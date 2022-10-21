每个人都有自己的想法和观点。主要的区别是，有些人喜欢大声喊叫，而有些人则喜欢在谈话中或在小组中巧妙地介绍自己的想法。一个名为Wattpad的社交阅读平台帮助读者和作家在线联系。该应用程序鼓励用户撰写和发表各种类型的原创作品，包括青少年小说、诗歌、动作和冒险。一个名为Wattpad的免费网站和应用程序，允许业余爱好者和专家发声，必须得到读者和作家的认可。它为作家们提供了一个发表自己想法的绝好机会。然而，读者可以通过阅读他人的言论来参与对话。

什么是Wattpad，它是如何运作的？

该平台上有超过9000万用户。还有什么？它有大约50种不同的语言。用户可以在Wattpad上与他们喜欢的作者互动，Wattpad是一个社会故事网站，他们可以在这里进行阅读，写出独特的故事。这里有一些提示，以保证他们在Wattpad上的安全。Wattpad于2006年在加拿大成立，上面的故事从古腾堡计划的公有领域的故事到当地用户写的故事，他们后来可能为更大的受众出版这些故事。因此，青少年和年轻人可以在知道许多人可能会阅读他们的作品的情况下写作。因此，孩子们必须理解如何在Wattpad上保持安全。

制作Wattpad这样的应用程序必须具备的功能

Wattpad有一个相当大的、参与性强的追随者，他们经常在该网站上寻找新内容。虽然应用程序的用户为其巨大的成功做出了贡献，但其叙述的内容不仅仅是平台的内容。其吸引力的原因主要是像Wattpad这样的阅读应用程序的功能。

给内容打标签

在该网站上，作者和内容制作者可以为他们的故事添加标签，其功能与Twitter的标签非常相似。读者可以使用这些标签来寻找他们希望阅读的内容，或从中获得灵感。内容中的标签也可能向读者表明该内容是否适合他们。为了防止看到某类信息，读者还可以根据自己的喜好，屏蔽特定的标签。

审查和评价

该平台对于消费高质量的内容来说是非常好的，但如何区分哪些是好的，哪些是不好的？评级和评论大大促进了读者与内容的互动和反馈。当内容包含广泛的正面和负面评价时，读者就会更简单地决定他们应该阅读什么，应该避免什么。

阅读列表

读者的内容可以被添加到他们所创建的阅读列表中。在用户档案上，这些阅读清单是向公众开放的。这些阅读清单可以引发其他应用程序用户之间的讨论。

通知

读者可以订阅网站上的文章或作家，通过电子邮件或移动设备上的推送提醒获得更新。

社会媒体整合

在你的电子书中包含社交媒体功能；应用程序用户可以简单地在他们的社交媒体网络上分享他们的内容，而无需离开应用程序。

如何创建一个像Wattpad一样的应用程序？

对于一个小公司老板或企业家来说，从头开始创建一个应用程序可能看起来很困难。在过去，创建一个应用程序需要编写大量的代码，在上面工作几个月，并花费大量的钱。当然，不是每个人都有这样的钱。以下步骤可以用来制作一个像Wattpad一样的应用程序。

进行市场调查

对国内和国际电子书App用户进行市场调查。查阅表现最好的企业。通过阅读评论找出它们的优点和缺点。你的应用程序有可能从竞争对手的不足之处中受益。

识别消费者的需求

一个新创建的应用程序必须有一些突出的特点来击败对手。最简单的方法是认识到消费者的需求，以及可以做什么来改善服务。

开发具有成本效益的解决方案

像Wattpad、Nook等流行的应用程序采用经济手段来提高其应用程序的有效性。其中一些包括发放免费奖品，在多个平台上推广拥有广泛受众的作家，等等。

发布前测试应用程序

先进的、多层次的试用和测试在三个方面有帮助；首先应用程序用户可以节省应用程序启动和事后消除错误的费用。其次，它将给应用程序一个良好的第一印象。第三，它可以让我们发现应用程序中的任何漏洞，并在启动前解决它们。

建立一个像Wattpad这样的应用程序需要多少钱？

你有没有想过，创建一个像Wattpad这样的iOS或Android版本的移动应用程序需要多少钱？它的成本与任何其他移动应用程序相同，因为它是一个应用程序。应用程序的成本是由参与的开发团队和包括的功能决定的。这可以用小时来衡量。例如，用户档案的开发和UI/UX开发通常需要42小时，主页的开发大约需要83小时，搜索和过滤器的整合大约需要94小时，而支付和交易则需要43小时。

无代码解决方案

众多的电子书应用程序，包括Kindle、Nook、Apple Books、Kindle、Aldiko等，可用于iOS和Android。由于对电子书的需求不断增长，每年都会有数百个新的电子书应用程序发布。这个行业的优势在于，客户可以尝试各种阅读和写作应用程序。无代码解决方案平台，如AppMaster提供的解决方案比无代码更多。有趣的是它也能生成源代码。该应用程序模仿了开发人员的行动。该平台比你的开发团队更快地执行行动。事实上，该平台以每秒22000行的速度生成源代码。AppMaster也是一个捆绑工具，允许人们创建应用程序、移动应用程序和后端。AppMaster不只是制作一个应用程序，还可以创建一个商业套件。