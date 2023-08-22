В области программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) компания Salesforce выступает в роли титана, новаторской силы, которая изменила представление о том, как предприятия управляют своими отношениями с клиентами и покупателями. Из простой идеи он превратился в глобальную мощь, предоставляющую набор инструментов, помогающих компаниям, независимо от их размера и отрасли, развивать свой бизнес и укреплять связи со своей аудиторией.

Salesforce была детищем Марка Бениоффа, бывшего руководителя Oracle. Он представил себе облачную CRM-платформу, которая произведет революцию во взаимодействии компаний со своими клиентами. Salesforce была официально запущена в 1999 году и быстро завоевала популярность благодаря своему инновационному подходу к CRM. Приверженность компании облачным вычислениям и модель на основе подписки сделали CRM доступным для предприятий любого размера, уравняв правила игры как для стартапов, так и для солидных предприятий.

Как это работает?

Salesforce работает на основе мультитенантной архитектуры, в которой несколько пользователей и предприятий используют общую инфраструктуру и кодовую базу. Вот как работает Salesforce:

Управление данными: Salesforce предоставляет централизованное хранилище для всех данных о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и многое другое. Пользователи могут настраивать поля данных в соответствии со своими конкретными потребностями.

Salesforce предоставляет централизованное хранилище для всех данных о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействия и многое другое. Пользователи могут настраивать поля данных в соответствии со своими конкретными потребностями. Кастомизация: Salesforce предлагает широкий спектр инструментов для кастомизации. Пользователи могут создавать настраиваемые поля, объекты и рабочие процессы, чтобы адаптировать CRM к своим уникальным бизнес-процессам.

Salesforce предлагает широкий спектр инструментов для кастомизации. Пользователи могут создавать настраиваемые поля, объекты и рабочие процессы, чтобы адаптировать CRM к своим уникальным бизнес-процессам. Автоматизация: Salesforce позволяет пользователям автоматизировать различные задачи и процессы. Рабочие процессы, процессы утверждения и триггеры можно настроить, чтобы сократить ручную работу и повысить эффективность.

Salesforce позволяет пользователям автоматизировать различные задачи и процессы. Рабочие процессы, процессы утверждения и триггеры можно настроить, чтобы сократить ручную работу и повысить эффективность. Интеграция. Salesforce легко интегрируется с другими бизнес-инструментами, такими как электронная почта, автоматизация маркетинга и аналитические платформы, чтобы обеспечить целостное представление о взаимодействии с клиентами.

Salesforce легко интегрируется с другими бизнес-инструментами, такими как электронная почта, автоматизация маркетинга и аналитические платформы, чтобы обеспечить целостное представление о взаимодействии с клиентами. Аналитика: Salesforce предлагает функции аналитики и отчетности, позволяющие пользователям получать представление о своих данных, отслеживать производительность и принимать решения на основе данных.

Salesforce предлагает функции аналитики и отчетности, позволяющие пользователям получать представление о своих данных, отслеживать производительность и принимать решения на основе данных. AppExchange: AppExchange от Salesforce — это рынок готовых приложений и интеграций, разработанных сторонними поставщиками. Это позволяет компаниям расширять функциональность своего экземпляра Salesforce.

AppExchange от Salesforce — это рынок готовых приложений и интеграций, разработанных сторонними поставщиками. Это позволяет компаниям расширять функциональность своего экземпляра Salesforce. Аналитика на основе искусственного интеллекта. С помощью Salesforce Einstein, платформы на базе искусственного интеллекта, пользователи могут использовать машинное обучение для получения прогнозной информации, автоматизации задач и персонализации обслуживания клиентов.

Ключевые особенности Salesforce

Обзор клиентов на 360 градусов: Salesforce предоставляет комплексное представление о каждом клиенте, включая его историю, предпочтения и взаимодействие с компанией.

Salesforce предоставляет комплексное представление о каждом клиенте, включая его историю, предпочтения и взаимодействие с компанией. Управление продажами и потенциальными клиентами: предлагает инструменты для эффективного управления потенциальными клиентами, возможностями и воронками продаж.

предлагает инструменты для эффективного управления потенциальными клиентами, возможностями и воронками продаж. Автоматизация маркетинга: Salesforce Marketing Cloud позволяет компаниям создавать целевые кампании и измерять их эффективность.

Salesforce Marketing Cloud позволяет компаниям создавать целевые кампании и измерять их эффективность. Service Cloud: платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям обеспечить отличную поддержку клиентов.

платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям обеспечить отличную поддержку клиентов. Community Cloud: позволяет компаниям создавать фирменные онлайн-сообщества для своих клиентов, партнеров и сотрудников.

позволяет компаниям создавать фирменные онлайн-сообщества для своих клиентов, партнеров и сотрудников. Мобильное приложение: Salesforce предлагает мобильное приложение, обеспечивающее пользователям доступ к данным и аналитике на ходу.

Кто может это использовать?

Salesforce обслуживает разнообразную аудиторию, что делает ее подходящим выбором для предприятий всех размеров и отраслей. Вот некоторые конкретные группы, которые могут извлечь выгоду из возможностей Salesforce:

Малый бизнес и стартапы. Удобный интерфейс Salesforce и настраиваемые функции делают его доступным для малого бизнеса и стартапов. Он предоставляет основные функции CRM, которые помогают им эффективно управлять потенциальными клиентами, контактами и взаимодействием с клиентами.

Удобный интерфейс Salesforce и настраиваемые функции делают его доступным для малого бизнеса и стартапов. Он предоставляет основные функции CRM, которые помогают им эффективно управлять потенциальными клиентами, контактами и взаимодействием с клиентами. Предприятия среднего размера. Компании среднего размера могут использовать более широкий набор инструментов Salesforce для управления продажами, обслуживанием клиентов, маркетинговыми кампаниями и многим другим. Его масштабируемость гарантирует, что предприятия смогут адаптироваться по мере своего роста.

Компании среднего размера могут использовать более широкий набор инструментов Salesforce для управления продажами, обслуживанием клиентов, маркетинговыми кампаниями и многим другим. Его масштабируемость гарантирует, что предприятия смогут адаптироваться по мере своего роста. Крупные корпорации. Предприятия со сложными операциями и обширными базами данных клиентов могут использовать функции Salesforce для создания настраиваемых рабочих процессов, расширенной аналитики и интеграции с другими системами.

Предприятия со сложными операциями и обширными базами данных клиентов могут использовать функции Salesforce для создания настраиваемых рабочих процессов, расширенной аналитики и интеграции с другими системами. Отделы продаж и маркетинга. Отделы продаж могут извлечь выгоду из инструментов управления потенциальными клиентами, отслеживания возможностей и прогнозирования продаж Salesforce. Маркетинговые команды могут использовать управление кампаниями, автоматизацию и аналитику для оптимизации маркетинговых усилий.

Отделы продаж могут извлечь выгоду из инструментов управления потенциальными клиентами, отслеживания возможностей и прогнозирования продаж Salesforce. Маркетинговые команды могут использовать управление кампаниями, автоматизацию и аналитику для оптимизации маркетинговых усилий. Отделы обслуживания клиентов. Облако сервисов Salesforce помогает командам обслуживания клиентов оптимизировать управление обращениями, автоматизировать процессы и обеспечить лучшую поддержку клиентов по различным каналам.

Облако сервисов Salesforce помогает командам обслуживания клиентов оптимизировать управление обращениями, автоматизировать процессы и обеспечить лучшую поддержку клиентов по различным каналам. ИТ-специалисты: ИТ-отделы могут использовать платформу Salesforce для создания и развертывания пользовательских приложений, интеграции со сторонними системами, а также управления безопасностью данных и соблюдением требований.

ИТ-отделы могут использовать платформу Salesforce для создания и развертывания пользовательских приложений, интеграции со сторонними системами, а также управления безопасностью данных и соблюдением требований. Варианты использования для конкретных отраслей. Различные отрасли, такие как здравоохранение, финансы, розничная торговля и производство, могут адаптировать решения Salesforce к своим конкретным потребностям, будь то управление данными пациентов, финансовыми счетами, запасами или взаимодействием с клиентами.

Различные отрасли, такие как здравоохранение, финансы, розничная торговля и производство, могут адаптировать решения Salesforce к своим конкретным потребностям, будь то управление данными пациентов, финансовыми счетами, запасами или взаимодействием с клиентами. Администраторы и разработчики Salesforce. Специалисты, обладающие навыками настройки, настройки и разработки на платформе Salesforce, играют решающую роль в адаптации системы к уникальным требованиям своей организации.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

Salesforce против AppMaster

Хотя и Salesforce, и AppMaster являются видными игроками в сфере разработки программного обеспечения, они удовлетворяют различные потребности и предпочтения в сфере бизнеса.

