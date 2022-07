Die starke Nutzung von Technologie-Apps und die digitale Revolution, die jeden Aspekt unseres Lebens rationalisiert, ermöglicht es den Menschen, bargeldlos, kartenlos und dennoch bankfähig zu sein. Die Technologie hat sich so tief in unser tägliches Leben eingegraben, dass sie wichtige Dinge wie Bargeld fast überflüssig gemacht hat. Jetzt müssen die Menschen nicht mehr mühsam den nächsten Geldautomaten suchen, wenn sie kein Geld mehr haben. Die Nutzer können einfach eine Peer-to-Peer-Zahlung über Ihre mobile p2p-App oder digitale Geldbörse vornehmen. Fast 70 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten nutzen mobile P2P-Zahlungs-Apps oder digitale Geldbörsen, um die Vorteile der Order-in-one-click-Technologien zu nutzen, die Verwendung von Kreditkarten zu vermeiden und eine bargeldlose Wirtschaft zu unterstützen. Die App-Branche wird weiter wachsen, und wenn Sie Ihre eigenen Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps entwickeln wollen, müssen Sie zunächst verstehen, was P2P-Zahlung ist und wie sie funktioniert.

Peer-to-Peer-App

Kunden können eine App nutzen, um Geld von ihren Bankkonten oder Kreditkarten zu überweisen. Die Transaktionen können von der Aufteilung einer Essensrechnung bis hin zu Mietzahlungen alles umfassen. Die Durchführung von Peer-to-Peer-Zahlungen mit Hilfe einer mobilen App ist kein Hexenwerk. Es ist ein unkompliziertes Verfahren mit nur wenigen Schritten, die ein Kunde befolgen muss:

Schritt 1: Alle Nutzer erstellen ein Konto bei den P2P-Zahlungsanwendungen.

Schritt 2: Alle Nutzer verbinden ihr Bankkonto oder ihre Kreditkarte mit den P2P-Zahlungsanwendungen.

Schritt 3: Alle Nutzer geben ihre persönlichen Daten ein, beantworten die Sicherheitsfragen und erstellen ein Passwort, um die App nutzen zu können.

Schritt 4: Um Geld zu senden, wählen die Nutzer den Empfänger aus, geben den Betrag ein und schließen die Transaktion über die p2p-Zahlungs-Apps ab. (Die App benachrichtigt die Nutzer, nachdem das Geld von ihrem Konto abgebucht wurde.)

Warum sollten Sie sich für die Entwicklung eines Peer-to-Peer-Zahlungsapplikationssystems engagieren?

In den letzten Jahren haben Peer-to-Peer-Zahlungsapplikationen einen erheblichen Einfluss auf die Nutzer der Fintech-Landschaft gehabt. Die Zahl der Smartphone-Nutzer nimmt zu, mehr als 6 Millionen Menschen nutzen sie derzeit. Es wird erwartet, dass die Zahl der Nutzer in den nächsten Jahren um mehrere hundert Millionen zunehmen wird. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach bargeldlosen, kartenlosen und kontaktlosen Fintechs, was für die Nutzer ein Segen sein wird. Der Betrag der direkten Kunde-zu-Kunde-Transaktionen über mobile Apps wird im Jahr 2021 785,19 Milliarden Dollar erreichen. Sie werden feststellen, dass die Entwicklung einer kontaktlosen Kunden-App eine lohnende Investition ist, da dieses Volumen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Mit der richtigen Marketingstrategie werden Sie in der Lage sein, die Aufmerksamkeit sowohl der derzeitigen Software-Nutzer als auch der Nutzer ohne Bankverbindung zu gewinnen.





Populäre Peer-to-Peer-App (P2P)

Um mit Hilfe Ihres technischen Teams herausragende Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps zu erstellen, sollten Sie zunächst die Konkurrenz untersuchen. Die folgenden Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps sollte Ihr Entwicklungsteam als ideale Anwendungen in Betracht ziehen.

