Quickbase è una piattaforma no-code consolidata con una ricca storia nel settore. L'azienda è stata fondata nel 1999 da un team di sviluppatori che ha riconosciuto la necessità di un modo più accessibile per le aziende di creare e gestire le loro applicazioni personalizzate. Inizialmente operante come divisione di Intuit, Quickbase ha guadagnato rapidamente popolarità, attirando una vasta base di utenti.

Nel 2016, Quickbase è stata scorporata da Intuit ed è diventata un'azienda indipendente, focalizzata esclusivamente sulla fornitura alle aziende di una piattaforma di facile utilizzo per la creazione di applicazioni personalizzate. Nel corso degli anni, Quickbase ha continuato a innovare e migliorare la sua offerta, rimanendo all'avanguardia del movimento no-code e consentendo alle organizzazioni di tutte le dimensioni di semplificare le loro operazioni e guidare la trasformazione digitale. Il suo successo e la sua longevità sul mercato testimoniano l'efficacia della piattaforma e il valore che apporta ai suoi utenti.

Come funziona?

Quickbase si basa sul concetto di piattaforma di sviluppo no-code o low-code, consentendo agli utenti di progettare e costruire applicazioni senza richiedere conoscenze o competenze di codifica approfondite. La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva basata sul web che consente agli utenti di creare e personalizzare visivamente le applicazioni per adattarle alle proprie esigenze aziendali.

Gestione dei dati: Quickbase offre un database centralizzato in cui gli utenti possono archiviare, organizzare e gestire efficacemente i propri dati. Questo approccio centralizzato garantisce l'integrità dei dati e facilita la collaborazione tra i team.

Quickbase offre un database centralizzato in cui gli utenti possono archiviare, organizzare e gestire efficacemente i propri dati. Questo approccio centralizzato garantisce l'integrità dei dati e facilita la collaborazione tra i team. Interfaccia drag-and-drop: Gli utenti possono sfruttare la funzionalità drag-and-drop di Quickbase per progettare l'interfaccia utente delle loro applicazioni. Ciò include la creazione di moduli per la raccolta dei dati, l'impostazione di flussi di lavoro e la definizione di azioni automatiche basate su trigger.

Gli utenti possono sfruttare la funzionalità drag-and-drop di Quickbase per progettare l'interfaccia utente delle loro applicazioni. Ciò include la creazione di moduli per la raccolta dei dati, l'impostazione di flussi di lavoro e la definizione di azioni automatiche basate su trigger. Capacità di integrazione: Quickbase consente una perfetta integrazione con vari strumenti e servizi di terze parti. Ciò consente agli utenti di collegare le loro applicazioni con i sistemi esistenti, come le piattaforme CRM, gli strumenti di marketing e i servizi di archiviazione dei file, per migliorare lo scambio di dati e l'efficienza.

Quickbase consente una perfetta integrazione con vari strumenti e servizi di terze parti. Ciò consente agli utenti di collegare le loro applicazioni con i sistemi esistenti, come le piattaforme CRM, gli strumenti di marketing e i servizi di archiviazione dei file, per migliorare lo scambio di dati e l'efficienza. Automazione del flusso di lavoro: Con Quickbase, gli utenti possono automatizzare attività e processi ripetitivi, riducendo l'intervento manuale e aumentando la produttività. Gli utenti possono impostare azioni condizionali, notifiche e approvazioni per una gestione fluida dei flussi di lavoro.

Con Quickbase, gli utenti possono automatizzare attività e processi ripetitivi, riducendo l'intervento manuale e aumentando la produttività. Gli utenti possono impostare azioni condizionali, notifiche e approvazioni per una gestione fluida dei flussi di lavoro. Sicurezza e autorizzazioni: Quickbase pone un forte accento sulla sicurezza dei dati e sul controllo degli accessi. Gli utenti possono definire ruoli e permessi per regolare l'accesso ai dati e proteggere le informazioni sensibili.

Quickbase pone un forte accento sulla sicurezza dei dati e sul controllo degli accessi. Gli utenti possono definire ruoli e permessi per regolare l'accesso ai dati e proteggere le informazioni sensibili. Accesso mobile: Le applicazioni Quickbase sono accessibili su dispositivi mobili, consentendo agli utenti di lavorare in movimento e di rimanere in contatto con i loro team e i loro dati sempre e ovunque.

La piattaforma no-code di Quickbase ha rivoluzionato lo sviluppo di applicazioni democratizzandone il processo, consentendo alle aziende di creare applicazioni sofisticate e personalizzate senza la necessità di disporre di grandi risorse di codifica. Questo permette ai team di essere più agili, reattivi e innovativi, promuovendo una cultura di miglioramento e crescita organizzativa continua.

