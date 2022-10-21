لكل فرد أفكاره ووجهات نظره. الفرق الرئيسي هو أنه بينما يفضل البعض الصراخ بصوت أعلى ، يفضل البعض الآخر تقديم أفكارهم أثناء المحادثات أو في مجموعات صغيرة بمهارة. تساعد منصة القراءة الاجتماعية التي تسمى Wattpad القراء والكتاب على التواصل عبر الإنترنت. يشجع التطبيق المستخدمين على كتابة ونشر أعمال أصلية في أنواع مختلفة ، بما في ذلك خيال المراهقين والشعر والحركة والمغامرة. يجب أن يكون موقع الويب والتطبيق المجاني Wattpad ، والذي يسمح للهواة والخبراء بالتعبير عن رأيهم ، في متناول القراء والكتاب. يوفر للكتاب فرصة رائعة لنشر أفكارهم. ومع ذلك ، يمكن للقراء الدخول في محادثة من خلال قراءة ما يقوله الآخرون.

ما هو واتباد وكيف يعمل؟

يوجد أكثر من 90 مليون مستخدم على المنصة. ماذا بعد؟ يأتي في ما يقرب من 50 لغة مختلفة. قد يتفاعل المستخدمون مع المؤلفين المفضلين لديهم على Wattpad ، وهو موقع إلكتروني لرواية القصص الاجتماعية حيث يمكنهم قراءة وكتابة حكايات فريدة. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ عليها بأمان على واتباد. القصص على Wattpad ، التي تأسست في كندا في عام 2006 ، تتراوح من تلك الموجودة في المجال العام لـ Project Gutenberg إلى تلك التي كتبها المستخدمون المحليون الذين قد ينشرونها لاحقًا لجمهور أكبر. نتيجة لذلك ، قد يكتب المراهقون والشباب وهم يعلمون أن العديد من الأشخاص قد يقرؤون أعمالهم. يجب أن يفهم الأطفال كيف يكونون آمنين على واتباد نتيجة لذلك.

يجب توفر ميزات لإنشاء تطبيقات مثل Wattpad

يحتوي Wattpad على عدد كبير من المتابعين المتفاعلين الذين يترددون على الموقع بشكل متكرر بحثًا عن محتوى جديد. على الرغم من أن مستخدمي التطبيق يساهمون في نجاحه الهائل ، إلا أن السرد يتضمن ما هو أكثر من مجرد محتوى النظام الأساسي. أسباب جاذبيتها هي في الغالب ميزات تطبيق القراءة مثل Wattpad.

وضع العلامات على المحتوى

على الموقع ، قد يضيف المؤلفون ومنتجو المحتوى علامات إلى حكاياتهم ، والتي تعمل بشكل مشابه جدًا لعلامات التصنيف على Twitter. يمكن للقراء استخدام هذه العلامات للعثور على نوع المحتوى الذي يرغبون في قراءته أو الحصول على أفكار منه. قد تشير العلامات الموجودة في المحتوى أيضًا للقراء إلى ما إذا كان المحتوى مناسبًا لهم أم لا. لمنع رؤية نوع معين من المعلومات ، يمكن للقراء أيضًا حظر علامات معينة وفقًا لتفضيلاتهم.

مراجعة وتقييم

النظام الأساسي ممتاز لاستهلاك محتوى عالي الجودة ، ولكن كيف يمكنك معرفة ما هو جيد وما هو ليس كذلك؟ تسهل التقييمات والمراجعات بشكل كبير تفاعل القارئ مع المحتوى والتعليقات. عندما يحتوي المحتوى على مجموعة واسعة من التقييمات الإيجابية والسلبية ، يكون من الأسهل للقراء أن يقرروا ما يجب عليهم قراءته وما يجب عليهم تجنبه.

قائمة القراءة

يمكن إضافة محتوى القراء إلى قوائم القراءة التي أنشأوها. في ملفات تعريف المستخدمين ، يتم توفير قوائم القراءة هذه للجمهور. يمكن أن تثير قوائم القراءة هذه مناقشات بين مستخدمي التطبيق الآخرين.

إشعارات

يمكن للقراء الاشتراك في المقالات أو الكتاب على الموقع للحصول على التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو التنبيهات الفورية على أجهزتهم المحمولة.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

قم بتضمين وظائف الوسائط الاجتماعية في كتابك الإلكتروني ؛ يمكن لمستخدمي التطبيق ببساطة مشاركة المحتوى الخاص بهم على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم دون مغادرة التطبيق.

