Mobiele app: Salesforce biedt een mobiele app, zodat gebruikers onderweg toegang hebben tot gegevens en inzichten.

Wie kan het gebruiken?

Salesforce richt zich op een divers publiek, waardoor het een geschikte keuze is voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren. Hier volgen enkele specifieke groepen die kunnen profiteren van de mogelijkheden van Salesforce:

Kleine bedrijven en startups: de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare functies van Salesforce maken het toegankelijk voor kleine bedrijven en startups. Het biedt essentiële CRM-functionaliteiten waarmee ze leads, contacten en klantinteracties efficiënt kunnen beheren.

gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare functies van Salesforce maken het toegankelijk voor kleine bedrijven en startups. Het biedt essentiële CRM-functionaliteiten waarmee ze leads, contacten en klantinteracties efficiënt kunnen beheren. Middelgrote ondernemingen: Middelgrote bedrijven kunnen gebruikmaken van het bredere pakket tools van Salesforce voor het beheren van verkoop, klantenservice, marketingcampagnes en meer. De schaalbaarheid ervan zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen aanpassen terwijl ze groeien.

Middelgrote bedrijven kunnen gebruikmaken van het bredere pakket tools van Salesforce voor het beheren van verkoop, klantenservice, marketingcampagnes en meer. De schaalbaarheid ervan zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen aanpassen terwijl ze groeien. Grote bedrijven: Bedrijven met complexe activiteiten en enorme klantendatabases kunnen de functies van Salesforce benutten om aangepaste workflows, geavanceerde analyses en integraties met andere systemen te creëren.

Bedrijven met complexe activiteiten en enorme klantendatabases kunnen de functies van Salesforce benutten om aangepaste workflows, geavanceerde analyses en integraties met andere systemen te creëren. Verkoop- en marketingteams: Verkoopteams kunnen profiteren van de tools voor leadbeheer, het volgen van kansen en verkoopprognoses van Salesforce. Marketingteams kunnen het campagnebeheer, de automatisering en de analyses gebruiken om de marketinginspanningen te optimaliseren.

Verkoopteams kunnen profiteren van de tools voor leadbeheer, het volgen van kansen en verkoopprognoses van Salesforce. Marketingteams kunnen het campagnebeheer, de automatisering en de analyses gebruiken om de marketinginspanningen te optimaliseren. Klantenserviceafdelingen: De servicecloud van Salesforce helpt klantenserviceteams casemanagement te stroomlijnen, processen te automatiseren en betere klantenondersteuning te bieden via verschillende kanalen.

servicecloud van Salesforce helpt klantenserviceteams casemanagement te stroomlijnen, processen te automatiseren en betere klantenondersteuning te bieden via verschillende kanalen. IT-professionals: IT-afdelingen kunnen het platform van Salesforce gebruiken om aangepaste applicaties te bouwen en te implementeren, te integreren met systemen van derden en gegevensbeveiliging en compliance te beheren.

IT-afdelingen kunnen het platform van Salesforce gebruiken om aangepaste applicaties te bouwen en te implementeren, te integreren met systemen van derden en gegevensbeveiliging en compliance te beheren. Branchespecifieke gebruiksscenario's: Verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector, de detailhandel en de productie, kunnen de oplossingen van Salesforce afstemmen op hun specifieke behoeften, of het nu gaat om het beheren van patiëntgegevens, financiële rekeningen, inventaris of klantbetrokkenheid.

Verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector, de detailhandel en de productie, kunnen de oplossingen van Salesforce afstemmen op hun specifieke behoeften, of het nu gaat om het beheren van patiëntgegevens, financiële rekeningen, inventaris of klantbetrokkenheid. Salesforce-beheerders en -ontwikkelaars: Professionals die bekwaam zijn in het configureren, aanpassen en ontwikkelen op het Salesforce-platform zijn van cruciaal belang bij het afstemmen van het systeem op de unieke vereisten van hun organisatie.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Salesforce versus AppMaster

Hoewel zowel Salesforce als AppMaster prominente spelers zijn op het gebied van softwareontwikkeling, komen ze tegemoet aan verschillende behoeften en voorkeuren binnen het zakelijke domein.

AppMaster is een uitgebreid platform waarmee bedrijven krachtige en schaalbare applicaties kunnen creëren zonder de noodzaak van uitgebreide codeerexpertise. In tegenstelling tot andere tools op de markt gaat AppMaster verder dan eenvoudige visuele interfaces en biedt het een reeks geavanceerde functies die het een waardevol bezit maken voor zowel beginners als ervaren ontwikkelaars.

