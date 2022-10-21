Herkesin kendi fikirleri ve bakış açıları vardır. Temel fark, bazıları daha yüksek sesle bağırmayı tercih ederken, diğerleri konuşma sırasında veya küçük gruplar halinde düşüncelerini kurnazca sunmayı tercih ediyor. Wattpad adlı bir sosyal okuma platformu, okuyucuların ve yazarların çevrimiçi olarak bağlantı kurmasına yardımcı olur. Uygulama, kullanıcıları gençlik kurgu, şiir, aksiyon ve macera dahil olmak üzere çeşitli türlerde orijinal eserler yazmaya ve yayınlamaya teşvik ediyor. Amatörlerin ve uzmanların sesini duyurmasını sağlayan Wattpad adlı ücretsiz bir web sitesi ve uygulama, okuyucular ve yazarlar tarafından tanınabilir olmalıdır. Yazarlara fikirlerini yayınlamaları için harika bir fırsat sunar. Ancak, okuyucular başkalarının söylediklerini okuyarak sohbete katılabilirler.

Wattpad nedir ve nasıl çalışır?

Platformda 90 milyondan fazla kullanıcı var. Başka? Yaklaşık 50 farklı dilde geliyor. Kullanıcılar, benzersiz hikayeler okuyup yazabilecekleri bir sosyal hikaye anlatımı sitesi olan Wattpad'de en sevdikleri yazarlarla etkileşime girebilir. Wattpad'de onları güvende tutmak için bazı ipuçları. 2006 yılında Kanada'da kurulan Wattpad'de, Project Gutenberg'in kamuya açık alanlarından yerel kullanıcılar tarafından yazılan ve daha sonra daha geniş kitleler için yayınlayabilecek hikayelere kadar uzanan hikayeler. Sonuç olarak, gençler ve genç yetişkinler, birçok insanın eserlerini okuyabileceğini bilerek yazabilirler. Sonuç olarak, çocuklar Wattpad'de nasıl güvende olunacağını anlamalıdır.

Wattpad gibi uygulamalar yapmak için sahip olunması gereken özellikler

Wattpad, yeni içerik aramak için siteyi sık sık ziyaret eden oldukça büyük ve ilgili bir takipçi kitlesine sahiptir. Uygulama kullanıcıları, uygulamanın muazzam başarısına katkıda bulunsa da, anlatıda yalnızca platformun içeriğinden daha fazlası var. Çekiciliğinin nedenleri çoğunlukla Wattpad gibi bir okuma uygulamasının özellikleridir.

İçeriği etiketleme

Sitede yazarlar ve içerik üreticileri hikayelerine Twitter hashtag'lerine çok benzer şekilde etiketler ekleyebilirler. Okuyucular bu etiketleri, okumak veya fikir almak istedikleri içeriği bulmak için kullanabilirler. İçerikteki etiketler, okuyuculara içeriğin kendileri için uygun olup olmadığını da gösterebilir. Belirli bir tür bilgiyi görmeyi önlemek için okuyucular, tercihlerine göre belirli etiketleri de engelleyebilir.

İncele ve Değerlendir

Platform, yüksek kaliteli içerik tüketmek için mükemmeldir, ancak neyin iyi neyin kötü olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Derecelendirmeler ve incelemeler, içerik ve geri bildirimle okuyucu etkileşimini büyük ölçüde kolaylaştırır. İçerik çok çeşitli olumlu ve olumsuz değerlendirmeler içerdiğinde, okuyucuların neyi okumaları ve nelerden kaçınmaları gerektiğine karar vermeleri daha kolaydır.

Okuma listesi

Okuyucuların içerikleri, oluşturdukları okuma listelerine eklenebilir. Kullanıcı profillerinde bu okuma listeleri herkesin kullanımına açılmaktadır. Bu okuma listeleri, diğer uygulama kullanıcıları arasında tartışmalara yol açabilir.

Bildirimler

Okuyucular, mobil cihazlarında e-posta veya push uyarıları yoluyla güncellemeler almak için sitedeki makalelere veya yazarlara abone olabilir.

