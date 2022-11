Iedereen heeft zijn eigen ideeën en standpunten. Het belangrijkste onderscheid is dat sommigen liever harder schreeuwen, terwijl anderen hun gedachten tijdens gesprekken of in kleine groepen subtiel introduceren. Een sociaal leesplatform genaamd Wattpad helpt lezers en schrijvers online met elkaar in contact te komen. De app moedigt gebruikers aan om originele werken te schrijven en te publiceren in verschillende genres, waaronder tienerfictie, poëzie, actie en avontuur. Een gratis website en app genaamd Wattpad, die amateurs en experts een stem geeft, moet herkenbaar zijn voor lezers en schrijvers. Het biedt schrijvers een fantastische mogelijkheid om hun ideeën te publiceren. Lezers kunnen echter een gesprek aangaan door te lezen wat anderen zeggen.

Wat is Wattpad, en hoe werkt het?

Er zijn meer dan 90 miljoen gebruikers op het platform. Wat nog meer? Het is er in ongeveer 50 verschillende talen. Gebruikers kunnen interactie hebben met hun favoriete auteurs op Wattpad, een sociale verhalenwebsite waar ze unieke verhalen kunnen lezen en schrijven. Hier zijn enkele tips om ze veilig te houden op Wattpad. Verhalen op Wattpad, dat in 2006 in Canada werd opgericht, variëren van verhalen in het publieke domein van Project Gutenberg tot verhalen geschreven door lokale gebruikers die ze later kunnen publiceren voor een groter publiek. Daardoor kunnen tieners en jongvolwassenen schrijven in de wetenschap dat veel mensen hun werk kunnen lezen. Kinderen moeten daarom begrijpen hoe ze veilig kunnen zijn op Wattpad.

Must-have functies voor apps als Wattpad

Wattpad heeft een grote, betrokken aanhang die de site regelmatig bezoekt op zoek naar nieuwe inhoud. Hoewel de gebruikers van de app bijdragen aan het enorme succes, is er meer aan de hand dan alleen de inhoud van het platform. De redenen voor de aantrekkingskracht zijn vooral de functies van een lees-app als Wattpad.

Inhoud taggen

Op de site kunnen auteurs en producenten van inhoud tags toevoegen aan hun verhalen, die sterk lijken op de hashtags van Twitter. Lezers kunnen deze tags gebruiken om het soort inhoud te vinden dat ze willen lezen of waar ze ideeën uit willen halen. Tags in de inhoud kunnen lezers ook aangeven of de inhoud voor hen geschikt is. Om te voorkomen dat een bepaald soort informatie wordt gezien, kunnen lezers ook specifieke tags blokkeren op basis van hun voorkeuren.

Beoordelen en beoordelen

Het platform is uitstekend geschikt om inhoud van hoge kwaliteit te consumeren, maar hoe kun je zien wat goed is en wat niet? Beoordelingen en recensies vergemakkelijken de interactie van lezers met de inhoud en de feedback. Wanneer inhoud een breed scala aan positieve en negatieve beoordelingen bevat, is het voor lezers eenvoudiger om te beslissen wat ze moeten lezen en wat ze moeten vermijden.

Leeslijst

Inhoud van lezers kan worden toegevoegd aan door hen gemaakte leeslijsten. Op de gebruikersprofielen worden deze leeslijsten openbaar gemaakt. Deze leeslijsten kunnen discussies op gang brengen tussen andere gebruikers van de app.

Meldingen

Lezers kunnen zich abonneren op artikelen of schrijvers op de site om updates te ontvangen via e-mail of push alerts op hun mobiele apparaten.

Integratie van sociale media

Neem social media functionaliteit op in je eBook; app-gebruikers kunnen de inhoud eenvoudig delen op hun social media netwerken zonder ooit de app te verlaten.

Hoe maak je een app zoals Wattpad?

Het maken van een app vanuit het niets kan moeilijk lijken voor een kleine bedrijfseigenaar of ondernemer. In het verleden moest je voor het maken van een app een hoop code schrijven, er maanden aan werken en een hoop geld uitgeven. Natuurlijk heeft niet iedereen daar het geld voor. Met de volgende stappen kun je een app als Wattpad maken.

Marktonderzoek doen

Doe marktonderzoek naar zowel nationale als internationale ebook app gebruikers. Zoek de best presterende bedrijven op. Ontdek hun sterke en zwakke punten door de recensies te lezen. Het is mogelijk dat jouw app kan profiteren van de tekortkoming van een concurrent.

Identificeer de behoeften van de consument

Een nieuw gemaakte app moet enkele uitstekende eigenschappen hebben om zijn rivalen te verslaan. De eenvoudigste methode is het herkennen van de wensen van de consument en wat er gedaan kan worden om de diensten te verbeteren.

Ontwikkel kosteneffectieve oplossingen

Populaire apps zoals Wattpad, Nook en andere gebruiken economische technieken om de effectiviteit van hun app te verbeteren. Enkele daarvan zijn het uitdelen van gratis prijzen, het promoten van schrijvers met een breed publiek op verschillende platforms, enz.

De app testen voor de lancering

Het geavanceerde en op meerdere niveaus testen helpt op drie manieren; Ten eerste bespaart de app-gebruiker op de kosten van het lanceren van de app en het verwijderen van bugs achteraf. Ten tweede geeft het een goede eerste indruk van de app. Ten derde zal het ons in staat stellen om eventuele mazen in de app te identificeren en deze op te lossen voor de lancering.

Hoeveel kost het om een app als Wattpad te bouwen?

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel het zou kosten om een iOS of Android versie van een mobiele app als Wattpad te maken? Het zou hetzelfde kosten als elke andere mobiele app omdat het een app is. De kosten van de app worden bepaald door het ontwikkelteam dat wordt ingeschakeld en de functionaliteit die wordt meegeleverd. Dit kan worden gemeten in uren. Bijvoorbeeld, de ontwikkeling van gebruikersprofielen en UI/ UX ontwikkeling zou meestal 42 uur in beslag nemen, de ontwikkeling van de startpagina zou ongeveer 83 uur in beslag nemen, zoek- en filterintegratie zou ongeveer 94 uur in beslag nemen, en betalingen en transacties zouden 43 uur in beslag nemen.

Geen-code oplossing

Voor iOS en Android zijn talloze ebook-apps beschikbaar, waaronder Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko, enz. Elk jaar komen er honderden nieuwe ebook-apps uit als gevolg van de groeiende vraag naar ebooks. Het voordeel van deze industrie is dat klanten kunnen experimenteren met verschillende lees- en schrijfapps. No-code oplossing platforms zoals AppMaster biedt oplossing meer dan no-code. Interessant is dat het ook de broncode genereert. De app bootst de handelingen van de ontwikkelaar na. Het platform voert acties sneller uit dan uw ontwikkelingsteam. In feite genereert het platform broncode met een snelheid van 22.000 regels per seconde. AppMaster is ook een bundel waarmee men apps, mobiele apps en backend kan maken. AppMaster maakt niet alleen een app, maar creëert ook een business suite.