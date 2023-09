XML (eXtensible Markup Language)

W kontekście tworzenia stron internetowych XML, czyli eXtensible Markup Language, jest szeroko stosowanym i wszechstronnym językiem znaczników przeznaczonym do przechowywania, transportu i ułatwiania wymiany ustrukturyzowanych danych pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami. XML jest czytelny zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny, co czyni go idealnym wyborem do reprezentacji danych, integracji i komunikacji w różnych środowiskach inżynierii oprogramowania, w tym na zaawansowanej platformie no-code AppMaster.

XML został wprowadzony przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) w 1998 r. w obliczu rozwoju Internetu i rosnącego zapotrzebowania na efektywną komunikację danych na różnych platformach. Jako tekstowy język znaczników XML jest niezależny od platformy, umożliwiając programistom przesyłanie danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i językami bez utraty informacji. Do najważniejszych cech XML należą jego prostota, samoopisowość, rozszerzalność i zdolność do obsługi różnych języków międzynarodowych, dzięki czemu zaspokaja potrzeby globalnej społeczności programistów i użytkowników.

W obliczu rosnącej popularności i przyjęcia języka XML opracowano szeroką gamę języków opartych na języku XML, aby zaspokoić różnorodne potrzeby różnych branż. Niektóre przykłady obejmują RSS (Really Simple Syndication) do udostępniania i dystrybucji treści internetowych, SVG (Scalable Vector Graphics) do opisywania grafiki wektorowej 2D oraz XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) do ulepszania projektu i funkcjonalności stron internetowych. Te języki oparte na XML są świadectwem elastyczności i możliwości adaptacji XML jako podstawy strukturyzacji danych w różnych dziedzinach.

W kontekście tworzenia stron internetowych XML współpracuje przede wszystkim z innymi technologiami, takimi jak XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) i XPath, aby manipulować, przekształcać i renderować dane XML do formatów przyjaznych dla użytkownika, takich jak HTML (Hypertext Markup Language). Ta kombinacja XML, XSLT i XPath umożliwia twórcom stron internetowych projektowanie dynamicznych witryn internetowych opartych na danych, które mogą wydajnie przetwarzać, przechowywać i prezentować dane z wielu źródeł, systemów i aplikacji.

Podsumowując, XML odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu tworzenia stron internetowych, zapewniając wszechstronny i rozszerzalny język znaczników, który umożliwia efektywną komunikację i wymianę ustrukturyzowanych danych pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami. Jego szerokie zastosowanie i integracja z różnymi platformami, technologiami i narzędziami, w tym z platformą programistyczną AppMaster no-code, jeszcze bardziej podkreślają znaczenie XML jako integralnego elementu w szybko rozwijającym się, wymagającym świecie tworzenia stron internetowych i aplikacji.