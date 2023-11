Cosmos DB to wielomodelowa, globalnie dystrybuowana usługa bazy danych NoSQL opracowana przez firmę Microsoft i oferowana jako część platformy chmurowej Azure. Jako rozwiązanie bazy danych NoSQL, Cosmos DB zaprojektowano z myślą o wysokiej dostępności, odporności i skalowalności, co czyni go odpowiednią opcją przechowywania danych dla aplikacji bezserwerowych zbudowanych na platformie AppMaster. W kontekście przetwarzania bezserwerowego Cosmos DB może obsługiwać szeroką gamę zastosowań, takich jak gry, usługi IoT, handel elektroniczny, analizy w czasie rzeczywistym i różne aplikacje o znaczeniu krytycznym zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i konsumentów.

Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i elastyczności, Cosmos DB oferuje gwarantowaną przepustowość, opóźnienia, dostępność i poziomy spójności w ramach umów o poziomie usług (SLA), zapewniając jednocześnie zaawansowane możliwości wykonywania zapytań i szeroką kompatybilność API. Cosmos DB korzysta z systemu indeksowania niezależnego od schematu, co oznacza, że ​​może automatycznie indeksować dane po ich pozyskaniu, dzięki czemu są one dostępne i można je wysyłać do deweloperów. Ta funkcja umożliwia aplikacjom zbudowanym za pomocą AppMaster dostosowywanie się do zmian schematu lub płynną pracę z różnymi typami danych, skracając czas programowania i złożoność.

Będąc bazą danych zawierającą wiele modeli, Cosmos DB obsługuje wiele modeli danych, takich jak dokument, klucz-wartość, wykres i rodzina kolumn. Dzięki temu Cosmos DB można dostosować do szerokiego zakresu przypadków użycia i scenariuszy programistycznych. Deweloperzy pracujący z AppMaster mogą korzystać z funkcji zgodności interfejsu API usługi Cosmos DB, która obsługuje popularne interfejsy API, takie jak interfejs API SQL, interfejs API MongoDB, interfejs API Gremlin, interfejs API Cassandra i interfejs API usługi Azure Table Storage. Programiści mogą pisać zapytania i używać sterowników klienckich, które już znają, aby zapewnić płynne przejście.

Możliwość globalnej dystrybucji Cosmos DB jest korzystna w przypadku przetwarzania bezserwerowego. Aplikacje AppMaster mogą uzyskiwać dostęp do danych z regionów rozproszonych geograficznie, umożliwiając ogólnoświatowy zasięg i lepszą wydajność, umożliwiając udostępnianie danych z lokalizacji blisko użytkowników. Cosmos DB oferuje replikację globalną, w której dane są automatycznie i przejrzyście partycjonowane oraz replikowane między regionami świadczenia usługi Azure, co umożliwia dostęp do odczytu i zapisu przy minimalnych opóźnieniach. Ta funkcja pomaga w dostarczaniu użytkownikom prawdziwie globalnych, odpornych i wysoce dostępnych usług.

Dla programistów korzystających z platformy AppMaster Cosmos DB zapewnia obsługę wielu wzorców, co umożliwia wiele regionów zapisu. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach bezserwerowych, które mogą doświadczać dużego obciążenia zapisem lub wymagać małych opóźnień odczytu/zapisu. Obsługa wielu wzorców zapewnia także wysoką dostępność, a awarie regionalne są automatycznie zarządzane i łagodzone przez usługę.

Nieodłącznym elementem Cosmos DB jest obsługa pięciu dobrze zdefiniowanych poziomów spójności, od spójności silnej do ostatecznej. Dzięki temu aplikacje AppMaster mogą wybrać poziom spójności, który najlepiej odpowiada ich konkretnym wymaganiom, traktując priorytetowo dostępność danych lub globalną dystrybucję zgodnie z wymaganiami biznesowymi. W przypadku przetwarzania bezserwerowego aplikacje często opierają się na mikrousługach i architekturach rozproszonych, co sprawia, że ​​spójność danych jest kluczowym aspektem budowania wydajnych i niezawodnych systemów.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Cosmos DB zapewnia kompleksowe mechanizmy ochrony danych, takie jak szyfrowanie w stanie spoczynku, zapora IP i uwierzytelnianie oparte na Azure Active Directory. Co więcej, Cosmos DB integruje się z usługą Azure Private Link, aby zapewnić prywatne i bezpieczne połączenie między aplikacjami AppMaster a usługą bazy danych za pośrednictwem szkieletu sieci prywatnej platformy Azure.

Dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje bezserwerowe w AppMaster, integracja z Cosmos DB jest wygodna dzięki wbudowanym opcjom konfiguracji i wdrażania. Dzięki automatycznie generowanemu kodowi źródłowemu i jego kompatybilności z platformą chmurową Azure aplikacje AppMaster mogą nawiązywać bezproblemowe połączenia z Cosmos DB w celu uzyskania w pełni funkcjonalnej i skalowalnej infrastruktury backendu. Ciągłe generowanie aplikacji od podstaw przez AppMaster zapewnia, że ​​dług techniczny pozostaje minimalny, zapewniając zoptymalizowane doświadczenie zarówno programistom, jak i użytkownikom.

Podsumowując, Cosmos DB stanowi idealną platformę do przechowywania i zarządzania danymi dla aplikacji bezserwerowych zbudowanych na platformie AppMaster. Jego wielomodelowa, globalnie dystrybuowana i skalowalna architektura umożliwia programistom tworzenie wydajnych, odpornych i elastycznych systemów. Dzięki solidnemu zestawowi funkcji i możliwościom integracji Cosmos DB może znacznie ulepszyć środowisko przetwarzania bezserwerowego i umożliwić aplikacjom AppMaster zapewnianie wyjątkowej wydajności i dostępności użytkownikom na całym świecie.