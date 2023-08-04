Quickbase عبارة عن منصة راسخة بدون رمز ولها تاريخ غني في الصناعة. تأسست الشركة في عام 1999 من قبل فريق من المطورين الذين أدركوا الحاجة إلى طريقة يسهل الوصول إليها للشركات لإنشاء وإدارة تطبيقاتهم المخصصة. كانت Quickbase تعمل في الأصل كقسم من Intuit ، وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة ، وجذبت قاعدة مستخدمين كبيرة.

في عام 2016 ، انفصلت شركة Quickbase عن شركة Intuit وأصبحت شركة مستقلة تركز فقط على تزويد الشركات بمنصة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات مخصصة. على مر السنين ، واصلت Quickbase الابتكار وتحسين عروضها ، والبقاء في طليعة حركة no-code وتمكين المؤسسات من جميع الأحجام لتبسيط عملياتها ودفع التحول الرقمي. يشهد نجاحها وطول عمرها في السوق على فعالية المنصة والقيمة التي تجلبها لمستخدميها.

كيف يعمل؟

تعمل Quickbase في جوهرها على مفهوم منصة تطوير بدون رمز أو رمز منخفض ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم وبناء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة ترميز واسعة. يوفر النظام الأساسي واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب تمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات وتخصيصها بشكل مرئي لتناسب احتياجات أعمالهم الفريدة.

إدارة البيانات: تقدم Quickbase قاعدة بيانات مركزية حيث يمكن للمستخدمين تخزين وتنظيم وإدارة بياناتهم بشكل فعال. يضمن هذا النهج المركزي سلامة البيانات ويسهل التعاون بين الفرق.

تقدم Quickbase قاعدة بيانات مركزية حيث يمكن للمستخدمين تخزين وتنظيم وإدارة بياناتهم بشكل فعال. يضمن هذا النهج المركزي سلامة البيانات ويسهل التعاون بين الفرق. واجهة السحب والإفلات: يمكن للمستخدمين الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات في Quickbase لتصميم واجهة المستخدم لتطبيقاتهم. يتضمن ذلك إنشاء نماذج لجمع البيانات ، وإعداد مهام سير العمل ، وتحديد الإجراءات التلقائية بناءً على المشغلات.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات في Quickbase لتصميم واجهة المستخدم لتطبيقاتهم. يتضمن ذلك إنشاء نماذج لجمع البيانات ، وإعداد مهام سير العمل ، وتحديد الإجراءات التلقائية بناءً على المشغلات. إمكانيات التكامل: يسمح Quickbase بالتكامل السلس مع العديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث. يتيح ذلك للمستخدمين ربط تطبيقاتهم بالأنظمة الحالية ، مثل منصات CRM وأدوات التسويق وخدمات تخزين الملفات ، لتعزيز تبادل البيانات وكفاءتها.

يسمح Quickbase بالتكامل السلس مع العديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث. يتيح ذلك للمستخدمين ربط تطبيقاتهم بالأنظمة الحالية ، مثل منصات CRM وأدوات التسويق وخدمات تخزين الملفات ، لتعزيز تبادل البيانات وكفاءتها. أتمتة سير العمل: باستخدام Quickbase ، يمكن للمستخدمين أتمتة المهام والعمليات المتكررة ، وتقليل التدخل اليدوي وزيادة الإنتاجية. يمكن للمستخدمين إعداد الإجراءات الشرطية والإعلامات والموافقات لإدارة سير العمل بشكل سلس.

باستخدام Quickbase ، يمكن للمستخدمين أتمتة المهام والعمليات المتكررة ، وتقليل التدخل اليدوي وزيادة الإنتاجية. يمكن للمستخدمين إعداد الإجراءات الشرطية والإعلامات والموافقات لإدارة سير العمل بشكل سلس. الأمان والأذونات: تؤكد Quickbase بشدة على أمان البيانات والتحكم في الوصول. يمكن للمستخدمين تحديد الأدوار والأذونات لتنظيم الوصول إلى البيانات وحماية المعلومات الحساسة.

تؤكد Quickbase بشدة على أمان البيانات والتحكم في الوصول. يمكن للمستخدمين تحديد الأدوار والأذونات لتنظيم الوصول إلى البيانات وحماية المعلومات الحساسة. الوصول عبر الهاتف المحمول: يمكن الوصول إلى تطبيقات Quickbase على الأجهزة المحمولة ، مما يتيح للمستخدمين العمل أثناء التنقل والبقاء على اتصال مع فرقهم وبياناتهم في أي وقت وفي أي مكان.

