Jeder hat seine eigenen Ideen und Standpunkte. Der Hauptunterschied besteht darin, dass einige es vorziehen, lauter zu schreien, während andere es vorziehen, ihre Gedanken bei Gesprächen oder in kleinen Gruppen subtil einzubringen. Die soziale Leseplattform Wattpad hilft Lesern und Schriftstellern, online in Kontakt zu treten. Die App ermutigt die Nutzer, eigene Werke in verschiedenen Genres zu schreiben und zu veröffentlichen, darunter Jugendromane, Gedichte, Action und Abenteuer. Eine kostenlose Website und App namens Wattpad, die Amateuren und Experten eine Stimme gibt, muss bei Lesern und Schriftstellern bekannt sein. Sie bietet Schriftstellern eine fantastische Möglichkeit, ihre Ideen zu veröffentlichen. Die Leser können sich jedoch auch an Gesprächen beteiligen, indem sie lesen, was andere schreiben.

Was ist Wattpad, und wie funktioniert es?

Es gibt mehr als 90 Millionen Nutzer auf der Plattform. Und was noch? Es gibt sie in etwa 50 verschiedenen Sprachen. Die Nutzer können mit ihren Lieblingsautoren auf Wattpad interagieren, einer Social-Storytelling-Website, auf der sie einzigartige Geschichten lesen und schreiben können. Hier sind einige Tipps, um sie auf Wattpad sicher zu halten. Die Geschichten auf Wattpad, das 2006 in Kanada gegründet wurde, reichen von denen des Project Gutenberg bis zu denen, die von lokalen Nutzern geschrieben wurden, die sie später für ein größeres Publikum veröffentlichen können. So können Jugendliche und junge Erwachsene in dem Wissen schreiben, dass viele Menschen ihre Werke lesen könnten. Kinder müssen wissen, wie sie sich auf Wattpad sicher verhalten können.

Unverzichtbare Funktionen, damit Apps wie Wattpad funktionieren

Wattpad hat eine große, engagierte Fangemeinde, die auf der Suche nach neuen Inhalten die Seite häufig besucht. Obwohl die Nutzer der App zu ihrem enormen Erfolg beitragen, geht es um mehr als nur um den Inhalt der Plattform. Die Gründe für die Anziehungskraft liegen vor allem in den Funktionen einer Lese-App wie Wattpad.

Tagging von Inhalten

Auf der Website können Autoren und Inhaltsproduzenten ihren Geschichten Tags hinzufügen, die ähnlich wie Twitter-Hashtags funktionieren. Die Leser können diese Tags verwenden, um die Art von Inhalten zu finden, die sie lesen oder von denen sie Ideen erhalten möchten. Tags im Inhalt können den Lesern auch anzeigen, ob der Inhalt für sie geeignet ist. Um zu verhindern, dass sie eine bestimmte Art von Informationen sehen, können die Leser auch bestimmte Tags entsprechend ihren Präferenzen blockieren.

Prüfen und bewerten

Die Plattform eignet sich hervorragend, um qualitativ hochwertige Inhalte zu konsumieren, aber wie kann man unterscheiden, was gut ist und was nicht? Bewertungen und Rezensionen erleichtern den Lesern die Interaktion mit den Inhalten und das Feedback erheblich. Wenn der Inhalt ein breites Spektrum an positiven und negativen Bewertungen enthält, ist es für die Leser einfacher zu entscheiden, was sie lesen sollten und was nicht.

Leseliste

Die Inhalte von Lesern können zu Leselisten hinzugefügt werden, die sie selbst erstellt haben. Auf den Nutzerprofilen werden diese Leselisten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Leselisten können Diskussionen unter anderen Nutzern der App auslösen.

Benachrichtigungen

Die Leser können Artikel oder Autoren auf der Website abonnieren, um Aktualisierungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigung auf ihren Mobilgeräten zu erhalten.

