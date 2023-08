Quickbase is een gerenommeerd no-code platform met een rijke geschiedenis in de industrie. Het bedrijf werd in 1999 opgericht door een team van ontwikkelaars die de noodzaak inzagen van een meer toegankelijke manier voor bedrijven om hun aangepaste toepassingen te creëren en te beheren. Quickbase, dat oorspronkelijk opereerde als een divisie van Intuit, won snel aan populariteit en trok een grote groep gebruikers aan.

In 2016 werd Quickbase afgesplitst van Intuit en werd het een onafhankelijk bedrijf dat zich uitsluitend richt op het bieden van een gebruiksvriendelijk platform voor het bouwen van applicaties op maat. In de loop der jaren is Quickbase blijven innoveren en zijn aanbod blijven verbeteren, waardoor het in de voorhoede van de no-code beweging is gebleven en organisaties van elke omvang in staat heeft gesteld om hun activiteiten te stroomlijnen en digitale transformatie te stimuleren. Het succes en de lange levensduur op de markt getuigen van de effectiviteit van het platform en de waarde die het zijn gebruikers biedt.

Hoe werkt het?

In de kern werkt Quickbase volgens het concept van een no-code of low-code ontwikkelplatform, waarmee gebruikers applicaties kunnen ontwerpen en bouwen zonder uitgebreide kennis of expertise op het gebied van codering. Het platform biedt een intuïtieve webgebaseerde interface waarmee gebruikers visueel applicaties kunnen maken en aanpassen aan hun unieke bedrijfsbehoeften.

Gegevensbeheer: Quickbase biedt een gecentraliseerde database waarin gebruikers hun gegevens effectief kunnen opslaan, organiseren en beheren. Deze gecentraliseerde aanpak garandeert de integriteit van de gegevens en vergemakkelijkt de samenwerking tussen teams.

Drag-and-Drop Interface: Gebruikers kunnen Quickbase's drag-and-drop functionaliteit gebruiken om de gebruikersinterface van hun applicaties te ontwerpen. Dit omvat het maken van formulieren om gegevens te verzamelen, het opzetten van workflows en het definiëren van geautomatiseerde acties op basis van triggers.

Integratiemogelijkheden: Quickbase maakt naadloze integratie mogelijk met verschillende tools en services van derden. Hierdoor kunnen gebruikers hun applicaties verbinden met bestaande systemen, zoals CRM-platforms, marketingtools en bestandsopslagdiensten, om de gegevensuitwisseling en efficiëntie te verbeteren.

Workflow automatisering: Met Quickbase kunnen gebruikers terugkerende taken en processen automatiseren, waardoor ze minder handmatig hoeven in te grijpen en hun productiviteit verhogen. Gebruikers kunnen voorwaardelijke acties, meldingen en goedkeuringen instellen voor een soepel workflowbeheer.

Beveiliging en machtigingen: Quickbase legt sterk de nadruk op gegevensbeveiliging en toegangscontrole. Gebruikers kunnen rollen en machtigingen definiëren om de toegang tot gegevens te reguleren en gevoelige informatie te beschermen.

Mobiele toegang: Quickbase-toepassingen zijn toegankelijk op mobiele apparaten, zodat gebruikers onderweg kunnen werken en altijd en overal in contact kunnen blijven met hun teams en gegevens.

Quickbase's no-code platform heeft een revolutie teweeggebracht in de ontwikkeling van toepassingen door het proces te democratiseren, waardoor bedrijven geavanceerde en op maat gemaakte toepassingen kunnen creëren zonder de noodzaak van uitgebreide codering. Dit stelt teams in staat om flexibeler, responsiever en innovatiever te zijn en bevordert een cultuur van voortdurende organisatorische verbetering en groei.

Belangrijkste functies

Quickbase biedt vele krachtige functies die het een aantrekkelijke keuze maken voor bedrijven die op zoek zijn naar een no-code platform voor applicatieontwikkeling. Enkele belangrijke kenmerken zijn:

Aanpasbare toepassingen: Met Quickbase kunnen gebruikers in hoge mate aanpasbare applicaties maken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Het platform biedt een breed scala aan sjablonen en kant-en-klare componenten, waardoor het voor gebruikers eenvoudiger wordt om het applicatieontwikkelingsproces te starten en te versnellen.

Samenwerking in realtime: Met Quickbase verloopt de samenwerking naadloos. Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd aan dezelfde applicatie werken en updates en wijzigingen in realtime doorvoeren. Dit bevordert efficiënt teamwerk en voorkomt problemen met versiebeheer.

Schaalbaarheid: Quickbase is ontworpen om mee te groeien met bedrijven. Of het nu gaat om het beheren van een klein team of het ondersteunen van applicaties op bedrijfsniveau met uitgebreide gegevensvereisten, Quickbase kan de groei aan zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Analytics en rapportage: Het platform biedt krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden, zodat gebruikers waardevolle inzichten uit hun gegevens kunnen halen. Gebruikers kunnen aangepaste dashboards en visualisaties maken om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) te volgen en datagestuurde beslissingen te nemen.

App marktplaats: Quickbase beschikt over een app marketplace waar gebruikers kant-en-klare toepassingen en integraties ontwikkeld door andere gebruikers kunnen vinden. Deze marktplaats vergemakkelijkt het delen van kennis en biedt een waardevolle bron voor het ontdekken van nieuwe manieren om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

API-integraties: Voor organisaties die diepere integratie met externe systemen of aangepaste functionaliteit nodig hebben, biedt Quickbase API-toegang, waardoor naadloze connectiviteit met andere toepassingen en diensten mogelijk is.

