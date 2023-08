A Quickbase é uma plataforma sem código bem estabelecida, com uma história rica no sector. A empresa foi fundada em 1999 por uma equipa de programadores que reconheceram a necessidade de uma forma mais acessível para as empresas criarem e gerirem as suas aplicações personalizadas. Originalmente operando como uma divisão da Intuit, a Quickbase rapidamente ganhou popularidade, atraindo uma grande base de utilizadores.

Em 2016, a Quickbase foi separada da Intuit e tornou-se uma empresa independente, centrada exclusivamente em fornecer às empresas uma plataforma de fácil utilização para a criação de aplicações personalizadas. Ao longo dos anos, a Quickbase continuou a inovar e a melhorar as suas ofertas, mantendo-se na vanguarda do movimento no-code e capacitando as organizações de todas as dimensões a simplificarem as suas operações e a impulsionarem a transformação digital. O seu sucesso e longevidade no mercado atestam a eficácia da plataforma e o valor que traz aos seus utilizadores.

Como ela funciona?

Na sua essência, a Quickbase funciona com base no conceito de uma plataforma de desenvolvimento sem código ou de baixo código, permitindo aos utilizadores conceber e criar aplicações sem necessitarem de conhecimentos ou experiência extensivos em codificação. A plataforma fornece uma interface intuitiva baseada na Web que permite aos utilizadores criar e personalizar visualmente as aplicações de acordo com as suas necessidades comerciais específicas.

Gerenciamento de dados: O Quickbase oferece uma base de dados centralizada onde os utilizadores podem armazenar, organizar e gerir os seus dados de forma eficaz. Esta abordagem centralizada assegura a integridade dos dados e facilita a colaboração entre equipas.

Interface de arrastar e soltar: Os usuários podem aproveitar a funcionalidade de arrastar e soltar do Quickbase para projetar a interface de usuário de seus aplicativos. Isso inclui a criação de formulários para coletar dados, configurar fluxos de trabalho e definir ações automatizadas com base em acionadores.

Recursos de integração: O Quickbase permite a integração perfeita com várias ferramentas e serviços de terceiros. Isso permite que os usuários conectem seus aplicativos a sistemas existentes, como plataformas de CRM, ferramentas de marketing e serviços de armazenamento de arquivos, para aprimorar a troca de dados e a eficiência.

Automação do fluxo de trabalho: Com o Quickbase, os utilizadores podem automatizar tarefas e processos repetitivos, reduzindo a intervenção manual e aumentando a produtividade. Os usuários podem configurar ações condicionais, notificações e aprovações para facilitar o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Segurança e permissões: O Quickbase enfatiza fortemente a segurança dos dados e o controle de acesso. Os usuários podem definir funções e permissões para regular o acesso aos dados e proteger informações confidenciais.

Acesso móvel: Os aplicativos Quickbase são acessíveis em dispositivos móveis, permitindo que os usuários trabalhem em qualquer lugar e permaneçam conectados com suas equipes e dados a qualquer hora e em qualquer lugar.

A plataforma no-code do Quickbase revolucionou o desenvolvimento de aplicativos ao democratizar o processo, permitindo que as empresas criem aplicativos sofisticados e personalizados sem a necessidade de recursos extensivos de codificação. Isso permite que as equipes sejam mais ágeis, responsivas e inovadoras, promovendo uma cultura de melhoria e crescimento organizacional contínuos.

Principais recursos

O Quickbase oferece muitos recursos avançados que o tornam uma opção atraente para empresas que buscam uma plataforma sem código para o desenvolvimento de aplicativos. Alguns dos principais recursos incluem:

Aplicativos personalizáveis: O Quickbase permite que os usuários criem aplicativos altamente personalizáveis, adaptados às suas necessidades específicas. A plataforma oferece uma ampla variedade de modelos e componentes pré-construídos, facilitando o início e a aceleração do processo de desenvolvimento de aplicativos.

Colaboração em tempo real: Com o Quickbase, a colaboração torna-se perfeita. Vários membros da equipe podem trabalhar juntos no mesmo aplicativo simultaneamente, fazendo atualizações e alterações em tempo real. Isso promove um trabalho em equipe eficiente e elimina problemas de controle de versão.

Escalabilidade: O Quickbase foi projetado para ser dimensionado à medida que as empresas crescem. Seja para gerenciar uma pequena equipe ou oferecer suporte a aplicativos de nível empresarial com requisitos de dados extensos, o Quickbase pode lidar com as demandas de crescimento sem comprometer o desempenho.

Análise e geração de relatórios: A plataforma oferece recursos avançados de análise e geração de relatórios, permitindo que os usuários obtenham insights valiosos dos seus dados. Os usuários podem criar painéis e visualizações personalizados para acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs) e tomar decisões baseadas em dados.

Mercado de aplicativos: O Quickbase inclui um mercado de aplicações onde os utilizadores podem encontrar aplicações pré-construídas e integrações desenvolvidas por outros utilizadores. Esse mercado facilita o compartilhamento de conhecimento e fornece um recurso valioso para descobrir novas maneiras de aumentar a produtividade e a eficiência.