PayPal

Die PayPal-App ist einer der bekanntesten Peer-to-Peer-Zahlungsdienstleister, der sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen Optionen bietet. Ihr Software-Team muss sich mit den Funktionalitäten der App befassen. Alle Nutzer können Geld an Personen auf der ganzen Welt überweisen, indem sie ihr Bankkonto, ihre Debitkarte oder ihre Kreditkarte mit ihrem PayPal-Konto verknüpfen. Der Gesamtwert von PayPal wächst jedes Quartal, und im dritten Quartal 2021 nutzten über 416 Millionen Menschen PayPal. Neben der Desktop-Oberfläche hat PayPal auch eine mobile App mit hochmodernen Schnittstellenfunktionen für den Kunden eingeführt.

Venmo

Die Venmo-App ist im Besitz von PayPal und wird von diesem betrieben, aber die beiden Peer-to-Peer-Zahlungen funktionieren unabhängig voneinander, was ein spannendes Feature ist, das Ihre Entwicklungstruppe berücksichtigen muss. Die Venmo-App macht Zahlungen sozialer, indem sie den Nutzern Funktionen wie das Teilen von Emojis und Nachrichten zusammen mit ihren Zahlungen ermöglicht. Die Karten und Bankkonten der Kunden können mit einem Venmo-Konto verknüpft werden. Es fallen keine Gebühren an, wenn Nutzer Geld von einer Debitkarte oder einem Bankkonto senden, aber bei Zahlungen mit Kreditkarten fällt eine Transaktionsgebühr von 3 % an. Lassen Sie Ihr technisches Team die fortgeschrittenen Funktionen eingehend studieren.

Zelle

Eine Sammlung großer amerikanischer Banken ist Eigentümer der Zelle-App. Sie wickelt Peer-to-Peer-Zahlungstransaktionen ausschließlich über US-amerikanische Bankkonten ab (keine Geschäftsprofile). Die Verwendung einer solchen "bankenzentrierten" kontaktlosen Client-to-Client-Software ermöglicht es, Geld direkt über Bankkonten zu versenden. Die Funktionsweise der Zahlungs-App ist recht einfach: Die Nutzer geben die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers an, und das Geld wird direkt auf dessen Konto überwiesen. Es fallen keine Gebühren an und es gibt keine Verzögerungen bei der Nutzung der Schnittstelle. Diese innovativen Dinge müssen Ihre Teammitglieder inspirieren, was für die Nutzer von Vorteil sein wird.

Aufbau einer sicheren und konformen Peer-to-Peer-App Location?

Um eine erfolgreiche kontaktlose Zahlung von Kunde zu Kunde mit optimalen Funktionen zu schaffen, müssen Sie sowohl die kommerziellen als auch die technischen Merkmale der App berücksichtigen, was ein entscheidender Punkt ist, den Ihr Team immer in Betracht ziehen muss, um den Kunden zu gewinnen. Denn wenn Sie sich ausschließlich auf die technischen Merkmale der App konzentrieren, wird das Ergebnis ein gutes Produkt sein, das aber nur wenig Umsatz bringt und keine Kunden anzieht. Und wenn Sie sich ausschließlich auf die kommerziellen Funktionen konzentrieren, werden Sie bei der Markteinführung der App viel Schwung haben, aber das Produkt wird aufgrund seiner schlechten Funktionen schnell vom Markt verschwinden. Die Anwendung muss kundenfreundlich sein. Neben Funktionen wie Transaktionsmöglichkeiten und einem gesicherten Gateway zum Schutz der Daten muss Ihr Entwicklungsteam noch einige andere Komponenten berücksichtigen, wie z. B. die Entscheidung über die benötigten Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihre App für die kontaktlose Verarbeitung von Kunden zu Kunden reibungslos funktioniert.

Funktionen, die in Ihr P2P-App-System aufgenommen werden sollten

Registrierung

Nach dem Herunterladen der App sollten Sie als Erstes das Anmeldeverfahren abschließen. Dabei werden alle grundlegenden Kundeninformationen wie Name, E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen erfasst. Dies sind alles wichtige Faktoren, die von Ihrem Entwicklungsteam berücksichtigt werden müssen.

Digitale Brieftasche

Ihre Entwicklungsgruppe muss in Betracht ziehen, Funktionen wie eine digitale Brieftasche in die Client-to-Client-Apps einzubauen, die den Benutzern die Möglichkeit geben, ihre elektronische Währung zu speichern und eine digitale Brieftasche zu verwenden. Die Zahlungsanwendung ist häufig mit der Kreditkarte oder dem Bankkonto des Kunden verknüpft, um maximale Funktionalität zu gewährleisten.