Geavanceerde backend-creatie: AppMaster stelt gebruikers in staat datamodellen visueel te ontwerpen en bedrijfsprocessen te definiëren via de intuïtieve BP Designer. Hierdoor kunnen met gemak complexe backend-applicaties worden gemaakt. De REST API en WSS Endpoints van het platform breiden de mogelijkheden verder uit, waardoor naadloze integratie met externe systemen en services mogelijk wordt.

stelt gebruikers in staat datamodellen visueel te ontwerpen en bedrijfsprocessen te definiëren via de intuïtieve BP Designer. Hierdoor kunnen met gemak complexe backend-applicaties worden gemaakt. De REST API en WSS Endpoints van het platform breiden de mogelijkheden verder uit, waardoor naadloze integratie met externe systemen en services mogelijk wordt. Web- en mobiele applicaties: de veelzijdigheid van AppMaster komt tot uiting in web- en mobiele applicaties. Met de Web BP Designer kunnen gebruikers gebruikersinterfaces ontwerpen met drag-and-drop- componenten, en de gegenereerde webapplicaties draaien met het Vue3- framework, wat zorgt voor moderne en responsieve ontwerpen. Voor mobiele applicaties stelt de Mobile BP Designer gebruikers in staat moeiteloos UI en bedrijfslogica te creëren, met applicaties die worden gegenereerd met behulp van het op Kotlin gebaseerde AppMaster servergestuurde raamwerk voor Android en SwiftUI voor iOS.

de veelzijdigheid van komt tot uiting in web- en mobiele applicaties. Met de Web BP Designer kunnen gebruikers gebruikersinterfaces ontwerpen met drag-and-drop- componenten, en de gegenereerde webapplicaties draaien met het Vue3- framework, wat zorgt voor moderne en responsieve ontwerpen. Voor mobiele applicaties stelt de Mobile BP Designer gebruikers in staat moeiteloos UI en bedrijfslogica te creëren, met applicaties die worden gegenereerd met behulp van het op Kotlin gebaseerde servergestuurde raamwerk voor Android en voor iOS. Echte toepassingen, echte flexibiliteit: AppMaster genereert echte toepassingen vanaf het begin, in tegenstelling tot veel andere tools. Deze aanpak zorgt ervoor dat de gegenereerde applicaties volledig functioneel, van hoge kwaliteit en vrij van technische schulden zijn. Klanten kunnen kiezen uit verschillende abonnementsniveaus, variërend van Business tot Enterprise, die elk verschillende toegangsniveaus bieden, inclusief uitvoerbare binaire bestanden en broncode voor hosting op locatie.

genereert echte toepassingen vanaf het begin, in tegenstelling tot veel andere tools. Deze aanpak zorgt ervoor dat de gegenereerde applicaties volledig functioneel, van hoge kwaliteit en vrij van technische schulden zijn. Klanten kunnen kiezen uit verschillende abonnementsniveaus, variërend van Business tot Enterprise, die elk verschillende toegangsniveaus bieden, inclusief uitvoerbare binaire bestanden en broncode voor hosting op locatie. Ongeëvenaarde schaalbaarheid: de backend-applicaties van AppMaster , gegenereerd met Go (Golang) , demonstreren uitzonderlijke schaalbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor gebruiksscenario's op ondernemingsniveau en met hoge belasting. De combinatie van stateless architectuur en gecompileerde code resulteert in applicaties die veel verkeer aankunnen, terwijl de prestaties en betrouwbaarheid behouden blijven.

de backend-applicaties van , gegenereerd met Go (Golang) , demonstreren uitzonderlijke schaalbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor gebruiksscenario's op ondernemingsniveau en met hoge belasting. De combinatie van stateless architectuur en gecompileerde code resulteert in applicaties die veel verkeer aankunnen, terwijl de prestaties en betrouwbaarheid behouden blijven. Continue evolutie: AppMaster 's toewijding aan uitmuntendheid komt duidelijk tot uiting in de continue evolutie. Het platform genereert automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI), waardoor het proces van het goed gedocumenteerd en toegankelijk houden van API's wordt vergemakkelijkt. Bij elke blauwdrukwijziging kunnen gebruikers in minder dan 30 seconden een nieuwe set applicaties genereren, wat snelle iteraties en aanpassingsvermogen mogelijk maakt.

AppMaster is een bewijs van het feit dat een platform zonder code zowel eenvoud als verfijning kan bieden, geschikt voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren. Het vermogen om echte applicaties te genereren, de geavanceerde functies en de niet aflatende focus op kwaliteit en schaalbaarheid maken het tot een ongeëvenaarde oplossing op het gebied van applicatieontwikkeling.

Terwijl Salesforce een go-to-oplossing is voor klantgerichte bedrijven die op zoek zijn naar een holistisch CRM-platform, is AppMaster een veelzijdige tool voor het creëren van een breed scala aan applicaties met zijn unieke no-code -aanpak. De keuze tussen beide hangt grotendeels af van de omvang van het project, de behoefte aan maatwerk en het gewenste niveau van controle bij de applicatieontwikkeling.