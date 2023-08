Quickbase est une plateforme "no-code" bien établie avec une riche histoire dans l'industrie. La société a été fondée en 1999 par une équipe de développeurs qui ont reconnu le besoin d'un moyen plus accessible pour les entreprises de créer et de gérer leurs applications personnalisées. Fonctionnant à l'origine comme une division d'Intuit, Quickbase a rapidement gagné en popularité, attirant une large base d'utilisateurs.

En 2016, Quickbase a été détaché d'Intuit et est devenu une société indépendante qui se concentre uniquement sur la fourniture aux entreprises d'une plateforme conviviale pour la création d'applications personnalisées. Au fil des ans, Quickbase a continué d'innover et d'améliorer ses offres, restant à la pointe du mouvement no-code et permettant aux organisations de toutes tailles de rationaliser leurs opérations et de conduire la transformation numérique. Son succès et sa longévité sur le marché témoignent de l'efficacité de la plateforme et de la valeur qu'elle apporte à ses utilisateurs.

À la base, Quickbase fonctionne sur le concept d'une plateforme de développement sans code ou à faible code, permettant aux utilisateurs de concevoir et de créer des applications sans nécessiter de connaissances ou d'expertise approfondies en matière de codage. La plateforme fournit une interface web intuitive qui permet aux utilisateurs de créer visuellement et de personnaliser des applications pour répondre aux besoins uniques de leur entreprise.

Gestion des données : Quickbase offre une base de données centralisée où les utilisateurs peuvent stocker, organiser et gérer efficacement leurs données. Cette approche centralisée garantit l'intégrité des données et facilite la collaboration entre les équipes.

Interface Glisser-Déposer : Les utilisateurs peuvent tirer parti de la fonctionnalité "glisser-déposer" de Quickbase pour concevoir l'interface utilisateur de leurs applications. Cela inclut la création de formulaires pour collecter des données, la mise en place de flux de travail et la définition d'actions automatisées basées sur des déclencheurs.

Capacités d'intégration : Quickbase permet une intégration transparente avec divers outils et services tiers. Les utilisateurs peuvent ainsi connecter leurs applications à des systèmes existants, tels que des plates-formes CRM, des outils de marketing et des services de stockage de fichiers, afin d'améliorer l'échange de données et l'efficacité.

Automatisation des flux de travail : Avec Quickbase, les utilisateurs peuvent automatiser les tâches et les processus répétitifs, réduisant ainsi les interventions manuelles et augmentant la productivité. Les utilisateurs peuvent mettre en place des actions conditionnelles, des notifications et des approbations pour une gestion fluide des flux de travail.

Sécurité et autorisations : Quickbase met fortement l'accent sur la sécurité des données et le contrôle d'accès. Les utilisateurs peuvent définir des rôles et des permissions pour réguler l'accès aux données et protéger les informations sensibles.

Accès mobile : Les applications Quickbase sont accessibles sur les appareils mobiles, ce qui permet aux utilisateurs de travailler en déplacement et de rester connectés avec leurs équipes et leurs données à tout moment et en tout lieu.

La plateforme no-code de Quickbase a révolutionné le développement d'applications en démocratisant le processus, permettant aux entreprises de créer des applications sophistiquées et personnalisées sans avoir besoin de ressources étendues en matière de codage. Cela permet aux équipes d'être plus agiles, réactives et innovantes, favorisant ainsi une culture d'amélioration et de croissance organisationnelle continue.

Fonctionnalités clés

Quickbase offre de nombreuses fonctionnalités puissantes qui en font un choix incontournable pour les entreprises à la recherche d'une plateforme de développement d'applications sans codage. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

Applications personnalisables : Quickbase permet aux utilisateurs de créer des applications hautement personnalisables, adaptées à leurs besoins spécifiques. La plateforme offre une large gamme de modèles et de composants pré-construits, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer plus facilement et d'accélérer le processus de développement d'applications.

Collaboration en temps réel : Avec Quickbase, la collaboration devient transparente. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur la même application, en effectuant des mises à jour et des changements en temps réel. Cela favorise un travail d'équipe efficace et élimine les problèmes de contrôle de version.

Évolutivité : Quickbase est conçu pour s'adapter à la croissance des entreprises. Qu'il s'agisse de gérer une petite équipe ou de prendre en charge des applications d'entreprise avec des exigences de données étendues, Quickbase peut gérer les demandes de croissance sans compromettre les performances.

Analyse et reporting : La plateforme offre de puissantes capacités d'analyse et de reporting, permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations précieuses à partir de leurs données. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord et des visualisations personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et prendre des décisions basées sur les données.

Place de marché d'applications : Quickbase dispose d'une place de marché d'applications où les utilisateurs peuvent trouver des applications et des intégrations développées par d'autres utilisateurs. Cette place de marché facilite le partage des connaissances et constitue une ressource précieuse pour découvrir de nouvelles façons d'améliorer la productivité et l'efficacité.

