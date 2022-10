Cada um tem as suas próprias ideias e pontos de vista. A principal distinção é que enquanto alguns preferem gritar mais alto, outros preferem introduzir os seus pensamentos durante as conversas ou em pequenos grupos subtilmente. Uma plataforma de leitura social chamada Wattpad ajuda os leitores e escritores a ligarem-se em linha. A aplicação encoraja os utilizadores a escrever e publicar obras originais em vários géneros, incluindo ficção juvenil, poesia, acção, e aventura. Um website e uma aplicação gratuita chamada Wattpad, que permite aos amadores e especialistas uma voz, deve ser reconhecível aos leitores e escritores. Oferece aos escritores uma fantástica oportunidade de publicar as suas ideias. No entanto, os leitores podem participar em conversas lendo o que os outros dizem.

O que é o Wattpad, e como é que funciona?

Há mais de 90 milhões de utilizadores na plataforma. Que mais? Vem em cerca de 50 línguas diferentes. Os utilizadores podem interagir com os seus autores favoritos no Wattpad, um website social de narração de histórias onde podem ler e escrever contos únicos. Aqui estão algumas dicas para os manter seguros no Wattpad. Histórias no Wattpad, que foi fundado no Canadá em 2006, desde as do domínio público do Project Gutenberg até às escritas por utilizadores locais que mais tarde as poderão publicar para audiências maiores. Como resultado, adolescentes e jovens adultos podem escrever sabendo que muitas pessoas podem ler o seu trabalho. As crianças devem compreender como estar seguras no Wattpad como resultado.

Características obrigatórias para fazer aplicações como o Wattpad

O Wattpad tem um tamanho considerável, empenhado em seguir que frequenta o site frequentemente em busca de novos conteúdos. Embora os utilizadores da aplicação contribuam para o seu enorme sucesso, há mais na narrativa do que apenas o conteúdo da plataforma. As razões para o seu apelo são sobretudo as características de uma aplicação de leitura como o Wattpad.

Conteúdo da etiquetagem

No site, os autores e produtores de conteúdos podem adicionar tags aos seus contos, que funcionam de forma muito semelhante aos hashtags do Twitter. Os leitores podem utilizar estas etiquetas para encontrar o tipo de conteúdo que desejam ler ou obter ideias. As etiquetas no conteúdo podem também indicar aos leitores se o conteúdo é adequado para eles. Para evitar ver um determinado tipo de informação, os leitores podem também bloquear etiquetas específicas de acordo com as suas preferências.

Revisão e Avaliação

A plataforma é excelente para consumir conteúdos de alta qualidade, mas como se pode distinguir o que é bom do que não é? As classificações e revisões facilitam grandemente a interacção do leitor com o conteúdo e o feedback. Quando o conteúdo contém uma vasta gama de avaliações positivas e negativas, é mais simples para os leitores decidir o que devem estar a ler e o que devem evitar.

Lista de leitura

O conteúdo dos leitores pode ser adicionado às listas de leitura que tenham criado. Nos perfis dos utilizadores, estas listas de leitura são postas à disposição do público. Estas listas de leitura podem desencadear discussões entre outros utilizadores de aplicações.

Notificações

Os leitores podem subscrever artigos ou escritores no site para obter actualizações através de correio electrónico ou enviar alertas para os seus dispositivos móveis.

Integração das redes sociais

Inclua a funcionalidade de redes sociais no seu livro electrónico; os utilizadores da aplicação podem simplesmente partilhar o seu conteúdo nas suas redes de redes sociais sem nunca abandonarem a aplicação.

Como criar uma aplicação como o Wattpad?

Criar uma aplicação do zero pode parecer difícil para um pequeno proprietário ou empresário de uma empresa. No passado, criar uma aplicação exigia escrever uma tonelada de código, trabalhar nela durante meses, e gastar uma tonelada de dinheiro. É claro que nem todos têm dinheiro para isso. Os passos seguintes podem ser usados para fazer uma aplicação como o Wattpad.

Conduzir uma pesquisa de mercado

Realização de estudos de mercado sobre utilizadores de aplicações de livros electrónicos nacionais e internacionais. Procurar as empresas com melhor desempenho. Descubra os seus pontos fortes e os seus inconvenientes lendo as críticas. É possível que a sua aplicação possa beneficiar da deficiência de um concorrente.

Identificar as necessidades do consumidor

Uma aplicação recém-criada deve ter algumas características excepcionais para derrotar os seus rivais. O método mais simples é reconhecer os desejos do consumidor e o que pode ser feito para melhorar os serviços.

Desenvolver soluções rentáveis

Aplicações populares como Wattpad, Nook, e outras empregam técnicas económicas para melhorar a eficácia da sua aplicação. Algumas delas incluem a atribuição de prémios gratuitos, a promoção de escritores com um vasto público através de várias plataformas, etc.

Teste da aplicação antes do seu lançamento

Os testes e testes avançados e multiníveis ajudam de três maneiras; no início, o utilizador poupa nos custos de lançamento de aplicações e remoção de bugs posteriormente. Em segundo lugar, dá uma boa primeira impressão da aplicação. Em terceiro lugar, permitir-nos-á identificar quaisquer lacunas na aplicação e resolvê-las antes do seu lançamento.

Quanto custa a construção de uma aplicação como o Wattpad?

Já alguma vez se perguntou quanto custaria criar uma versão iOS ou Android de uma aplicação móvel como o Wattpad? Custaria o mesmo que qualquer outra aplicação móvel porque é uma aplicação. O custo da aplicação é determinado pela equipa de desenvolvimento envolvida, e a funcionalidade incluída. Isto poderia ser medido em termos de horas. Por exemplo, o desenvolvimento de perfis de utilizador e o desenvolvimento UI/ UX levariam normalmente 42 horas, o desenvolvimento da página inicial levaria cerca de 83 horas, a pesquisa e integração de filtros levaria aproximadamente 94 horas, e os pagamentos e transacções levariam 43 horas.

Solução sem código

Numerosas aplicações de ebook, incluindo Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko, etc., estão disponíveis para iOS e Android. Todos os anos, centenas de novas aplicações para ebook são lançadas como resultado da crescente procura de ebooks. A vantagem desta indústria é que os clientes podem experimentar várias aplicações de leitura e escrita. Plataformas de soluções sem código, como a AppMaster, oferecem soluções mais do que sem código. Curiosamente, também gera o código-fonte. A aplicação imita as acções do programador. A plataforma executa acções mais rapidamente do que a sua equipa de desenvolvimento. Na realidade, a plataforma gera o código fonte a uma velocidade de 22.000 linhas por segundo. O AppMaster é também um pacote que permite criar aplicações, aplicações móveis, e backend. O AppMaster não faz apenas uma aplicação, mas também cria uma suite de negócios.