Integration sozialer Medien

Binden Sie Social-Media-Funktionen in Ihr eBook ein; App-Nutzer können ihre Inhalte einfach in ihren Social-Media-Netzwerken teilen, ohne die App zu verlassen.

Wie erstellt man eine App wie Wattpad?

Eine App von Grund auf zu erstellen, mag für einen Kleinunternehmer schwierig erscheinen. In der Vergangenheit musste man für die Erstellung einer App eine Menge Code schreiben, monatelang daran arbeiten und eine Menge Geld ausgeben. Natürlich hat nicht jeder das Geld dafür. Mit den folgenden Schritten können Sie eine App wie Wattpad erstellen.

Führen Sie Marktforschung durch

Führen Sie eine Marktforschung über nationale und internationale Nutzer von E-Book-Apps durch. Schauen Sie sich die besten Unternehmen an, die am besten abschneiden. Informieren Sie sich über deren Stärken und Schwächen, indem Sie die Bewertungen lesen. Es ist möglich, dass Ihre App von den Schwächen eines Mitbewerbers profitiert.

Identifizieren Sie die Bedürfnisse der Verbraucher

Eine neu erstellte App muss einige herausragende Merkmale aufweisen, um sich gegen ihre Konkurrenten durchzusetzen. Die einfachste Methode ist, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erkennen und herauszufinden, was getan werden kann, um die Dienste zu verbessern.

Kostengünstige Lösungen entwickeln

Beliebte Apps wie Wattpad, Nook und andere setzen wirtschaftliche Techniken ein, um die Wirksamkeit ihrer App zu verbessern. Dazu gehören die Vergabe kostenloser Preise, die Förderung von Autoren, die über mehrere Plattformen hinweg ein großes Publikum ansprechen, usw.

Testen der App vor der Markteinführung

Das fortgeschrittene und mehrstufige Ausprobieren und Testen hilft in dreierlei Hinsicht: Erstens spart der App-Nutzer die Kosten für den Start der App und die anschließende Fehlerbeseitigung. Zweitens wird ein guter erster Eindruck von der App vermittelt. Drittens können wir so eventuelle Schwachstellen in der App erkennen und sie vor dem Start beheben.

Wie viel kostet es, eine App wie Wattpad zu entwickeln?

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel es kosten würde, eine iOS- oder Android-Version einer mobilen App wie Wattpad zu erstellen? Es würde dasselbe kosten wie jede andere mobile App, weil es eine App ist. Die Kosten für die App werden durch das beauftragte Entwicklungsteam und die enthaltenen Funktionen bestimmt. Dies könnte in Stunden gemessen werden. So würde die Entwicklung von Benutzerprofilen und UI/ UX-Entwicklung in der Regel 42 Stunden in Anspruch nehmen, die Entwicklung der Homepage etwa 83 Stunden, die Integration von Such- und Filterfunktionen etwa 94 Stunden und Zahlungen und Transaktionen 43 Stunden.

Code-freie Lösung

Zahlreiche eBook-Apps, darunter Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko usw., sind für iOS und Android verfügbar. Jedes Jahr werden aufgrund der wachsenden Nachfrage nach E-Books Hunderte von neuen E-Book-Apps veröffentlicht. Der Vorteil dieser Branche ist, dass die Kunden mit verschiedenen Lese- und Schreib-Apps experimentieren können. Plattformen für No-Code-Lösungen wie AppMaster bieten mehr als nur No-Code-Lösungen. Interessanterweise generiert sie auch den Quellcode. Die App imitiert die Aktionen des Entwicklers. Die Plattform führt die Aktionen schneller aus als Ihr Entwicklungsteam. In der Tat generiert die Plattform Quellcode mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Zeilen pro Sekunde. AppMaster ist auch ein Paket, mit dem man Apps, mobile Apps und Backend erstellen kann. AppMaster macht nicht nur eine App, sondern erstellt auch eine Business-Suite.