Echtzeit-Benachrichtigungen

Ihre Entwicklungsgruppe muss sicherstellen, dass P2P-Apps über solche Funktionen verfügen, um Echtzeit-Informationen über alle ihre Aktivitäten liefern zu können. Nach der Installation der App sollten die Nutzer Push-Benachrichtigungen erhalten, die sie über eingegangene Zahlungen, Fälligkeitstermine, Treuepunkte usw. informieren.

Währungsumrechnung

Funktionen wie diese in der Anwendung ermöglichen es einem Kunden, grenzüberschreitende Transaktionen mit p2p durchzuführen, wenn Sie diese Zahlungsanwendungsfunktion implementieren. Das Entwicklungsteam sollte ein klares Verständnis für diese Angelegenheit haben. Die ideale Methode, um diese Funktion zu nutzen, besteht darin, Ihre p2p-Zahlungsanwendung zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem Währungskurs der Bank zu synchronisieren.

Unique ID oder OTP

Eines der wichtigsten Merkmale von p2p-Zahlungsanwendungen ist die Sicherheit, ein weiterer wichtiger Punkt, den das Entwicklungsteam berücksichtigen muss. Ein OTP ermöglicht es den Nutzern, eine Transaktion zu validieren, bevor sie abgezogen wird, und so schützt p2p sie vor unbeabsichtigten Transaktionen, Betrug und so weiter, während sie die Anwendung nutzen. Sobald Sie sich für die Funktionen entschieden haben, die Sie in Ihre P2P-Zahlungs-App einbauen möchten, können Sie sich an die Erstellung der Software für Ihre P2P-Zahlungs-App machen.

Schritt 1: Wählen Sie einen P2P-App-Standorttyp

Peer-to-Peer-Apps gibt es in einer Vielzahl von Formen. Bank- und Einzellösungen sind die gängigste Wahl. Sie können eine bankbasierte Software wählen, die eine Bank als einen der Teilnehmer an den Transaktionen einbezieht. Sie können auch eigenständige Lösungen in der Anwendung verwenden, wie z. B. die Venmo-App und die PayPal-App, die gute Anbieter in der aktuellen Finanz-App-Welt sind.

Schritt 2: Wählen Sie die beste Softwaretechnologie

Die Fintech-Softwareanwendung befindet sich in einem digitalen Wandel, wobei täglich neue Technologien eingeführt werden. Die Wahl der richtigen Technologieanwendung für Ihre kontaktlosen P2P-Zahlungs-Apps ist sehr wichtig. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich nicht davor scheuen würden, modernste Technologieanwendungen und -tools für Ihre Zahlungs-App zu nutzen, denn je schneller, bequemer und profitabler Ihr Produkt ist, desto besser. Daher sollten Sie sich über Fintech p2p-Fortschritte informieren und Funktionen für die Anwendung auflisten sowie die kostengünstigste p2p-Technologielösung für Ihre Bedürfnisse in Betracht ziehen. NFC, Blockchain, künstliche Intelligenz, biometrische ID und andere Technologien sind derzeit die beliebtesten Funktionen, die in der Anwendung verwendet werden.

Schritt 3: Gestalten Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche

Bei der Suche nach Funktionalität sollten Sie das Design Ihrer App nicht außer Acht lassen. Die Software-App für Geldtransfers sollte einfach sein und möglichst wenige Klicks erfordern. Die Benutzer sollten in der Lage sein, mit der Anwendungsoberfläche auf eine Art und Weise zu interagieren, die sowohl visuell schön als auch intuitiv in der Liste der Funktionen ist. Sie können das Engagement erhöhen, indem Sie die Kundenschnittstelle der Software richtig strukturieren und ihr ein angenehmes Aussehen verleihen.

