Quickbase 是一个历史悠久的无代码平台。该公司由一个开发团队于 1999 年创立，他们认识到企业需要一种更便捷的方式来创建和管理其定制应用程序。Quickbase 最初作为 Intuit 的一个部门运营，很快就获得了广泛的欢迎，吸引了大量用户。

2016 年，Quickbase 从 Intuit 分拆出来，成为一家独立公司，专门为企业提供用户友好的平台，用于构建定制应用程序。多年来，Quickbase 不断创新和改进产品，始终站在no-code 运动的最前沿，帮助各种规模的企业简化运营，推动数字化转型。它在市场上的成功和长盛不衰证明了该平台的有效性及其为用户带来的价值。

它是如何工作的？

Quickbase 的核心理念是无代码或低代码开发平台，允许用户设计和构建应用程序，而无需大量的编码知识或专业技能。该平台提供了一个直观的基于网络的界面，使用户能够直观地创建和定制应用程序，以满足其独特的业务需求。

数据管理： Quickbase 提供了一个集中式数据库，用户可在此有效地存储、组织和管理数据。这种集中式方法可确保数据的完整性，并促进团队间的协作。

Quickbase 提供了一个集中式数据库，用户可在此有效地存储、组织和管理数据。这种集中式方法可确保数据的完整性，并促进团队间的协作。 拖放界面： 用户可以利用 Quickbase 的拖放功能设计应用程序的用户界面。这包括创建收集数据的表单、设置工作流程以及根据触发器定义自动操作。

用户可以利用 Quickbase 的拖放功能设计应用程序的用户界面。这包括创建收集数据的表单、设置工作流程以及根据触发器定义自动操作。 集成功能： Quickbase 允许与各种第三方工具和服务进行无缝集成。这使用户能够将其应用程序与现有系统（如客户关系管理平台、营销工具和文件存储服务）连接起来，从而提高数据交换和效率。

Quickbase 允许与各种第三方工具和服务进行无缝集成。这使用户能够将其应用程序与现有系统（如客户关系管理平台、营销工具和文件存储服务）连接起来，从而提高数据交换和效率。 工作流程自动化： 有了 Quickbase，用户可以自动执行重复性任务和流程，减少人工干预，提高工作效率。用户可以设置有条件的操作、通知和审批，从而实现顺畅的工作流程管理。

有了 Quickbase，用户可以自动执行重复性任务和流程，减少人工干预，提高工作效率。用户可以设置有条件的操作、通知和审批，从而实现顺畅的工作流程管理。 安全与权限： Quickbase 非常重视数据安全和访问控制。用户可定义角色和权限，以规范数据访问并保护敏感信息。

Quickbase 非常重视数据安全和访问控制。用户可定义角色和权限，以规范数据访问并保护敏感信息。 移动访问：Quickbase 应用程序可在移动设备上访问，使用户能够随时随地开展工作，并与团队和数据保持联系。

Quickbase 的no-code 平台彻底改变了应用程序开发过程，使其民主化，企业无需大量编码资源即可创建复杂的定制应用程序。这使团队能够更加敏捷、快速反应和勇于创新，促进组织文化的不断改进和发展。

主要功能

Quickbase 提供了许多强大的功能，使其成为企业寻求无代码应用程序开发平台的不二之选。主要功能包括

可定制的应用程序： Quickbase 允许用户根据自己的特定需求创建高度定制化的应用程序。该平台提供各种模板和预置组件，使用户更容易开始并加快应用程序开发过程。

Quickbase 允许用户根据自己的特定需求创建高度定制化的应用程序。该平台提供各种模板和预置组件，使用户更容易开始并加快应用程序开发过程。 实时协作： 有了 Quickbase，协作变得天衣无缝。多个团队成员可以同时在同一个应用程序上工作，实时进行更新和更改。这促进了高效的团队合作，并消除了版本控制问题。

有了 Quickbase，协作变得天衣无缝。多个团队成员可以同时在同一个应用程序上工作，实时进行更新和更改。这促进了高效的团队合作，并消除了版本控制问题。 可扩展性： Quickbase 的设计可随着企业的发展而扩展。无论是管理小型团队，还是支持具有大量数据需求的企业级应用程序，Quickbase 都能在不影响性能的情况下满足增长需求。

Quickbase 的设计可随着企业的发展而扩展。无论是管理小型团队，还是支持具有大量数据需求的企业级应用程序，Quickbase 都能在不影响性能的情况下满足增长需求。 分析和报告： 该平台提供强大的分析和报告功能，使用户能够从数据中获得有价值的见解。用户可以创建自定义仪表盘和可视化界面，跟踪关键性能指标（KPI），并做出数据驱动型决策。

该平台提供强大的分析和报告功能，使用户能够从数据中获得有价值的见解。用户可以创建自定义仪表盘和可视化界面，跟踪关键性能指标（KPI），并做出数据驱动型决策。 应用市场： Quickbase 拥有一个应用程序市场，用户可在此找到预置应用程序和其他用户开发的集成程序。该市场促进了知识共享，为发现提高生产力和效率的新方法提供了宝贵的资源。