كيفية إنشاء تطبيق مثل واتباد؟

قد يبدو إنشاء تطبيق من البداية أمرًا صعبًا بالنسبة لمالك شركة صغيرة أو رائد أعمال. في الماضي ، كان إنشاء تطبيق يتطلب كتابة الكثير من الأكواد ، والعمل عليه لعدة أشهر ، وإنفاق الكثير من المال. بالطبع ، ليس كل شخص لديه المال لذلك. يمكن استخدام الخطوات التالية لإنشاء تطبيق مثل Wattpad.

إجراء أبحاث السوق

إجراء أبحاث السوق على مستخدمي تطبيق الكتاب الإلكتروني الوطنيين والدوليين. ابحث عن أفضل الشركات أداءً. اكتشف نقاط قوتهم وعيوبهم من خلال قراءة المراجعات. من الممكن أن يستفيد تطبيقك من نقص أحد المنافسين.

تحديد احتياجات المستهلك

يجب أن يتمتع التطبيق الذي تم إنشاؤه حديثًا ببعض الخصائص المميزة للتغلب على منافسيه. أبسط طريقة هي التعرف على رغبات المستهلك وما يمكن عمله لتحسين الخدمات.

تطوير حلول فعالة من حيث التكلفة

تستخدم التطبيقات الشهيرة مثل Wattpad و Nook وغيرهما تقنيات اقتصادية لتحسين فعالية تطبيقاتها. يتضمن بعضها منح جوائز مجانية ، والترويج للكتاب مع جمهور واسع عبر العديد من المنصات ، وما إلى ذلك.

اختبار التطبيق قبل الإطلاق

تساعد التجربة والاختبار المتقدمة ومتعددة المستويات في ثلاث طرق ؛ في البداية ، يحفظ مستخدم التطبيق تكاليف تشغيل التطبيق وإزالة الأخطاء بعد ذلك. ثانيًا ، سيعطي انطباعًا أوليًا جيدًا عن التطبيق. ثالثًا ، سيسمح لنا بتحديد أي ثغرات في التطبيق وحلها قبل إطلاقه.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Wattpad؟

هل تساءلت يومًا عن تكلفة إنشاء إصدار iOS أو Android لتطبيق جوال مثل Wattpad؟ سيكلف نفس تكلفة أي تطبيق جوال آخر لأنه تطبيق. يتم تحديد تكلفة التطبيق من قبل فريق التطوير المشترك ، والوظائف المضمنة. يمكن قياس ذلك من حيث الساعات. على سبيل المثال ، عادةً ما يستغرق تطوير ملفات تعريف المستخدمين وتطوير UI / UX 42 ساعة ، وسيستغرق تطوير الصفحة الرئيسية حوالي 83 ساعة ، وسيستغرق تكامل البحث والتصفية 94 ساعة تقريبًا ، وستستغرق المدفوعات والمعاملات 43 ساعة .

حل بدون كود

تتوفر العديد من تطبيقات الكتب الإلكترونية ، بما في ذلك Kindle و Nook و Apple Books و Kindle و Aldiko وما إلى ذلك ، لنظامي التشغيل iOS و Android. كل عام ، يتم إصدار المئات من تطبيقات الكتب الإلكترونية الجديدة نتيجة للطلب المتزايد على الكتب الإلكترونية. تكمن ميزة هذه الصناعة في أنه يمكن للعملاء تجربة العديد من تطبيقات القراءة والكتابة. توفر الأنظمة الأساسية للحلول الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster حلًا أكثر من عدم وجود رمز. ومن المثير للاهتمام أنه يولد شفرة المصدر أيضًا. يحاكي التطبيق إجراءات المطور. تقوم المنصة بتنفيذ الإجراءات بشكل أسرع من فريق التطوير الخاص بك. في الواقع ، تقوم المنصة بإنشاء شفرة المصدر بسرعة 22000 سطر في الثانية. AppMaster هي أيضًا حزمة تتيح للأشخاص إنشاء تطبيقات وتطبيقات للجوال وخلفية. لا يقوم AppMaster بإنشاء تطبيق فحسب ، بل يقوم أيضًا بإنشاء مجموعة أعمال.