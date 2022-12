Siła wykorzystania aplikacji technologicznych i rewolucji cyfrowej, która usprawnia każdy aspekt naszego życia, umożliwia ludziom bycie bezgotówkowym, bez kart, a jednocześnie bankowym. Technologia stała się tak zakorzeniona w naszym codziennym życiu, że prawie uczyniła podstawowe przedmioty, takie jak gotówka, przestarzałymi. Teraz ludzie nie muszą walczyć o znalezienie najbliższego bankomatu, gdy zabraknie im pieniędzy. Użytkownicy mogą po prostu dokonać płatności peer-to-peer za pośrednictwem swojej mobilnej aplikacji p2p lub cyfrowego portfela. Prawie 70 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych korzysta z mobilnych aplikacji do płatności p2p lub cyfrowych portfeli, aby skorzystać z technologii order-in-one-click, uniknąć używania kart kredytowych i wspierać gospodarkę bezgotówkową. Branża aplikacji będzie się nadal rozwijać, a jeśli chcesz stworzyć swoją aplikację do płatności peer-to-peer, musisz najpierw zrozumieć, czym jest płatność p2p i jak działa.

Aplikacja Peer-to-Peer

Klienci mogą korzystać z aplikacji do przesyłania środków z ich kont bankowych lub kart kredytowych. Wszystko, od podziału rachunku za lunch do dokonywania płatności za czynsz może być zawarte w transakcjach. Dokonywanie płatności peer-to-peer za pomocą aplikacji mobilnej nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest to prosta procedura z zaledwie kilkoma krokami, które klient musi wykonać:

Krok 1: Wszyscy użytkownicy utworzą konto w aplikacjach płatności p2p.

Krok2: Wszyscy użytkownicy podłączą swoje konto bankowe lub kartę kredytową do aplikacji płatniczych p2p.

Krok3: Wszyscy użytkownicy wypełnią swoje dane osobowe, odpowiedzą na pytania bezpieczeństwa i utworzą hasło, aby korzystać z aplikacji.

Krok 4: Aby wysłać pieniądze, użytkownicy wybierają odbiorcę, wprowadzają kwotę i kończą transakcję za pomocą aplikacji do płatności p2p. (Aplikacja powiadomi użytkowników po tym, jak fundusze zostaną pobrane z ich konta).

Dlaczego powinieneś zaangażować się w rozwój systemu aplikacji płatniczych Peer-to-Peer?

W ciągu ostatnich kilku lat, aplikacje płatnicze peer-to-peer znacząco wpłynęły na użytkowników krajobrazu fintech. Liczba użytkowników smartfonów rośnie - obecnie korzysta z nich ponad 6 milionów osób. W ciągu najbliższych kilku lat liczba użytkowników ma wzrosnąć o kilkaset milionów. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na fintech bezgotówkowy, bezkartowy i płatny bezstykowo, co będzie dobrodziejstwem dla użytkowników. Kwota bezpośrednich transakcji klient-klient za pomocą aplikacji mobilnej osiągnęła w 2021 roku 785,19 mld dolarów. Przekonasz się, że wykonanie aplikacji zbliżeniowej client-to-client jest opłacalną inwestycją, ponieważ ten wolumen rozszerza się w przyszłych latach. Z jego udanym wynikiem, będziesz w stanie uchwycić uwagę zarówno obecnych użytkowników oprogramowania, jak i nieubankowionych użytkowników z odpowiednią strategią marketingową.





Popularna aplikacja Peer-to-Peer (P2P)

Aby stworzyć wyróżniające się aplikacje płatnicze peer-to-peer z pomocą swojego zespołu technicznego, zacznij od zbadania konkurencji. Następujące aplikacje do tworzenia płatności peer-to-peer Twój zespół programistów powinien rozważyć jako idealne aplikacje.

