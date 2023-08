Quickbase to uznana platforma no-code z bogatą historią w branży. Firma została założona w 1999 roku przez zespół programistów, którzy dostrzegli potrzebę bardziej dostępnego sposobu tworzenia i zarządzania niestandardowymi aplikacjami przez firmy. Początkowo działająca jako oddział Intuit, Quickbase szybko zyskała popularność, przyciągając dużą bazę użytkowników.

W 2016 roku Quickbase została wydzielona z Intuit i stała się niezależną firmą skupiającą się wyłącznie na dostarczaniu firmom przyjaznej dla użytkownika platformy do tworzenia niestandardowych aplikacji. Przez lata Quickbase kontynuowała wprowadzanie innowacji i ulepszanie swojej oferty, pozostając w czołówce ruchu no-code i umożliwiając organizacjom różnej wielkości usprawnienie ich operacji i napędzanie cyfrowej transformacji. Jej sukces i długa żywotność na rynku świadczą o skuteczności platformy i wartości, jaką przynosi swoim użytkownikom.

Jak to działa?

U podstaw Quickbase leży koncepcja platformy programistycznej typu no-code lub low-code, umożliwiającej użytkownikom projektowanie i tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy lub doświadczenia w zakresie kodowania. Platforma zapewnia intuicyjny interfejs internetowy, który umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie i dostosowywanie aplikacji do ich unikalnych potrzeb biznesowych.

Zarządzanie danymi: Quickbase oferuje scentralizowaną bazę danych, w której użytkownicy mogą przechowywać, organizować i efektywnie zarządzać swoimi danymi. Takie scentralizowane podejście zapewnia integralność danych i ułatwia współpracę między zespołami.

Interfejs "przeciągnij i upuść": Użytkownicy mogą wykorzystać funkcję przeciągania i upuszczania Quickbase do zaprojektowania interfejsu użytkownika swoich aplikacji. Obejmuje to tworzenie formularzy do zbierania danych, konfigurowanie przepływów pracy i definiowanie automatycznych działań w oparciu o wyzwalacze.

Możliwości integracji: Quickbase umożliwia płynną integrację z różnymi narzędziami i usługami innych firm. Dzięki temu użytkownicy mogą łączyć swoje aplikacje z istniejącymi systemami, takimi jak platformy CRM, narzędzia marketingowe i usługi przechowywania plików, w celu zwiększenia wymiany danych i wydajności.

Automatyzacja przepływu pracy: Dzięki Quickbase użytkownicy mogą zautomatyzować powtarzalne zadania i procesy, zmniejszając ręczną interwencję i zwiększając produktywność. Użytkownicy mogą konfigurować warunkowe działania, powiadomienia i zatwierdzenia w celu sprawnego zarządzania przepływem pracy.

Bezpieczeństwo i uprawnienia: Quickbase kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych i kontrolę dostępu. Użytkownicy mogą definiować role i uprawnienia, aby regulować dostęp do danych i chronić poufne informacje.

Dostęp mobilny: Aplikacje Quickbase są dostępne na urządzeniach mobilnych, umożliwiając użytkownikom pracę w podróży i pozostawanie w kontakcie ze swoimi zespołami i danymi w dowolnym miejscu i czasie.

Platforma Quickbase no-code zrewolucjonizowała tworzenie aplikacji poprzez demokratyzację procesu, umożliwiając firmom tworzenie zaawansowanych i dostosowanych aplikacji bez konieczności posiadania rozległych zasobów kodowych. Dzięki temu zespoły mogą być bardziej zwinne, elastyczne i innowacyjne, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia i rozwoju organizacji.

Kluczowe funkcje

Quickbase oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla firm poszukujących platformy do tworzenia aplikacji bez użycia kodu. Niektóre kluczowe funkcje obejmują

Konfigurowalne aplikacje: Quickbase umożliwia użytkownikom tworzenie wysoce konfigurowalnych aplikacji dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. Platforma oferuje szeroką gamę szablonów i gotowych komponentów, ułatwiając użytkownikom rozpoczęcie i przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Dzięki Quickbase współpraca staje się płynna. Wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad tą samą aplikacją, wprowadzając aktualizacje i zmiany w czasie rzeczywistym. Sprzyja to wydajnej pracy zespołowej i eliminuje problemy związane z kontrolą wersji.

Skalowalność: Quickbase został zaprojektowany z myślą o skalowaniu wraz z rozwojem firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie małym zespołem, czy obsługę aplikacji korporacyjnych o dużych wymaganiach dotyczących danych, Quickbase może sprostać wymaganiom wzrostu bez uszczerbku dla wydajności.

Analityka i raportowanie: Platforma zapewnia potężne możliwości analityczne i raportowe, pozwalając użytkownikom na uzyskanie cennych informacji z ich danych. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne i wizualizacje w celu śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i podejmowania decyzji opartych na danych.

App Marketplace: Quickbase oferuje rynek aplikacji, na którym użytkownicy mogą znaleźć gotowe aplikacje i integracje opracowane przez innych użytkowników. Ten rynek ułatwia dzielenie się wiedzą i stanowi cenne źródło odkrywania nowych sposobów na zwiększenie produktywności i wydajności.