أحدثت منصة Quickbase التي no-code ثورة في تطوير التطبيقات من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية ، مما يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات متطورة ومصممة خصيصًا دون الحاجة إلى موارد تشفير واسعة النطاق. يمكّن هذا الفرق من أن تكون أكثر مرونة واستجابة وابتكارًا ، مما يعزز ثقافة التحسين والنمو التنظيمي المستمر.

دلائل الميزات

يوفر Quickbase العديد من الميزات القوية التي تجعله خيارًا مقنعًا للشركات التي تبحث عن نظام أساسي بدون رمز لتطوير التطبيقات. تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

تطبيقات قابلة للتخصيص: يتيح Quickbase للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة عالية ومصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يقدم النظام الأساسي مجموعة واسعة من القوالب والمكونات سابقة الإنشاء ، مما يسهل على المستخدمين بدء عملية تطوير التطبيق وتسريعها.

يتيح Quickbase للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة عالية ومصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يقدم النظام الأساسي مجموعة واسعة من القوالب والمكونات سابقة الإنشاء ، مما يسهل على المستخدمين بدء عملية تطوير التطبيق وتسريعها. التعاون في الوقت الفعلي: مع Quickbase ، يصبح التعاون سلسًا. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل معًا على نفس التطبيق في وقت واحد ، وإجراء التحديثات والتغييرات في الوقت الفعلي. هذا يعزز العمل الجماعي الفعال ويزيل مشكلات التحكم في الإصدار.

مع Quickbase ، يصبح التعاون سلسًا. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل معًا على نفس التطبيق في وقت واحد ، وإجراء التحديثات والتغييرات في الوقت الفعلي. هذا يعزز العمل الجماعي الفعال ويزيل مشكلات التحكم في الإصدار. قابلية التوسع: تم تصميم Quickbase للتوسع مع نمو الأعمال التجارية. سواء أكان ذلك يدير فريقًا صغيرًا أو يدعم التطبيقات على مستوى المؤسسة بمتطلبات بيانات واسعة النطاق ، يمكن لـ Quickbase التعامل مع متطلبات النمو دون المساس بالأداء.

تم تصميم Quickbase للتوسع مع نمو الأعمال التجارية. سواء أكان ذلك يدير فريقًا صغيرًا أو يدعم التطبيقات على مستوى المؤسسة بمتطلبات بيانات واسعة النطاق ، يمكن لـ Quickbase التعامل مع متطلبات النمو دون المساس بالأداء. التحليلات والتقارير: يوفر النظام الأساسي إمكانات قوية في التحليلات وإعداد التقارير ، مما يسمح للمستخدمين باكتساب رؤى قيمة من بياناتهم. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات وتصورات مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

يوفر النظام الأساسي إمكانات قوية في التحليلات وإعداد التقارير ، مما يسمح للمستخدمين باكتساب رؤى قيمة من بياناتهم. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات وتصورات مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. سوق التطبيقات: يتميز Quickbase بسوق تطبيقات حيث يمكن للمستخدمين العثور على تطبيقات مسبقة الصنع وعمليات تكامل طورها مستخدمون آخرون. يسهل هذا السوق تبادل المعرفة ويوفر موردًا قيمًا لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

يتميز Quickbase بسوق تطبيقات حيث يمكن للمستخدمين العثور على تطبيقات مسبقة الصنع وعمليات تكامل طورها مستخدمون آخرون. يسهل هذا السوق تبادل المعرفة ويوفر موردًا قيمًا لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. تكامل API: بالنسبة للمؤسسات التي تتطلب تكاملاً أعمق مع الأنظمة الخارجية أو الوظائف المخصصة ، توفر Quickbase وصولاً إلى واجهة برمجة التطبيقات ، مما يتيح الاتصال السلس بالتطبيقات والخدمات الأخرى.

من يمكنه استخدامه؟

Quickbase مناسب لمجموعة واسعة من المستخدمين في مختلف الصناعات. بعض المستخدمين الأساسيين الذين يمكنهم الاستفادة من Quickbase هم:

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محترفو الأعمال: يمكن للمدراء والمحللين وغيرهم من المتخصصين في الأعمال استخدام Quickbase لإنشاء تطبيقات مخصصة لتبسيط العمليات وتتبع المشاريع وإدارة البيانات وتحسين تعاون الفريق.

يمكن للمدراء والمحللين وغيرهم من المتخصصين في الأعمال استخدام Quickbase لإنشاء تطبيقات مخصصة لتبسيط العمليات وتتبع المشاريع وإدارة البيانات وتحسين تعاون الفريق. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: يعد Quickbase مناسبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدون فرق تقنية معلومات مخصصة أو موارد ترميز واسعة النطاق. إنها تمكن هذه المنظمات من بناء تطبيقات قوية تلبي احتياجاتهم الخاصة دون تعقيدات التنمية التقليدية.