PayPal

Aplikacja PayPal jest jednym z najbardziej znanych dostawców usług płatniczych peer-to-peer, oferującym opcje zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Twój zespół programistów musi przestudiować jej funkcjonalności. Wszyscy użytkownicy mogą przekazywać pieniądze ludziom na całym świecie, łącząc swoje konto bankowe, kartę debetową lub kartę kredytową z kontem PayPal. Całkowita wartość PayPal rośnie co kwartał, a ponad 416 milionów osób korzystało z PayPal w trzecim kwartale 2021 roku. Oprócz interfejsu desktopowego, PayPal wprowadził również aplikację mobilną z najnowocześniejszymi funkcjami interfejsu dla klienta.

Venmo

Aplikacja Venmo jest własnością i jest obsługiwana przez PayPal, ale dwie płatności peer two peer działają niezależnie, co jest ekscytującą cechą, którą twój oddział rozwoju musi rozważyć. Aplikacja Venmo sprawia, że płatności są bardziej społeczne, umożliwiając użytkownikom posiadanie funkcji takich jak udostępnianie emojis i wiadomości wraz z ich płatnościami. Karty i konta bankowe klientów mogą być połączone z kontem Venmo. Nie ma opłaty, gdy użytkownicy wysyłają pieniądze z karty debetowej lub konta bankowego, ale płatności kartą kredytową obejmują 3% opłatę za transakcję. Niech twój zespół techniczny ma głębokie badanie jego zaawansowanych funkcji.

Zelle

Kolekcja dużych amerykańskich banków jest właścicielem aplikacji Zelle. Obsługuje ona transakcje w aplikacji płatniczej peer-to-peer wyłącznie za pośrednictwem amerykańskich kont bankowych (bez profili biznesowych). Korzystanie z takiego "bankocentrycznego" oprogramowania zbliżeniowego klient-klient pozwala na przesyłanie pieniędzy bezpośrednio przez konta bankowe. Funkcjonalność aplikacji płatniczej jest dość prosta: użytkownicy podają adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, a pieniądze są wysyłane bezpośrednio na jego konto. Podczas korzystania z interfejsu nie ma żadnych opłat i nie ma żadnych przestojów. Te innowacyjne rzeczy muszą inspirować członków Twojego zespołu, co będzie korzystne dla użytkowników.

Budowanie bezpiecznej i zgodnej z przepisami lokalizacji aplikacji Peer-to-Peer?

Aby stworzyć udaną płatność zbliżeniową klient-klient z optymalnymi funkcjami, musisz rozważyć zarówno komercyjne, jak i technologiczne cechy aplikacji, co jest istotnym punktem, który Twój zespół zawsze musi rozważyć, aby przyciągnąć klienta. Ponieważ skupienie się wyłącznie na technicznych cechach aplikacji zaowocuje dobrym produktem, ale niską sprzedażą i nie przyciągnie klienta. A skupienie się wyłącznie na cechach komercyjnych spowoduje, że w momencie uruchomienia aplikacji będzie ona miała duży rozmach, ale produkt szybko zniknie z rynku z powodu swoich słabych cech. Aplikacja musi być przyjazna dla klienta. Oprócz funkcji, takich jak możliwości transakcyjne i bezpiecznej bramy do ochrony danych, Twoja ekipa rozwojowa musi rozważyć kilka innych elementów, takich jak decydowanie o potrzebnych funkcji, aby zapewnić, że klient do klienta aplikacji przetwarzania zbliżeniowego działa płynnie.

Cechy, które należy uwzględnić w systemie aplikacji P2P

Rejestracja

Po pobraniu aplikacji, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić jest ukończenie procedury rejestracji. Polega ona na zebraniu wszystkich podstawowych informacji o kliencie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje kontaktowe. Są to wszystkie ważne czynniki, które powinny być brane pod uwagę przez Twój zespół programistów.

