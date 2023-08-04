Quickbase, sektörde zengin bir geçmişe sahip köklü bir kodsuz platformdur. Şirket, işletmelerin kendi özel uygulamalarını oluşturması ve yönetmesi için daha erişilebilir bir yol ihtiyacını fark eden bir geliştiriciler ekibi tarafından 1999 yılında kuruldu. Başlangıçta Intuit'in bir bölümü olarak faaliyet gösteren Quickbase, geniş bir kullanıcı tabanını çekerek hızla popülerlik kazandı.

2016 yılında Quickbase, Intuit'ten ayrıldı ve yalnızca işletmelere özel uygulamalar oluşturmak için kullanıcı dostu bir platform sağlamaya odaklanan bağımsız bir şirket haline geldi. Quickbase, yıllar içinde tekliflerini yenilemeye ve geliştirmeye devam ederek no-code hareketin ön saflarında yer aldı ve her büyüklükteki kuruluşu operasyonlarını düzene sokmak ve dijital dönüşümü yönlendirmek için güçlendirdi. Pazardaki başarısı ve uzun ömürlülüğü, platformun etkinliğine ve kullanıcılarına kattığı değere tanıklık ediyor.

O nasıl çalışır?

Quickbase, özünde kodsuz veya az kodlu bir geliştirme platformu konsepti üzerinde çalışır ve kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeden uygulamalar tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Platform, kullanıcıların benzersiz iş gereksinimlerine uyacak şekilde uygulamaları görsel olarak oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyan sezgisel bir web tabanlı arayüz sağlar.

Veri Yönetimi: Quickbase, kullanıcıların verilerini etkili bir şekilde depolayabilecekleri, düzenleyebilecekleri ve yönetebilecekleri merkezi bir veritabanı sunar. Bu merkezileştirilmiş yaklaşım, veri bütünlüğünü sağlar ve ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırır.

Quickbase, kullanıcıların verilerini etkili bir şekilde depolayabilecekleri, düzenleyebilecekleri ve yönetebilecekleri merkezi bir veritabanı sunar. Bu merkezileştirilmiş yaklaşım, veri bütünlüğünü sağlar ve ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırır. Sürükle ve Bırak Arayüzü: Kullanıcılar, uygulamalarının kullanıcı arayüzünü tasarlamak için Quickbase'in sürükle ve bırak işlevinden yararlanabilir. Bu, veri toplamak için formlar oluşturmayı, iş akışlarını ayarlamayı ve tetikleyicilere dayalı otomatikleştirilmiş eylemleri tanımlamayı içerir.

Kullanıcılar, uygulamalarının kullanıcı arayüzünü tasarlamak için Quickbase'in sürükle ve bırak işlevinden yararlanabilir. Bu, veri toplamak için formlar oluşturmayı, iş akışlarını ayarlamayı ve tetikleyicilere dayalı otomatikleştirilmiş eylemleri tanımlamayı içerir. Entegrasyon Yetenekleri: Quickbase, çeşitli üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Bu, kullanıcıların veri alışverişini ve verimliliği artırmak için uygulamalarını CRM platformları, pazarlama araçları ve dosya depolama hizmetleri gibi mevcut sistemlere bağlamasını sağlar.

Quickbase, çeşitli üçüncü taraf araçlar ve hizmetlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Bu, kullanıcıların veri alışverişini ve verimliliği artırmak için uygulamalarını CRM platformları, pazarlama araçları ve dosya depolama hizmetleri gibi mevcut sistemlere bağlamasını sağlar. İş Akışı Otomasyonu: Quickbase ile kullanıcılar tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek manuel müdahaleyi azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Kullanıcılar, sorunsuz iş akışı yönetimi için koşullu eylemler, bildirimler ve onaylar ayarlayabilir.

Quickbase ile kullanıcılar tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek manuel müdahaleyi azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Kullanıcılar, sorunsuz iş akışı yönetimi için koşullu eylemler, bildirimler ve onaylar ayarlayabilir. Güvenlik ve İzinler: Quickbase, veri güvenliğini ve erişim kontrolünü güçlü bir şekilde vurgular. Kullanıcılar, veri erişimini düzenlemek ve hassas bilgileri korumak için roller ve izinler tanımlayabilir.

Quickbase, veri güvenliğini ve erişim kontrolünü güçlü bir şekilde vurgular. Kullanıcılar, veri erişimini düzenlemek ve hassas bilgileri korumak için roller ve izinler tanımlayabilir. Mobil Erişim: Quickbase uygulamalarına mobil cihazlardan erişilebilir, bu da kullanıcıların hareket halindeyken çalışmasına ve ekipleriyle ve verileriyle her zaman, her yerde bağlantıda kalmasına olanak tanır.

Quickbase'in no-code platformu, süreci demokratikleştirerek uygulama geliştirmede devrim yarattı ve işletmelerin kapsamlı kodlama kaynaklarına ihtiyaç duymadan sofistike ve özel uygulamalar oluşturmasına olanak sağladı. Bu, ekiplerin daha çevik, duyarlı ve yenilikçi olmalarını sağlayarak sürekli bir organizasyonel iyileştirme ve büyüme kültürünü teşvik eder.