Sosyal medya entegrasyonu

E-Kitabınıza sosyal medya işlevselliğini dahil edin; uygulama kullanıcıları, uygulamadan hiç ayrılmadan içeriklerini sosyal medya ağlarında kolayca paylaşabilirler.

Wattpad gibi bir uygulama nasıl oluşturulur?

Küçük bir şirket sahibi veya girişimci için sıfırdan bir uygulama oluşturmak zor görünebilir. Geçmişte bir uygulama oluşturmak için tonlarca kod yazmak, aylarca üzerinde çalışmak ve tonlarca para harcamak gerekiyordu. Tabii ki, herkesin bunun için parası yok. Wattpad gibi bir uygulama yapmak için aşağıdaki adımlar kullanılabilir.

Pazar araştırması yapmak

Hem ulusal hem de uluslararası e-kitap uygulaması kullanıcıları üzerinde pazar araştırması yapmak. En iyi performans gösteren işletmeleri arayın. İncelemeleri okuyarak güçlü ve dezavantajlarını öğrenin. Uygulamanızın bir rakibin eksikliğinden faydalanması mümkündür.

Tüketici ihtiyaçlarını belirleyin

Yeni oluşturulan bir uygulamanın rakiplerini geride bırakabilmesi için bazı üstün özelliklere sahip olması gerekir. En basit yöntem, tüketici isteklerini ve hizmetleri iyileştirmek için neler yapılabileceğini tanımaktır.

Uygun maliyetli çözümler geliştirin

Wattpad, Nook ve diğerleri gibi popüler uygulamalar, uygulamalarının etkinliğini artırmak için ekonomik teknikler kullanır. Bunlardan bazıları ücretsiz ödüller vermek, çeşitli platformlarda geniş izleyici kitlesine sahip yazarları tanıtmak vb.

Lansmandan önce uygulamayı test etme

Gelişmiş ve çok seviyeli deneme ve test etme üç şekilde yardımcı olur; İlk uygulama kullanıcısı, daha sonra uygulama başlatma ve hata giderme maliyetlerinden tasarruf sağlar. İkincisi, uygulama hakkında iyi bir ilk izlenim verecektir. Üçüncüsü, uygulamadaki boşlukları belirlememize ve başlatmadan önce bunları çözmemize izin verecek.

Wattpad gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Wattpad gibi bir mobil uygulamanın iOS veya Android sürümünü oluşturmanın ne kadara mal olacağını hiç merak ettiniz mi? Bir uygulama olduğu için diğer mobil uygulamalarla aynı maliyete sahip olacaktır. Uygulamanın maliyeti, dahil olan geliştirme ekibi ve içerdiği işlevler tarafından belirlenir. Bu saat cinsinden ölçülebilir. Örneğin, kullanıcı profillerinin geliştirilmesi ve UI/UX geliştirmesi genellikle 42 saat , ana sayfanın geliştirilmesi yaklaşık 83 saat , arama ve filtre entegrasyonu kabaca 94 saat ve ödemeler ve işlemler 43 saat sürer .

Kodsuz çözüm

Kindle, Nook, Apple Books, Kindle, Aldiko vb. dahil olmak üzere çok sayıda e-kitap uygulaması iOS ve Android için mevcuttur. Her yıl, artan e-kitap talebinin bir sonucu olarak yüzlerce yeni e-kitap uygulaması yayınlanmaktadır. Bu endüstrinin avantajı, müşterilerin çeşitli okuma ve yazma uygulamalarıyla denemeler yapabilmesidir. AppMaster gibi kodsuz çözüm platformları, kodsuz çözümden daha fazlasını sunar. İlginç bir şekilde kaynak kodunu da oluşturur. Uygulama, geliştiricinin eylemlerini taklit eder. Platform, eylemleri geliştirme ekibinizden daha hızlı gerçekleştirir. Aslında, platform saniyede 22.000 satırlık bir hızda kaynak kodu üretir. AppMaster ayrıca uygulama, mobil uygulama ve arka uç oluşturmanıza olanak tanıyan bir pakettir. AppMaster sadece bir uygulama yapmakla kalmaz, aynı zamanda bir iş paketi de oluşturur.