Cyfrowy portfel

Twoja grupa rozwojowa musi rozważyć włączenie funkcji takich jak cyfrowy portfel w aplikacjach dla klientów, które dadzą użytkownikom możliwość przechowywania ich elektronicznej waluty i sprawiają, że za pomocą cyfrowego portfela. Aplikacja płatnicza jest często powiązana z kartą kredytową lub kontem bankowym klienta w celu uzyskania maksymalnej funkcjonalności.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Twój oddział rozwoju musi upewnić się, że aplikacje p2p powinny mieć takie funkcje, aby móc dostarczać w czasie rzeczywistym informacje o wszystkich swoich działaniach. Po zainstalowaniu aplikacji, użytkownicy powinni otrzymywać powiadomienia push informujące ich o otrzymanych płatnościach, terminach płatności, punktach lojalnościowych itp.

Przeliczanie walut

Funkcje takie jak ta w aplikacji pozwolą klientowi przeprowadzić transakcje transgraniczne z p2p, jeśli wdrożysz tę funkcjonalność aplikacji płatniczej. Ekipa deweloperska powinna mieć jasne zrozumienie tej sprawy. Idealną metodą korzystania z tej funkcji jest posiadanie aplikacji płatniczej p2p zsynchronizowanej z kursem walutowym banku w momencie transakcji.

Unikalny identyfikator lub OTP

Jedną z najbardziej kluczowych cech aplikacji do płatności p2p jest bezpieczeństwo, co jest kolejnym ważnym punktem, który musi rozważyć zespół programistów. OTP pozwala użytkownikom na zatwierdzenie transakcji przed jej odliczeniem, a tym samym p2p chroni ich przed niezamierzonymi transakcjami, oszustwami i tak dalej podczas korzystania z aplikacji. Możesz przejść do tworzenia oprogramowania dla swoich aplikacji płatniczych p2p, gdy już zdecydujesz się na funkcje, które chciałbyś zawrzeć w swojej aplikacji płatniczej p2p.

Krok 1: Wybierz typ lokalizacji aplikacji P2P

Peer to peer app przychodzi w różnych formach. Rozwiązania bankowe i samodzielne są najczęstszymi wyborami. Możesz wybrać oprogramowanie oparte na banku, które angażuje bank jako jednego z uczestników transakcji. Możesz również użyć samodzielnych rozwiązań w aplikacji, takich jak aplikacja Venmo i aplikacja PayPal, które są dobrymi dostawcami w obecnym świecie aplikacji finansowych.

Krok 2: Wybierz najlepszą technologię oprogramowania

Aplikacja oprogramowania fintech przechodzi cyfrową transformację, a nowe technologie są wprowadzane codziennie. Wybór właściwej aplikacji technologicznej dla twoich aplikacji do płatności zbliżeniowych p2p jest bardzo ważny. Pomogłoby to, gdybyś nie bał się objąć najnowocześniejszych aplikacji technologicznych i narzędzi do budowania aplikacji płatniczej, ponieważ im szybszy, wygodniejszy i bardziej dochodowy jest twój produkt, tym lepiej. W rezultacie powinieneś badać postępy fintech p2p i funkcje listy dla aplikacji, a także rozważyć najbardziej opłacalne rozwiązanie technologiczne p2p dla swoich potrzeb. NFC, Blockchain, sztuczna inteligencja, identyfikator biometryczny i inne technologie to obecnie najpopularniejsze funkcje wykorzystywane w aplikacji.

Krok 3: Zaprojektuj przyjazny dla użytkownika interfejs

Nie powinieneś pomijać projektu swojej aplikacji w poszukiwaniu funkcjonalności. Aplikacja do przekazywania funduszy powinna być prosta i wymagać jak najmniejszej liczby kliknięć. Użytkownicy powinni mieć możliwość interakcji z interfejsem aplikacji w sposób, który jest zarówno wizualnie piękne i intuicyjne w liście funkcji. Możesz zwiększyć zaangażowanie poprzez strukturyzację interfejsu klienta oprogramowania prawidłowo i dając mu przyjemne uczucie.

