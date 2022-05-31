技术应用程序的使用和数字革命的力量，简化了我们生活的方方面面，使人们能够做到无现金、无卡，却又能在银行工作。技术已经在我们的日常生活中根深蒂固，以至于它几乎使现金等基本物品变得过时。现在，人们在没钱的时候不必费力地去找最近的自动取款机。用户可以简单地通过你的移动P2P应用程序或数字钱包进行点对点支付。美国有近7000万人使用移动p2p支付应用程序或数字钱包，利用一键订购技术，避免使用信用卡，并支持无现金经济。应用程序行业将继续增长，如果你想做你的点对点支付应用程序，你首先需要掌握什么是p2p支付以及它是如何工作的。

点对点应用程序

客户可以利用一个应用程序从他们的银行账户或信用卡转移资金。从分担午餐账单到支付房租的任何事情都可能包括在交易中。通过使用移动应用程序进行点对点支付，这几乎不是火箭科学。这是一个简单明了的程序，客户只需遵循几个步骤：

步骤1：所有用户将在p2p支付应用程序中创建一个账户。

步骤2：所有用户将把他们的银行账户或信用卡与p2p支付应用程序连接起来。

第3步：所有用户将填写他们的个人信息，回答安全问题，并创建一个密码来使用该应用程序。

第4步：要发送资金，用户将选择收件人，输入金额，并使用p2p支付应用程序完成交易。(

为什么你应该参与开发点对点支付应用系统？

在过去几年中，点对点支付应用对金融科技领域的用户产生了重大影响。预计在未来几年内，用户数量将增长数亿。因此，对无现金、无卡和非接触式支付的金融技术需求增加，这将是用户的福音。2021年，客户对客户的直接移动应用交易金额达到7851.9亿美元。你会发现，随着这一交易量在未来几年的扩大，制作一个客户对客户的非接触式应用程序是一项值得的投资。随着它的成功，你将能够通过正确的营销策略吸引现有软件用户和非银行用户的注意。





流行的点对点应用程序（P2P）

为了在技术团队的帮助下创建突出的点对点支付应用程序，首先要研究竞争对手。以下是你的开发团队应该考虑的理想应用。

PayPal

PayPal应用是最知名的点对点支付服务提供商之一，为企业和个人提供选择。你的软件团队必须研究它的功能。所有用户都可以通过将他们的银行账户、借记卡或信用卡链接到他们的PayPal账户来向世界各地的人汇款。PayPal的总价值每季度都在增长，2021年第三季度有超过4.16亿人使用PayPal。除了桌面界面，PayPal还推出了一个移动应用程序，为客户提供最先进的界面功能。

Venmo

Venmo应用程序由PayPal拥有和运营，但这两个点对点支付独立工作，这是一个令人兴奋的功能，你的开发部队必须考虑。Venmo应用程序通过允许用户在支付的同时拥有分享表情符号和信息等功能，使支付更加社会化。客户的银行卡和银行账户可以链接到Venmo账户。当用户从借记卡或银行账户汇款时，没有任何费用，但信用卡付款包括3%的交易费。让你的技术团队深入研究其高级功能。

Zelle

美国大银行的集合体拥有Zelle应用程序。它完全通过美国银行账户处理点对点支付应用交易（没有商业档案）。使用这样一个 "以银行为中心 "的客户对客户的非接触式软件，可以直接在银行账户之间发送资金。该支付应用程序的功能相当简单：用户提供收件人的电子邮件地址或电话号码，钱就直接发送到他们的账户。在使用该界面时，没有任何费用，也没有任何滞留。这些创新的东西必须激励你的团队成员，这将有利于用户。

建立一个安全和合规的点对点应用程序位置？

要创建一个成功的具有最佳功能的客户对客户的非接触式支付，你必须考虑应用程序的商业和技术功能，这是你的团队始终需要考虑的吸引客户的一个重要点。因为只关注应用程序的技术特点会导致产品好但销量低，无法吸引客户。而完全专注于商业功能会导致在应用程序推出时有很大的势头，但由于其功能不佳，产品会很快从市场上淡出。该应用程序必须对客户友好。

P2P应用系统应包含的功能

注册

下载应用后，你应该做的第一件事是完成注册程序。这需要收集所有基本客户信息，如姓名、电子邮件地址和联系信息。这些都是你的开发团队需要考虑的重要因素。

数字钱包

你的开发团队必须考虑在客户对客户的应用程序中包括数字钱包等功能，使用户能够使用数字钱包存储其电子货币并使。支付应用程序经常与客户的信用卡或银行账户相连，以实现最大的功能。

