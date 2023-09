Pakiety korzyści z niskim kodem

Pakiety korzyści Low-code odnoszą się do różnych korzyści oferowanych przez platformy programistyczne low-code, takie jak AppMaster, które umożliwiają programistom i organizacjom tworzenie bogatych w funkcje, skalowalnych i opłacalnych aplikacji w znacznie krótszym czasie w porównaniu z tradycyjnymi metodologiami kodowania . Podejście low-code łączy modelowanie wizualne, narzędzia no-code i automatyzację, minimalizując jednocześnie potrzebę ręcznego kodowania, co skutkuje przyspieszonym tworzeniem aplikacji, niższymi kosztami, większą elastycznością i lepszą ogólną wydajnością.

Jedną z głównych zalet platform o low-code jest możliwość przyspieszenia tworzenia aplikacji, co przekłada się na krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek dla firm. Według raportu Forrester Research, tworzenie low-code skraca czas tworzenia aplikacji o około 50-90% w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Tę szybkość programowania osiąga się dzięki zastosowaniu narzędzi do modelowania wizualnego, interfejsów drag-and-drop, gotowych komponentów i szablonów, które umożliwiają programistom tworzenie złożonych aplikacji bez konieczności pisania rozbudowanych linii kodu.

Kolejną znaczącą zaletą platform o low-code jest ich zdolność do obsługi szerokiego grona użytkowników, od profesjonalnych programistów po programistów obywatelskich z niewielką wiedzą programistyczną lub bez niej. Ta demokratyzacja tworzenia aplikacji umożliwia organizacjom wykorzystanie umiejętności i kreatywności swoich pracowników, wspieranie innowacji i napędzanie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej. W rezultacie firmy mogą wykorzystać potencjał pracowników nietechnicznych do tworzenia niestandardowych rozwiązań, automatyzacji rutynowych zadań i usprawniania przepływów pracy, co skutkuje wyższą produktywnością, usprawnieniem operacji i lepszym podejmowaniem decyzji.

Redukcja kosztów to znacząca korzyść oferowana przez platformy low-code. Upraszczając proces programowania i skracając czas dostawy, rozwiązania low-code mogą pomóc organizacjom zaoszczędzić znaczne zasoby w postaci czasu, wysiłku i pieniędzy. Ponadto koszty utrzymania są również zminimalizowane, ponieważ aplikacje low-code są stosunkowo łatwiejsze do aktualizacji i modyfikacji w porównaniu do ich odpowiedników zbudowanych przy użyciu konwencjonalnych technik programistycznych. W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Johna Rymera, wiceprezesa i głównego analityka w Forrester Research wykazało, że niektóre organizacje korzystające z platform programistycznych low-code zgłosiły nawet 3-krotne oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Skalowalność to kluczowa cecha platform wymagających low-code takich jak AppMaster, która umożliwia organizacjom tworzenie aplikacji, które bezproblemowo radzą sobie z dużymi obciążeniami i dostosowują się do zmieniających się wymagań. Osiąga się to poprzez zastosowanie solidnych technologii backendowych, takich jak Go (Golang), dzięki którym aplikacje są lekkie, wydajne i łatwo skalowalne. Co więcej, zastosowanie architektury serwerowej w aplikacjach mobilnych umożliwia firmom aktualizację interfejsów użytkownika, logiki aplikacji i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, co dodatkowo zwiększa elastyczność i skalowalność.

Platformy Low-code znacznie zmniejszają dług techniczny poprzez ciągłe generowanie aplikacji od zera za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w projektach. Dzięki temu aplikacje zbudowane przy użyciu narzędzi programistycznych wymagających low-code są czyste, mają dobrą strukturę i są łatwe w utrzymaniu. Brak długu technicznego przekłada się na bardziej efektywny proces rozwoju, lepszą jakość kodu i zoptymalizowane zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Możliwości integracji są również główną zaletą platform programistycznych low-code. Rozwiązania Low-code, takie jak AppMaster, łatwo integrują się z aplikacjami i usługami innych firm, ułatwiając bezproblemową wymianę danych i zwiększając ogólną funkcjonalność aplikacji. Co więcej, platformy low-code zazwyczaj obsługują powszechnie używane bazy danych, takie jak PostgreSQL, zapewniając kompatybilność z istniejącymi systemami i redukując potrzebę znacznych modyfikacji infrastruktury organizacji.

Wreszcie, wraz z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa i zgodności w tworzeniu aplikacji, platformy low-code oferują również solidne wbudowane funkcje bezpieczeństwa i zgodność ze standardami branżowymi. Gwarantuje to, że aplikacje tworzone przy użyciu platform low-code będą zgodne z najlepszymi praktykami, zmniejszając ryzyko potencjalnych luk w zabezpieczeniach i naruszeń danych.

Podsumowując, pakiety korzyści wymagające low-code obejmują szeroką gamę korzyści, które organizacje mogą wykorzystać do szybkiego tworzenia skalowalnych, bezpiecznych i opłacalnych aplikacji. Eliminując złożoność tworzenia tradycyjnych aplikacji, platformy low-code takie jak AppMaster, umożliwiają firmom wprowadzanie innowacji, usprawnianie operacji i wyprzedzanie konkurencji w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym krajobrazie.