Krok 4: Obawy dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Wewnątrz aplikacji, informacje o koncie klienta, historia transakcji i proces przekazywania funduszy muszą być zabezpieczone w technologii p2p. Klient może wykorzystać skaner linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy, dwuskładnikowe uwierzytelnianie i inne funkcje listy bezpieczeństwa w aplikacji p2p. Twoja aplikacja płatności P2P musi wymieniać cechy do standardów narodu, w którym jest używany do przekazywania funduszy. Ponieważ stworzenie uniwersalnej aplikacji płatności p2p, która może spełnić kryteria płatności wszystkich miejsc jest wyjątkowo trudne. Należy wybrać region docelowy płatności i zaprojektować aplikację płatności P2P, która przestrzega jego praw i wytycznych.

Krok 5: Rekrutacja zespołu programistów

Po zakończeniu wstępnych etapów tworzenia aplikacji do płatności peer 2 peer, konieczne jest zatrudnienie doświadczonego zespołu programistów, który pomoże Ci wprowadzić Twoje pomysły w życie. Powinieneś zdecydować się na zespół programistów z niezbędną wiedzą techniczną, aby rozwinąć aplikację płatności p2p, a także cyfrowy portfel do przechowywania pieniędzy. Powinieneś spojrzeć na wszystkie ich poprzednie udane projekty fintech peer 2 peer aplikacji płatniczych podobnych do twoich. Ponadto, konieczne jest, aby spojrzeć na ich referencje klientów i inne informacje o zespole rozwojowym.

Krok 6: Faza testów

Wymień parametry i przetestuj swoje aplikacje p2p na ostatnim etapie, gdy skończysz z rozwojem oprogramowania do płatności. Lepiej jest wykryć błędy wcześnie w aplikacji płatności peer 2 peer i rozwiązać je, niż oferować wadliwy produkt na rynku. Testowanie może pomóc Ci dowiedzieć się, czy Twoja aplikacja do płatności p2p działa tak, jak powinna i czy jest wygodna w użyciu. Powtarzaj testy, aż będziesz zadowolony z wyniku. Pamiętaj, że wystarczy kilka kliknięć i machnięć, aby klient wyrobił sobie opinię o Twojej aplikacji do płatności peer 2 peer i zdecydował, czy będzie z niej dalej korzystał. Po doświadczeniu problemów z wydajnością aplikacji do dokonywania płatności po raz pierwszy, wielu konsumentów nigdy więcej nie korzysta z aplikacji płatniczej.

Jaki jest koszt stworzenia własnej aplikacji płatniczej Peer-to-Peer?

Budowa aplikacji płatniczej peer-to-peer jest czasochłonna i wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Koszt aplikacji płatniczej P2P i ceny oprogramowania zależą od różnych kryteriów, w tym daty uruchomienia, liczby funkcji na liście, lokalizacji geograficznej firmy i innych. Aby podać szacunek ballpark dla aplikacji płatniczej, koszt oprogramowania peer-to-peer z podstawowymi funkcjami, po zakończeniu całego rozwoju oprogramowania, może trafić między 15 000 a 40 000 USD. Inwestycja dla oprogramowania płatniczego może osiągnąć do 100.000 dolarów lub więcej z zaawansowaną funkcjonalnością, w zależności od listy struktur, które mają być zawarte w oprogramowaniu.





Wnioski

Zespół programistów musi dobrze rozumieć aplikacje do płatności zbliżeniowych peer-to-peer lub systemy płatności p2p, które są obecnie segmentem niszowym. Ale w ciągu najbliższych kilku lat przejdą ogromny przewrót. Ich rosnąca popularność wskazuje, że osoby fizyczne stopniowo odchodzą od płatności gotówkowych i kartowych w kierunku transakcji dokonywanych za pośrednictwem środków elektronicznych. Tak więc, podczas opracowywania oprogramowania do płatności i transakcji klient-klient, Twój zespół programistów musi skupić się na najnowszym trendzie użytkowników. Tak więc, zdobycie przewagi pierwszego podmiotu jest najważniejszym momentem, aby zainwestować swój czas i pieniądze w rozwój solidnych aplikacji do płatności P2P.