Ana Özellikler

Quickbase, uygulama geliştirme için kodsuz bir platform arayan işletmeler için onu zorlayıcı bir seçim haline getiren birçok güçlü özellik sunar. Bazı temel özellikler şunları içerir:

Özelleştirilebilir Uygulamalar: Quickbase, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, son derece özelleştirilebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Platform, çok çeşitli şablonlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak kullanıcıların uygulama geliştirme sürecini başlatmasını ve hızlandırmasını kolaylaştırır.

Quickbase, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, son derece özelleştirilebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Platform, çok çeşitli şablonlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak kullanıcıların uygulama geliştirme sürecini başlatmasını ve hızlandırmasını kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı İşbirliği: Quickbase ile işbirliği sorunsuz hale gelir. Birden çok ekip üyesi, aynı uygulama üzerinde aynı anda birlikte çalışarak gerçek zamanlı olarak güncellemeler ve değişiklikler yapabilir. Bu, verimli ekip çalışmasını teşvik eder ve sürüm kontrolü sorunlarını ortadan kaldırır.

Quickbase ile işbirliği sorunsuz hale gelir. Birden çok ekip üyesi, aynı uygulama üzerinde aynı anda birlikte çalışarak gerçek zamanlı olarak güncellemeler ve değişiklikler yapabilir. Bu, verimli ekip çalışmasını teşvik eder ve sürüm kontrolü sorunlarını ortadan kaldırır. Ölçeklenebilirlik: Quickbase, işletmeler büyüdükçe ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır. İster küçük bir ekibi yönetiyor ister kapsamlı veri gereksinimleri olan kurumsal düzeydeki uygulamaları destekliyor olun, Quickbase performanstan ödün vermeden büyüme taleplerini karşılayabilir.

Quickbase, işletmeler büyüdükçe ölçeklenecek şekilde tasarlanmıştır. İster küçük bir ekibi yönetiyor ister kapsamlı veri gereksinimleri olan kurumsal düzeydeki uygulamaları destekliyor olun, Quickbase performanstan ödün vermeden büyüme taleplerini karşılayabilir. Analitik ve Raporlama: Platform, güçlü analitik ve raporlama yetenekleri sunarak kullanıcıların verilerinden değerli içgörüler elde etmelerini sağlar. Kullanıcılar, temel performans göstergelerini (KPI) izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için özel panolar ve görselleştirmeler oluşturabilir.

Platform, güçlü analitik ve raporlama yetenekleri sunarak kullanıcıların verilerinden değerli içgörüler elde etmelerini sağlar. Kullanıcılar, temel performans göstergelerini (KPI) izlemek ve veriye dayalı kararlar almak için özel panolar ve görselleştirmeler oluşturabilir. App Marketplace: Quickbase, kullanıcıların önceden oluşturulmuş uygulamaları ve diğer kullanıcılar tarafından geliştirilen entegrasyonları bulabileceği bir uygulama pazarına sahiptir. Bu pazar, bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve üretkenliği ve verimliliği artırmanın yeni yollarını keşfetmek için değerli bir kaynak sağlar.

Quickbase, kullanıcıların önceden oluşturulmuş uygulamaları ve diğer kullanıcılar tarafından geliştirilen entegrasyonları bulabileceği bir uygulama pazarına sahiptir. Bu pazar, bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve üretkenliği ve verimliliği artırmanın yeni yollarını keşfetmek için değerli bir kaynak sağlar. API Entegrasyonları: Quickbase, harici sistemlerle daha derin entegrasyon veya özel işlevsellik gerektiren kuruluşlar için API erişimi sunarak diğer uygulamalar ve hizmetlerle sorunsuz bağlantı sağlar.

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Kimler Kullanabilir?

Quickbase, çeşitli sektörlerdeki geniş bir kullanıcı yelpazesi için uygundur. Quickbase'den yararlanabilecek birincil kullanıcılardan bazıları şunlardır:

İş Profesyonelleri: Yöneticiler, analistler ve diğer iş profesyonelleri, süreçleri kolaylaştırmak, projeleri izlemek, verileri yönetmek ve ekip işbirliğini geliştirmek için özel uygulamalar oluşturmak üzere Quickbase'i kullanabilir.

Yöneticiler, analistler ve diğer iş profesyonelleri, süreçleri kolaylaştırmak, projeleri izlemek, verileri yönetmek ve ekip işbirliğini geliştirmek için özel uygulamalar oluşturmak üzere Quickbase'i kullanabilir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Quickbase, özel BT ekipleri veya kapsamlı kodlama kaynakları olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Bu kuruluşlara, geleneksel geliştirmenin karmaşıklığı olmaksızın kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan güçlü uygulamalar oluşturma gücü verir.