Integracje API: Dla organizacji, które wymagają głębszej integracji z zewnętrznymi systemami lub niestandardowymi funkcjami, Quickbase oferuje dostęp do API, umożliwiając płynną łączność z innymi aplikacjami i usługami.

Kto może z niego korzystać?

Quickbase jest odpowiednie dla szerokiego grona użytkowników z różnych branż. Niektórzy z głównych użytkowników, którzy mogą skorzystać z Quickbase to

Profesjonaliści biznesowi: Menedżerowie, analitycy i inni specjaliści biznesowi mogą używać Quickbase do tworzenia niestandardowych aplikacji w celu usprawnienia procesów, śledzenia projektów, zarządzania danymi i poprawy współpracy zespołowej.

Małe i średnie firmy: Quickbase jest odpowiedni dla małych i średnich firm bez dedykowanych zespołów IT lub rozległych zasobów programistycznych. Umożliwia tym organizacjom tworzenie potężnych aplikacji, które zaspokajają ich specyficzne potrzeby bez złożoności tradycyjnego rozwoju.

Organizacje korporacyjne: Nawet duże przedsiębiorstwa ze złożonymi przepływami pracy i różnorodnymi działami mogą wykorzystać Quickbase do tworzenia aplikacji obsługujących różne funkcje biznesowe, od HR i finansów po marketing i zarządzanie projektami.

Przedsiębiorcy i startupy: Quickbase zapewnia opłacalne i wydajne rozwiązanie dla przedsiębiorców i startupów do weryfikacji ich pomysłów i tworzenia niestandardowych aplikacji wspierających ich działalność biznesową i rozwój.

Użytkownicy nietechniczni: Podejście Quickbase no-code sprawia, że jest ono dostępne dla osób bez wykształcenia technicznego. Nawet osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu mogą korzystać z platformy do tworzenia zaawansowanych aplikacji, zmniejszając zależność od zespołów IT w zakresie codziennych potrzeb związanych z tworzeniem aplikacji.

Quickbase vs. AppMaster AppMaster

Quickbase i AppMaster to potężne platformy no-code, które pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje internetowe i mobilne bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Niemniej jednak, niektóre kluczowe różnice między nimi sprawiają, że są one wyjątkowe same w sobie.

Quickbase to platforma, która koncentruje się głównie na aplikacjach opartych na bazach danych. Zapewnia użytkownikom interfejs typu "wskaż i kliknij" do tworzenia i dostosowywania aplikacji. Dzięki Quickbase użytkownicy mogą łatwo tworzyć tabele danych, definiować relacje między tabelami oraz tworzyć formularze i raporty. Oferuje również szereg gotowych szablonów i integracji, aby przyspieszyć tworzenie aplikacji.

Z drugiej strony, AppMaster przyjmuje bardziej kompleksowe podejście do tworzenia aplikacji no-code. Pozwala nie tylko na tworzenie aplikacji backendowych, ale także aplikacji webowych i mobilnych. AppMaster Jego unikalną cechą są wizualni projektanci modeli danych, logiki biznesowej, interfejsu użytkownika (UI) i integracji endpoints. Oznacza to, że użytkownicy mogą projektować swoje aplikacje od początku do końca, w tym definiować schemat bazy danych, określać procesy biznesowe i tworzyć interaktywne komponenty interfejsu użytkownika - wszystko za pośrednictwem interfejsu drag-and-drop.

To, co wyróżnia AppMaster, to oparty na serwerze framework dla aplikacji mobilnych. Dzięki tej strukturze użytkownicy mogą aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API swoich aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które często muszą zmieniać i aktualizować swoje aplikacje mobilne. AppMaster obsługuje również szeroką gamę technologii do generowania kodu źródłowego aplikacji, takich jak Go (golang) dla aplikacji zaplecza, framework Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida, a także SwiftUI dla iOS. Ta elastyczność pozwala użytkownikom na dostosowanie aplikacji do ich konkretnych potrzeb i preferencji.

Co więcej, AppMaster może generować wykonywalne pliki binarne lub uzyskiwać dostęp do samego kodu źródłowego, w zależności od planu subskrypcji. Oznacza to, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi aplikacjami i w razie potrzeby mogą je nawet hostować lokalnie. Co więcej, AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger dla serwera endpoints i skryptów migracji schematu bazy danych, ułatwiając programistom dokumentowanie i utrzymanie ich aplikacji.

Pod względem skalowalności, AppMaster wyróżnia się dzięki bezstanowym aplikacjom backendowym generowanym w języku Go. Pozwala to aplikacjom wykazać imponującą skalowalność dla przedsiębiorstw i przypadków użycia o dużym obciążeniu. Co więcej, aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawową bazą danych, zapewniając użytkownikom elastyczność w zakresie opcji przechowywania danych.

AppMasterSzeroki zakres funkcji, kompleksowe podejście i elastyczność sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla firm, które chcą szybko opracowywać i wdrażać skalowalne rozwiązania programowe. Nic dziwnego, że platforma AppMaster została uznana przez G2 za lidera w różnych kategoriach, umacniając swoją pozycję wiodącej platformy programistycznej no-code. Dzięki AppMaster firmy mogą wykorzystać moc rozwoju no-code do tworzenia kompleksowych, skalowalnych rozwiązań programistycznych, które spełniają ich unikalne wymagania.