Caratteristiche principali

Quickbase offre molte caratteristiche potenti che lo rendono una scelta convincente per le aziende che cercano una piattaforma no-code per lo sviluppo di applicazioni. Alcune caratteristiche chiave includono:

Applicazioni personalizzabili: Quickbase consente agli utenti di creare applicazioni altamente personalizzabili e adatte alle loro esigenze specifiche. La piattaforma offre un'ampia gamma di modelli e componenti precostituiti, rendendo più facile per gli utenti iniziare e accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni.

Quickbase consente agli utenti di creare applicazioni altamente personalizzabili e adatte alle loro esigenze specifiche. La piattaforma offre un'ampia gamma di modelli e componenti precostituiti, rendendo più facile per gli utenti iniziare e accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni. Collaborazione in tempo reale: Con Quickbase, la collaborazione diventa continua. Più membri del team possono lavorare contemporaneamente sulla stessa applicazione, apportando aggiornamenti e modifiche in tempo reale. Questo favorisce un lavoro di squadra efficiente ed elimina i problemi di controllo delle versioni.

Con Quickbase, la collaborazione diventa continua. Più membri del team possono lavorare contemporaneamente sulla stessa applicazione, apportando aggiornamenti e modifiche in tempo reale. Questo favorisce un lavoro di squadra efficiente ed elimina i problemi di controllo delle versioni. Scalabilità: Quickbase è progettato per essere scalabile con la crescita delle aziende. Che si tratti di gestire un piccolo team o di supportare applicazioni di livello aziendale con ampi requisiti di dati, Quickbase è in grado di gestire le richieste di crescita senza compromettere le prestazioni.

Quickbase è progettato per essere scalabile con la crescita delle aziende. Che si tratti di gestire un piccolo team o di supportare applicazioni di livello aziendale con ampi requisiti di dati, Quickbase è in grado di gestire le richieste di crescita senza compromettere le prestazioni. Analisi e reportistica: La piattaforma offre potenti capacità di analisi e di reporting, consentendo agli utenti di ottenere preziose informazioni dai loro dati. Gli utenti possono creare dashboard e visualizzazioni personalizzate per monitorare gli indicatori di performance chiave (KPI) e prendere decisioni basate sui dati.

La piattaforma offre potenti capacità di analisi e di reporting, consentendo agli utenti di ottenere preziose informazioni dai loro dati. Gli utenti possono creare dashboard e visualizzazioni personalizzate per monitorare gli indicatori di performance chiave (KPI) e prendere decisioni basate sui dati. Mercato delle app: Quickbase dispone di un marketplace di applicazioni dove gli utenti possono trovare applicazioni precostituite e integrazioni sviluppate da altri utenti. Questo marketplace facilita la condivisione delle conoscenze e fornisce una risorsa preziosa per scoprire nuovi modi per migliorare la produttività e l'efficienza.

Quickbase dispone di un marketplace di applicazioni dove gli utenti possono trovare applicazioni precostituite e integrazioni sviluppate da altri utenti. Questo marketplace facilita la condivisione delle conoscenze e fornisce una risorsa preziosa per scoprire nuovi modi per migliorare la produttività e l'efficienza. Integrazioni API: Per le organizzazioni che necessitano di un'integrazione più profonda con sistemi esterni o funzionalità personalizzate, Quickbase offre l'accesso alle API, consentendo una connettività perfetta con altre applicazioni e servizi.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Chi può usarlo?

Quickbase è adatto a un'ampia gamma di utenti di vari settori. Alcuni dei principali utenti che possono trarre vantaggio da Quickbase sono:

Professionisti aziendali: Manager, analisti e altri professionisti del business possono utilizzare Quickbase per creare applicazioni personalizzate per ottimizzare i processi, tenere traccia dei progetti, gestire i dati e migliorare la collaborazione tra i team.

Manager, analisti e altri professionisti del business possono utilizzare Quickbase per creare applicazioni personalizzate per ottimizzare i processi, tenere traccia dei progetti, gestire i dati e migliorare la collaborazione tra i team. Piccole e medie imprese: Quickbase è adatto alle piccole e medie imprese che non dispongono di team IT dedicati o di ampie risorse di codifica. Permette a queste organizzazioni di creare applicazioni potenti che rispondono alle loro esigenze specifiche senza le complessità dello sviluppo tradizionale.