Quickbase, özel BT ekipleri veya kapsamlı kodlama kaynakları olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Bu kuruluşlara, geleneksel geliştirmenin karmaşıklığı olmaksızın kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan güçlü uygulamalar oluşturma gücü verir. Kurumsal Organizasyonlar: Karmaşık iş akışlarına ve çeşitli departmanlara sahip büyük kuruluşlar bile İK ve finanstan pazarlama ve proje yönetimine kadar çeşitli iş fonksiyonlarını destekleyen uygulamalar oluşturmak için Quickbase'den yararlanabilir.

Karmaşık iş akışlarına ve çeşitli departmanlara sahip büyük kuruluşlar bile İK ve finanstan pazarlama ve proje yönetimine kadar çeşitli iş fonksiyonlarını destekleyen uygulamalar oluşturmak için Quickbase'den yararlanabilir. Girişimciler ve Startup'lar: Quickbase, girişimciler ve startup'ların fikirlerini doğrulamaları ve iş operasyonlarını ve büyümelerini desteklemek için özel uygulamalar oluşturmaları için uygun maliyetli ve verimli bir çözüm sunar.

Quickbase, girişimciler ve startup'ların fikirlerini doğrulamaları ve iş operasyonlarını ve büyümelerini desteklemek için özel uygulamalar oluşturmaları için uygun maliyetli ve verimli bir çözüm sunar. Teknik Olmayan Kullanıcılar: Quickbase'in no-code yaklaşımı, teknik geçmişi olmayan kişiler için erişilebilir olmasını sağlar. Sınırlı kodlama deneyimine sahip olanlar bile, platformu karmaşık uygulamalar oluşturmak için kullanabilir ve günlük uygulama geliştirme ihtiyaçları için BT ekiplerine olan bağımlılığı azaltır.

Quickbase ve AppMaster

Quickbase ve AppMaster , kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code platformlardır. Bununla birlikte, ikisi arasındaki bazı temel farklılıklar, onları kendi başlarına benzersiz kılar.

Quickbase, öncelikle veritabanı odaklı uygulamalara odaklanan bir platformdur. Kullanıcılara, uygulamalarını oluşturmak ve özelleştirmek için işaretle ve tıkla arabirimi sağlar. Quickbase ile kullanıcılar kolayca veri tabloları oluşturabilir, tablolar arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve formlar ve raporlar oluşturabilir. Ayrıca, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak için bir dizi önceden oluşturulmuş şablon ve entegrasyon sunar.

Öte yandan, AppMaster no-code uygulama geliştirmeye daha kapsamlı bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcıların yalnızca arka uç uygulamaları oluşturmasına değil, aynı zamanda web ve mobil uygulamalar da oluşturmasına olanak tanır. AppMaster benzersiz özelliği, veri modelleri , iş mantığı, kullanıcı arabirimi (UI) ve entegrasyon endpoints için görsel tasarımcılarında yatmaktadır. Bu, kullanıcıların, veritabanı şemasını tanımlama, iş süreçlerini belirleme ve etkileşimli UI bileşenleri oluşturma dahil olmak üzere uygulamalarını baştan sona bir sürükle drag-and-drop arabirimi aracılığıyla tasarlayabilecekleri anlamına gelir.

AppMaster farklı kılan, mobil uygulamalar için sunucu odaklı çerçevesidir. Bu çerçeve ile kullanıcılar, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncelleyebilir. Bu, özellikle mobil uygulamalarını sık sık değiştirmesi ve güncellemesi gereken işletmeler için kullanışlıdır. AppMaster ayrıca arka uç uygulamaları için Go (golang) , web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi uygulamaların kaynak kodunu oluşturmak için çok çeşitli teknolojileri destekler. Bu esneklik, kullanıcıların uygulamalarını kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanır.

Ayrıca AppMaster, abonelik planına bağlı olarak yürütülebilir ikili dosyalar oluşturabilir veya kaynak kodun kendisine erişebilir. Bu, kullanıcıların uygulamaları üzerinde tam denetime sahip olduğu ve hatta istenirse bunları şirket içinde barındırabileceği anlamına gelir. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması taşıma betikleri için Swagger belgelerini otomatik olarak oluşturarak geliştiricilerin uygulamalarını belgelemesini ve bakımını yapmasını kolaylaştırır.

Ölçeklenebilirlik açısından AppMaster, Go ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları sayesinde üstündür. Bu, uygulamaların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik göstermesini sağlar. Ayrıca AppMaster uygulamaları, Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışarak kullanıcılara veri depolama seçeneklerinde esneklik sağlar.

AppMaster geniş özellik yelpazesi, kapsamlı yaklaşımı ve esnekliği, ölçeklenebilir yazılım çözümlerini hızla geliştirmek ve dağıtmak isteyen işletmeler için onu çekici bir seçim haline getiriyor. AppMaster G2 tarafından çeşitli kategorilerde yüksek performanslı ve ivme lideri olarak tanınması ve lider no-code geliştirme platformu konumunu sağlamlaştırması şaşırtıcı değil. AppMaster ile işletmeler, benzersiz gereksinimlerini karşılayan kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmak için no-code geliştirmenin gücünden yararlanabilir.