Intégrations API : Pour les organisations qui ont besoin d'une intégration plus poussée avec des systèmes externes ou des fonctionnalités personnalisées, Quickbase offre un accès API, permettant une connectivité transparente avec d'autres applications et services.

Qui peut l'utiliser ?

Quickbase convient à un large éventail d'utilisateurs dans divers secteurs d'activité. Voici quelques-uns des principaux utilisateurs qui peuvent bénéficier de Quickbase :

Les professionnels de l'entreprise : Les managers, analystes et autres professionnels peuvent utiliser Quickbase pour créer des applications personnalisées afin de rationaliser les processus, de suivre les projets, de gérer les données et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Les petites et moyennes entreprises : Quickbase convient aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas d'équipes informatiques dédiées ou de ressources de codage étendues. Il permet à ces organisations de créer des applications puissantes qui répondent à leurs besoins spécifiques sans les complexités du développement traditionnel.

Organisations d'entreprise : Même les grandes entreprises avec des flux de travail complexes et divers départements peuvent utiliser Quickbase pour créer des applications qui supportent diverses fonctions de l'entreprise, des RH et de la finance au marketing et à la gestion de projet.

Entrepreneurs et startups : Quickbase fournit une solution rentable et efficace aux entrepreneurs et aux startups pour valider leurs idées et créer des applications personnalisées pour soutenir leurs opérations commerciales et leur croissance.

Utilisateurs non techniques : L'approche de Quickbase ( no-code ) le rend accessible aux personnes n'ayant pas de connaissances techniques. Même les personnes ayant une expérience limitée du codage peuvent utiliser la plateforme pour créer des applications sophistiquées, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des équipes informatiques pour les besoins quotidiens de développement d'applications.

Quickbase contre AppMaster AppMaster

Quickbase et AppMaster sont de puissantes plateformes no-code qui permettent aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage. Néanmoins, certaines différences clés entre les deux les rendent uniques en leur genre.

Quickbase est une plateforme qui se concentre principalement sur les applications basées sur des bases de données. Elle offre aux utilisateurs une interface de type pointer-cliquer pour créer et personnaliser leurs applications. Avec Quickbase, les utilisateurs peuvent facilement créer des tableaux de données, définir des relations entre les tableaux et créer des formulaires et des rapports. Il offre également une gamme de modèles et d'intégrations préconstruits pour accélérer le développement d'applications.

D'autre part, AppMaster adopte une approche plus complète du développement d'applications no-code. Il permet non seulement aux utilisateurs de créer des applications dorsales, mais aussi des applications web et mobiles. AppMaster La particularité de endpoints réside dans ses co ncepteurs visuels pour les modèles de données, la logique commerciale, l'interface utilisateur (UI) et l'intégration . Cela signifie que les utilisateurs peuvent concevoir leurs applications du début à la fin, y compris la définition du schéma de la base de données, la spécification des processus d'entreprise et la création de composants d'interface utilisateur interactifs, le tout par le biais d'une interface drag-and-drop.

Ce qui distingue AppMaster, c'est son cadre orienté serveur pour les applications mobiles. Grâce à ce cadre, les utilisateurs peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API de leurs applications mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications. C'est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent fréquemment modifier et mettre à jour leurs applications mobiles. AppMaster prend également en charge un large éventail de technologies pour générer le code source des applications, telles que Go (golang) pour les applications dorsales, Vue3 pour les applications web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ainsi que SwiftUI pour iOS. Cette flexibilité permet aux utilisateurs d'adapter leurs applications à leurs besoins et préférences spécifiques.

En outre, AppMaster peut générer des fichiers binaires exécutables ou accéder au code source lui-même, en fonction de la formule d'abonnement. Cela signifie que les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs applications et peuvent même les héberger sur place s'ils le souhaitent. En outre, AppMaster génère automatiquement de la documentation Swagger pour le serveur endpoints et les scripts de migration des schémas de base de données, ce qui facilite la documentation et la maintenance des applications pour les développeurs.

En termes d'évolutivité, AppMaster excelle grâce à ses applications dorsales sans état générées avec Go. Cela permet aux applications de faire preuve d'une évolutivité impressionnante pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. En outre, les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme base de données principale, ce qui offre aux utilisateurs une grande souplesse dans leurs options de stockage de données.

AppMasterLe large éventail de fonctionnalités, l'approche globale et la flexibilité de en font un choix incontournable pour les entreprises qui cherchent à développer et à déployer rapidement des solutions logicielles évolutives. Il n'est pas étonnant que AppMaster ait été reconnu par G2 comme très performant et leader dans diverses catégories, consolidant ainsi sa position de plateforme de développement no-code de premier plan. Avec AppMaster, les entreprises peuvent tirer parti de la puissance du développement no-code pour créer des solutions logicielles complètes et évolutives qui répondent à leurs besoins spécifiques.