يعد Quickbase مناسبًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدون فرق تقنية معلومات مخصصة أو موارد ترميز واسعة النطاق. إنها تمكن هذه المنظمات من بناء تطبيقات قوية تلبي احتياجاتهم الخاصة دون تعقيدات التنمية التقليدية. مؤسسات المؤسسات: حتى المؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة والإدارات المتنوعة يمكنها الاستفادة من Quickbase لبناء تطبيقات تدعم وظائف الأعمال المختلفة ، من الموارد البشرية والتمويل إلى التسويق وإدارة المشاريع.

حتى المؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة والإدارات المتنوعة يمكنها الاستفادة من Quickbase لبناء تطبيقات تدعم وظائف الأعمال المختلفة ، من الموارد البشرية والتمويل إلى التسويق وإدارة المشاريع. رواد الأعمال والشركات الناشئة: يوفر Quickbase حلاً فعالاً وفعالاً من حيث التكلفة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للتحقق من صحة أفكارهم وإنشاء تطبيقات مخصصة لدعم عملياتهم التجارية ونموهم.

يوفر Quickbase حلاً فعالاً وفعالاً من حيث التكلفة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للتحقق من صحة أفكارهم وإنشاء تطبيقات مخصصة لدعم عملياتهم التجارية ونموهم. المستخدمون غير التقنيين: إن نهج Quickbase الذي no-code يجعله في متناول الأفراد الذين ليس لديهم خلفيات تقنية. حتى أولئك الذين لديهم خبرة محدودة في الترميز يمكنهم استخدام النظام الأساسي لإنشاء تطبيقات معقدة ، مما يقلل من الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات اليومية.

Quickbase مقابل AppMaster

Quickbase و AppMaster هما منصتان قويتان no-code يسمحان للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة. ومع ذلك ، فإن بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين تجعلهما فريدًا في حد ذاته.

Quickbase عبارة عن نظام أساسي يركز بشكل أساسي على التطبيقات التي تعتمد على قواعد البيانات. يوفر للمستخدمين واجهة تعمل بالإشارة والنقر لإنشاء تطبيقاتهم وتخصيصها. باستخدام Quickbase ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء جداول البيانات وتحديد العلاقات بين الجداول وإنشاء النماذج والتقارير. كما أنه يوفر مجموعة من القوالب والتكاملات المعدة مسبقًا لتسريع تطوير التطبيقات.

من ناحية أخرى ، يتخذ AppMaster نهجًا أكثر شمولاً لتطوير التطبيقات no-code. فهو لا يسمح للمستخدمين فقط بإنشاء تطبيقات خلفية ، ولكن أيضًا تطبيقات الويب والجوال. تكمن ميزة AppMaster الفريدة في المصممين المرئيين لنماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم (UI) ونقاط endpoints التكامل. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم من البداية إلى النهاية ، بما في ذلك تحديد مخطط قاعدة البيانات ، وتحديد العمليات التجارية ، وإنشاء مكونات واجهة مستخدم تفاعلية - كل ذلك من خلال واجهة drag-and-drop.

ما يميز AppMaster هو إطار العمل الذي يحركه الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام هذا الإطار ، يمكن للمستخدمين تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. هذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى تغيير وتحديث تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. يدعم AppMaster أيضًا مجموعة واسعة من التقنيات لإنشاء الكود المصدري للتطبيقات ، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام iOS. تتيح هذه المرونة للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة.

علاوة على ذلك ، يمكن لـ AppMaster إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو الوصول إلى الكود المصدري نفسه ، اعتمادًا على خطة الاشتراك. هذا يعني أن المستخدمين لديهم سيطرة كاملة على تطبيقاتهم ويمكنهم حتى استضافتها محليًا إذا رغبت في ذلك. علاوة على ذلك ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يسهل على المطورين توثيق تطبيقاتهم وصيانتها.

من حيث قابلية التوسع ، يتفوق AppMaster بفضل تطبيقاته الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go. يتيح ذلك للتطبيقات إثبات قابلية التوسع المذهلة لحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية للمؤسسات. علاوة على ذلك ، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ، مما يوفر للمستخدمين المرونة في خيارات تخزين البيانات الخاصة بهم.

إن مجموعة ميزات AppMaster الواسعة ، والنهج الشامل ، والمرونة تجعله خيارًا مقنعًا للشركات التي تتطلع إلى تطوير حلول برمجية قابلة للتطوير ونشرها بسرعة. لا عجب أن AppMaster قد تم الاعتراف بها كأحد رواد الأداء العالي والزخم في مختلف الفئات من قبل G2 ، مما عزز مكانتها كمنصة تطوير رائدة no-code. باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة من قوة التطوير no-code لإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير تلبي متطلباتها الفريدة.