Wie kan het gebruiken?

Quickbase is geschikt voor een breed scala van gebruikers in verschillende sectoren. Enkele van de belangrijkste gebruikers die baat kunnen hebben bij Quickbase zijn:

Zakelijke professionals: Managers, analisten en andere bedrijfsprofessionals kunnen Quickbase gebruiken om aangepaste toepassingen te creëren om processen te stroomlijnen, projecten bij te houden, gegevens te beheren en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Kleine en middelgrote bedrijven: Quickbase is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven zonder toegewijde IT-teams of uitgebreide codering middelen. Het stelt deze organisaties in staat om krachtige toepassingen te bouwen die voldoen aan hun specifieke behoeften zonder de complexiteit van traditionele ontwikkeling.

Enterprise-organisaties: Zelfs grote ondernemingen met complexe workflows en verschillende afdelingen kunnen Quickbase gebruiken om toepassingen te bouwen die verschillende bedrijfsfuncties ondersteunen, van HR en financiën tot marketing en projectbeheer.

Ondernemers en starters: Quickbase biedt een kosteneffectieve en efficiënte oplossing voor ondernemers en starters om hun ideeën te valideren en aangepaste toepassingen te bouwen om hun bedrijfsvoering en groei te ondersteunen.

Niet-technische gebruikers: Quickbase's no-code aanpak maakt het toegankelijk voor mensen zonder technische achtergrond. Zelfs mensen met beperkte codeerervaring kunnen het platform gebruiken om geavanceerde toepassingen te maken, waardoor ze minder afhankelijk zijn van IT-teams voor de dagelijkse behoeften op het gebied van applicatieontwikkeling.

Quickbase vs. AppMaster

Quickbase en AppMaster zijn krachtige no-code platforms waarmee gebruikers web- en mobiele applicaties kunnen maken zonder uitgebreide kennis van codering. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen de twee die ze uniek maken.

Quickbase is een platform dat zich vooral richt op databasegestuurde toepassingen. Het biedt gebruikers een point-and-click interface om hun applicaties te maken en aan te passen. Met Quickbase kunnen gebruikers eenvoudig gegevenstabellen maken, relaties tussen tabellen definiëren en formulieren en rapporten maken. Het biedt ook een reeks kant-en-klare sjablonen en integraties om de ontwikkeling van applicaties te versnellen.

Aan de andere kant heeft AppMaster een uitgebreidere aanpak voor de ontwikkeling van no-code applicaties. Gebruikers kunnen niet alleen back-end applicaties maken, maar ook web- en mobiele applicaties. AppMaster De unieke eigenschap ligt in de visuele ontwerpers voor datamodellen, bedrijfslogica, gebruikersinterface (UI) en integratie endpoints. Dit betekent dat gebruikers hun applicaties van begin tot eind kunnen ontwerpen, inclusief het definiëren van het databaseschema, het specificeren van de bedrijfsprocessen en het maken van interactieve UI-componenten - allemaal via een drag-and-drop interface.

Wat AppMaster onderscheidt, is het servergestuurde framework voor mobiele applicaties. Met dit framework kunnen gebruikers de UI, logica en API-sleutels van hun mobiele apps updaten zonder nieuwe versies in te dienen bij de app stores. Dit is vooral handig voor bedrijven die hun mobiele applicaties vaak moeten veranderen en bijwerken. AppMaster ondersteunt ook een breed scala aan technologieën voor het genereren van de broncode van applicaties, zoals Go (golang) voor back-end applicaties, Vue3 framework voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android, evenals SwiftUI voor iOS. Dankzij deze flexibiliteit kunnen gebruikers hun applicaties aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren.

Bovendien kan AppMaster uitvoerbare binaire bestanden genereren of toegang krijgen tot de broncode zelf, afhankelijk van het abonnement. Dit betekent dat gebruikers volledige controle hebben over hun applicaties en deze desgewenst zelfs on-premises kunnen hosten. Bovendien genereert AppMaster automatisch Swagger-documentatie voor server endpoints en databaschemamigratiescripts, waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger wordt om hun applicaties te documenteren en te onderhouden.

Op het gebied van schaalbaarheid blinkt AppMaster uit dankzij de stateloze backend-applicaties die met Go zijn gegenereerd. Hierdoor laten de applicaties een indrukwekkende schaalbaarheid zien voor enterprise en high-load use cases. Bovendien kunnen AppMaster applicaties werken met elke Postgresql-compatibele database als primaire database, wat gebruikers flexibiliteit biedt in hun opties voor gegevensopslag.

AppMasterHet brede scala aan functies, de uitgebreide aanpak en de flexibiliteit maken het een aantrekkelijke keuze voor bedrijven die snel schaalbare softwareoplossingen willen ontwikkelen en implementeren. Het is geen wonder dat AppMaster door G2 is erkend als een high performer en momentum leader in verschillende categorieën, waarmee het zijn positie als toonaangevend no-code ontwikkelplatform heeft verstevigd. Met AppMaster kunnen bedrijven gebruik maken van de kracht van no-code ontwikkeling om uitgebreide, schaalbare softwareoplossingen te creëren die voldoen aan hun unieke eisen.