Quickbase 拥有一个应用程序市场，用户可在此找到预置应用程序和其他用户开发的集成程序。该市场促进了知识共享，为发现提高生产力和效率的新方法提供了宝贵的资源。 API 集成：对于需要与外部系统或自定义功能进行更深入集成的组织，Quickbase 提供API访问，实现与其他应用程序和服务的无缝连接。

谁可以使用它？

Quickbase 适用于各行各业的广泛用户。可从 Quickbase 中获益的主要用户包括

业务专业人员： 经理、分析师和其他业务专业人员可以使用 Quickbase 创建自定义应用程序，以简化流程、跟踪项目、管理数据并改善团队协作。

经理、分析师和其他业务专业人员可以使用 Quickbase 创建自定义应用程序，以简化流程、跟踪项目、管理数据并改善团队协作。 中小型企业： Quickbase 适用于没有专门 IT 团队或大量编码资源的中小型企业。它使这些组织能够构建功能强大的应用软件，以满足其特定需求，而无需考虑传统开发的复杂性。

Quickbase 适用于没有专门 IT 团队或大量编码资源的中小型企业。它使这些组织能够构建功能强大的应用软件，以满足其特定需求，而无需考虑传统开发的复杂性。 企业组织： 即使是工作流程复杂、部门繁多的大型企业，也可以利用 Quickbase 构建应用程序，支持从人力资源、财务到营销和项目管理等各种业务功能。

即使是工作流程复杂、部门繁多的大型企业，也可以利用 Quickbase 构建应用程序，支持从人力资源、财务到营销和项目管理等各种业务功能。 创业者和初创企业： Quickbase 可为创业者和初创企业提供经济高效的解决方案，帮助他们验证自己的想法，并构建定制的应用程序，支持他们的业务运营和发展。

Quickbase 可为创业者和初创企业提供经济高效的解决方案，帮助他们验证自己的想法，并构建定制的应用程序，支持他们的业务运营和发展。 非技术用户：Quickbase 的 no-code 方法使没有技术背景的个人也能使用。即使是编码经验有限的人，也能使用该平台创建复杂的应用程序，从而减少日常应用程序开发需求对 IT 团队的依赖。

Quickbase 与 AppMaster 的比较AppMaster

Quickbase 和AppMaster都是功能强大的no-code 平台，用户无需丰富的编码知识即可创建网络和移动应用程序。尽管如此，两者之间的一些关键差异还是使它们各具特色。

Quickbase 是一个主要针对数据库驱动应用程序的平台。它为用户提供了一个点击式界面，用于创建和定制应用程序。利用 Quickbase，用户可以轻松创建数据表、定义表之间的关系、创建表格和报告。它还提供一系列预建模板和集成，以加快应用程序开发速度。

另一方面，AppMaster 对no-code 应用程序开发采取了更全面的方法。它不仅允许用户创建后台应用程序，还允许用户创建网络和移动应用程序。AppMaster它的独特之处在于其数据模型、业务逻辑、用户界面（UI）和集成endpoints 的可视化设计器。这意味着用户可以通过drag-and-drop 界面从头到尾设计应用程序，包括定义数据库模式、指定业务流程和创建交互式用户界面组件。

AppMaster 的与众不同之处在于其面向移动应用程序的服务器驱动框架。有了这个框架，用户可以更新移动应用程序的用户界面、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。AppMaster 还支持多种生成应用程序源代码的技术，如用于后端应用程序的Go (golang)、用于 Web 应用程序的Vue3框架、用于 Android 的Kotlin和Jetpack Compose 以及用于 iOS 的SwiftUI 。这种灵活性使用户可以根据自己的具体需求和偏好定制应用程序。

此外，AppMaster 可以生成可执行的二进制文件或访问源代码本身，具体取决于订阅计划。这意味着用户可以完全控制自己的应用程序，甚至可以根据需要将其托管在企业内部。此外，AppMaster 还能为服务器endpoints 和数据库模式迁移脚本自动生成 Swagger 文档，使开发人员更容易记录和维护自己的应用程序。

在可扩展性方面，AppMaster 的出色之处在于其使用 Go 生成的无状态后端应用程序。这使得应用程序在企业和高负载用例中表现出令人印象深刻的可扩展性。此外，AppMaster 应用程序可以使用任何兼容 Postgresql 的数据库作为主数据库，为用户提供了灵活的数据存储选择。

AppMaster对于希望快速开发和部署可扩展软件解决方案的企业来说，Postgresql 的广泛功能、全面方法和灵活性使其成为一个令人信服的选择。难怪AppMaster 被 G2 评为各种类别中的佼佼者和势头领先者，巩固了其作为领先的no-code 开发平台的地位。通过AppMaster ，企业可以利用no-code 开发的强大功能，创建全面、可扩展的软件解决方案，以满足其独特的需求。