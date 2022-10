Chacun a ses propres idées et points de vue. La principale distinction est que si certains préfèrent crier plus fort, d'autres préfèrent introduire subtilement leurs pensées au cours de conversations ou en petits groupes. Une plateforme de lecture sociale appelée Wattpad aide les lecteurs et les écrivains à se connecter en ligne. L'application encourage les utilisateurs à écrire et à publier des œuvres originales dans divers genres, notamment la fiction pour adolescents, la poésie, l'action et l'aventure. Un site Web et une application gratuits appelés Wattpad, qui permettent aux amateurs et aux experts de s'exprimer, doivent être reconnus par les lecteurs et les écrivains. Il offre aux écrivains une opportunité fantastique de publier leurs idées. Toutefois, les lecteurs peuvent engager une conversation en lisant ce que disent les autres.

Il y a plus de 90 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Quoi d'autre ? Elle est disponible dans environ 50 langues différentes. Les utilisateurs peuvent interagir avec leurs auteurs préférés sur Wattpad, un site de narration sociale où ils peuvent lire et écrire des récits uniques. Voici quelques conseils pour assurer leur sécurité sur Wattpad. Les histoires sur Wattpad, qui a été fondé au Canada en 2006, vont de celles du domaine public du Projet Gutenberg à celles écrites par des utilisateurs locaux qui peuvent ensuite les publier pour un public plus large. Par conséquent, les adolescents et les jeunes adultes peuvent écrire en sachant que de nombreuses personnes peuvent lire leur travail. Les enfants doivent donc comprendre comment être en sécurité sur Wattpad.

Fonctions indispensables pour créer des applications comme Wattpad

Wattpad dispose d'un public important et engagé qui fréquente le site fréquemment à la recherche de nouveaux contenus. Bien que les utilisateurs de l'application contribuent à son énorme succès, le récit ne se limite pas au contenu de la plate-forme. Les raisons de son attrait résident principalement dans les fonctionnalités d'une application de lecture comme Wattpad.

Le balisage du contenu

Sur le site, les auteurs et les producteurs de contenu peuvent ajouter des balises à leurs récits, qui fonctionnent de manière très similaire aux hashtags de Twitter. Les lecteurs peuvent utiliser ces balises pour trouver le type de contenu qu'ils souhaitent lire ou dont ils souhaitent tirer des idées. Les balises présentes dans le contenu peuvent également indiquer aux lecteurs si le contenu leur convient. Pour éviter de voir un certain type d'information, les lecteurs peuvent également bloquer des balises spécifiques en fonction de leurs préférences.

Examiner et noter

La plateforme est excellente pour consommer du contenu de qualité, mais comment distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas ? Les évaluations et les critiques facilitent grandement l'interaction des lecteurs avec le contenu et les commentaires. Lorsque le contenu contient un large éventail d'évaluations positives et négatives, il est plus simple pour les lecteurs de décider ce qu'ils doivent lire et ce qu'ils doivent éviter.

Liste de lecture

Le contenu des lecteurs peut être ajouté aux listes de lecture qu'ils ont créées. Sur les profils des utilisateurs, ces listes de lecture sont mises à la disposition du public. Ces listes de lecture peuvent susciter des discussions entre les autres utilisateurs de l'application.

Notifications

Les lecteurs peuvent s'abonner à des articles ou à des auteurs sur le site pour recevoir des mises à jour par courrier électronique ou des alertes push sur leurs appareils mobiles.

Intégration des médias sociaux

Intégrez une fonctionnalité de médias sociaux à votre livre électronique ; les utilisateurs de l'application peuvent simplement partager le contenu sur leurs réseaux de médias sociaux sans jamais quitter l'application.

Créer une application à partir de rien peut sembler difficile pour un propriétaire de petite entreprise ou un entrepreneur. Dans le passé, la création d'une application nécessitait d'écrire une tonne de code, de travailler dessus pendant des mois et de dépenser une tonne d'argent. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour créer une application comme Wattpad.

Réaliser une étude de marché

Réalisez une étude de marché sur les utilisateurs d'applis d'ebooks nationaux et internationaux. Recherchez les entreprises les plus performantes. Découvrez leurs points forts et leurs inconvénients en lisant les critiques. Il est possible que votre appli puisse bénéficier des lacunes d'un concurrent.

Identifiez les besoins des consommateurs

Une application nouvellement créée doit présenter des caractéristiques exceptionnelles pour l'emporter sur ses rivales. La méthode la plus simple consiste à identifier les besoins des consommateurs et ce qui peut être fait pour améliorer les services.

Développer des solutions rentables

Des applications populaires comme Wattpad, Nook et d'autres utilisent des techniques économiques pour améliorer l'efficacité de leur application. Parmi celles-ci, citons la distribution de prix gratuits, la promotion d'écrivains ayant un large public sur plusieurs plateformes, etc.

Tester l'application avant son lancement

L'essai et le test avancés et à plusieurs niveaux sont utiles de trois façons : premièrement, l'utilisateur de l'application économise sur les coûts de lancement de l'application et de suppression des bugs par la suite. Deuxièmement, cela donnera une bonne première impression de l'application. Troisièmement, cela nous permettra d'identifier toute faille dans l'application et de la résoudre avant le lancement.

Combien coûte la création d'une application comme Wattpad ?

Vous êtes-vous déjà demandé combien coûterait la création d'une version iOS ou Android d'une application mobile comme Wattpad ? Le coût est le même que celui de toute autre application mobile, car il s'agit d'une application. Le coût de l'application est déterminé par l'équipe de développement engagée et les fonctionnalités incluses. Cela peut être mesuré en termes d'heures. Par exemple, le développement des profils d'utilisateurs et le développement de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur prendrait généralement 42 heures, le développement de la page d'accueil prendrait environ 83 heures, l'intégration de la recherche et des filtres prendrait approximativement 94 heures, et les paiements et les transactions prendraient 43 heures.

Solution sans code

De nombreuses applications de livres électroniques, dont Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko, etc., sont disponibles pour iOS et Android. Chaque année, des centaines de nouvelles applications pour ebooks sont lancées en raison de la demande croissante d'ebooks. L'avantage de ce secteur est que les clients peuvent expérimenter différentes applications de lecture et d'écriture. Les plateformes de solutions sans code telles qu'AppMaster offrent une solution plus que sans code. Il est intéressant de noter qu'elles génèrent également le code source. L'application imite les actions du développeur. La plateforme effectue des actions plus rapidement que votre équipe de développement. En fait, la plateforme génère le code source à une vitesse de 22 000 lignes par seconde. AppMaster est également un ensemble qui permet de créer des applications, des applications mobiles et un backend. AppMaster ne se contente pas de créer une application mais crée également une suite commerciale.