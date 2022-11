Każdy ma swoje pomysły i punkty widzenia. Główną różnicą jest to, że podczas gdy niektórzy wolą głośniej krzyczeć, inni wolą subtelnie wprowadzać swoje myśli podczas rozmów lub w małych grupach. Społeczna platforma do czytania o nazwie Wattpad pomaga czytelnikom i pisarzom łączyć się online. Aplikacja zachęca użytkowników do pisania i publikowania oryginalnych prac w różnych gatunkach, w tym teen fiction, poezji, akcji i przygody. Darmowa strona internetowa i aplikacja o nazwie Wattpad, która umożliwia amatorom i ekspertom głos, musi być rozpoznawalna dla czytelników i pisarzy. Zapewnia pisarzom fantastyczną możliwość publikowania swoich pomysłów. Jednak czytelnicy mogą zaangażować się w rozmowę, czytając to, co mówią inni.

Czym jest Wattpad i jak działa?

Na platformie jest ponad 90 milionów użytkowników. Co jeszcze? Występuje w mniej więcej 50 różnych językach. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje ze swoimi ulubionymi autorami na Wattpad, społecznościowej stronie opowiadania, gdzie mogą być czytelnikami i pisać unikalne opowieści. Oto kilka wskazówek, aby zapewnić im bezpieczeństwo na Wattpad. Opowiadania na Wattpad, który został założony w Kanadzie w 2006 roku, od tych w domenie publicznej Project Gutenberg do tych napisanych przez lokalnych użytkowników, którzy mogą później opublikować je dla większych odbiorców. W rezultacie nastolatki i młodzi dorośli mogą pisać wiedząc, że wiele osób może przeczytać ich pracę. Dzieci muszą zrozumieć, jak być bezpiecznym na Wattpadzie.

Cechy niezbędne, by aplikacje były takie jak Wattpad

Wattpad ma sporą, zaangażowaną grupę użytkowników, którzy często odwiedzają stronę w poszukiwaniu nowych treści. Choć użytkownicy aplikacji przyczyniają się do jej ogromnego sukcesu, narracja jest czymś więcej niż tylko treścią platformy. Powody jej atrakcyjności to przede wszystkim cechy aplikacji do czytania, takiej jak Wattpad.

Oznaczanie treści

Na stronie autorzy i producenci treści mogą dodawać do swoich opowiadań tagi, które funkcjonują bardzo podobnie do hashtagów na Twitterze. Czytelnicy mogą używać tych tagów, aby znaleźć rodzaj treści, które chcą przeczytać lub czerpać pomysły z nich. Tagi w treści mogą również wskazywać czytelnikom, czy dana treść jest dla nich odpowiednia. Aby zapobiec oglądaniu danego rodzaju informacji, czytelnicy mogą również zablokować określone tagi zgodnie z własnymi preferencjami.

Przeglądaj i oceniaj

Platforma jest doskonała do konsumpcji wysokiej jakości treści, ale jak odróżnić to, co jest dobre od tego, co nie jest? Oceny i recenzje znacznie ułatwiają czytelnikom interakcję z treścią i opinie. Kiedy treść zawiera szeroki zakres pozytywnych i negatywnych ocen, czytelnikom prościej jest zdecydować, co powinni czytać, a czego unikać.

Lista lektur

Treści czytelników mogą być dodawane do utworzonych przez nich list czytelniczych. Na profilach użytkowników te listy czytelnicze są udostępniane publicznie. Te listy czytelnicze mogą wywołać dyskusje wśród innych użytkowników aplikacji.

Powiadomienia

Czytelnicy mogą subskrybować artykuły lub pisarzy w witrynie, aby otrzymywać aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień push na swoich urządzeniach mobilnych.

Integracja z mediami społecznościowymi

Włącz funkcjonalność mediów społecznościowych do swojego eBooka; użytkownicy aplikacji mogą po prostu udostępniać treści w swoich sieciach społecznościowych bez konieczności opuszczania aplikacji.

Jak stworzyć aplikację taką jak Wattpad?

Tworzenie aplikacji od podstaw może wydawać się trudne dla właściciela małej firmy lub przedsiębiorcy. W przeszłości stworzenie aplikacji wymagało napisania tony kodu, pracy nad nim przez miesiące i wydania mnóstwa pieniędzy. Oczywiście, nie każdy ma na to pieniądze. Poniższe kroki mogą być wykorzystane do stworzenia aplikacji takiej jak Wattpad.

Przeprowadź badania rynku

Przeprowadzenie badań rynku zarówno krajowych jak i międzynarodowych użytkowników aplikacji ebookowych. Sprawdź, jakie firmy osiągają najlepsze wyniki. Poznaj ich mocne strony i wady, czytając recenzje. Możliwe, że Twoja aplikacja może skorzystać z niedociągnięć konkurenta.

Zidentyfikuj potrzeby konsumentów

Nowo tworzona aplikacja musi mieć pewne wybitne cechy, aby pokonać rywali. Najprostszą metodą jest rozpoznanie pragnień konsumentów i tego, co można zrobić, aby ulepszyć usługi.

Opracuj opłacalne rozwiązania

Popularne aplikacje, takie jak Wattpad, Nook i inne, stosują techniki ekonomiczne, aby poprawić skuteczność swojej aplikacji. Niektóre z nich obejmują rozdawanie darmowych nagród, promowanie pisarzy z szeroką publicznością na kilku platformach itp.

Testowanie aplikacji przed uruchomieniem

Zaawansowane i wielopoziomowe próby i testy pomagają na trzy sposoby; Na początku użytkownik aplikacji oszczędza na kosztach uruchomienia aplikacji i usuwania błędów po niej. Po drugie, da dobre pierwsze wrażenie o aplikacji. Po trzecie pozwoli nam zidentyfikować wszelkie luki w aplikacji i rozwiązać je przed uruchomieniem.

Ile kosztuje zbudowanie aplikacji takiej jak Wattpad?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile kosztowałoby stworzenie wersji iOS lub Android aplikacji mobilnej takiej jak Wattpad? Kosztowałoby to tyle samo co każda inna aplikacja mobilna, ponieważ jest to aplikacja. Koszt aplikacji zależy od zaangażowanego zespołu deweloperskiego, a także od zawartej w niej funkcjonalności. Może to być mierzone w godzinach. Na przykład, opracowanie profili użytkowników i rozwój UI / UX zwykle zajęłoby 42 godziny, opracowanie strony głównej zajęłoby około 83 godziny, integracja wyszukiwania i filtrów zajęłaby mniej więcej 94 godziny, a płatności i transakcje zajęłyby 43 godziny.

Rozwiązanie bez kodu

Liczne aplikacje ebook, w tym Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko itp. są dostępne dla systemów iOS i Android. Każdego roku pojawiają się setki nowych aplikacji do ebooków, co jest wynikiem rosnącego popytu na ebooki. Zaletą tej branży jest to, że klienci mogą eksperymentować z różnymi aplikacjami do czytania i pisania. No-code platformy rozwiązań, takie jak AppMaster oferuje rozwiązanie więcej niż no-code. Co ciekawe, generuje on również kod źródłowy. Aplikacja naśladuje działania dewelopera. Platforma wykonuje działania szybciej niż twój zespół programistów. W rzeczywistości, platforma generuje kod źródłowy z prędkością 22.000 linii na sekundę. AppMaster to także pakiet, który pozwala na tworzenie aplikacji, aplikacji mobilnych i backend. AppMaster nie tylko tworzy aplikację, ale również tworzy pakiet biznesowy.