实时通知

你的开发部队必须确保p2p应用程序应该有这样的功能，能够提供所有活动的实时信息。在安装应用程序后，用户应该收到推送通知，告知他们收到的付款、到期日期、忠诚度积分等。

货币转换

应用程序上的此类功能将允许客户通过p2p进行跨境交易，如果你实现了这种支付应用程序功能。开发人员应该对这件事有清楚的了解。使用这一功能的理想方法是让你的p2p支付应用程序在交易时刻与银行的货币汇率同步。

独特的ID或OTP

p2p支付应用程序最关键的功能之一是安全，这是开发团队必须考虑的另一个重要问题。OTP允许用户在交易被扣除之前进行验证，因此p2p保护他们在使用该应用程序时不会出现无意的交易、欺诈等情况。一旦你决定了你想在你的p2p支付应用中包含的功能，你就可以转向为你的p2p支付应用制作软件。

步骤1：选择p2p应用的位置类型

点对点应用有各种形式。银行和独立的解决方案是最常见的选择。你可以选择基于银行的软件，让银行作为交易的参与者之一。你也可以在应用程序中使用独立的解决方案，如Venmo应用程序和PayPal应用程序，它们是当前金融应用程序领域的良好供应商。

步骤2： 选择最佳软件技术

金融技术软件应用正在经历数字化转型，每天都有新技术被引入。 为你的非接触式p2p支付应用程序选择正确的技术应用非常重要。如果你不害怕接受尖端技术应用和工具来建立你的支付应用程序，这将有助于你，因为你的产品越快，越方便，越有利可图。 因此，你应该研究金融科技p2p的进步，并为应用程序列出功能，并考虑最经济的p2p技术解决方案，满足你的需求。NFC、区块链、人工智能、生物识别技术和其他技术是目前应用中最流行的功能。

步骤3：设计一个用户友好的界面

在追求功能的过程中，你不应该忽视你的应用程序的设计。转移资金的软件应用应该是简单的，需要尽可能少的点击。用户应该能够与应用界面进行互动，在功能列表中既要有视觉上的美感，又要有直观性。

步骤4：安全问题和合规性

在应用程序内部，客户的账户信息、交易历史和资金转移过程必须在P2P技术中保持安全。客户可以利用p2p应用程序中的指纹扫描仪、人脸识别、双因素认证和其他安全列表功能。你的P2P支付应用必须按照其用于转移资金的国家标准列出功能。 因为创建一个通用的P2P支付应用，能够满足所有地方的支付标准是异常具有挑战性的。你应该选择一个支付目标地区，并设计一个遵守其法律和准则的P2P支付应用程序。

步骤5：招聘一个软件开发团队

在你完成点对点支付应用程序的初步阶段后，必须招聘一个经验丰富的开发团队，协助你将你的想法变为现实。你应该选择一个具有必要技术知识的软件开发团队来开发p2p支付应用，同时开发一个数字钱包来保存你的钱。 你应该看看他们以前所有成功的金融科技点对点支付应用项目，与你的项目类似。

步骤6：测试阶段

在完成支付软件开发的最后阶段，列出参数并测试你的p2p应用程序。与向市场提供有缺陷的产品相比，最好是在点对点支付应用程序中及早发现并解决这些缺陷。测试可以帮助你弄清楚你的p2p支付应用程序是否按规定工作，是否方便使用。重复测试，直到你对结果感到满意。记住，几次点击和刷卡就能让客户对你的点对点支付应用形成看法，并决定是否进一步使用它。在第一次遇到支付制作应用程序的性能问题后，许多消费者再也不使用该支付应用程序了。

开发定制点对点支付应用程序的成本是多少？

点对点支付应用程序的构建非常耗时，需要大量的知识和经验。 P2P支付制作应用程序的成本和软件价格取决于各种标准，包括启动日期、列表功能的数量、公司的地理位置等。为了给你一个支付应用程序的粗略估计，一个具有基本功能的点对点软件的成本，在整个软件开发结束后，可能会达到15,000到40,000美元之间。一个支付软件的投资可以达到10万美元或更多的高级功能，这取决于软件中要包括的结构清单。





结论

开发团队必须对非接触式点对点支付应用程序或p2p支付系统有充分的了解，目前这是一个小众领域。但在未来几年，它们即将经历一场巨大的动荡。它的日益普及表明，个人正逐渐从现金和卡片支付转向通过电子手段进行交易。因此，在开发客户对客户的支付和交易软件时，你的软件开发团队必须关注用户的最新趋势。 所以，获得先发优势是投入时间和金钱开发可靠的P2P支付应用程序的最重要时刻。