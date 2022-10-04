У каждого человека есть свои идеи и точки зрения. Главное различие в том, что одни предпочитают кричать громче, а другие - тонко излагать свои мысли во время разговоров или в небольших группах. Социальная платформа для чтения под названием Wattpad помогает читателям и писателям общаться в Интернете. Приложение поощряет пользователей писать и публиковать оригинальные произведения в различных жанрах, включая подростковую фантастику, поэзию, боевики и приключения. Бесплатный сайт и приложение под названием Wattpad, позволяющие любителям и экспертам высказаться, должны быть узнаваемыми для читателей и писателей. Он предоставляет писателям фантастическую возможность опубликовать свои идеи. Однако читатели могут вступать в беседу, читая то, что говорят другие.

Что такое Wattpad и как он работает?

На платформе более 90 миллионов пользователей. Что еще? Она представлена примерно на 50 различных языках. Пользователи могут общаться со своими любимыми авторами на Wattpad, социальном сайте рассказов, где они могут быть читателями и писать уникальные истории. Вот несколько советов, как обеспечить их безопасность на Wattpad. Истории на Wattpad, который был основан в Канаде в 2006 году, варьируются от тех, которые находятся в общественном достоянии Проекта Гутенберга, до тех, которые написаны местными пользователями, которые позже могут опубликовать их для более широкой аудитории. В результате подростки и молодые люди могут писать, зная, что многие люди могут прочитать их работу. В результате дети должны понять, как обезопасить себя на Wattpad.

Обязательные функции для создания приложений, подобных Wattpad

Wattpad имеет обширную, заинтересованную аудиторию, которая часто посещает сайт в поисках нового контента. Несмотря на то, что пользователи приложения способствуют его огромному успеху, в нем есть нечто большее, чем просто содержание платформы. Причины его привлекательности в основном заключаются в особенностях такого приложения для чтения, как Wattpad.

Тегирование контента

На сайте авторы и производители контента могут добавлять к своим рассказам теги, которые функционируют очень похоже на хэштеги Twitter. Читатели могут использовать эти теги, чтобы найти тот тип контента, который они хотят прочитать или почерпнуть идеи. Теги в контенте также могут указывать читателям, подходит ли им этот контент. Чтобы не видеть определенный вид информации, читатели могут блокировать определенные теги в соответствии со своими предпочтениями.

Обзор и оценка

Платформа отлично подходит для потребления высококачественного контента, но как определить, что хорошо, а что нет? Рейтинги и обзоры значительно облегчают взаимодействие читателей с контентом и обратную связь. Когда контент содержит широкий спектр положительных и отрицательных оценок, читателям проще решить, что им стоит читать, а чего следует избегать.

Список для чтения

Контент читателей может быть добавлен в созданные ими списки чтения. В профилях пользователей эти списки чтения доступны для общественности. Эти списки чтения могут вызвать дискуссии среди других пользователей приложения.

Уведомления

Читатели могут подписаться на статьи или писателей на сайте, чтобы получать обновления по электронной почте или в виде push-уведомлений на свои мобильные устройства.

Интеграция социальных сетей

Включите функциональность социальных сетей в вашу электронную книгу; пользователи приложения могут просто делиться контентом в своих социальных сетях, не выходя из приложения.

Как создать приложение, подобное Wattpad?

Создание приложения с нуля может показаться сложным для владельца небольшой компании или предпринимателя. В прошлом для создания приложения требовалось написать тонну кода, работать над ним месяцами и потратить кучу денег. Конечно, не у всех есть на это деньги. Чтобы создать приложение, подобное Wattpad, можно воспользоваться следующими шагами.

Проведите исследование рынка

Проведите исследование рынка как национальных, так и международных пользователей приложений для электронных книг. Найдите наиболее успешные предприятия. Выясните их сильные и слабые стороны, прочитав отзывы. Вполне возможно, что ваше приложение может выиграть от недостатков конкурента.

Определите потребности потребителей

Недавно созданное приложение должно обладать некоторыми выдающимися характеристиками, чтобы обойти своих конкурентов. Самый простой метод - узнать желания потребителей и то, что можно сделать для улучшения качества услуг.

Разрабатывайте экономически эффективные решения

Популярные приложения, такие как Wattpad, Nook и другие, используют экономические методы для повышения эффективности своего приложения. Некоторые из них включают раздачу бесплатных призов, продвижение писателей с широкой аудиторией на нескольких платформах и т.д.

Тестирование приложения перед запуском

Продвинутое и многоуровневое тестирование помогает тремя способами: во-первых, пользователь приложения экономит на расходах, связанных с запуском приложения и последующим устранением ошибок. Во-вторых, это создаст хорошее первое впечатление о приложении. В-третьих, это позволит нам выявить любые недостатки в приложении и устранить их до запуска.

Сколько стоит создание такого приложения, как Wattpad?

Вы когда-нибудь задумывались, сколько будет стоить создание iOS или Android версии такого мобильного приложения, как Wattpad? Это будет стоить столько же, сколько и любое другое мобильное приложение, потому что это приложение. Стоимость приложения определяется привлеченной командой разработчиков и включенной в него функциональностью. Это можно измерить в часах. Например, разработка профилей пользователей и разработка UI/ UX обычно занимает 42 часа, разработка главной страницы - около 83 часов, поиск и интеграция фильтров - примерно 94 часа, а платежи и транзакции - 43 часа.

Решение без кода

Многочисленные приложения для электронных книг, включая Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko и т.д., доступны для iOS и Android. Каждый год появляются сотни новых приложений для электронных книг в результате растущего спроса на них. Преимущество этой отрасли в том, что покупатели могут экспериментировать с различными приложениями для чтения и записи. Платформы решений без кода, такие как AppMaster, предлагают решение больше, чем просто без кода. Интересно, что она генерирует и исходный код. Приложение имитирует действия разработчика. Платформа выполняет действия быстрее, чем ваша команда разработчиков. Фактически, платформа генерирует исходный код со скоростью 22 000 строк в секунду. AppMaster - это пакет, который позволяет создавать приложения, мобильные приложения и бэкенд. AppMaster позволяет не просто создать приложение, но и бизнес-комплекс.