Integrações de API: Para organizações que exigem uma integração mais profunda com sistemas externos ou funcionalidades personalizadas, o Quickbase oferece acesso à API, permitindo uma conetividade perfeita com outros aplicativos e serviços.

Quem pode usá-lo?

O Quickbase é adequado para uma ampla gama de utilizadores em vários sectores. Alguns dos principais utilizadores que podem beneficiar do Quickbase incluem:

Profissionais de negócios: Gerentes, analistas e outros profissionais de negócios podem usar o Quickbase para criar aplicativos personalizados para simplificar processos, acompanhar projetos, gerenciar dados e melhorar a colaboração em equipe.

Pequenas e médias empresas: O Quickbase é adequado para pequenas e médias empresas sem equipes de TI dedicadas ou recursos extensivos de codificação. Ele permite que essas organizações criem aplicativos poderosos que atendam às suas necessidades específicas sem as complexidades do desenvolvimento tradicional.

Organizações empresariais: Mesmo as grandes empresas com fluxos de trabalho complexos e diversos departamentos podem aproveitar o Quickbase para criar aplicativos que oferecem suporte a várias funções comerciais, desde RH e finanças até marketing e gerenciamento de projetos.

Empreendedores e startups: O Quickbase oferece uma solução econômica e eficiente para que empreendedores e startups validem suas idéias e criem aplicativos personalizados para dar suporte às operações e ao crescimento de seus negócios.

Utilizadores não técnicos: A abordagem no-code do Quickbase torna-o acessível a pessoas sem formação técnica. Mesmo aqueles com pouca experiência em codificação podem usar a plataforma para criar aplicativos sofisticados, reduzindo a dependência de equipes de TI para as necessidades diárias de desenvolvimento de aplicativos.

Quickbase vs. AppMaster AppMaster

O Quickbase e o AppMaster são plataformas no-code poderosas que permitem aos utilizadores criar aplicações Web e móveis sem a necessidade de conhecimentos extensivos de codificação. No entanto, algumas diferenças importantes entre as duas tornam-nas únicas por direito próprio.

A Quickbase é uma plataforma que se concentra principalmente em aplicações baseadas em bases de dados. Fornece aos utilizadores uma interface de apontar e clicar para criar e personalizar as suas aplicações. Com o Quickbase, os utilizadores podem facilmente criar tabelas de dados, definir relações entre tabelas e criar formulários e relatórios. Também oferece uma gama de modelos pré-construídos e integrações para acelerar o desenvolvimento de aplicações.

Por outro lado, o AppMaster adopta uma abordagem mais abrangente ao desenvolvimento de aplicações no-code. Não só permite aos utilizadores criar aplicações backend, como também aplicações Web e móveis. AppMaster A caraterística única do endpoints reside nos s eus designers visuais para modelos de dados, lógica empresarial, interface de utilizador (IU) e integração . Isto significa que os utilizadores podem conceber as suas aplicações do início ao fim, incluindo a definição do esquema da base de dados, a especificação dos processos empresariais e a criação de componentes de IU interactivos - tudo através de uma interface drag-and-drop.

O que distingue o AppMaster é a sua estrutura orientada para o servidor para aplicações móveis. Com esta estrutura, os utilizadores podem atualizar a IU, a lógica e as chaves API das suas aplicações móveis sem submeter novas versões às lojas de aplicações. Isto é particularmente útil para empresas que necessitam de alterar e atualizar frequentemente as suas aplicações móveis. AppMaster também suporta uma vasta gama de tecnologias para gerar o código-fonte das aplicações, tais como Go (golang) para aplicações de backend, a estrutura Vue3 para aplicações Web e Kotlin e Jetpack Compose para Android, bem como SwiftUI para iOS. Esta flexibilidade permite aos utilizadores adaptarem as suas aplicações às suas necessidades e preferências específicas.

Além disso, o AppMaster pode gerar ficheiros binários executáveis ou aceder ao próprio código-fonte, dependendo do plano de subscrição. Isto significa que os utilizadores têm controlo total sobre as suas aplicações e podem até alojá-las no local, se assim o desejarem. Além disso, o AppMaster gera automaticamente documentação Swagger para o servidor endpoints e scripts de migração de esquemas de bases de dados, facilitando aos programadores a documentação e a manutenção das suas aplicações.

Em termos de escalabilidade, AppMaster destaca-se graças às suas aplicações de backend sem estado geradas com Go. Isto permite que as aplicações demonstrem uma escalabilidade impressionante para casos de utilização empresariais e de carga elevada. Além disso, as aplicações AppMaster podem funcionar com qualquer base de dados compatível com Postgresql como base de dados primária, proporcionando aos utilizadores flexibilidade nas suas opções de armazenamento de dados.

AppMasterA vasta gama de funcionalidades, a abordagem abrangente e a flexibilidade do Postgresql fazem dele uma escolha atraente para as empresas que procuram desenvolver e implementar rapidamente soluções de software escaláveis. Não é de admirar que a AppMaster tenha sido reconhecida como uma plataforma de alto desempenho e líder em várias categorias pela G2, solidificando a sua posição como uma plataforma de desenvolvimento no-code líder. Com AppMaster, as empresas podem aproveitar o poder do desenvolvimento no-code para criar soluções de software abrangentes e escaláveis que satisfaçam os seus requisitos exclusivos.