Quickbase è adatto alle piccole e medie imprese che non dispongono di team IT dedicati o di ampie risorse di codifica. Permette a queste organizzazioni di creare applicazioni potenti che rispondono alle loro esigenze specifiche senza le complessità dello sviluppo tradizionale. Organizzazioni aziendali: Anche le grandi imprese con flussi di lavoro complessi e diversi dipartimenti possono sfruttare Quickbase per costruire applicazioni che supportino varie funzioni aziendali, dalle risorse umane e finanziarie al marketing e alla gestione dei progetti.

Anche le grandi imprese con flussi di lavoro complessi e diversi dipartimenti possono sfruttare Quickbase per costruire applicazioni che supportino varie funzioni aziendali, dalle risorse umane e finanziarie al marketing e alla gestione dei progetti. Imprenditori e startup: Quickbase fornisce una soluzione economica ed efficiente per gli imprenditori e le startup per convalidare le loro idee e costruire applicazioni personalizzate per supportare le loro operazioni di business e la loro crescita.

Quickbase fornisce una soluzione economica ed efficiente per gli imprenditori e le startup per convalidare le loro idee e costruire applicazioni personalizzate per supportare le loro operazioni di business e la loro crescita. Utenti non tecnici: L'approccio di Quickbase a no-code lo rende accessibile anche a chi non ha un background tecnico. Anche chi ha una limitata esperienza di codifica può utilizzare la piattaforma per creare applicazioni sofisticate, riducendo la dipendenza dai team IT per le esigenze di sviluppo quotidiano delle applicazioni.

Quickbase vs. AppMaster AppMaster

Quickbase e AppMaster sono potenti piattaforme no-code che consentono agli utenti di creare applicazioni web e mobili senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica. Tuttavia, alcune differenze chiave tra le due piattaforme le rendono uniche a sé stanti.

Quickbase è una piattaforma che si concentra principalmente sulle applicazioni basate su database. Offre agli utenti un'interfaccia point-and-click per creare e personalizzare le loro applicazioni. Con Quickbase, gli utenti possono facilmente creare tabelle di dati, definire relazioni tra le tabelle e creare moduli e report. Offre inoltre una serie di modelli e integrazioni precostituite per accelerare lo sviluppo delle applicazioni.

D'altra parte, AppMaster adotta un approccio più completo allo sviluppo di applicazioni no-code. Non solo permette agli utenti di creare applicazioni backend, ma anche applicazioni web e mobili. AppMaster La caratteristica peculiare di endpoints sta nei suoi designer visivi per i modelli di dati, la logica aziendale, l'interfaccia utente (UI) e l'integrazione . Ciò significa che gli utenti possono progettare le loro applicazioni dall'inizio alla fine, definendo anche lo schema del database, specificando i processi aziendali e creando componenti interattivi dell'interfaccia utente, il tutto attraverso un'interfaccia drag-and-drop.

Ciò che distingue AppMaster è il suo framework guidato dal server per le applicazioni mobili. Con questo framework, gli utenti possono aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle loro applicazioni mobili senza inviare nuove versioni agli app store. Questo è particolarmente utile per le aziende che devono modificare e aggiornare frequentemente le loro applicazioni mobili. AppMaster supporta anche un'ampia gamma di tecnologie per la generazione del codice sorgente delle applicazioni, come Go (golang) per le applicazioni backend, il framework Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android, nonché SwiftUI per iOS. Questa flessibilità consente agli utenti di adattare le applicazioni alle loro esigenze e preferenze specifiche.

Inoltre, AppMaster può generare file binari eseguibili o accedere al codice sorgente stesso, a seconda del piano di abbonamento. Ciò significa che gli utenti hanno il pieno controllo delle loro applicazioni e, se lo desiderano, possono anche ospitarle in sede. Inoltre, AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger per il server endpoints e gli script di migrazione dello schema del database, facilitando agli sviluppatori la documentazione e la manutenzione delle applicazioni.

In termini di scalabilità, AppMaster eccelle grazie alle sue applicazioni backend stateless generate con Go. Questo permette alle applicazioni di dimostrare una scalabilità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Inoltre, le applicazioni di AppMaster possono lavorare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario, offrendo agli utenti flessibilità nelle opzioni di archiviazione dei dati.

AppMasterL'ampia gamma di funzionalità, l'approccio completo e la flessibilità di lo rendono una scelta convincente per le aziende che desiderano sviluppare e distribuire rapidamente soluzioni software scalabili. Non c'è da stupirsi che AppMaster sia stato riconosciuto da G2 come leader in varie categorie, consolidando la sua posizione di piattaforma di sviluppo no-code. Con AppMaster, le aziende possono sfruttare la potenza dello sviluppo no-code per creare soluzioni software complete e scalabili che soddisfino le loro esigenze specifiche.