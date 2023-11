Amazon DynamoDB to w pełni zarządzana, wysoce skalowalna usługa bazy danych NoSQL świadczona przez Amazon Web Services (AWS) w kontekście przetwarzania bezserwerowego. W miarę jak architektury bezserwerowe zyskują na znaczeniu w dziedzinie tworzenia oprogramowania, szczególnie w kontekście platform no-code takich jak AppMaster, zapotrzebowanie na wydajne i wydajne bazy danych znacznie wzrosło. Amazon DynamoDB ma na celu zapewnienie bezkompromisowego połączenia dostępu o niskim opóźnieniu, wysokiej przepustowości i nieograniczonej skalowalności dla aplikacji opartych na chmurze, dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni do stosowania w ekosystemach bezserwerowych.

DynamoDB zostało wprowadzone przez AWS w 2012 roku jako bezpośrednia odpowiedź na powszechne przyjęcie aplikacji internetowych wymagających niezawodnych i szybkich rozwiązań do przechowywania dużych ilości danych generowanych przez użytkowników. Oferując wysoce dostępną usługę NoSQL, DynamoDB obsługuje aplikacje wymagające szybkich operacji odczytu i zapisu, które są powszechne w scenariuszach przetwarzania bezserwerowego. Obsługując modele danych klucz-wartość i dokumenty, DynamoDB może obsługiwać szeroki zakres danych nieustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań, w tym do gier, IoT, aplikacji mobilnych i bezserwerowych.

U podstaw DynamoDB zaprojektowano nacisk na wydajność, skalowalność i odporność. Jego jednocyfrowe opóźnienie w milisekundach umożliwia przetwarzanie w czasie rzeczywistym dużych ilości danych, dzięki czemu nadaje się do aplikacji generowanych przez AppMaster obsługujących przypadki użycia o dużym obciążeniu. Co więcej, DynamoDB zapewnia bezproblemową integrację z innymi usługami AWS, takimi jak AWS Lambda i Amazon API Gateway, usprawniając w ten sposób tworzenie aplikacji bezserwerowych i zapewniając spójne środowisko programistyczne.

Skalowalność jest jednym z głównych problemów przy wyborze usługi bazy danych dla środowisk obliczeniowych bezserwerowych, ponieważ środowiska te często wymagają szybkiego dostosowania do szybko zmieniających się obciążeń. Amazon DynamoDB oferuje automatyczne skalowanie, zapewniając automatyczne dostrajanie zasobów w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie. Ta funkcja zapewnia optymalną wydajność i efektywność kosztową w aplikacjach bezserwerowych, unikając nadmiernej alokacji jednostek pojemności odczytu i zapisu.

Funkcja tabel globalnych DynamoDB umożliwia wdrożenia w wielu regionach i na wielu obszarach, usprawniając odzyskiwanie po awarii i redukując opóźnienia dla użytkowników końcowych w wielu lokalizacjach geograficznych. Ta funkcja zapewnia wysoką dostępność, gwarantując, że nawet w przypadku awarii regionalnych aplikacje bezserwerowe będą mogły uzyskać dostęp do potrzebnych danych przy minimalnych przerwach. Co więcej, tabele globalne umożliwiają replikację danych w wielu regionach AWS, zapewniając dostępność danych i umożliwiając globalnie rozproszoną architekturę bezserwerową.

Bezpieczeństwo pozostaje kamieniem węgielnym architektury DynamoDB. Usługa bazy danych oferuje szyfrowanie w stanie spoczynku i podczas przesyłania, zabezpieczając przed nieuprawnionym dostępem i ujawniając jedynie minimum danych niezbędnych do spełnienia wymagań aplikacji. Dodatkowo DynamoDB integruje się z AWS Identity and Access Management (IAM) w celu zapewnienia szczegółowej kontroli dostępu do danych i działań zarządczych, dodatkowo wspierając zgodność i bezpieczny dostęp do danych w aplikacjach bezserwerowych.

Programiści i organizacje mogą również skorzystać na uproszczonym administrowaniu bazami danych, korzystając z DynamoDB w architekturach bezserwerowych. Jako usługa zarządzana DynamoDB łagodzi wiele obciążeń operacyjnych zwykle związanych z utrzymaniem baz danych. Funkcje takie jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie do określonego momentu i ciągłe monitorowanie za pośrednictwem AWS CloudWatch pozwalają programistom skoncentrować się na budowaniu i iterowaniu aplikacji bezserwerowych, zamiast na obsłudze podstawowej infrastruktury.

Podsumowując, Amazon DynamoDB jest integralnym składnikiem bezserwerowego środowiska obliczeniowego, zapewniającym zarządzaną, wydajną, skalowalną i bezpieczną usługę bazy danych NoSQL, którą można łatwo zintegrować z aplikacjami opartymi na chmurze. Jego niskie opóźnienia, możliwości automatycznego skalowania i globalna infrastruktura sprawiają, że szczególnie dobrze nadaje się do aplikacji bezserwerowych zbudowanych na platformach no-code takich jak AppMaster, ponieważ może obsługiwać szeroki zakres potrzeb baz danych przy minimalnym wysiłku operacyjnym i maksymalnej efektywności kosztowej .