AppMaster — это комплексная платформа, которая позволяет компаниям создавать мощные и масштабируемые приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования. В отличие от других инструментов на рынке, AppMaster выходит за рамки простых визуальных интерфейсов и предоставляет ряд расширенных функций, которые делают его ценным активом как для начинающих, так и для опытных разработчиков.

Расширенное создание серверной части: AppMaster позволяет пользователям визуально проектировать модели данных и определять бизнес-процессы с помощью интуитивно понятного конструктора BP. Это позволяет с легкостью создавать сложные серверные приложения. REST API платформы и конечные точки WSS еще больше расширяют возможности, обеспечивая плавную интеграцию с внешними системами и сервисами.

позволяет пользователям визуально проектировать модели данных и определять бизнес-процессы с помощью интуитивно понятного конструктора BP. Это позволяет с легкостью создавать сложные серверные приложения. REST API платформы и конечные точки WSS еще больше расширяют возможности, обеспечивая плавную интеграцию с внешними системами и сервисами. Веб- и мобильные приложения. Универсальность AppMaster проявляется в веб- и мобильных приложениях. Web BP Designer позволяет пользователям создавать пользовательские интерфейсы с помощью drag-and-drop компонентов, а созданные веб-приложения запускаются с помощью платформы Vue3 , обеспечивая современный и адаптивный дизайн. Что касается мобильных приложений, Mobile BP Designer позволяет пользователям легко создавать пользовательский интерфейс и бизнес-логику с помощью приложений, созданных с использованием серверной платформы AppMaster на базе Kotlin для Android и SwiftUI для iOS.

Универсальность проявляется в веб- и мобильных приложениях. Web BP Designer позволяет пользователям создавать пользовательские интерфейсы с помощью drag-and-drop компонентов, а созданные веб-приложения запускаются с помощью платформы Vue3 , обеспечивая современный и адаптивный дизайн. Что касается мобильных приложений, Mobile BP Designer позволяет пользователям легко создавать пользовательский интерфейс и бизнес-логику с помощью приложений, созданных с использованием серверной платформы на базе Kotlin для Android и для iOS. Реальные приложения, реальная гибкость: AppMaster создает реальные приложения с нуля в отличие от многих других инструментов. Такой подход гарантирует, что созданные приложения будут полностью функциональными, качественными и свободными от технических задолженностей. Клиенты могут выбирать различные уровни подписки, от Business до Enterprise, каждый из которых предлагает разные уровни доступа, включая исполняемые двоичные файлы и исходный код для локального хостинга.

создает реальные приложения с нуля в отличие от многих других инструментов. Такой подход гарантирует, что созданные приложения будут полностью функциональными, качественными и свободными от технических задолженностей. Клиенты могут выбирать различные уровни подписки, от Business до Enterprise, каждый из которых предлагает разные уровни доступа, включая исполняемые двоичные файлы и исходный код для локального хостинга. Непревзойденная масштабируемость: серверные приложения AppMaster , созданные с помощью Go (Golang) , демонстрируют исключительную масштабируемость, что делает их идеальными для сценариев использования на уровне предприятия и с высокой нагрузкой. Сочетание архитектуры без сохранения состояния и скомпилированного кода позволяет создавать приложения, способные обрабатывать значительный трафик, сохраняя при этом производительность и надежность.

серверные приложения , созданные с помощью Go (Golang) , демонстрируют исключительную масштабируемость, что делает их идеальными для сценариев использования на уровне предприятия и с высокой нагрузкой. Сочетание архитектуры без сохранения состояния и скомпилированного кода позволяет создавать приложения, способные обрабатывать значительный трафик, сохраняя при этом производительность и надежность. Непрерывное развитие: стремление AppMaster к совершенству проявляется в его непрерывном развитии. Платформа автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI), упрощая процесс обеспечения хорошо документированной и доступной API. При каждом изменении проекта пользователи могут создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд, что обеспечивает быструю итерацию и адаптируемость.

AppMaster является свидетельством того, что no-code платформа может обеспечить как простоту, так и сложность, обслуживая предприятия всех размеров и отраслей. Его способность создавать реальные приложения, расширенные функции и неизменное внимание к качеству и масштабируемости делают его непревзойденным решением в области разработки приложений.

В то время как Salesforce — это идеальное решение для клиентоориентированных компаний, которым нужна целостная платформа CRM, AppMaster — это универсальный инструмент для создания широкого спектра приложений с уникальным подходом no-code. Выбор между ними во многом зависит от масштаба проекта, необходимости настройки и желаемого уровня контроля при разработке приложений.