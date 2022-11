Ognuno ha le proprie idee e i propri punti di vista. La differenza principale è che mentre alcuni preferiscono gridare più forte, altri preferiscono introdurre i loro pensieri durante le conversazioni o in piccoli gruppi in modo sottile. Una piattaforma di lettura sociale chiamata Wattpad aiuta i lettori e gli scrittori a connettersi online. L'applicazione incoraggia gli utenti a scrivere e pubblicare opere originali di vari generi, tra cui narrativa per ragazzi, poesia, azione e avventura. Un sito web e un'app gratuiti chiamati Wattpad, che permettono a dilettanti ed esperti di dare voce, devono essere riconoscibili dai lettori e dagli scrittori. Offre agli scrittori una fantastica opportunità di pubblicare le proprie idee. Tuttavia, i lettori possono impegnarsi in una conversazione leggendo ciò che dicono gli altri.

Che cos'è Wattpad e come funziona?

La piattaforma conta più di 90 milioni di utenti. E cos'altro? È disponibile in circa 50 lingue diverse. Gli utenti possono interagire con i loro autori preferiti su Wattpad, un sito di social storytelling in cui possono leggere e scrivere racconti unici. Ecco alcuni consigli per tenerli al sicuro su Wattpad. Le storie su Wattpad, fondato in Canada nel 2006, spaziano da quelle di pubblico dominio del Progetto Gutenberg a quelle scritte da utenti locali che possono poi pubblicarle per un pubblico più vasto. Di conseguenza, adolescenti e giovani adulti possono scrivere sapendo che molte persone potrebbero leggere il loro lavoro. I ragazzi devono quindi capire come essere sicuri su Wattpad.

Caratteristiche indispensabili per rendere le app come Wattpad

Wattpad ha un pubblico numeroso e impegnato che frequenta spesso il sito alla ricerca di nuovi contenuti. Sebbene gli utenti dell'app contribuiscano al suo enorme successo, la narrativa non si limita ai contenuti della piattaforma. Le ragioni del suo fascino sono soprattutto le caratteristiche di un'app di lettura come Wattpad.

Taggare i contenuti

Sul sito, gli autori e i produttori di contenuti possono aggiungere ai loro racconti dei tag, che funzionano in modo molto simile agli hashtag di Twitter. I lettori possono usare questi tag per trovare il tipo di contenuto che desiderano leggere o da cui vogliono prendere spunto. I tag nel contenuto possono anche indicare ai lettori se il contenuto è adatto a loro. Per evitare di vedere un determinato tipo di informazioni, i lettori possono anche bloccare tag specifici in base alle loro preferenze.

Recensioni e valutazioni

La piattaforma è eccellente per consumare contenuti di alta qualità, ma come si fa a distinguere ciò che è buono da ciò che non lo è? Le valutazioni e le recensioni facilitano notevolmente l'interazione dei lettori con i contenuti e il feedback. Quando i contenuti contengono un'ampia gamma di valutazioni positive e negative, è più semplice per i lettori decidere cosa leggere e cosa evitare.

Elenco di lettura

I contenuti dei lettori possono essere aggiunti agli elenchi di lettura da loro creati. Nei profili degli utenti, questi elenchi di lettura sono resi disponibili al pubblico. Questi elenchi di lettura possono dare vita a discussioni tra gli altri utenti dell'app.

Notifiche

I lettori possono iscriversi agli articoli o agli scrittori del sito per ricevere gli aggiornamenti tramite e-mail o avvisi push sui loro dispositivi mobili.

Integrazione con i social media

Includete la funzionalità dei social media nel vostro eBook; gli utenti dell'app possono semplicemente condividere i contenuti sui loro social network senza mai lasciare l'app.

Come creare un'app come Wattpad?

Creare un'app da zero può sembrare difficile per il proprietario di una piccola azienda o per un imprenditore. In passato, per creare un'app era necessario scrivere una tonnellata di codice, lavorarci per mesi e spendere un sacco di soldi. Naturalmente, non tutti hanno i soldi per farlo. Per creare un'app come Wattpad si possono seguire i seguenti passi.

Condurre ricerche di mercato

Condurre una ricerca di mercato sugli utenti di app per ebook a livello nazionale e internazionale. Cercare le aziende con le migliori prestazioni. Scoprite i loro punti di forza e gli svantaggi leggendo le recensioni. È possibile che la vostra app tragga vantaggio dalle carenze di un concorrente.

Identificare le esigenze dei consumatori

Un'app di nuova creazione deve avere alcune caratteristiche eccezionali per battere i suoi rivali. Il metodo più semplice è quello di riconoscere i bisogni dei consumatori e cosa si può fare per migliorare i servizi.

Sviluppare soluzioni economicamente vantaggiose

Applicazioni popolari come Wattpad, Nook e altre utilizzano tecniche economiche per migliorare l'efficacia delle loro app. Alcune di queste includono la distribuzione di premi gratuiti, la promozione di scrittori con un ampio pubblico su diverse piattaforme, ecc.

Testare l'app prima del lancio

Le prove e i test avanzati e a più livelli aiutano in tre modi: in primo luogo l'utente dell'app risparmia sui costi del lancio e della successiva rimozione dei bug. In secondo luogo, fornisce una buona prima impressione dell'applicazione. In terzo luogo, ci consentirà di identificare eventuali lacune dell'applicazione e di risolverle prima del lancio.

Quanto costa costruire un'app come Wattpad?

Vi siete mai chiesti quanto costerebbe creare una versione iOS o Android di un'app mobile come Wattpad? Avrebbe lo stesso costo di qualsiasi altra app mobile, perché si tratta di un'app. Il costo dell'app è determinato dal team di sviluppo impegnato e dalle funzionalità incluse. Questo potrebbe essere misurato in termini di ore. Ad esempio, lo sviluppo dei profili degli utenti e lo sviluppo dell'interfaccia utente/ UX richiedono generalmente 42 ore, lo sviluppo della pagina iniziale circa 83 ore, l'integrazione di ricerca e filtri circa 94 ore e i pagamenti e le transazioni 43 ore.

Soluzione senza codice

Per iOS e Android sono disponibili numerose applicazioni per ebook, tra cui Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko, ecc. Ogni anno vengono rilasciate centinaia di nuove app per ebook a seguito della crescente domanda di libri elettronici. Il vantaggio di questo settore è che i clienti possono sperimentare diverse app di lettura e scrittura. Le piattaforme di soluzioni no-code come AppMaster offrono una soluzione più che no-code. È interessante notare che genera anche il codice sorgente. L'app imita le azioni dello sviluppatore. La piattaforma esegue le azioni più velocemente del team di sviluppo. Infatti, la piattaforma genera codice sorgente a una velocità di 22.000 righe al secondo. AppMaster è anche un pacchetto che consente di creare applicazioni, applicazioni mobili e backend. AppMaster non si limita a creare un'applicazione, ma crea anche una suite aziendale.