Schritt 4: Sicherheitsaspekte und Vorschriften

In der App müssen die Kontoinformationen des Kunden, die Transaktionshistorie und der Prozess der Geldüberweisung in der p2p-Technologie gesichert werden. Der Kunde kann einen Fingerabdruck-Scanner, Gesichtserkennung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere Sicherheitsfunktionen in der p2p-App nutzen. Ihre P2P-Zahlungs-App muss den Standards des Landes entsprechen, in dem sie für den Geldtransfer verwendet wird. Denn eine universelle P2P-Zahlungs-App zu entwickeln, die den Zahlungskriterien aller Standorte gerecht wird, ist eine besondere Herausforderung. Sie sollten sich für eine Zielregion entscheiden und eine P2P-Zahlungsanwendung entwerfen, die den dortigen Gesetzen und Richtlinien entspricht.

Schritt 5: Rekrutieren Sie ein Software-Entwicklungsteam

Nachdem Sie die Vorarbeiten für die Peer-2-Peer-Zahlungsanwendung abgeschlossen haben, ist es wichtig, ein erfahrenes Entwicklungsteam zu rekrutieren, das Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen unterstützt. Sie sollten sich für ein Software-Entwicklungsteam entscheiden, das über die notwendigen technischen Kenntnisse verfügt, um die P2P-Zahlungsanwendung und auch eine digitale Geldbörse für Ihr Geld zu entwickeln. Außerdem sollten Sie sich unbedingt die Kundenreferenzen und andere Informationen über das Entwicklungsteam ansehen.

Schritt 6: Die Testphase

Listen Sie die Parameter auf und testen Sie Ihre P2P-Anwendungen in der Endphase, wenn Sie mit der Softwareentwicklung für Zahlungen fertig sind. Es ist besser, Fehler in der Peer-2-Peer-Zahlungsanwendung frühzeitig zu entdecken und zu beheben, als ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt zu bringen. Tests können Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob Ihre P2P-Zahlungsanwendung so funktioniert, wie sie sollte, und ob sie bequem zu bedienen ist. Wiederholen Sie die Tests, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Denken Sie daran, dass ein Kunde nur ein paar Klicks und Wischbewegungen braucht, um sich eine Meinung über Ihre Peer-2-Peer-Zahlungs-App zu bilden und zu entscheiden, ob er sie weiter nutzen möchte oder nicht. Nachdem sie zum ersten Mal Leistungsprobleme mit einer Zahlungs-App erlebt haben, nutzen viele Verbraucher die Zahlungs-App nie wieder.

Was kostet die Entwicklung einer maßgeschneiderten Peer-to-Peer-Zahlungs-App?

Die Erstellung einer Peer-to-Peer-Zahlungs-App ist zeitaufwändig und erfordert ein erhebliches Maß an Wissen und Erfahrung. Die Kosten für eine P2P-Zahlungs-App und die Softwarepreise hängen von verschiedenen Kriterien ab, einschließlich des Einführungsdatums, der Anzahl der Listenfunktionen, dem geografischen Standort des Unternehmens und mehr. Um Ihnen eine ungefähre Schätzung für die Zahlungsanwendung zu geben, können die Kosten für eine Peer-to-Peer-Software mit grundlegenden Funktionen nach Abschluss der gesamten Softwareentwicklung zwischen 15.000 und 40.000 US-Dollar liegen. Die Investition für eine Zahlungssoftware kann bis zu 100.000 $ oder mehr mit erweiterten Funktionen erreichen, je nach der Liste der Strukturen, die in die Software aufgenommen werden sollen.





Schlussfolgerung

Das Entwicklungsteam muss ein gutes Verständnis für kontaktlose Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps oder p2p-Zahlungssysteme haben, die derzeit noch ein Nischensegment sind. Aber sie werden in den nächsten Jahren einen massiven Umbruch erleben. Ihre wachsende Beliebtheit zeigt, dass sich die Menschen allmählich von Bargeld und Kartenzahlungen abwenden und zu elektronischen Transaktionen übergehen. Bei der Entwicklung von Client-to-Client-Software für Zahlungen und Transaktionen muss sich Ihr Software-Entwicklungsteam also auf den neuesten Trend der Nutzer konzentrieren.

Der wichtigste Moment, um Zeit und Geld in die Entwicklung solider P2P-Zahlungsanwendungen zu investieren, ist also der Erwerb des First-Mover-Vorteils.